「不成文憲法」如何運作？一部成文憲法能協助終結英國當前的政治危機嗎？

經過幾天瘋狂的政治戲碼，英國首相強森（Boris Johnson）終於在其內閣與政黨的壓力下低頭，宣布辭去保守黨黨魁職務。

但強森退場還是顯得不情不願，十分符合其個性。強森說，他的意願是繼續留任至秋季，待保守黨選出他的繼任人。

那是儘管過去幾天部長官員們接二連三辭職──包括財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）和衛生大臣山吉・賈維德（Sajid Javid），以及要求他馬上下台的呼聲接踵而來，就連之前效忠於他的下議院議員也這麼做，包括他才剛任命頂替蘇納克的納齊姆・扎哈維（Nadhim Zahawi）。

但重點在這裏──強森並無法律責任要馬上下台，即使有同類遭遇的歷代首相一般會這麼做。

在美國，當2020年前總統川普（Donald Trump）拒絶承認在大選中敗於拜登（Joe Biden），政治評論人士很快就在援引美國憲法第20修正案，裡面鉅細靡遺的說明權力如何、何時在兩任總統之間轉移。

然而，英國多得是所謂的「不成文憲法」。有別於世界眾多國家，它的法律並未收錄在單一文件中。只有紐西蘭和以色列等少數國家存在著相同的系統。因此，英國的權力繼承更多是基於傳統與約定俗成，而非基於法律規範。

「不成文憲法」實際上如何操作？

劍橋大學公法教授艾莉森・揚（Prof Alison Young）解釋說，在一個採用「不成文憲法」的國家，領導人退場依賴的是政治領袖的責任感，而非正式法律。

揚教授對《BBC》說：「例如，我們沒有法律訂明如何委任或革除一位首相。」「在此情況下，我們依賴於政治人物去做正確的事。」

Photo Credit: EPA / BBC News 2022年7月7日，強森在唐寧街10號首相府外宣布辭去保守黨黨魁職務，但他稱將留任首相，直到秋天。

英國政治歷史學家彼得・軒尼詩教授勳爵（Prof Lord Peter Hennessy）形容這原則為「好人理論」。即使強森已非常明顯地失去其政黨內大多數支持，也由此延伸到在議會內失去多數議員支持，卻沒有法律能迫使他馬上落台，不做首相。

但他之前的兩位首相──卡梅倫（David Cameron）與特蕾莎・梅（Theresa May），的故事也差不多，兩人宣布離任後，由保守黨主持選舉新領袖的過程。

《BBC》國際部（BBC World Service）英國政治記者羅伯・沃森（Rob Watson）說：「強森辭職並未終結這場深刻的政治危機。」「如今最大議題是強森到底何時離任。到底是保守黨覺得他可以在黨內挑選新領袖期間留任，還是他們要做些短期安排。」

英國的「不成文憲法」到底是什麼模樣？

憲法是一份法律文件，當中詳細列明該如何管治一個國家的條款與細則。但在英國這不成文系統下，憲法是由數個世紀以來一直在演化著的一系列法律、習俗與約定俗成所組成。

支持的人認為這提供了莫大彈性，其演化過程可不斷適應社會變化。也有一些人指出，世界上最高壓的政權多數採用成文憲法。反對者則說，不成文憲法易受含糊所累，引申出多種解讀。

其中一個例子是在2019年脫歐危機中，當時議會正要完成英國退出歐盟的正式程序，然而政府與最高法院對議會應否休會意見相左。當時，首相認為是英國上訴法院阻止他暫停英國議會一切活動的計劃，而這計劃被批評人士認為是首相試圖阻止所有議員審視其脫離歐盟計劃的舉動。

也有些人，例如知名作家希拉里・曼特爾女爵士（Dame Hilary Mantel）則說，那場危機凸顯了訂立成文憲法的重要性，「以制止無賴首相非法干涉議會運作」。

Photo Credit: PA Media / BBC News

英國「不成文憲法」由諸多歷史法律文件結合政治習慣等組成，其中以1215年6月15日，英格蘭國王約翰（King John）簽署頒布的《大憲章》（Magna Carta）地位最為崇高。

一部成文憲法能協助終結英國當前的政治危機嗎？

但也有法律與憲法專家指出，這場政府不同分支之間的爭鬥展示了「不成文」模式的強項。

倫敦大學學院（University College London）政府與憲法學教授羅伯特・黑澤爾（Prof Robert Hazell）爭論說：「這證明系統起作用。」黑澤爾教授相信，當前的政治危機與英國法律框架「沒有關係」。

他解釋說：「英國有的政治制度是，首相必須確保議會的信任，否則會被取代。這跟其他實行議會制與成文憲法的國家，例如是印度和丹麥，原則上是一樣的。」「這與是否擁有『不成文憲法』沒有關係。一位首相也許希望留任更久，那關乎（他的）黨或議會決定能否接受他這樣做。」

《BBC》記者羅伯・沃森同意黑澤爾對事態接下來將如何發展的分析。他說，加快強森離任的唯二方法，是透過保守黨下議院議員們加大施壓，或者是在議會發動對首相的不信任動議，由全體議員參與，要是首相落敗，將觸發提前大選。

「那麼便不得不舉行選舉，但保守黨似乎想避免此事。」強森在辭職演說中自嘲，自己所餘下的支持者不多，只有他的保鏢絶不會離開。即使如此，根據英國辦事模式，他在唐寧街10號的任期還能拖延一陣子──那可以是幾天、幾周，甚至是幾個月。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航