普亭簽署新法令，快速申請俄羅斯護照服務將擴大到「烏克蘭全境」

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）周一（11日）簽署了一項法令，將簡化獲得俄羅斯護照的申請服務擴大到烏克蘭全境，所有烏克蘭公民、包括在烏克蘭的無國籍居民都可以快速申請俄羅斯護照，這是俄羅斯試圖在當地擴大影響力的又一舉措。

簡化後的俄羅斯護照申請規定，取消了需要在俄羅斯居住5年的要求，也不需要提出財力證明或者通過俄語檢定，申請案的處理也更快，只需要1到3個月。

在此之前，只有烏克蘭東部親俄分離分子所控制的頓內次克（Donetsk）、盧甘斯克（Luhansk）和遭俄羅斯占領的札波羅熱省（Zaporizhzhia）及赫爾松（Kherson）地區的居民，才有資格申請這項簡化護照的程序。

Russia will extend its fast-tracked citizenship scheme to all Ukrainian citizens, not just those living in separatist or Russian-occupied areas, according to a decree signed by President Vladimir Putin. https://t.co/bQZ5yaVLvJ — The Moscow Times (@MoscowTimes) July 11, 2022

這項規定給烏克蘭帶來一個難題，因為烏克蘭的立法雖不承認雙重國籍，但並沒有明確的機制阻止烏克蘭人擁有兩種國籍。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）痛批這項法令「毫無價值」，顯示了普亭的「侵略胃口」：「烏克蘭人不需要普亭的公民身份，試圖強加給民眾的行為注定會失敗。」庫列巴並說，此法令是對烏克蘭主權和領土完整的再次侵犯，不符合國際法準則和原則。

俄羅斯在今年5月下旬，向札波羅熱省及赫爾松地區的居民提供了快速申請程序，據俄羅斯塔斯社（Tass）報導，札波羅熱省有超過7萬民 居民申請了俄羅斯公民身份，俄羅斯在當地的行政當局於6月11日在當地發放 首批23 本俄羅斯護照。

In Kherson, as well in Melitopol, on the eve of the celebration of Russia Day, a ceremony of service of Russian passports took place. The passports were received 25 residents of Kherson, as well the head of administration of the Kherson area Vladimir Saldo.. pic.twitter.com/GiLDjyEyQD — Geo_monitor (@colonelhomsi) June 11, 2022

而更早實施公民申請的頓內次克和盧甘斯克地區，自2019年首次推出簡化程序至今，一共有72萬人獲得了俄羅斯公民身份（約佔人口的18%）。

加拿大維多利亞大學（UVic）公共政策助理教授Tamara Krawchenko於推特上指出，部分申請成為俄羅斯公民的烏克蘭人其實並非出於自願，而是被脅迫的，根據她分享的另一則貼文，指出位在烏克蘭札波羅熱省的梅利托波爾（Melitopol）市，如果沒有俄羅斯當局發布的死亡證明，當地居民不能接回親屬遺體以下葬，而要拿到死亡證明，必須先申請到俄羅斯公民身份。

When Russia falsely claims that it has a "legitimate" right to take Ukrainian territory because some people took up Russian citizenship - remember that they do so because they are forced. They will stoop so low as to hold hostage the dead bodies of loved ones to make it so. https://t.co/usbqzjwrR6 — Tamara Krawchenko 🇺🇦 🚲 (@T_Krawchenko) July 11, 2022

不過《美聯社》採訪 已申請俄羅斯公民身份的 頓內次克居民表示， 擁有俄羅斯公民身份讓他們有一種「受強大鄰國保護的感覺」：「（ 俄羅斯的）親戚告訴我們，普亭不會拋棄我們，一切都會好起來的。」62歲的退休人員Nelya Dzyuba表示。

也有人表示，獲得俄羅斯公民身份將使他們能夠前往俄羅斯並享受與公民相當的福利，例如免費醫療保健。

Photo Credit: AP / 達志影像 在烏克蘭東部分離份子控制的頓內次克地區，民眾手持俄羅斯護照、搭乘公車前往俄羅斯。

烏克蘭外交部長庫列巴日前則表示，大規模向烏克蘭東部分離份子控制地區發放俄羅斯護照違反了2014年簽署的《明斯克協議》。

美國智庫伍德羅．威爾遜國際學者中心（Wilson Center）2019年專文表示，公民身份已成為克里姆林宮擴大俄羅斯在烏克蘭影響力的最新工具。報導指出，向烏克蘭居民提供俄羅斯公民身份，將在烏克蘭領土上產生數量不詳的俄羅斯護照持有人——俄羅斯當局可以輕鬆操縱這一數字。

於此同時，俄羅斯計畫在今年稍晚於 被俄軍佔領的 札波羅熱省和 赫爾松地區舉行全民公投，試圖複製2014年克里米亞經驗，讓烏克蘭部分省份成為俄羅斯的一部分。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：吳象元