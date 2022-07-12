台北市副市長蔡炳坤餐敘一半中風急送醫，醫師呼籲出現3大警訊快打119

蔡炳坤餐敘突然中風，柯文哲：開刀後觀察一晚再說明

（中央社）台北市副市長蔡炳坤昨（11）日晚間在餐敘中突然倒下，緊急送醫治療。市長柯文哲說，蔡炳坤當時坐他旁邊，他第一時間就知道是中風，等開完刀後觀察一晚，會於今日再進一步說明。

蔡炳坤昨天晚間陪同柯文哲出席私人餐敘行程時，突然身體不適、逐漸倒下，現場緊急叫救護車將蔡炳坤送往聯合醫院仁愛院區救治。據了解，蔡炳坤目前已手術完畢，送往加護病房觀察。

柯文哲、台北市副市長黃珊珊、台北市政府發言人陳智菡、聯合醫院總院長璩大成等人已前往仁愛院區關心狀況，柯文哲約在晚間10時出面受訪表示，昨天是台中市議會來台北考察，所以晚上在飯店餐敘，因為蔡炳坤是台中來的，跟議員都很熟，所以特別說要盡地主之誼，才一起前往。

柯文哲說，吃飯時，蔡炳坤坐在他的旁邊突然倒下，他作為醫師，第一時間就知道是中風，馬上聯絡救護車，時間上沒有延遲。

Photo Credit: 中央社（台北市政府提供） 台北市副市長蔡炳坤11日晚間在餐敘行程時突然身體不適倒下，市長柯文哲（左2）說，蔡炳坤當時坐他旁邊，他第一時間就知道是中風，等開完刀後觀察一個晚上，12日再由醫療小組說明病況。

對於蔡炳坤生命狀況是否危急，柯文哲強調，他不是醫療小組成員，且病人隱私權是文明國家應建立的觀念，就算他是市長也不能去講蔡炳坤的病歷，等蔡炳坤太太來、同意後，週二上午10時再由醫療小組向大家報告。

聯合醫院仁愛院區副院長林志陵表示，替蔡炳坤做了電腦斷層及相關檢查後，判斷有手術需求，就隨即送入開刀房手術，之後的事情必須再觀察才能報告。

今（2022）年63歲的蔡炳坤曾任台中一中、建國中學校長及台中市副市長，2019年受柯文哲任命擔任台北市副市長，督導教育、文化、體育等局處業務。

手術消息傳出後，蔡炳坤臉書最新貼文下已湧入多名網友留言，祝福手術順利、一切平安。

謹記「微笑、舉手、說你好」口訣，無法做到快打119

（中央社）台北市副市長蔡炳坤疑腦出血緊急送醫。台大神經科醫師鄭建興表示，腦出血多是長期高血壓所致，民眾可謹記「微笑、舉手、說你好」口訣，其中一項無法做到就要緊急打119送醫。

台北市副市長蔡炳坤昨天晚間與市長柯文哲一同出席私人餐敘行程時，突然身體不適、逐漸倒下，緊急送往聯合醫院仁愛院區救治，經醫師診斷後疑為出血性腦中風。

台灣腦中風學會名譽理事、台大醫院神經科主治醫師鄭建興昨天晚間告訴《中央社》記者，出血性腦中風俗稱「腦出血」，約占所有中風患者的2成，因阻塞導致的缺血性腦中風占約8成；根據臨床觀察，腦出血患者平均年紀較輕，大多介於60歲至65歲。

「通常不是突然發生，而是長期累積下來的。」他解釋，高血壓是腦出血最主要的危險因子，由於腦部血管長期處於血壓高的情形之下，變得愈來愈脆弱，最後導致破裂、出血，尤其很多中年族群都沒有好好控制血壓，一旦情緒波動、疲憊等，都會導致血壓飆高。

鄭建興指出，相較缺血性腦中風，腦出血的症狀通常比較急也比較嚴重，若是血塊不大，不見得需要開刀，但若是需要開刀，代表血塊已經大到一定程度，必須緊急開刀來救命。

鄭建興說，隨腦出血位置不同，出現的症狀也不同，常見症狀包括手腳無力、無法講話，然後漸漸站不穩，最後倒下，出血較嚴重的患者可能連意識都會受到影響。

他建議，民眾可以運用「微笑、舉手、說你好」簡易口訣來判斷，只要微笑時臉歪嘴斜、舉手時有一側無力或是講話時口齒不清，都要立刻撥打119緊急送醫。

鄭建興表示，腦出血勢必會對神經造成傷害，儘管手術救回一命，還是要靠復健，至少要花上數月才能逐漸恢復。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航