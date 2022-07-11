台灣外匯存底高居全球第4大，中研院院士呼籲借鏡淡馬錫成立「主權財富基金」有效運用

台灣外匯存底僅次於中國、日本與瑞士，穩居第4大。中研院4位經濟院士提出成立台版「主權財富基金」，呼籲中央好好運用台灣龐大外匯存底、郵政儲金等，最佳參考範本是新加坡淡馬錫基金。央行指出，主權基金報酬高但風險大，若政府要辦理將會配合。

台灣外匯存底居全球第4大

上週，中央銀行公布台灣6月外匯存底金額達到5489.63億美元（新台幣16兆3042億元），較上月底增加1.09億美元。該月外匯存底變動主要因素，分別是外匯存底投資運用收益、主要貨幣對美元匯率變動。

台灣外匯存底驚人，在全球主要國家中，僅次於中國、日本與瑞士，穩居第4大。央行外匯局局長蔡烱民強調，主要貨幣如歐元、英鎊、澳幣等兌美元均呈現貶值，但因央行外匯存底孳息入帳，已經是連3個月上升。

中研院院士呼籲，有效運用外匯存底等

對此，中研院4位經濟院士提出成立台版主權財富基金，呼籲中央好好運用台灣龐大的「超額儲蓄」，尤其外匯存底及郵政儲金，最佳參考範本是新加坡淡馬錫基金。

新加坡淡馬錫基金是由該政府持股的投資公司，可在經濟危急的時候，發揮穩定產業的功能。例如2020年3月，新加坡航空公布最高190億新加坡元（新台幣4000億元）的融資政策，計劃發行附加股，並向股東發行可轉換債券，若股東不同意，可由政府控股的淡馬錫控股進行收購。

新加坡靠政府資金扶植企業，建立政府股東，公司成長後再依照市場經濟的原則追求最大利潤，身為大股東的政府則可坐享大筆股利，卻不干涉經營，若有危難情況政府也可以快速出手解決。

也就是說淡馬錫的投資公司，在政府與官股企業中間扮演了橋梁的角色。目前淡馬錫旗下除了新加坡航空外，還有新加坡電信、星展銀行、新加坡科技工程、不動產的凱德集團等。

中研院院士謝長泰告訴《工商時報》，台灣因為低利率、匯率造成失落20年，已研究扭曲台灣資金的投資，已經借鏡淡馬錫基金，提供金融貢獻和產業轉型。

政府操盤國發基金績效差

除了外匯存底創高以外，主計總處也上修儲蓄率至43.18%，今年超額儲蓄將超過新台幣4兆元，雙雙創下歷史新高。日前中研院貨幣金融改革研議小組指出，因為貨幣政策錯誤，產業扭曲分配不均，進而造成福利損失的代價。

今年來政府產的業投資工具「國發基金」，獲利能力不如股票大盤表現，有些年份間接投資的獲利甚至不如無風險利率。中研院院士王平強調，政府不能只想著穩定物價，還要做到資本市場的效率。目前台灣市場有太多限制，是一大問題。

此外近來金融市場變化快速，尤其是匯率貶幅劇烈，設立主權基金風險增高。《工商時報》分析，亞洲金融局勢顯詭譎，尤其是東協各國，雖然這些年經濟成長多來自實質投資，亦經過亞洲金融風暴洗禮後始有精實管理的趨勢，但近日受到匯率重貶、外匯銳減的情況，仍無法掉以輕心。

報導稱，主要有三大風險，其一自金融風暴後，各國央行改以防弊為主要核心，對於新型支付貨數位貨幣發展落後，不利於產業發展；其二人民幣崛起，似乎有「貨幣競貶」的態勢，恐造成貨幣戰爭；最後是美中對抗下的金融戰爭，美國是否會將美元當作武器，使得金融市場蒙受鉅額匯損。

央行：要辦主權基金會配合，但提醒報酬高風險也大

但不管如何，就台灣仍以穩定金融為最大考量。央行告訴我們，現代支付系統是以央行準備金及現金這兩種央行貨幣作為基礎，其中最大任務就是穩定中求起進步。

例如，央行數位貨幣（CBDC）的推動，不只是現金數位化，還涉及支付系統革新，也影響金融穩定及貨幣政策的執行，所以主要國家在研究CBDC並非基於競賽搶先發行，而是確保符合政策目標。

至於主權基金，央行則強調，成立與否是政府的職權，如果要成立，第一件事是要單獨立法，而政府要做的話央行會配合。日前央行報告也指出，主權基金任務不同於外匯存底，主權基金風險高、報酬高，但是遇到金融危機時，會遭受龐大的損失，平時較高的報酬率會被抵銷。

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核稿編輯：翁世航