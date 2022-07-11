當心假性陪伴！逾七成父母認為陪孩子玩手機、看影片即是專注陪伴！陪伴「心到」更重要，41愛多多，從質量兼具開始

迎接暑假親子陪伴高峰期，加上近兩年受疫情影響，關心親子良性互動對孩子成長的幫助，知名蛋糕品牌亞尼克長期關注親子陪伴議題，至今邁入第19年，延續企業「安心陪伴」理念，進行「2022親子陪伴大調查」，期盼找出影響父母親陪伴質、量之相關原因，及發掘孩子可能受到的潛在影響，調查並邀請兒少心理專家－臨床心理師陳品皓老師進行分析、提供專業建議，希望喚起更多父母對親子陪伴的重視，讓孩子能健康快樂的成長。

調查分「陪伴質量調查」、「疫情間陪伴變化」及「陪伴中斷後反應」等三大塊面向，調查結果顯示有超過七成的父母親自評陪伴孩子的時間足夠，每週至少陪伴四天、每次至少超過一小時，但實際陪伴孩子的主要行為卻顯示為陪看電視、玩手機；疫情間，居家辦公的父母親，逾四成表示有高頻率的情況陪伴被中斷，更有高達七成父母因為公務中斷陪伴時，孩子的依賴感明顯增加。此外，逾五成的父母親表示親子互動中斷時，會採取權威或溺愛等兩極方式處理。當心陪伴成為假性陪伴，最近卻是最遙遠的距離！

臨床心理師陳品皓老師表示：「問卷調查顯示部分父母親較缺乏優質陪伴的觀念，現在已進入暑假親子陪伴高峰期，建議父母親親子陪伴除了每週至少四天以上、每天至少一小時外，可以帶孩子多從事可共同完成之親子活動，如繪畫、聊天或戶外活動，取代看電視、玩手機或單純學業等行為。面對陪伴中斷時，耐心說明原因。父母親若能與孩子互動相處時付出專注且好品質的陪伴，將有助於孩子奠定自主與心理韌性的重要基礎，對於心理健康發展有很大的幫助」。

Photo Credit：亞尼克



亞尼克董事長吳宗恩因有感於從小父母工作忙碌，親子相處時間不多，希望能將「親子優質陪伴」的重要性傳遞給每一個家庭。吳宗恩表示：「亞尼克以行動落實社會公益，2022年發起『親子陪伴大調查』，盼協助更多父母了解深度情感交流與優質陪伴的重要性。亞尼克以企業之力，自2002年起於暑期期間為親子打造可共同參與的親子寫生活動，為父母與孩子創造美好的回憶｣。亞尼克第18屆寫生比賽自7月8日起開放線上報名，活動雖因疫情影響，亞尼克更正視親子互動的重要，為此活動堅決不停歇，這兩年更從台北市擴及全國擴大舉辦線上徵稿活動，報名截止日至8月18日止，歡迎全台大小朋友一起同樂參加。

陪玩手機遊戲、看電視成親子互動最大殺手

超過七成父母親子陪伴「質｣不足，當心恐成自我感覺良好的假性陪伴

針對「陪伴質量調查」，調查結果顯示，針對父母每週、每天能專注陪伴孩子的時間，有近五成父母親自評達成，但進一步發現，有逾七成的父母是和孩子看電視、看影片或玩手機、電動遊戲(72.4%)，或是做功課、完成學校的事務(71.4%)，恐忽略陪伴品質的重要性。陳品皓老師指出：「這樣的相處狀態，儘管雙方同處一個空間，卻受限於活動的形式。父母親不僅未能與孩子深度交流、也沒有實際參與，僅有縱向的互動、未有橫向的連結，只能算是一種假性陪伴」。

此外，調查結果發現，不論是孩子的休閒時間或親子互動，皆有七成是以「看電視、看影片或玩手機、電動遊戲」為主，顯示部分父母親缺乏優質陪伴的觀念，即使在身邊，也恐只是「殺」時間，當心3C娛樂成為親子互動的主要殺手。陳品皓老師提醒：「無論是孩子的課餘時間或親子相處的時間，若僅以3C娛樂做為主要互動，對於親子關係的品質或孩子心理成長，都會帶來較負面的影響，如親子關係疏離、缺乏溝通品質，以及因過度使用3C產品引發注意力缺失等問題」。

Photo Credit：亞尼克

陳品皓老師進一步指出：「在親子關係中，雙向交流的活動有助於親子關係和互動的品質與厚度，然而3C娛樂或看電視缺少共同參與、交流的機會，並非理想的互動模式。相處的品質指的是『專注』在當下的互動，而前提是父母親『願意』付出專注。建議父母親可以練習以不帶批評的態度，傾聽孩子一天生活中的任何觀察、想法，這樣陪伴的質量，遠遠勝過共同相處但卻沒有交流的情況」。

疫情間親子陪伴中斷比例攀高，居家辦公當心影響陪伴品質！

七成父母親有感工作中斷陪伴讓孩子依賴感增加，父母責備詆毀易破壞孩子自信

針對「疫情間陪伴變化」，調查結果顯示，疫情間親子互動有被中斷情況發生的父母親有超過九成二（幾乎每天10.6%、經常發生27.8%，偶而發生53.6%），發生高頻率親子互動有被中斷情況的父母親達38.4%（幾乎每天與經常發生），較非疫情間31%為高。而居家辦公之父母親，被中斷比例更高達43.7%，父母亦表示居家辦公易孩子干擾，工作經常被打斷(59.0%)；上下班時間模糊，無法專心與孩子相處(35.9%)；更需要花時間管教、督促孩子，容易產生摩擦(18.5%)。

此外，疫情間親子互動最常受到中斷的外在因素影響，分別為公務50.5%與孩子或個人時間43.8%，較疫情前明顯增加（公務38.7%、孩子或個人時間37%），顯示父母親居家辦公或孩子線上教學可能中斷並影響親子互動。疫情間更有超過六成四的父母親認為孩子的依賴感有增加；超過七成的父母親表示當居家辦公時因公務中斷親子相處，孩子的依賴感有增加。面對疫期間居家辦公模糊工作與生活界線，長時間易造成親子互動中斷，父母親若缺少正確處理方式，當心恐影響親子陪伴品質與孩子心理不安全感。

陳品皓老師表示：「孩子的依賴感增加，在親子關係中是相當合理的關係需求，父母親不用太過擔心，尤其年紀越小的孩子越是如此。相反的，若是責備或詆毀孩子對關係的依賴，容易破壞孩子的自信心，建議父母親可以把握孩子對此依賴關係的階段，給予好品質的陪伴，更能奠定孩子日後安全感的心理基礎，這也是孩子獨立自主與心理韌性的重要核心」。

所謂好品質的陪伴，有以下三個指標：

有品質的愛：指親身陪伴、而非著重物質的給予。玩十分鐘的兩人傳球，更勝過讓孩子獨自玩一小時的電腦。

規則清楚一致：讓孩子清楚知道自己的行為與產生後果之間的連結，不會有任何縫隙可鑽，這也是責任養成的基礎。

可預測的生活：家庭生活作息規律、結構化，減少生活中的變動，讓孩子能夠身心穩定。

Photo Credit：亞尼克

過與不及！超過五成父母採消極、溺愛處理方式

長期頻繁中斷親子相處，孩子易累積負面情緒形成心理缺憾

針對「陪伴中斷後反應」面向，調查結果發現，當父母與孩子的相處遭外在因素中斷時，逾三成父母親表示孩子的首要反應通常較負面，如哭鬧、發脾氣，或要求給予補償。陳品皓老師建議：「父母親可以告知孩子原因並表達彌補的可能，孩子將從中理解事物總有變化，不會事事順心，但也因此學習將自己的需求延宕或是找到其他滿足的方法，這些經驗對孩子的適應性會有所幫助」。但要特別注意的是，也有近三成父母親表示孩子當下並無特別反應，陳品皓老師進一步說明：「這代表孩子可能已經習慣這樣的相處模式，且孩子自我調適的能力有所成長，但也有可能是孩子沒有將心中的失落表現出來，父母親應更加注意」。

而面對陪伴中斷時，調查也顯示超過五成的父母親採取較負面處理作法；其中，近三成父母親採消極、權威的方式，如命令式溝通（15.7%）、不理會（11.4%）或大聲威嚇（2.3%），逾兩成父母親則採過度溺愛，如立刻結束手邊工作前往陪伴（6.8%）、哄孩子（14.3%）。陳品皓老師提醒：「對孩子來說，大聲威嚇不僅是一種關係中的衝突與壓力，同時也否定孩子對於陪伴的需求；而過度溺愛、缺乏原則的滿足孩子，容易讓孩子傾向以自己的需求優先，無視環境中其他人的狀態或規則，反而削弱了孩子養成自我延宕的調適能力，容易造成孩子以自我為中心，在社會上適應的受挫力低，甚至透過暴力行為引發關注」。

41愛多多！陪伴質量兼具，有助孩子心理健康發展

從「2022親子陪伴大調查｣結果可以看出，普遍父母認知只要有足夠的時間陪伴孩子，就屬於良好的陪伴行為。父母若要能做到優質陪伴，可記住「41愛多多」口訣：每週至少四天以上、每次至少一小時、多多正面鼓勵、多多專注傾聽，以共同參與、溝通交流的形式與孩子相處互動，如一起學習才藝繪畫、烘焙等，一起運動、聊天或傾聽孩子分享，提供專注且好的陪伴品質。唯有父母親的陪伴質量兼具，才有助於孩子建立安全感及心理健康發展，也讓孩子在未來面對各種學習挑戰時，擁有滿滿的正能量。

一起FUN心畫！亞尼克第18屆寫生比賽7月8日起開放線上報名

第18屆亞尼克寫生比賽，因防疫改採線上活動，為全台親子提供暑期期間優質陪伴親子活動；不受時間、空間限制，報名者只需於活動報名時間內完成報名與上傳作品皆可，父母親可以隨時安排親子寫生，共同完成畫作，寫生繪畫主題不限定，由親子共同討論並完成畫作；活動機制更安心，親子寫生更FUN心！活動將於8月31日於亞尼克寫生比賽官網公佈得獎名單，得獎者將可獲得獎狀乙紙及獲獎畫作客製拼圖，前三名還有獎學金與亞尼克隨享卡儲值點數。還未安排親子暑期活動的父母，趕快安排時間一起與寶貝進行寫生，為您與孩子打造難忘的親子時光，留下美好回憶！詳情請至亞尼克寫生比賽官網了解更多活動資訊。

【亞尼克第18屆寫生比賽】活動資訊

活動官網：https://yannick2022.com

繳件期間：2022年7月8日至8月18日

繳件方式：至活動網站「我要繳件」專區，填寫您的參賽資料並將畫作上傳即可

(繳件抽Apple好禮：Apple IPad Air、Apple Watch7等好禮，7/24前繳件加碼抽Mac筆電！)

獲獎公布時間：2022年8月31日於亞尼克寫生比賽官網公佈得獎名單