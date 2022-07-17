【國表藝專訪】衛武營藝術總監簡文彬：更多在地共融，來衛武營看演出就是一種時尚
我們想讓你知道的是
簡文彬表示這一任他會將重點之一放在管理，「前4年我們是一個在新場館的年輕團隊，在管理上我比較尊重，讓磨合自然發生；但經過4年累積，我希望在下一個4年內，在場館內把一個永續的產業規模建立起來。」這一任的4年，簡文彬提醒自己，必須強勢。
（中央社）今（2022）年10月，高雄衛武營國家藝術文化中心就要過四歲生日，藝術總監簡文彬喊出「時尚衛武營」，希望以持續培養新觀眾、優化劇場軟硬體、建立永續產業鏈作為續任目標。
簡文彬接受《中央社》專訪時表示，四年來衛武營透過重量級藝術家以及各類主題藝術平台等節目吸引觀眾入場，今年更因為台灣燈會在高雄愛河灣與衛武營雙主場舉行，人潮累計突破1000萬人次，「第一次他們認識了衛武營，下一次再訪這裡，我們要能讓他們願意進去聆聽音樂會或看表演。」
四年前國家級表藝場館衛武營誕生高雄，成為南台灣藝術旗艦。培養觀眾一直是衛武營重要的工作目標，但表藝觀眾並非一蹴可及，衛武營從與各大學簽署合作備忘錄開始，自教育著手，讓表演藝術往下札根。
簡文彬的新任期開始不到三個月，衛武營即與國立高雄科技大學簽署五年合作計畫，未來雙方將就校園美感教育、人才培育、藝術展演推廣宣傳等面向深度合作。簡文彬表示，學校與場館雙方合作，推出跨領域創新實踐課程，由高科大博雅教育中心每學期開設微學分課程，規劃衛武營管風琴導覽、學習推廣等相關課程活動，讓學生參與體驗劇場文化，培訓藝文及創作人才。
在硬體上，衛武營也有許多必須強化的部分，這四年都要一一克服。衛武營國家藝術文化中心由文化部規劃建造，總經費105.8億元，2010年動工後歷經多次修改，量體過大，各種工程介面間銜接整合問題很多，造成品質管理諸多結構性問題，完工日期一再延宕，直至2018年10月啟用。
簡文彬表示，10多年前衛武營被規劃成一個「超級劇院」，往下挖五層，每一層都可以放布景，「舞台上一套，左右舞台還可以各一套，不夠往下還可以繼續放，以電腦精密控制，但事實證明，九成演出製作用不到這個功能。」在工程延宕等各種因素影響下，這些硬體並未到位，文化部出面減項驗收，這個超級劇院的夢想暫時擱置，「未來有機會有需要，考量經費跟使用率，還是可以重啟規劃。」
目前衛武營的硬體部分，當務之急就是旋轉舞台的電腦化，簡文彬表示年底就可以完成，同時也將打造5G環境，嘗試各種表演新可能。
節目挑選上，簡文彬的品味與展望未來的藝術視野，各界有目共睹。簡文彬表示這一任他會將重點之一放在管理，「前四年我們是一個在新場館的年輕團隊，在管理上我比較尊重，讓磨合自然發生；但經過四年累積，我希望在下一個四年內，在場館內把一個永續的產業規模建立起來。」這一任的四年，簡文彬提醒自己，必須強勢。
當年辭去人人稱羨的德國萊茵歌劇院終身指揮職，義無反顧接下衛武營藝術總監，簡文彬未曾後悔，「周邊有不少反對的聲音，但祖父『有能力、有機會，要報效國家社會。』這句話，一直提醒我莫忘初衷，衛武營腳步站穩了，接下來該往前衝刺。」因著背負營運的重大使命，簡文彬笑著說，場館內部同仁可能都有感受到，最近在處理一些事情的作法跟節奏，跟過去明顯不太一樣。
簡文彬說，指揮一場演出，音樂家們會各自做好準備再來，有樂譜為地圖，台上排練見時已經有一定基底；「但藝術總監的工作內容不同，各組室會遇到的任務與挑戰也不同，今天跟明天狀況也不會一樣，一定要會做滾動式調整，同時也要把『樂譜』定下來。」這幾個月他甚至收起笑容拍桌盯進度，希望不要辜負董事會與社會期待。
衛武營無論是建築外觀、或是內部管風琴與葡萄園式音場座位都深受藝壇重視，「疫情正好橫跨兩個任期之間，在最艱困的時候，我們透過網路連結國際，現在曙光已現，我們更要好好把握機會，把台灣的故事、高雄的故事，到全世界講給他們聽。」
衛武營「波麗露在高雄」由衛武營駐地藝術家周書毅帶著左營高中舞蹈班學生與獨立舞者們，巡迴高雄14個行政區共演出28場，在這座城市感受用舞蹈旅行的美好，預計明後年將走完全部38個行政區。
親子的「花露露的童樂節」與在地融合的「高雄雄厲害」等也都已有印象分數，再加上形成品牌的「台灣舞蹈平台」與「衛武營馬戲平台」等，見證了「越在地就越國際」的世界趨勢。
拿出自己的衛武營藝術總監名片，簡文彬翻轉了一下，衛武營的LOGO正看是衛武營的屋頂，也像一抹微笑，但是轉90度時，就會看見台灣以及高雄的相對位置，文字上更可以看見高雄的「高」，就嵌在衛武營的名稱之中，「這是衛武營的DNA，也是衛武營的密碼。這一任我希望能做到更多在地共融，也要讓大家知道，『來衛武營可以成為習慣，而來衛武營看演出，這個動作就是一種時尚！』衛武營將繼續朝眾人的藝術中心目標邁進」。
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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夏日限定！以香草入菜徘徊舌尖，友善地球的開胃美食
我們想讓你知道的是
今年夏天，全家和社會企業芙彤園（Blueseeds）合作，使用台灣在地、以自然農法生產的香草，特製而成四款聯名夏季開胃美食，讓你在自己家旁邊就能幫地球還有小農一個忙，美味、環保、公益一次滿足。
近年友善地球的意識抬頭，我們越來越在乎那些跟我們息息相關的日常用品，在安全無毒之餘，是不是也能夠為地球的永續發展盡一份心力。換句話說，對食安或環保議題的討論和實踐，已經從「消費者可以安心使用」，提升至「降低生產過程中對環境的傷害」的層次。這樣進步的地球居民意識，除了歸功於我們對環境資訊的敏感度和接受度大幅提高之外，也多虧了許多富有使命感的企業，願意加入協助地球永續發展的行動。
100%零污染香草， 來自好山好水的台東
芙彤園成立的第一天起，就為了環保、自然、無毒而持續努力。
因為芙彤園看到了化學農藥與肥料，是如何剝削我們的土地，甚至形成環境荷爾蒙，對人體造成危害。這就是為什麼芙彤園願意用最古老、緩慢，但是可以與大地和平地共存共生的自然農法，和台東的在地小農合作栽植香草。這些天然、純淨、無污染的香草，製成精油之後可以加入最貼身的洗沐用品中，讓天然的力量來分解污垢，不只有效，對環境也不會有任何傷害。今年全家更進一步將芙彤園的天然香草入菜，香氣隨著美味一同安心下肚。
除了推廣自然農法之外，芙彤園也有一套公平的銷售系統，希望可以透過合理的經濟分配，協助農民加入建構土地復育的行列，讓農民願意以土地本身的條件為前提來適性栽種，就能緩慢但踏實的創造、恢復我們土地的多樣性；同時照顧土地及小農，讓環境能夠永續發展，這就是芙彤園持續努力的方向。
從此開始，用芙彤園香草妝點生活
對環境永續同樣有心的企業，還有就是你家的「全家」。
一直以來，全家相當積極的運用通路力量，不遺餘力展現社會價值，推動全台店舖化身綠色消費平台。今年和芙彤園攜手合作，以天然有機的左手香作為原料，共同開發了自有品牌的土地友善洗沐商品，包括「左手香甜橙精油洗髮露」、「左手香甜橙精油沐浴露」、「左手香甜橙精油洗手露」，以及「左手香甜橙精油旅行組」。這些洗沐商品都是全植物配方，完全不添加人工化學合成物、人工界面活性劑、防腐劑，能被大自然完全分解； 洗感清爽自然、不刺激，真正適合全家人使用。
不僅如此，除了洗沐產品之外，全家和芙彤園再加碼合作推出四款香草美食。用最簡單的食材，最自然的料理方法，創造出美味又沒有負擔，還有著迷人香氣的夏日輕食，跟大家一起對抗沒有食慾的炎熱夏天。四款香草美食包括每天都想來上一杯消消暑氣的「冰香蘭拿鐵」；午後有點饞又有點餓，適合忙裡偷閒品嚐的「薰衣草黑醋栗塔」和「百香果卡士達軟歐」；以及香味和份量都是恰到好處的「羅勒海鮮冷義大利麵」。嚴選芙彤園生產的萬壽菊、薰衣草和馬鬱蘭入菜，讓香草的清爽風味，與果香、乳酪香或海鮮滋味巧妙平衡，讓人迫不及待想試試看！
四款美食，四種夏天的迷人香氣
很多人每天早上都少不了的咖啡，在這次的聯名美食中當然不會缺席。冰香蘭拿鐵加入了號稱東南亞香料之王的香蘭葉，用清恬的香味強化了冰涼的氣息，一掃含奶咖啡免不了的厚重感。 香蘭葉特有的氣味，讓人喝一口就好像置身東南亞國家，無法出國旅遊的時候，就靠這杯咖啡解解癮頭吧！說到輕食，當然就是那些有點餓又有點饞的時候，最無法抗拒的小點心們。一塊水果塔、一片軟歐麵包，都是工作之餘、下午茶時間的最佳選擇。薰衣草黑醋栗塔和百香果卡士達軟歐，用水果作為基底，酸酸甜甜的氣氛已經太勾人，再加上萬壽菊的清爽甜香、薰衣草的恬靜悠香，一口咬下的瞬間，彷彿在安靜又涼爽的森林中，偷得浮生半日閒。
最後壓軸的是羅勒海鮮冷義大利麵，在這款十分適合夏日品嚐的冷義大利麵中，以羅勒青醬搭配蝦子、魷魚，以及香氣逼人的麝香葡萄白酒醋，時尚的大人感十足； 再添加帶有一股清香的馬鬱蘭入菜，是在忙碌緊湊的一天之後，最適合用來安撫自己的療癒美食。
7/13香草系列優惠起跑，讓土地的美好延續
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