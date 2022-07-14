熱浪致命：高溫如何影響我們的身體？哪些人風險更大？某些藥物會增加風險嗎？
我們想讓你知道的是
中國的中央氣象台於周一（7月11日）發佈高溫橙色預警，稱局部地區氣溫將超過40攝氏度，多地將進入「高溫周」。在日本，日本氣象廳同日也發出預告：全國性酷暑會持續到9月！那麼，高溫天氣是如何影響我們身體的？哪些人風險更大？怎樣做好自我防護？
目前正值北半球夏季高溫季節，應該特別注意中暑和防曬。
在一向以陰冷、涼爽著稱的英國，天氣預報顯示，今天（7月11日）英國局部地區最高溫度可能達到攝氏33度，並有望創下今（2022）年單日最高紀錄。
氣象局發出健康預警，持續至本周五，同時提醒公眾，要特別關照老年人、虛弱人群。
在中國，近日已有多地進入「烤爐」模式。官方媒體《新華社》援引氣象專家表示，今年高溫天氣的強度和持續時間具有一定的極端性。
中國的中央氣象台於周一（7月11日）發布高溫橙色預警，稱局部地區氣溫將超過40攝氏度，多地將進入「高溫周」。
在日本，日本氣象廳同日也發出預告：全國性酷暑會持續到9月！
那麼，高溫天氣是如何影響我們身體的？哪些人風險更大？怎樣做好自我防護？
BBC健康事務記者加拉格爾為我們梳理以下要點：
高溫如何影響我們的身體？
隨著身體變熱，血管會擴張。這會導致低血壓，心臟會更加努力的把血液輸送到全身。
它可以導致腳腫或起痱子等輕微症狀，這是由於血管擴張產生的滲漏造成的。
與此同時，出汗還會導致體液和鹽分流失，從而打破它們之間的平衡，這一點很重要。
再加上血壓降低，就會引起熱衰竭（heat exhaustion），其症狀包括：
- 頭暈
- 噁心
- 昏厥
- 意識模糊
- 肌肉痙攣
- 大量出汗
- 疲倦
如果血壓過低，還會增加心臟病發作風險。
身體為何做出這樣的反應？
這是因為我們的身體無論在暴風雪還是熱浪中，都試圖將體溫維持在攝氏37度左右，它是我們身體在進化過程中賴以正常運轉的溫度。
但是隨著氣溫升高，身體就要更努力的工作，力圖把核心體溫降下來。
身體通過擴張體表的更多血管向周圍散發熱量，而且開始出汗。
怎樣做好自我防護？
英國健康安全署有以下建議：
- 關照弱勢群體，比如老年人、有慢性疾病的人或者獨自生活的人
- 保持室內涼爽，朝陽面的房間關好窗簾
- 多喝水（或其它飲料），少喝酒
- 不要把任何人、特別是寶寶、幼童留在上鎖的汽車內，這一點也適用於寵物
- 11點到3點期間日照最強烈的時段要避開陽光
- 待在陰涼處，塗抹高保護度的防曬霜，戴寬簷帽
- 最熱的時候不要去做運動
- 出門帶好水
- 想去開放水域比如河流、水庫降溫，一定要當心隱形風險
看見熱衰竭患者你該做什麼？
如果熱衰竭患者能在30分鐘內冷卻下來，那一般來說問題不會很嚴重。
英國全民衛生保健（NHS）建議人們：
- 把他們轉移到涼快地方去
- 讓他們躺下，並稍微抬高雙腳
- 讓他們多喝水，運動飲料或補水飲料也可以
- 為皮膚降溫，往身上噴水或用海綿擦拭，並搧扇子。在他們腋窩或脖子處放冷敷袋也好。
但如果他們在30分鐘內沒有好轉，接下來可能就中暑（heat stroke）了。
這時就要撥打緊急醫療熱線求助了， 在英國應該打999 。
中暑的人雖然身體過熱但可能停止出汗，他們的體溫可能超過40攝氏度。他們還可能會出現癲癇或是失去知覺。
哪些人風險更大？
老年人，或是有長期病症的人，例如心臟病患者。他們可能無法應對高溫給身體造成的壓力。
糖尿病讓身體更快地失去水分，一些併發症能改變血管狀況和出汗能力。
兒童和行動不便者也更脆弱。患有像失智症這樣大腦疾病的人可能會對熱浪一無所知，或是無能為力。
無家可歸者更有可能被暴曬。居住在頂層公寓的人更有可能面臨高溫。
某些藥物會增加風險嗎？
是的。人們應該正常服藥，但需要盡量保持涼爽和保證體內水分充足。
- 利尿劑：增加人體排尿量。它的用途很廣，包括治療心衰竭。在高溫情況下，利尿劑會增加身體脫水危險，以及導致體內關鍵礦物質失衡。
- 降血壓藥：降血壓藥加上高溫下血管擴張給身體降溫，可能導致血壓過低而出現危險。
- 一些治療癲癇和帕金森症的藥物能夠阻止身體出汗，並使身體更難降溫冷卻。
- 如果身體水分流失過多，一些諸如鋰或他汀類藥物則會造成血液中的濃度更高，導致健康問題。
熱浪會死人嗎？
當然，每年在英格蘭由於高溫而死亡的人大約有2000位。其中大部分是由於身體試圖為保持體溫穩定，而引起的心臟病和中風導致死亡。
一旦溫度超過攝氏25－26度，就會出現更高的死亡率。但是，有證據顯示死亡往往是由於春季和初夏的高溫而不是「盛夏」造成的。
這可能是因為隨著夏季到來，我們開始改變日常行為，並且我們更加習慣對付炎熱。
先前的熱浪證據表明，熱浪造成的死亡增加速度極快，通常是在熱浪發生的最初24小時內。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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薩爾瓦多的喬瓦尼：在農田中辛勤耕耘，等待夢想實現的孩子
我們想讓你知道的是
在薩爾瓦多，貧困的家庭使童工現象普遍，據統計三分之二的童工從事務農或雇工工作，生活艱困。但最近年僅11歲的喬瓦尼加入世界展望會兒童資助計畫，生命因此產生巨大轉變。
根據聯合國兒童基金會（UNICEF）及國際勞工組織（ILO）的綜合報告，過去4年全球增加了840萬名童工、達到1.6億人。在薩爾瓦多，三分之二童工生活在農村地區，主要從事務農或雇工工作，其中55%的孩子來自貧困家庭。
年僅11歲的喬瓦尼（Geovanni），小小雙手佈滿耕作時工具使用不慎而受傷的疤痕，臉頰也因長期農事工作曬傷，但他雙眼中卻依然閃爍著光。
「我7歲就在玉米田幫爺爺的忙，去年收穫季節時，我開始去其他人的田裡工作。因為爸爸愛喝酒，家裡只靠媽媽賣雜貨生活，我很希望一起幫家裡賺錢，有了錢，家人才有食物。媽媽答應我的請求，前提是我不能因為工作輟學。」
有工作的日子，喬瓦尼清晨5點就得起床，5點半出門、6點上工，一直在田裡工作到中午12點，再利用下午去學校上課。這樣工作大半天後，可以賺到約7美元，他會拿一半工資購買食物，另一半付學費。
「烈日下工作很難熬，使用鋤頭也要很專心，不然容易發生意外。我只受過一點小傷，沒出過大事故，其他大人也特別照顧我、教我怎麼做。我喜歡工作，更喜歡學習，我希望未來可以學會修理機械器具。」
就讀七年級的喬瓦尼，在校每科成績都達到B以上，同村的20個同學感情很好，大家常玩在一起，一些同學也是他的「同事」。最近，喬瓦尼加入世界展望會兒童資助計畫，收到資助人寄來的信和一份特別禮物──送給全家人的新衣服和食物，令他開心不已。
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