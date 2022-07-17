【國表藝專訪】台中國家歌劇院藝術總監邱瑗：打造人與生活、藝術共生的非典型劇場
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（中央社）台中國家歌劇院是國表藝三場館當中距百貨公司最近的，與民眾生活緊緊相依。藝術總監邱瑗表示，續任的四年，她要打造一個非典型劇場，讓歌劇院成為充滿生活感的地方。
邱瑗接受《中央社》專訪時表示，台中國家歌劇院就是一座生活與藝術劇場，她所主張的「非典型劇場」除了生活與藝術的結合，更因為台中國家歌劇院建築空間的特別，而發展出「非典型」的展演概念。
這「非典型」概念包括表演藝術節目與各類新媒體的結合，歌劇院內特有的曲牆也將開放與藝術家合作，融合音樂與影像突破曲牆限制的獨特投影創作，或是運用即時運算成像、動態全局光影運算等技術，打造出歌劇院獨有的沉浸式科藝作品。
邱瑗表示，2023年春天起，將舉辦跨界、跨領域的新藝術節，夏天會有闔家共享的音樂劇系列；下半年則有「遇見巨人」經典大團的節目演出。邱瑗也希望透過台中歌劇院這個平台，可以將台灣優秀的表演團體推薦出去。
邱瑗表示，未來希望台中國家歌劇院可以做為跨界、跨領域的新媒體平台，「以表演藝術為基礎的各領域科技藝術都能夠進來。」邱瑗也希望以音樂跟影像創意為主的曲牆投影，能有機會跟國際接軌。
經歷兩年疫情，邱瑗說很多過去的模式現在都要重新思考，過去因為疫情場館不能開放，或是觀眾對於進劇場有恐懼，「台中國家歌劇院做了很多跳過劇場本身與觀眾產生的互動，包括用線上活動，做Podcast等等繼續跟觀眾溝通連結，但最終還是要讓觀眾回到劇場。」
邱瑗表示，新任期她已經做好人事調整，邀請熟悉國際交流及策展的鄢繼嬪擔任副總監，加上原來的好夥伴副總監汪虹，未來要以女力鐵三角完成非典型劇場特色的實踐，打造「一座人與藝術共生的劇場」。
由於台中國家歌劇院腹地有限，邱瑗積極爭取閒置空間成為新基地，其中大里菸葉廠是目標之一。邱瑗表示，她希望這個空間不只是存放道具布景，而是可以作為一個實驗場域活用。
邱瑗說，目前歌劇院正在做菸葉廠活化研究案，這裡未來可以讓科技參與在戲劇製作中，協助節省成本，也可以做為跨領域試演場，讓表演團隊做期中呈現；也可以讓團隊有進駐空間。
對於公共空間的開展，邱瑗有自己的想法，她取消了免費音樂會，因為在大廳的回音中不會有好的音樂體驗，但她周末會在小劇場放映電影，找表演團隊暖場演出，培養演出歷練，「免費看電影的民眾會接觸到好的表演，未來也會成為廳內的觀眾或樂迷。」
邱瑗說她還記得2018年接任時，曾被媒體詢問是否是從「天龍國」來的？「我因此不斷提醒自己一定要拋棄北部觀點，歌劇院的定位與發展，一定要國際化與中台灣在地性並重。邱瑗說這四年下來，她最欣慰的是歌劇院業務發展基石與核心品牌穩固，成為中台灣藝文場館的後盾、新銳藝術家創作的搖籃，也引領中部觀眾建立自己的品味。
邱瑗說，未來台中國家歌劇院希望做推手，透過這個平台把優秀藝術家推薦出去，「除了讓國際上看到台中國家歌劇院的場館特色之外，也要推薦更多藝術家代表台灣在國際舞台發光。」
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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薩爾瓦多的喬瓦尼：在農田中辛勤耕耘，等待夢想實現的孩子
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在薩爾瓦多，貧困的家庭使童工現象普遍，據統計三分之二的童工從事務農或雇工工作，生活艱困。但最近年僅11歲的喬瓦尼加入世界展望會兒童資助計畫，生命因此產生巨大轉變。
根據聯合國兒童基金會（UNICEF）及國際勞工組織（ILO）的綜合報告，過去4年全球增加了840萬名童工、達到1.6億人。在薩爾瓦多，三分之二童工生活在農村地區，主要從事務農或雇工工作，其中55%的孩子來自貧困家庭。
年僅11歲的喬瓦尼（Geovanni），小小雙手佈滿耕作時工具使用不慎而受傷的疤痕，臉頰也因長期農事工作曬傷，但他雙眼中卻依然閃爍著光。
「我7歲就在玉米田幫爺爺的忙，去年收穫季節時，我開始去其他人的田裡工作。因為爸爸愛喝酒，家裡只靠媽媽賣雜貨生活，我很希望一起幫家裡賺錢，有了錢，家人才有食物。媽媽答應我的請求，前提是我不能因為工作輟學。」
有工作的日子，喬瓦尼清晨5點就得起床，5點半出門、6點上工，一直在田裡工作到中午12點，再利用下午去學校上課。這樣工作大半天後，可以賺到約7美元，他會拿一半工資購買食物，另一半付學費。
「烈日下工作很難熬，使用鋤頭也要很專心，不然容易發生意外。我只受過一點小傷，沒出過大事故，其他大人也特別照顧我、教我怎麼做。我喜歡工作，更喜歡學習，我希望未來可以學會修理機械器具。」
就讀七年級的喬瓦尼，在校每科成績都達到B以上，同村的20個同學感情很好，大家常玩在一起，一些同學也是他的「同事」。最近，喬瓦尼加入世界展望會兒童資助計畫，收到資助人寄來的信和一份特別禮物──送給全家人的新衣服和食物，令他開心不已。
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