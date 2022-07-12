台股達「技術性熊市」投資人關心是否重啟護盤，國安基金提3大理由決議暫不進場

（中央社）近期台股遭多重利空籠罩，外資今（2022）年上半年賣超金額逼近新台幣兆元，國安基金昨（12）日召開例會決議暫不進場，並提出3大理由，包括投資動能持續暢旺、上市櫃營運表現佳，台股有高殖利率優勢，以及疫情衝擊逐漸消化，內需產業有望回升。

國安基金也提到，當前有5大風險，包括俄烏戰爭及COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情持續、全球通膨升高、各國加速升息及貨幣緊縮、消費需求趨緩及經濟減速疑慮等，將緊盯外資與全球股市動向。

台股今年遭美股外溢效應、通膨、升息循環和經濟衰退雜音等利空拖累，跌多漲少之下，外資上半年累計已賣超9425億元，指數一度探至13951點波段低點，自今年1月5日高點18619點修正以來，波段跌幅約25％，已達到「技術性熊市」的定義，也讓投資人關心政府是否重啟護盤。

不過國安基金例會決議暫不實施穩定股市措施，並提出3大理由。

首先，台灣6月出口422億美元、年增15.2％，創歷年單月次高，連續24個月正成長；進口375.6億美元、年增19.2％，為單月第3高，其中進口資本設備62.6億美元、年增14％；半導體、綠能建設等持續擴大投資，政府推動中小企業及台商投資等多項方案也有成效，都是經濟成長的有力支撐。

第二，上市櫃公司5月營收達3.48兆元，為同期最佳；6月台股本益比10.86倍及殖利率4.93％，相較各主要股市為佳，近期股市下跌走勢，更凸顯低本益比及高殖利率優勢，提高台股投資價值。

第三，疫情漸趨和緩，確診重症病例數持續下降，擴大幼童及第4劑疫苗接種，疫情控制已見成效，有利內需回溫及景氣擴張，均為後續經濟成長的支撐動能。

國安基金強調，考量俄烏戰爭及COVID-19疫情持續，全球通膨升高，各國加速升息及貨幣緊縮，消費需求趨緩及經濟減速疑慮等，國際政經情勢不確定性仍高，致國際股市震盪，將持續密切關注國內外政經情勢、外資動向及股市動態，並隨時做好準備，必要時召開臨時委員會議，研議因應對策，以達成穩定國內股市目標。

財政部下午發布新聞稿表示，台灣經濟體質佳，產業競爭力強，在全球供應鏈具關鍵地位，對股市有實質支撐，投資人要保持信心，不需要過度恐慌。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航