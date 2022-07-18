陳時中：若當選會恢復發敬老金，黃珊珊駁「台北市政停滯」反問為何防疫卡關？

民進黨台北市長參選人陳時中今（18）日接受媒體專訪時，談到台北市的種種，其中近幾年爭議不段的重陽敬老金，陳時中表示，若當選會發放，而自己的那一份會捐出來；另外陳時中也說，台北市的危老建築、海砂屋還很多，捷運、交通路網進展速度也很慢，代表主政者都在互相卸責，沒有尋求合作之道。

陳時中：對老人小孩的錢太計較沒意思

（中央社）民進黨台北市長參選人陳時中今天表示，對老人家的尊重只怕做不夠，若當選將發敬老金，金額要看市府財務狀況而定，屬於自己的那一份將捐出來。

陳時中今天上午接受《寶島聯播網》「新聞放鞭炮」節目專訪，主持人周玉蔻進行市政快問快答環節時，針對敬老金議題表示，他會發，因為台北市不用特立獨行，且對老人家的尊重只怕做不夠。

周玉蔻指出，陳時中符合領取資格，是圖利自己，陳時中大笑後表示，被這樣講才想起來（自己符合資格），他會捐出來。

陳時中專訪後接受媒體聯訪補充，政府財務當然要用得恰如其分，最後要發多少必須看狀況，但對老人、小孩的錢都應該要花，太計較沒意思。

此外，對於台北市政府在富邦金控的獨立董事有民眾黨員，陳時中表示，上任後將嚴查；社會住宅方面，陳時中認為應增加量能，且賦予多重價值，包含日照、育兒、托嬰中心等。

有關大巨蛋爭議，陳時中一開始僅表示「依法行政吧」，遭周玉蔻質疑太籠統後補充，回饋金部分可以檢討，但這跟現任市長的關係不大，因為相關契約是前朝簽訂的，去更動就會有信賴保護原則的問題。

陳時中強調，有弊端就一定要查，但讓合法合規卻不合理的事情導致市政延宕，大可不必。

至於國民黨台北市長參選人蔣萬安與有意參選的台北市副市長黃珊珊近日針對停電議題交鋒，陳時中說，停電議題是個該解決的問題，中央、地方與台電三方應坐下來好好談，而不是互相檢討批評問題該由誰承擔，這就是為何他認為台北開始停滯了。

自曝曾申請綠卡遭批評 陳時中不回罵：互相尊重

民進黨台北市長參選人陳時中新書上架，自曝學生時期曾申請過綠卡，遭國民黨立委批評。陳時中今天拒絕回罵，表示每個人都有自己的選擇，互相尊重就好。

周玉蔻詢問，對於國民黨立委賴士葆形容陳時中在新書中自曝曾申請綠卡是「挾美國以自重」，如何回應。

陳時中說，這就是人生的一段經歷，民國60年時，台灣正值退出聯合國及白色恐怖時期，非常多大學生逃出國，但他畢業後就放棄申請綠卡了，一方面是人生規劃，另一方面是反思到美國後即便事業有成，跟社會的連結是什麼，所以決定留在台灣。

周玉蔻追問，是不是怕被攻擊，所以故意先公開曾申請過綠卡。陳時中笑著表示，這是50年前的事情了，當時有當時的環境，大家因此做了判斷與選擇，國民黨立委若要批評，先回應當初有沒有想過要出國。

周玉蔻再問，國民黨台北市長參選人蔣萬安不僅曾申請過，還擁有過綠卡，何不以此罵回去。陳時中說，這沒有什麼好罵的，每個人都有自己的選擇，他選擇留在台灣努力，而有些人覺得在世界各地都可以為台灣服務，互相尊重就好，「（國民黨）這種操作有點low」。

此外，陳時中宣布參選時稱台北停滯太久，引發有意參選的台北市副市長黃珊珊不滿。陳時中今天舉例，台北市的危老建築、海砂屋還很多，捷運、交通路網進展速度也很慢，代表主政者都在互相卸責，沒有尋求合作之道。

陳時中表示，市府在協調上應更精進，台北市長柯文哲喜歡替別人打分數，為了比較誰厲害、誰應該先來談，市政就停下來了，進步速度當然慢。

另一方面，國民黨台北市長參選人蔣萬安昨天批評，若民進黨準備防疫物資跟選舉布局一樣快，台灣疫情早就被控制了。陳時中說，若是中肯的批評，他虛心受教且會盡量修正以符合眾人需求，但有些人什麼事情都沒做，盡講別人怎麼樣，這些人因為不了解，批評就顯得外行，跟他們吵也沒意義，讓後人去評判就好。

黃珊珊駁「台北停滯」反問陳時中：防疫為何卡關？

民進黨台北市長參選人陳時中今天針對大巨蛋、敬老金等議題表態，批評台北市政停滯。台北市副市長黃珊珊回應，這些評論讓她像鴨子聽雷，她才想問為何防疫總在陳時中手上卡關。

有意參選台北市長的黃珊珊下午在臉書發文表示，空口說白話比做事容易太多了，聽完陳時中對市政的評論，有種鴨子聽雷的感覺，例如對大巨蛋的發言意義不明、對台電問題毫無所悉、對敬老金問題則完全無視財政紀律。

黃珊珊反問陳時中，是否還記得擔任中央流行疫情指揮中心指揮官時，民眾搶疫苗、搶口罩與快篩劑，因為每次號稱超前部署，接續而來的總是遙遙無期，多次都是總統蔡英文或民間單位出手解決，「我想問，防疫為什麼都在您手上卡關跟停滯」。

黃珊珊說，陳時中稱台北市政停滯，可能源自於對市政的一無所知，與國民黨台北市長參選人蔣萬安非常相似，衷心邀請2名參選人參加8月27日開始的台北城市博覽會，見證台北的前進里程碑。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：翁世航