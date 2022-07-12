普亭簽署新法令，快速申請俄羅斯護照服務將擴大到「烏克蘭全境」
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這項規定給烏克蘭帶來一個難題，因為烏克蘭的立法雖不承認雙重國籍，但並沒有明確的機制阻止烏克蘭人擁有兩種國籍。
俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）周一（11日）簽署了一項法令，將簡化獲得俄羅斯護照的申請服務擴大到烏克蘭全境，所有烏克蘭公民、包括在烏克蘭的無國籍居民都可以快速申請俄羅斯護照，這是俄羅斯試圖在當地擴大影響力的又一舉措。
簡化後的俄羅斯護照申請規定，取消了需要在俄羅斯居住5年的要求，也不需要提出財力證明或者通過俄語檢定，申請案的處理也更快，只需要1到3個月。
在此之前，只有烏克蘭東部親俄分離分子所控制的頓內次克（Donetsk）、盧甘斯克（Luhansk）和遭俄羅斯占領的札波羅熱省（Zaporizhzhia）及赫爾松（Kherson）地區的居民，才有資格申請這項簡化護照的程序。
這項規定給烏克蘭帶來一個難題，因為烏克蘭的立法雖不承認雙重國籍，但並沒有明確的機制阻止烏克蘭人擁有兩種國籍。
烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）痛批這項法令「毫無價值」，顯示了普亭的「侵略胃口」：「烏克蘭人不需要普亭的公民身份，試圖強加給民眾的行為注定會失敗。」庫列巴並說，此法令是對烏克蘭主權和領土完整的再次侵犯，不符合國際法準則和原則。
俄羅斯在今年5月下旬，向札波羅熱省及赫爾松地區的居民提供了快速申請程序，據俄羅斯塔斯社（Tass）報導，札波羅熱省有超過7萬民居民申請了俄羅斯公民身份，俄羅斯在當地的行政當局於6月11日在當地發放首批23本俄羅斯護照。
而更早實施公民申請的頓內次克和盧甘斯克地區，自2019年首次推出簡化程序至今，一共有72萬人獲得了俄羅斯公民身份（約佔人口的18%）。
加拿大維多利亞大學（UVic）公共政策助理教授Tamara Krawchenko於推特上指出，部分申請成為俄羅斯公民的烏克蘭人其實並非出於自願，而是被脅迫的，根據她分享的另一則貼文，指出位在烏克蘭札波羅熱省的梅利托波爾（Melitopol）市，如果沒有俄羅斯當局發布的死亡證明，當地居民不能接回親屬遺體以下葬，而要拿到死亡證明，必須先申請到俄羅斯公民身份。
不過《美聯社》採訪已申請俄羅斯公民身份的頓內次克居民表示，擁有俄羅斯公民身份讓他們有一種「受強大鄰國保護的感覺」：「（俄羅斯的）親戚告訴我們，普亭不會拋棄我們，一切都會好起來的。」62歲的退休人員Nelya Dzyuba表示。
也有人表示，獲得俄羅斯公民身份將使他們能夠前往俄羅斯並享受與公民相當的福利，例如免費醫療保健。
烏克蘭外交部長庫列巴日前則表示，大規模向烏克蘭東部分離份子控制地區發放俄羅斯護照違反了2014年簽署的《明斯克協議》。
美國智庫伍德羅．威爾遜國際學者中心（Wilson Center）2019年專文表示，公民身份已成為克里姆林宮擴大俄羅斯在烏克蘭影響力的最新工具。報導指出，向烏克蘭居民提供俄羅斯公民身份，將在烏克蘭領土上產生數量不詳的俄羅斯護照持有人——俄羅斯當局可以輕鬆操縱這一數字。
於此同時，俄羅斯計畫在今年稍晚於被俄軍佔領的札波羅熱省和赫爾松地區舉行全民公投，試圖複製2014年克里米亞經驗，讓烏克蘭部分省份成為俄羅斯的一部分。
新聞來源
- Putin expands fast-track Russian citizenship to all Ukraine（AP）
- Kyiv 'strongly condemns' Russia's fast-track citizenship for Ukrainians（The Hindustan Times）
- Russian passports presented to residents of Melitopol, Kherson（Tass）
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：吳象元
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城鄉均好、全民均享的理想生活，就用科技來實現吧——你需要的健康照護服務，現正上線中
我們想讓你知道的是
後疫情時代，零接觸服務的需求，使得智慧科技的角色愈發重要，智慧城鄉計畫與先進醫資共同推動人工智慧影像辨識技術，擴大既有的共照雲服務，協助民眾獲知疫情訊息，為民眾建立個人自主健康照護服務。
在科技不斷進步的過程中，許多過去不存在的工具，到今日已成為現實。2008年「智慧地球」的概念出現後，全球便開始推動智慧城市的發展。臺灣向來以科技之島自居，自然也不例外。在政府多年來力求數位轉型的政策下，臺灣進入了「智慧城鄉」的時代；所謂智慧城鄉，是運用大數據、物聯網、AI人工智慧等科技，串連市民、產業與地方，以創新的方式讓彼此有效溝通，並針對地方的特色和需求提供客製化服務，進而改善人民的生活品質。
把問題當作燃料，用科技強化服務力
然而，城鄉發展必然會有不均的問題，藉由科技介入、釐清現實痛點的立意雖良善，卻也無法忽視城鄉間的數位落差。在偏鄉地區因為人口流失、高齡化、科技產品使用率較城市低，數位化的腳步自然較為緩慢，向來是各項服務設施鞭長莫及之處。
先進醫資從2018年開始，在經濟部工業局「普及智慧城鄉生活應用計畫」的支持下，在高雄、屏東與澎湖發展「雄健康打造智慧樂活社區共照應用服務」（以下簡稱「雄健康」）。當時總經理黃兆聖就非常清楚，首先要解決的就是資源不足、人力不足、缺乏回饋三大問題，而數位化、智慧科技等創新力量，正好可以有效的連結偏鄉生活需求與痛點，讓在地化、客製化的服務與設施，全面提升民眾的醫療照護品質。
用最體貼的科技，讓照護範圍沒有邊界
「雄健康」計畫的目標，是在衛生所、醫療院所、長照據點、社區活動中心及商業通路等多元化的據點，設立「智慧健康照護站」，提供血壓機、血氧機、血糖機等生理量測設備的整合服務，同時還支援多種身分識別登入、數據隨身、遠距諮詢、銀髮族健康管理量表等功能，讓市民可以依自己習慣的生活圈，就近接受基礎的照護服務，並且養成定期自主量測的習慣。這些健康紀錄將會上傳雲端、整合數據，不只可以將結果傳送給自己作為提醒，在民眾實際就診時，也能成為醫生評斷的參考，協助醫護人員及早發現異常或是調整用藥，大幅降低醫療資源及人力不足的問題。
同樣對提升醫療資源與人力應用效率有幫助的還包括「雄健康」計畫中的客服機器人腳本。這個功能是針對不同客戶需求，開發多達50種服務的腳本客服機器人，用來即時解決民眾常見的健康問題。只要民眾對自己的健康狀況有疑慮，就可以詢問線上客服機器人，並獲得最初步的協助。最重要的是，這個客服機器人以國人常用的社交軟體LINE作為平台。有鑒於LINE的普及率高，使用者無需重新下載及適應新軟體，對年長者來說更是友善，使用意願便明顯提高，如此一來，為民眾所建立的個人自主健康照護服務，就這樣一步一步地建立起來了。
立基於「雄健康」在高屏地區和澎湖的發展十分順利，2021年開始便積極與臺南、臺中、高雄、屏東、金門地方政府合作，務求達到更深入、體貼的服務，發展出獨特的「健康共照雲」系統。
靈活因應疫情變化，滾動式修正共照雲服務
原本是為了打造數位醫療照護服務而發展的共照雲，參考了「雄健康」所建立的數位化照護服務內容，同樣使用LINE作為平台，目標同樣是為了解決偏鄉資源和人力不足的問題。沒想到今年五月，在傳染力更為強大的Omicron變異株的肆虐下，疫情擴散迅速，臺南市共照雲的發展也臨危受命，在短短五天之內將服務上線，主要協助民眾獲知疫情訊息、確認自身狀況，另外也提供下載居家隔離單、施打疫苗、申請補助等服務內容。在疫情猛烈的攻勢下，共照雲成為市府、醫療院所與民眾溝通、解惑的最佳橋樑，甚至做到AI快篩辨識服務，協助許多臺南偏鄉地區的民眾不需冒險接觸人群，線上就可以判斷是否確診，後續再由醫療人員介入協助，減少很多不必要的擔心和移動。
同時，客服機器人，也在疫情期間提供了最佳輔助。在衛生局、先進醫資和醫療院所的共同努力之下，不斷地優化、精進客服機器人腳本。無論市民為確診者、居隔者、密切接觸者⋯⋯盡可能讓每一個人都能在機器人的服務中，找到問題的解答。臺南市衛生局長許以霖表示：「對抗疫情，臺南市的目標很明確，就是要讓就診人數維持在醫療量能之下。客服機器人的出現，減輕了醫護人員疲於接電話、回答民眾問題的瑣碎流程，更能專心在照顧中、重症患者，在疫情大爆發期間不至於崩潰，如此才能真正守住所有市民的健康。」
當然，疫情是一時的，市民的健康才是長久的，「健康共照雲」的目標，是希望可以透過民眾健康紀錄的數據化，成為日常自主照護的重要幫手。下一步，先進醫資希望能跨縣市留存健康資料，成為全國性的第一線照護服務。而這些數據，都將成為中央和地方政府參考的基準，以便未來做到精準打造各縣市的特色照護服務。
以人為本，發展城鄉均好的未來
在2025年即將邁入超高齡社會的前提下，如何幫助國人健康、安心地迎向老年，已是國家與全民必須面對的重大課題。與此同時，臺灣也是一個充滿創新能量、技術發展快速的地方，所以過去所面臨的困難，今日已可以透過科技來解決。
「智慧城鄉計畫」從2018年起，持續針對地方需求，鼓勵業者提出新興解決方案，在推動健康領域方面，不僅是智慧照護，包含遠距醫療、健康量測、智慧運動以及登革熱防治等，都秉持著以人為本的初心，以科技的力量來照顧臺灣這片土地上的每一個人，透過政府和企業攜手合作，協助地方數位轉型，並降低城鄉之間的落差，共同建立一個城鄉均好、全民均享的理想未來。
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