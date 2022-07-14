熱浪致命：高溫如何影響我們的身體？哪些人風險更大？某些藥物會增加風險嗎？

目前正值北半球夏季高溫季節，應該特別注意中暑和防曬。

在一向以陰冷、涼爽著稱的英國，天氣預報顯示，今天（7月11日）英國局部地區最高溫度可能達到攝氏33度，並有望創下今（2022）年單日最高紀錄。

氣象局發出健康預警，持續至本周五，同時提醒公眾，要特別關照老年人、虛弱人群。

在中國，近日已有多地進入「烤爐」模式。官方媒體《新華社》援引氣象專家表示，今年高溫天氣的強度和持續時間具有一定的極端性。

中國的中央氣象台於周一（7月11日）發布高溫橙色預警，稱局部地區氣溫將超過40攝氏度，多地將進入「高溫周」。

在日本，日本氣象廳同日也發出預告：全國性酷暑會持續到9月！

那麼，高溫天氣是如何影響我們身體的？哪些人風險更大？怎樣做好自我防護？

BBC健康事務記者加拉格爾為我們梳理以下要點：

高溫如何影響我們的身體？

Photo Credit: Getty Images / BBC News 炎炎夏季，注意防暑降溫。

隨著身體變熱，血管會擴張。這會導致低血壓，心臟會更加努力的把血液輸送到全身。

它可以導致腳腫或起痱子等輕微症狀，這是由於血管擴張產生的滲漏造成的。

與此同時，出汗還會導致體液和鹽分流失，從而打破它們之間的平衡，這一點很重要。

再加上血壓降低，就會引起熱衰竭（heat exhaustion），其症狀包括：

頭暈

噁心

昏厥

意識模糊

肌肉痙攣

大量出汗

疲倦

如果血壓過低，還會增加心臟病發作風險。

身體為何做出這樣的反應？

Photo Credit: Getty Images / BBC News 熱天一定要多喝水。

這是因為我們的身體無論在暴風雪還是熱浪中，都試圖將體溫維持在攝氏37度左右，它是我們身體在進化過程中賴以正常運轉的溫度。

但是隨著氣溫升高，身體就要更努力的工作，力圖把核心體溫降下來。

身體通過擴張體表的更多血管向周圍散發熱量，而且開始出汗。

Photo Credit: TNL

怎樣做好自我防護？

英國健康安全署有以下建議：

關照弱勢群體，比如老年人、有慢性疾病的人或者獨自生活的人

保持室內涼爽，朝陽面的房間關好窗簾

多喝水（或其它飲料），少喝酒

不要把任何人、特別是寶寶、幼童留在上鎖的汽車內，這一點也適用於寵物

11點到3點期間日照最強烈的時段要避開陽光

待在陰涼處，塗抹高保護度的防曬霜，戴寬簷帽

最熱的時候不要去做運動

出門帶好水

想去開放水域比如河流、水庫降溫，一定要當心隱形風險

Photo Credit: TNL

看見熱衰竭患者你該做什麼？

如果熱衰竭患者能在30分鐘內冷卻下來，那一般來說問題不會很嚴重。

英國全民衛生保健（NHS）建議人們：

把他們轉移到涼快地方去

讓他們躺下，並稍微抬高雙腳

讓他們多喝水，運動飲料或補水飲料也可以

為皮膚降溫，往身上噴水或用海綿擦拭，並搧扇子。在他們腋窩或脖子處放冷敷袋也好。

但如果他們在30分鐘內沒有好轉，接下來可能就中暑（heat stroke）了。

這時就要撥打緊急醫療熱線求助了， 在英國應該打999 。

中暑的人雖然身體過熱但可能停止出汗，他們的體溫可能超過40攝氏度。他們還可能會出現癲癇或是失去知覺。

哪些人風險更大？

Photo Credit: EPA / BBC News 保持涼爽

老年人，或是有長期病症的人，例如心臟病患者。他們可能無法應對高溫給身體造成的壓力。

糖尿病讓身體更快地失去水分，一些併發症能改變血管狀況和出汗能力。

兒童和行動不便者也更脆弱。患有像失智症這樣大腦疾病的人可能會對熱浪一無所知，或是無能為力。

無家可歸者更有可能被暴曬。居住在頂層公寓的人更有可能面臨高溫。

某些藥物會增加風險嗎？

是的。人們應該正常服藥，但需要盡量保持涼爽和保證體內水分充足。

利尿劑：增加人體排尿量。它的用途很廣，包括治療心衰竭。在高溫情況下，利尿劑會增加身體脫水危險，以及導致體內關鍵礦物質失衡。

降血壓藥：降血壓藥加上高溫下血管擴張給身體降溫，可能導致血壓過低而出現危險。

一些治療癲癇和帕金森症的藥物能夠阻止身體出汗，並使身體更難降溫冷卻。

如果身體水分流失過多，一些諸如鋰或他汀類藥物則會造成血液中的濃度更高，導致健康問題。

熱浪會死人嗎？

當然，每年在英格蘭由於高溫而死亡的人大約有2000位。其中大部分是由於身體試圖為保持體溫穩定，而引起的心臟病和中風導致死亡。

一旦溫度超過攝氏25－26度，就會出現更高的死亡率。但是，有證據顯示死亡往往是由於春季和初夏的高溫而不是「盛夏」造成的。

這可能是因為隨著夏季到來，我們開始改變日常行為，並且我們更加習慣對付炎熱。

先前的熱浪證據表明，熱浪造成的死亡增加速度極快，通常是在熱浪發生的最初24小時內。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航