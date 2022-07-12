前白宮副國安顧問博明：安倍發明「印太」一詞影響深遠，取代以中國為中心的「亞太」一詞
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安倍知道「亞太」（Asia-Pacific）一詞讓人聯想到以中國為中心的東亞地理。他希望人們看到一個更宏大的畫面，其中包括印度，並將東南亞那些年輕海洋國家，而非中國，置於這一地區的概念中心。他開始使用「印太」（Indo-Pacific）這個詞彙。
（中央社）前白宮副國家安全顧問博明（Matthew Pottinger）10日投書《華爾街日報》（WSJ），悼念8日遇刺隕命的前日本首相安倍晉三。他特別強調今天大家慣用的「印太」一詞，是安倍發明，而且影響深遠。
博明於2017年至2021年在白宮任職期間，負責協調當時總統川普（Donald Trump）政府的亞洲政策。他在題為「安倍晉三發明了『印太』」一文中寫道，川普2017年11月訪問越南時，發表演說宣告「自由和開放的印太地區」，各國領袖過去在描述這個世界人口最多的地區時所用的稱呼，自此出現轉變。
博明指出，事實上川普是從安倍晉三那兒借用了這個用詞。安倍過世以前，也知道他標誌性的地緣政治願景，以及用來描述它的詞彙，已在印太地區和全世界廣為人們接受。
博明強調川普和安倍兩人私交甚篤，從而穩住美國與太平洋盟友關係，不受中國邁向軍國主義和美國孤立主義再度興起的威脅影響。博明估計，川普與安倍交談的時間超過他與任何其他領袖的對話。
博明寫道，兩位領袖談判達成雙邊貿易協議，協調對北韓試射飛彈和核試的反應，川普4年任內，兩人熱中就中國議題進行開放式討論。安倍要比大部分西方領袖更早瞭解中國共產黨的野心，這就是促使他重新構思各國應如何看待亞洲的原因。
安倍願景的早期輪廓，是在他首次擔任首相期間於2007年訪問印度時所作的一次演講中出現。他呼籲建立一個「更廣闊的亞洲」，不僅跨越太平洋，還跨越印度洋，「自由和繁榮的海洋，對所有每個人開放和透明」。
安倍知道「亞太」（Asia-Pacific）一詞讓人聯想到以中國為中心的東亞地理。他希望人們看到一個更宏大的畫面，其中包括印度，並將東南亞那些年輕海洋國家，而非中國，置於這一地區的概念中心。他開始使用「印太」（Indo-Pacific）這個詞彙。
除了地理上制衡中國，安倍還試圖用一種更具吸引力的理念來抵消北京的威權、中央集權模式。他在2016年的演講中描述一個「重視自由、法治和市場經濟，免遭武力或脅迫，以及……繁榮」的地區。
他馬不停蹄在他新定義的地區旅行，與印度總理莫迪（Narendra Modi）建立親密的友誼，並讓日本的發展援助機構參與基礎建設計劃。
區域內各國開始將安倍的願景視為一個不腐敗的替代方案，足以取代中國領導人習近平不透明的「一帶一路」借貸計劃。
2018年，時任馬來西亞首相的馬哈地（Mahathir Mohamad）稱中國放高利貸的作法是「不平等條約」的一種形式，在後殖民時代的亞洲這是很嚴厲批評。馬哈地隨後多次訪問東京，重組其國家債務結構。
為了支持他的地區架構，安倍還推動一項新的外交倡議：「四方安全對話」（Quad）。安倍將日本、印度、澳洲和美國想像成一個巨大的棒球場，遏制北京向帝國擺盪。經過多年努力，Quad高層會議終於在2017年開始舉行，川普任期結束時已提升為內閣級會議。
美國現任總統拜登（Joe Biden）上任以來，Quad已召開4次正式的領袖峰會。儘管不是軍事聯盟，但Quad已成為對付北京虛假訊息、供應鏈勒索、債務陷阱外交、非法捕魚和其他不當行為的重要論壇。
博明指出，2017年，當川普政府正在尋找一個口號來概括對此一地區的戰略時，他和同事們看到放大安倍「自由開放的印太地區」銘言的好處。其他國家也抓住這一精神。2017年11月當時的澳洲總理滕博爾（Malcolm Turnbull）宣布一項政策，要實現「安全、開放和繁榮的印太地區」。
中國共產黨深知術語在塑造人們思維方面的力量，指示外交官警告鄰國絕不要說「印太」。然而威脅失敗，這個詞開始傳播。以印尼為首的東南亞國家宣布新的印太展望。遠至布魯塞爾和柏林，各國紛紛起草印太戰略。
各國藉使用自己的詞彙而非中國的詞彙來定義這個地區，為他們的國家主權表明立場。安倍將主權理解為各國面對夢想成為帝國的鄰邦時，彼此團結的基礎。即使還沒有完全自由的國家，仍希望不受來自國外的脅迫。
因此，當川普在越南講到「自由開放的印太地區」是「一個由國家組成的美麗星座，每個國家都是屬於自己的耀眼明星，不是別人的衛星」時，獲得聽眾起立鼓掌。
今（2022）年5月在一場關於中國政策的演講中，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）用了類似的詞彙。「美國與這個地區的國家和人民持有相同的願景：一個自由開放的印太地區，有著透明制定和公平適用的規則；各國可以自由做出自己的主權決定。」布林肯在演講中9次提到「主權」。
博明表示，安倍遇害時戴著一枚藍色徽章，表明他決心將遭北韓綁架的日本人帶回家。對安倍來說這是個決定性的話題，他要求川普會見失蹤者親屬。川普每次訪問東京都會照辦。
他說：「我從未見過安倍沒戴那枚徽章，這是他的願景核心，一個人類尊嚴的象徵。這位有遠見的人遺留下這個願景。維持這個願景取決於生者。」
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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別讓你的「胰」心病，升高你的糖尿病風險！
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台灣罹患糖尿病人數已超過230萬人，每年新發生的糖尿病個案數約16萬人，但仍有約65%病人未達血糖控制目標，本篇文章採訪臺北醫學大學附設醫院內分泌新陳代謝科翁瑄甫主任，探討治療糖尿病的正確觀念與方法。
台灣罹患糖尿病人數已超過230萬人，每年新發生的糖尿病個案數約16萬人，但仍有約65%病人未達血糖控制目標*1，本篇文章特別採訪到臺北醫學大學附設醫院內分泌新陳代謝科翁瑄甫主任，透過臨床專業經驗探討血糖控制的相關迷思，提供讀者與糖友治療糖尿病的正確觀念與方法！
多年來，糖尿病一直是台灣民眾健康的極大威脅，身為第一線醫療人員的北醫內分泌新陳代謝科翁瑄甫主任觀察到兩個隱憂，其一是糖尿病病人越來越年輕化，卻因身為就業市場與家庭主力，錯過病情初期較好控制的階段；另一個問題是，病人透過不同管道接收太多似是非的知識，反而因此對正統醫療建議抱持存疑的態度，這是在門診時感到最困擾的地方。「例如許多病人只願意口服降血糖藥，他們一聽到要注射胰島素就以為自己過往治療失敗，必須採取更激烈的手段，進而產生許多難過、憤怒、挫折的負面情緒，因此許多醫生不太敢勸病患打胰島素。」
工欲善其事，必先利其器：注射胰島素是治療糖尿病的聰明利器
根據2022第2型糖尿病臨床照護指引建議，若糖尿病患者在確診後合併高血糖問題時，應先以胰島素治療，穩定血糖後，再決定後續的治療方式。此外，根據研究顯示，若糖化血色素超標至8.5~9%的糖尿病患者，即早使用胰島素治療，可有效降低合併心血管疾病的風險*2。
翁瑄甫進一步說明，其實及早施打胰島素是治療糖尿病的好方法，因為注射胰島素能有效地控制血糖，讓胰臟好好休息，但目前國人僅有12%糖友使用胰島素*3，使用率遠低於歐美國家。「這情況讓我所屬的內分泌新陳代謝專科更加困擾，因為我們負責接收各地轉診過來病情最難控制的病患，然而明明病情已經很嚴重了，卻在說服他們注射胰島素這裡卡關好幾個月甚至好幾年，病情因此被耽誤。」
由於這樣的原因，讓翁瑄甫致力於透過積極衛教，讓糖尿病病患重新建立施打胰島素的正確觀念。「我們常看到病人口服藥越吃越多，血糖值還是不理想，加上藥物本身有額外風險與副作用，所以導入胰島素反而是比較好的選擇。」翁瑄甫表示，胰島素可以彈性調整劑量，比口服藥好調整，吃藥只能以半顆或一顆為單位，但糖尿病患者需要更細膩的劑量調整。而胰島素就能從一個單位到十個單位不等，依據每天身體與飲食需求的細微差異來調整。「像現在新冠肺炎確診者的血糖波動很大，胰島素就能靈活因應這些情況，調整注射的單位數。」
靈活運用多種形態胰島素 讓健康生活更加便利
除了彈性調整劑量的好處之外，臨床上更能依照胰島素作用時間長短、藥效啟動快慢等多種分類，給予病人最適切的醫療，包括速效型、短效型、中效型、長效型與混合型等。短效啟動快、長效啟動慢但是持久。「通常我們會讓病人的口服藥劑量先維持不變，然後多打一針長效型胰島素作搭配。它的好處是一天打一針、藥效維持一天，用來控制飯前血糖，對病人心理衝擊也較小，所以長效型胰島素又稱作基礎胰島素。」
如果病人血糖狀況還是不佳，例如飯後血糖太高，可以在用餐後另外注射短效型飯後胰島素。現在的胰島素產品越來越進化，為了減少病人注射的頻率與針數，也發展出混和速效與長效的混和型胰島素。且醫學進步快速，目前也有了「全日加值型」的胰島素，兼具長效型胰島素超過24小時穩定血糖的功能，同時也可控制餐後血糖，讓糖友彈性選擇補充時間，也能讓病人在心理上與便利上更容易接受胰島素，更快掌握自己糖尿病的病況。
第二型糖尿病是文明社會的產物，在重視享樂、美食的社會中，逐漸對身體帶來負擔，進而產生不樂見的健康問題，尤其高齡化時代已然來臨，當人們越來越長壽，勢必有更多時間要面對身體機能漸漸損壞的狀況。
「身為內分泌新陳代謝專科醫師，我其實希望民眾能懂得預防糖尿病，遠勝過治療糖尿病。除了透過控制飲食與體重、養成規律運動習慣保有健康的身體，請務必接受正統醫療建議，不要對注射胰島素存有錯誤迷思，才能在正確觀念下及時治療、擁抱快樂的正常生活！」
參考資料：
1. 台灣第四次TADE(2018)品管調查 The 4th Quality Survey (2018) of Diabetes Control by TADE (糖尿病健康促進機構)
2. Rationale for Timely Insulin Therapy in Type 2 Diabetes Within the Framework of Individualised Treatment: 2020 Update
3. 台灣糖尿病年鑑2019第2型糖尿病公告