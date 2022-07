對抗通膨及波動首選！富達推全新「永續全球股票收益」策略， L.E.A.D四步驟 「存好股」「收好息」，加值潛力與晉級收益一手掌握！

今年以來戰爭進一步推升原本高漲之通膨,6月聯準會一口氣升息三碼,引發景氣增長疑慮,金融市場出現劇烈震盪,投資人對於投資卻步,更衝擊長期退休收益的規劃。富達身為趨勢主題投資及永續投資的領導者,全新推出富達永續全球股票收益基金(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金),採用獨家L.E.A.D選股策略,嚴選盈餘及股利穩定成長標的,並透過獨家ESG評級篩選機制,在高通膨與高波動的環境下,掌握高品質企業的成長契機與股息潛力,同時兼顧下檔保護,為投資人創造長期的投資加值潛力與晉級收益。

面對通膨升溫、央行轉鷹和景氣趨緩等因素紛擾,近期股債齊跌劇烈震盪,富達投信行銷及產品策略部資深協理許瓊瑛表示,有鑑於股息股票相對抗跌、較能對抗通膨、且股息是長期投資總報酬率的重要關鍵等三大因素,建議「股票收益策略」將是投資人當前最佳選項之一。首先,觀察MSCI AC世界股息指數不僅今年迄今表現較MSCI AC世界指數佳,其3年、5年、10年期的年化波動度亦較MSCI AC世界指數低1;再者,數據顯示自2000年以來股利年化成長率多超越美國CPI成長率2,亦即企業獲利成長速度普遍超越通膨速度;此外,根據S&P 500 指數統計,1930年代以來投資股票所獲得的總報酬中,平均有40%以上來自股息收入3。

許瓊瑛進一步說明,有別於一般所謂高股息股票投資單純將股利率排序後進行篩選,並未考慮企業長期獲利的穩定性及未來利成長率,投資人可能出現賺了股息、賠了價差的風險,「股票收益策略」更著重企業是否具有穩健財務體質、有足夠議價能力能控制毛利率、以及能創造穩定獲利率,因為我們認為高品質盈餘是企業持續發放股利的關鍵,唯有擁有高品質盈餘的企業才能提供穩健的現金流,進而創造股利穩定成長的引擎。

資料來源:Jefferies, June 2022。*高股息指數是由MSCI世界指數中股利率最高前20%之企業組成;**股息持續成長是指於MSCI世界指數中之挑選過去5年股息持續成長、具有穩健財務體質與強勁現金流之企業。指數舉例僅為投資參考,惟投資人無法直接投資該指數,指數報酬不代表基金之績效表現。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。Photo Credit:富達投信

為此,富達規劃推出全新的富達永續全球股票收益基金(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金),透過L.E.A.D.選股四步驟,自MSCI AC世界指數超過3,000檔標的中,嚴選高品質投資標的,同時運用富達獨有的ESG評級,精選股利具持續性成長的企業,掌握企業獲利成長及股息續航力之兩大契機,幫助投資人在高通膨、高波動環境下輕鬆「存好股」、「收好息」。

富達永續全球股票收益基金(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金)經理人白芳苹表示,L.E.A.D.選股四步驟中的「L-Large」指鎖定市場領先的龍頭大型企業,尤其是產業內擁有難以取代的地位、市占率及利潤率者;「E-Earning」指著重財務體質穩健、獲利持續成長者,確保其擁有穩定的現金流以支應股息支出;「A-Ability」指擁有高議價能力者,即使在通膨環境下提高訂價仍能保有其營業利潤率;「D-Deep」指深入探討永續政策之標的,以期較能避免受政治角力或政策等負面影響而大幅波動。

資料來源:富達, 資料日期: 2022/3/31。預定配置比重將隨時間變動,僅供參考使用,不代表基金成立後之投資比例及配置,投資組合應視基金成立之後實際投資配置而定。投資人不應視此為任何投資建議。詳細投資範圍及限制請參閱公開說明書。Photo Credit:富達投信

白芳苹進一步分析富達永續全球股票收益基金 (本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 的資產配置,預計主要投資於已開發的成熟市場、新興市場為輔,並著重於金融、工業、資訊科技、消費等較不受市場週期影響、具有彈性報酬的高品質長青類股,無論在區域和產業上皆均勻配置,避免重押單一市場及單一產業可能產生的風險。

更值得一提的是,本基金鎖定優質永續企業,其淨資產價值至少70%將投資於保有永續發展概念之證券,以促進環境、社會或公司治理等特質為投資重點。富達長期致力於永續投資的耕耘,不僅將投資流程納入獨家的永續評級篩選標準,並透過積極參與治理,協助所投資公司提升永續動能,富達內部研究更顯示,在市場下跌時,富達ESG評等較佳的企業,因財務結構相對穩健,也較具股息成長潛力,且於市場環境波動時相對抗跌,更具下檔保護。

富達永續全球股票收益基金(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金)預計於2022年7月18日開募,並由中國信託商業銀行擔任保管銀行,基金詳情請以公開說明書為準。

1.資料來源:Bloomberg, Fidelity International, 23/03/2022; Morningstar, as at 31/03/2022。指數舉例僅為投資參考,惟投資人無法直接投資該指數,指數報酬不代表基金之績效表現。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。

2. 資料來源:Standard & Poor’s & US Bureau of Labor Statistics., 富達投信整理。資料日期: 28/02/2022.

3. US stock returns by decade (1930–2020). Over various decades, dividends have remained a fairly steady component of stocks’ total returns amid more highly volatile stock prices. 指數舉例僅為投資參考,惟投資人無法直接投資該指數,指數報酬不代表基金之績效表現。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。Source: Fidelity and Morningstar, as of 31/12/2020.

「富達投信獨立經營管理」各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險,基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責各基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。

有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。投資人索取公開說明書或投資人須知,可至富達投資服務網http://www.fidelity.com.tw/ 、公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw/ 或境外基金資訊觀測站http://www.fundclear.com.tw/ 查詢,或請洽富達投信或銷售機構索取。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人應注意投資必有因利率及匯率變動、市場走向、經濟及政治因素而產生之投資風險。當基金投資於外幣計算之證券,以台幣為基礎之投資人便承受匯率風險。富達並不針對個人狀況提供投資建議,投資人應審慎考量本身之投資風險,自行作投資判斷,並應就投資結果自負其責。

投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險。投資人應選擇適合自身風險承受度之投資標的。

投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。

依金管會規定,境外基金投資大陸地區之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限,且投資前述有價證券總金額不得超過該基金淨資產價值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。