越南醫護現離職潮：低薪重責，河內市過去一年半約有900人求去

（中央社）越南公立醫療機構爆發醫護人員離職潮，低薪與疫情期間工作負擔加重導致近萬名醫護求去。有醫師說，自己工作30年，薪水僅1000萬越南盾（新台幣約1.3萬元），生活實在辛苦。

《越通社》（VNA）報導，越南衛生部指出，越南全國近來共有近9400名在公立醫療機構服務的醫護人員辭職。光是去年12月全國就有4864名在公立醫療機構上班的醫護人員求去，其中有1504名醫生。

網路媒體《越南快訊》（VnExpress）報導，越南衛生部副部長杜春宣（Do Xuan Tuyen）近日在一場線上會議表示，今年迄今越南的公立醫療機構已經流失4000多名醫護人員。

杜春宣指出，對薪水與福利不滿，以及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間工作量加重是這些醫護人員求去的主要理由；此外，還有一些人則是因為健康或心理因素而離職。

《越通社》報導表示，在COVID-19疫情期間，醫護人員必須在高強度的工作環境中不眠不休地工作，其中一些人還「因公確診」，然而儘管工作得再賣力薪水還是很低，根本無法支應日常開銷。

Photo Credit: shutterstock/ 達志影像 疫情期間，位於越南河內的Bach Mai醫院大門外設立了隔離或檢疫標誌。

報導提到，位於河內市二徵夫人區（Hai Ba Trung）的一個公立醫療站包含醫師在內僅有10名醫護人員，但在COVID-19疫情期間一度要照顧2000名患者。在河內市疫情大爆發時，這10名醫護人員接連確診卻不能「掛病號」。

醫護人員回憶，儘管當時發燒、咳嗽，都還是持續透過電話指導患者，或是協助轉診並肩負其他行政工作。

這個醫療站的主任阮明慧（Nguyen Minh Hue）表示，工作那麼辛苦，但公立醫療站人員月薪僅300萬至500萬越南盾（新台幣3821元至6368元）。就算從醫30年的阮明慧，每月也只領到1000萬越南盾。

阮明慧說：「我們做這份工作是用愛與熱情支撐，我們像家人一樣互相分享工作甘苦，如果沒有愛，我很難留住這些人。」

Photo Credit: shutterstock/ 達志影像 2020年疫情期間，在越南峴港設立了Covid-19免費檢測站。

她觀察，許多醫師與醫護人員辭職後轉去私立醫院服務，那邊的薪水高出公立醫療機構3倍。「對年輕醫師來說，追求高薪是必然，河內市的主管機關說，未來會更關注醫護人員，希望說到做到。」

越南快訊指出，河內市與胡志明市的醫護人員仍在流失中，今年第一季，胡志明市約有400名醫護人員離職，相當於COVID-19疫情爆發前一整年辭職的總人數；河內市過去一年半則有約900名醫護人員求去。

越南這波醫護人員離職潮已衝擊當地的醫療情況，尤其是目前越南的COVID-19疫情還是很嚴峻。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒