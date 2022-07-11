「墮掉最高法院！」討伐體制睽違11年憤怒開唱，宣布捐出47.5萬美元演唱會收入給生育權利組織

美國搖滾樂團討伐體制（Rage Against The Machine）睽違11年登台開唱，適逢美國最高法院推翻憲法保障的墮胎權，引發全美支持墮胎的民眾強烈反彈，以批評資本主義、用歌曲表達政治主張而聞名的他們，在舞台上寫上大大的「墮掉最高法院」（Abort the Supreme Court）。

討伐體制原訂要在2020年就回歸舞台，但隨即發生的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）大流行延誤了巡迴演唱會。上個週末，討伐體制終於在威斯康辛州的一個夏日音樂祭上憤怒開唱，根據《密爾瓦基哨兵日報》的報導，他們這場演唱的最大目的，無庸置疑是衝著美國最高法院而來。

儘管在90分鐘的演唱中，沒有任何一名樂團成員發表支持墮胎的演講，但討伐體制在舞台背後的投影幕上，用英文字母大寫印上「墮掉最高法院」。討伐體制在90分鐘的表演中，也播出了一些發生在美國的攻擊事件影片。

主唱Zack de La Rocha在台上呼喊「自由」的時候，投影幕上先後映著：「在唯一一個沒有國家層級帶薪育嬰假保證的富裕國家強迫生育」、「在一個黑人孕婦死亡率比白人高2到3倍的國家強迫生育」、「在一個青少年和兒童的頭號死因是槍枝暴力的國家強迫生育」。

除此之外，討伐體制在六月底發出聲明，明確表達非常不滿高院推翻羅訴韋德案（Roe V. Wade）的判決，並表示要從威斯康辛和芝加哥的表演門票收入中，捐出47萬5000美元（約新台幣1418萬）的收入，給威斯康辛和伊利諾州的生育權利組織。

除了討伐體制外，許多美國歌手、藝人也都發聲或做出行動支持墮胎權。根據《NPR》的報導，饒舌歌手Lizzo透過經紀公司，承諾向支持墮胎的計劃生育診所（Planned Parenthood）捐出100萬美元。莉莉艾倫（Lily Allen）和奧莉微亞羅德里戈（Olivia Rodrigo）在演唱會中向大法官獻上〈Fuck You〉一曲。

歌手泰勒絲（Taylor Swift）在推特上轉發高院判決的相關資訊，並表示她對此完完全全地感到恐懼。瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）在推特上表達了這個決定對後代的影響。P!nk則在推特上說道，如果她的粉絲不相信她的價值，那就不要支持她了。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網成員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入成員！

責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航