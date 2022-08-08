「進步研究」：人類社會的過去、現在與未來，你會過上更幸福、更豐富的生活嗎？
我們想讓你知道的是
進步研究團體的世界觀不僅可以從他們關注的事物推斷，還可以從他們關注的地方推斷出來。進步研究放在優先位置的往往是美國等富裕民主國家的技術前沿增長，而不是使窮國變得更富裕的追趕型增長。
假設你是一位普通的美國人，生活在1870年的鄉下農場：如果你是男人，可能從十幾歲就開始畢生從事的體力勞動，直到殘疾或死亡；如果你是女性，則會把時間花在勞動密集的家務上。如果你是黑人或其他少數族裔，你的生活就更艱難。
你與世隔絶，沒有電話，也沒有郵政服務，當夜幕降臨，你只能點燃蠟燭，廁所在戶外。
有一天，你睡著了，醒來發現自己身處1940年。生活完全不同。你的家是「基礎設施網絡」的一部分——有電、煤氣、電話、水和下水道。你驚嘆於新的娛樂方式，比如留聲機、收音機和電影。帝國大廈聳立在紐約天際線上，周圍是其他不可思議的高樓大廈。你可能有一輛車，即使沒有，也遇到過有車的人。你遇到的一些最富有的人甚至坐過飛機。
經濟歷史學家羅伯特・戈登（Robert Gordon）在2016年出版的《美國增長的興衰》（The Rise and Fall of American Growth）一書中記錄了這些轉變，轉變的出現要歸功於1870年至1970年間經濟異常高速增長的「特殊世紀」。
這不僅僅是美國的故事——工業化國家在20世紀初經歷了令人眼花繚亂的轉變。
在歷史上大部分時間，世界進步的速度都是緩慢的。文明起起落落。人們積累財富，也揮霍財富。世界上幾乎每個人都生活在我們現在所說的極度貧困中。數千年來，全球財富——至少以最佳估計值而言——幾乎沒有什麼變化。
但從150-200年前開始，一切都變了。
世界經濟突然開始呈指數級增長。全球預期壽命從不足30歲上升到70多歲。識字率、極度貧困、嬰兒死亡率，甚至身高都以類似的方式顯著提高。或許並非所有人的經歷都是積極的，利益分配也並不平等，但從很多方面來看，經濟增長和科技進步已經改變了數十億人的生活方式。
如何解釋相對財富和技術力量的突然激增？如果增長放緩或停滯會發生什麼？如果真的是這樣，我們能做些什麼嗎？
這些都是「進步研究」的關鍵問題；這門學科是一種新生的學術領域和知識運動，旨在剖析人類進步的原因，以便更好地推動人類進步。
這個領域由一位有影響力的經濟學家和一位億萬富翁企業家創立，他們傾向於用科學或技術進步和經濟增長來定義進步——他們的想法和信仰並非沒有受到批評。進步研究運動相信什麼？他們希望看到未來發生什麼？
「進步研究」
要理解進步研究運動，首先要理解它的恐懼。在過去的幾年裡，一些研究人員和經濟學家擔心，科技進步可能正在放緩，他們擔心這會導致經濟增長停滯。
為了更具體地說明這一點，戈登邀請讀者反思20世紀中後期到21世紀20年代之間的進步速度。想象一下，作為前文所述的那個普通美國人，你在1940年醒來後又再小睡，第二次醒來時已經是21世紀20年代了。
現在，冰箱裡有了冰櫃，新出現的微波爐可以重新加熱剩菜，空調使你精神煥發。你現在更有可能擁有一輛車，而且車子更安全，更容易駕駛。你有電腦、電視和智能手機。
這些都是令人印象深刻的發明，有些看起來像魔術，但隨著時間的推移，你會意識到，你的生活水平並沒有像1940年醒來時發生那麼大的變化。
戈登聲稱，1870年至1970年美國發生的驚人變化是建立在變革性的、僅此一次的創新之上，因此，美國人不能指望很快恢復類似水平的增長。他寫道，值得注意的「不是增長在放緩，而是在這麼長時間內持續迅速增長」。在戈登看來，經濟增長放緩不是任何人的錯：「1970年之後，美國經濟增長放緩，不是因為發明家失去了靈感或缺乏新想法，而是因為當時現代生活水平的基本要素已經在很多方面實現了。」
戈登的觀點建立在經濟學家泰勒・考恩（Tyler Cowen）2011年出版的《大停滯》（The Great Stagnation）一書所說的那個恐懼之上。考恩同樣認為，美國吃掉了大部分「低垂的果實」，這些果實使美國收入中數持續增長，但美國不能指望像過去那樣增長。
那麼，所有容易到手的果實都沒了嗎？「創意」越來越難找到了嗎？一些來自史丹佛大學和麻省理工學院的經濟學家在2020年一篇論文中提出了這個問題。
他們發現，研究和開發工作顯著增加，但每個研究人員的生產率下降了。換句話說，我們付出的時間和金錢換來的東西越來越少，而且，少了很多。他們估計，每一次技術進步翻倍所需投入的研究努力是之前翻倍的四倍。
為什麼？來自進步研究陣營的一些人指出，資助研發一方的僵化的官僚主義吞噬了研究人員近一半的時間，並產生了不正當的激勵。這可能部分解釋了下降的原因，但論文作者發現，自上世紀30年代以來，美國研發界的效率下降了40多倍。美國科學資助的效率下降了這麼多，這合理嗎？
兩位作者更傾向於贊同戈登和考恩的「易得果實」論點：我們找到了容易發現的事物，現在把更多的精力放在剩餘的事物上。例如，將阿爾伯特・愛因斯坦（Albert Einstein）在專利局工作時的見解，或瑪麗・居里（Marie Curie）在簡陋實驗室中解鎖的見解，與大型強子對撞機（Large Hadron Collider）或詹姆斯・韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）等數十億美元的巨型項目進行比較。
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Photoshop教學解壓縮：化妝、表情都可以AI一鍵調整！5個你不能不會的實用功能大集合
我們想讓你知道的是
這篇文章將帶來5個超實用的Photoshop教學，不論你是攝影、插畫或設計相關的創意工作者，這些技巧都能讓你的工作事半功倍！
Photoshop大家都認識，P圖更是成為我們日常用語，但你可能不知道除了P圖外，Photoshop還能做很多事。從照片編輯、插畫到海報設計，就讓我們帶你來看看Photoshop最新的超實用功能吧！
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技巧一：讓AI幫你快速模擬妝容效果
Neural Filters是Photoshop新推出的功能，藉由Adobe Sensei驅動的機器學習讓圖像編修流程大幅加速。例如其中的「化妝轉移」濾鏡，可以讓攝影師不論在前期與造型師、創意團隊溝通，或者後期修圖過程中，都能更具體地模擬出妝容在模特兒臉部的樣子，尤其眼妝與唇妝的效果最為顯著。
首次使用Neural Filters時需要先在軟體中下載濾鏡，濾鏡套用後可以即時切換Before/After預視效果。在輸出選項方面，可以依照需求選擇建立新圖層、智慧型圖層、遮色片或新檔案的方式，對使用者來說非常方便。
功能按鍵位置：濾鏡 > Neural Filters > 化妝轉移
技巧二：臉部表情控制救星 一鍵生成完美笑容
拍照時難免忘記要露齒笑，或是在快門按下的瞬間眼神不小心飄走，檢查檔案時才發現這些小凸槌，現在再也不用擔心，只要在Photoshop輕鬆點擊一下就通通搞定。同樣是Nerual Filters中的功能，智慧型肖像可以在幾秒鐘內，利用PS液化方式替肖像照的人物修出笑容，調整眼睛的視線方向，甚至透過調整膚況與髮量改變人物的視覺年齡。
Neural Filters在macOS 10.15之後的版本、Windows 10及更新版本的作業系統上都能使用，記得更新你的Adobe Photoshop，趕快一起來試試看這些神奇的新功能吧！
功能按鍵位置：濾鏡 > Neural Filters > 智慧型肖像
技巧三：畫出人物臉部陰影與反光的聰明方法
嘿！你還在慢慢切換顏色來畫角色臉上的陰影與反光嗎？使用PS筆刷工具與調整「圖層混合模式」，讓插畫工作流程更直覺。首先新增一個透明圖層，以低透明度的灰色畫出陰影分佈位置，然後調整「圖層混合模式」選擇「色彩增值」，就能快速做出陰影的效果。
反光部分則使用高明度的淺黃色或者白色，在新增的透明圖層上畫好分布位置，像是鼻樑、額頭和下巴等，最後在「圖層混合模式」選擇「覆蓋」，完美的反光就完成了。調整完圖層混合模式後，還可以用色彩平衡調整陰影與反光的顏色，更符合圖片整體的色調。
PS快捷鍵：B筆刷工具
技巧四：Illustrator向量圖檔直接貼上超easy
Photoshop與Illustrator幾乎是每位設計師電腦裡的必備軟體，2022年新版Photoshop的更新功能讓兩者之間的相互整合更加流暢。在Illustrator中繪製完成的向量物件，可以直接複製貼上到Photoshop，而且現在更多了一個貼上為「圖層」的選項，讓使用者更方便接著用強大的PS筆刷與濾鏡製作質感效果，這個功能不論在海報設計還是banner設計上都非常實用。同樣地，在Illustrator建立的文字也可以直接在Photoshop中貼上繼續編輯，讓你的創意心流不間斷。
PS快捷鍵：control/cmd + V貼上
技巧五：使用物件選取工具圖中元素秒擷取
平面設計師經常需要從圖像中，擷取部分的元素當作設計素材。魔術棒或者磁性套索都是大家常用的功能，不過這次要介紹的是比上述工具都更迅速的「物件選取」，這也是Adobe近期應用機器學習開發的功能之一。
只要點擊選取工具中的「物件選取」，Photoshop就會在幾秒中內判斷圖片中的物件，接著勾選「物件尋找工具」，只要將滑鼠移到畫面中，反白區域就是偵測到物件。這個功能也很適合用來去背，當物件偵測完成後，右鍵點擊「反向選取」就能選到背景，接著就能刪除或者更換你所需要的背景色。
「物件選取」與「選取主體」這兩個功能的不同之處，在於前者可以更快速地協助我們選取畫面中的多個元素，後者著重在辦別單一的主要元素。此外，這些新的選取工具最適合應用在圖中元素邊界很明確，或者背景與主體對比強烈的圖片呦！
PS快捷鍵：W選取工具
創意工作沒有標準答案，專業工具的使用方式也可以很多元。Adobe不斷強化既有工具、推出新功能，是創意工作者實踐靈感的最佳夥伴，現在就上官網探索更多Photoshop功能吧！