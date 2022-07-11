「墮掉最高法院！」討伐體制睽違11年憤怒開唱，宣布捐出47.5萬美元演唱會收入給生育權利組織
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儘管在90分鐘的演唱中，沒有任何一名討伐體制的樂團成員發表支持墮胎的演講，但在舞台背後的投影幕上，大大地用英文字母大寫寫上「墮掉最高法院」。
美國搖滾樂團討伐體制（Rage Against The Machine）睽違11年登台開唱，適逢美國最高法院推翻憲法保障的墮胎權，引發全美支持墮胎的民眾強烈反彈，以批評資本主義、用歌曲表達政治主張而聞名的他們，在舞台上寫上大大的「墮掉最高法院」（Abort the Supreme Court）。
討伐體制原訂要在2020年就回歸舞台，但隨即發生的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）大流行延誤了巡迴演唱會。上個週末，討伐體制終於在威斯康辛州的一個夏日音樂祭上憤怒開唱，根據《密爾瓦基哨兵日報》的報導，他們這場演唱的最大目的，無庸置疑是衝著美國最高法院而來。
儘管在90分鐘的演唱中，沒有任何一名樂團成員發表支持墮胎的演講，但討伐體制在舞台背後的投影幕上，用英文字母大寫印上「墮掉最高法院」。討伐體制在90分鐘的表演中，也播出了一些發生在美國的攻擊事件影片。
主唱Zack de La Rocha在台上呼喊「自由」的時候，投影幕上先後映著：「在唯一一個沒有國家層級帶薪育嬰假保證的富裕國家強迫生育」、「在一個黑人孕婦死亡率比白人高2到3倍的國家強迫生育」、「在一個青少年和兒童的頭號死因是槍枝暴力的國家強迫生育」。
除此之外，討伐體制在六月底發出聲明，明確表達非常不滿高院推翻羅訴韋德案（Roe V. Wade）的判決，並表示要從威斯康辛和芝加哥的表演門票收入中，捐出47萬5000美元（約新台幣1418萬）的收入，給威斯康辛和伊利諾州的生育權利組織。
除了討伐體制外，許多美國歌手、藝人也都發聲或做出行動支持墮胎權。根據《NPR》的報導，饒舌歌手Lizzo透過經紀公司，承諾向支持墮胎的計劃生育診所（Planned Parenthood）捐出100萬美元。莉莉艾倫（Lily Allen）和奧莉微亞羅德里戈（Olivia Rodrigo）在演唱會中向大法官獻上〈Fuck You〉一曲。
歌手泰勒絲（Taylor Swift）在推特上轉發高院判決的相關資訊，並表示她對此完完全全地感到恐懼。瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）在推特上表達了這個決定對後代的影響。P!nk則在推特上說道，如果她的粉絲不相信她的價值，那就不要支持她了。
新聞來源
- Rage Against The Machine Calls To 'Abort Supreme Court' In First Concert In Decade（Huff Post）
- Rage Against the Machine erupts, slams Supreme Court, at Alpine Valley in Wisconsin, in the band's first show in 11 years（Milwaukee Journal Sentinel）
- Musicians react to Supreme Court decision on right to abortion（NPR）
延伸閱讀
- 美最高法院推翻墮胎權、逾五成民眾反對，密西西比州唯一墮胎診所被迫關門
- 【國際大風吹】美國在墮胎權上開倒車，其他國家會不會開始「有樣學樣」？
- 分析：美國最高法院推翻「羅訴韋德案」背後，反墮胎陣營布局數十年的司法大戰
- 推翻墮胎權後，Google宣布刪除用戶造訪墮胎診所紀錄、聯邦政府將保護跨州尋求墮胎婦女
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責任編輯：李芯
核稿編輯：翁世航
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百年汽車製造商憑什麼談環境永續？奧迪環境基金會與學生團隊跨界對談，共同為環境努力
我們想讓你知道的是
作為百年汽車製造商，尤其是像奧迪這樣的大型領導企業，對環境的影響想必是不可忽視。既然如此，奧迪能怎麼做？又能以什麼樣的方式來達成永續？
奧迪創新獎Audi Innovation Award （AIA）是奧迪自2018年起，為了尋找具有創意且能夠改善人們生活方式的新創團隊所舉辦。本屆奧迪創新獎更首度邀請學生團隊加入競賽，獲選的提案將能獲得獎學金。台灣福斯集團暨台灣奧迪總裁安薩瑞（Rahil Ansari）表示，今年奧迪以永續城市為主題，邀請了來自台灣頂尖大學的學生團隊，各自提出他們對城市永續的創意想法，藉由與學生交流，更能為奧迪帶來新鮮氣息，以及充滿活力的新創氛圍。
台灣學生挑戰國際競賽，實踐想法超興奮
本屆的評審委員，也是奧迪環境基金會的資深顧問Matthias Rossmann博士指出，這個深具啟發性的獎項，不僅將德國、台灣的企業與人才匯聚在一起，為了追求一個有意義的共同目標，彼此分享、激盪，是一件相當令人感到興奮的事情；更希望透過學生們新穎的眼光，來點亮這個世界的多種可能。
在台灣的四個團隊中，包括了代表清華大學材料科學與工程學系的蘇姮侒、清華大學工業工程與工程管理學系的林芮伃、臺灣科技大學應用科技研究所的張培旺，以及清華大學材料科學與工程學系的林曜宇。張培旺靦腆地表示，在參加之前，其實並不知道AIA是一個什麼樣的競賽，所以做了很多事前的準備；在實際參加後，更是認同AIA的理念，很高興有機會可以把自己腦中的想法，化為現實可行的作法。而來自清大的蘇姮侒也有同樣的感受，能夠把所學變成所用，甚至更進一步的推展擴大，是這次參加活動最大的收穫。
刻寫在DNA中的新創力，轉化成永續科技的動能
針對本次競賽的主題「永續城市」，學生們最初的確感到有些困惑。作為百年汽車製造商，尤其是像奧迪這樣的大型領導企業，對環境的影響想必是不可忽視。既然如此，奧迪能怎麼做？又要用什麼樣的角度來談永續？Matthias Rossmann博士認為，事實上，這正是全球的汽車製造商所面臨的挑戰，而奧迪願意正面接受這樣的考驗，並且做出承諾。因此在2009年成立了奧迪環境基金會，就是希望借力使力，將與環境相關的問題，透過科技、技術的力量來解決。藉由解決這些全球性問題的過程中，奧迪環境基金會更期待引發每一位奧迪人對環境的熱情與認識。
Matthias Rossmann博士同時也分享了奧迪環境基金會所進行研發的兩個項目。首先是與德國柏林大學合作，用於對付目前無所不在的塑膠微粒的智慧過濾器。這個過濾器被設計成適合安置在城市的下水道系統中，除了直接過濾掉有害的塑膠微粒之外，更重要的是收集這些東西的來源、型式，並且數據化，就能建立城市中的塑膠微粒熱區，以便針對這些地方進行防治、宣導及改善的工作。另一個非常有趣的項目則是與海德堡大學合作，開發配備了先進傳感器技術的無人機，用來監測樹林中的狀態，對於有志於保護植物生態系統的人來說，這無異為最有力的幫手。
從移動到居住，為下一個世代而生的解決方案
永續、環保的實踐，不再只是自備環保餐具和環保袋而已，奧迪環境基金會把這個影響巨大、需要全球一起努力的環境議題，視為一個創造的契機，一個能夠透過創新思維、前端科技，打造出更適合人們生活的環境的機會，也是幫助我們的地球資源能夠永續循環的機會。
在精彩刺激的競賽之後，2021年的奧迪創新獎AIA圓滿落幕，所有參加的團隊不只具備很強的新創能量，也提出了非常有趣、複雜的設計。而學生團隊的優秀表現，更是令評審耳目一新且印象深刻。Matthias Rossmann博士表示非常期待將來能有機會，與這些學生們一起工作，嘗試更多的可能性。安薩瑞總裁（Rahil Ansari）也提出了願景，希望透過這樣的共識以及共同努力，可以加速打造一個永續的、宜居的、對所有人都更好的，專屬於下一個世代的居住環境。