法國極左派倒閣失敗，在野黨認為太過粗暴、極右派國民聯盟也不支持「詐騙動議」

（中央社）法國國民議會今天（法國時間11日）進行左派聯盟對新內閣提出的不信任動議辯論與表決，結果僅獲146張贊成票，差門檻一大截，毫無懸念倒閣失敗，傳統右派共和黨和極右派國民聯盟都不支持。

法國政府4日宣布最新內閣名單，總理柏納（Elisabeth Borne）領軍的新政府遭在野黨批評缺乏新氣象、政治酬庸等，左翼「新民眾生態和社會聯盟」（NUPES）因此對新內閣提出「不信任動議」（motion de censure）。

然而，今天不信任動議投票結果中，贊成票數甚至未超過NUPES的151個席次，更別提倒閣所需的過半數289票。NUPES聯盟中的6位社會黨（PS）議員棄票，1位極右派議員則投下贊成票。

會後法國政府發言人維宏（Olivier Veran）向媒體表示，「現在起我們可以開始推動國會工作了」，強調「NUPES大會正式結束了……這是（極左翼領袖）梅朗雄（Jean-Luc Melenchon）的再度挫敗。」

稍早在動議辯論時，不信任案提出者、左翼不屈法國（LFI）國民議會黨團主席帕諾（Mathilde Panot）要求國會展現對內閣的不信任，批評政府帶來的「政治階級」與「社會不公」。

同時也順應今日爆出法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與線上叫車服務巨擘優步（Uber）勾結的醜聞，帕諾質問「是誰與Uber的遊說主席達成協議？」

柏納隨後站上台捍衛政府，表示原本希望今天可以談論物價、油價、就業等實質政策，而非不信任投票。她呼籲，「否決不信任動議，就是尊重法國人民選票、就是拒絕不穩定、就是接受以行動和事實來評斷政府」。

極右派國民聯盟（RN）也拒絕投下不信任票，表示希望成為「可靠、穩固、具建設性的反對黨」，批評NUPES不信任動議為「詐騙動議」，認為法國「不需要體制危機」。

立場與執政黨共和前進（LREM）較接近的共和黨（LR）則稱這次動議太過「粗暴」，並表示政府「現在沒有讓我們不信任，但也沒贏得我們的信任。」

社會黨議會主席弗和（Olivier Faure）認為動議的失敗「不出所料」，他說動議結果的意義在於「反映了國會的真相」，也就是共和前進有相對多數，並會在偶爾或必要時與共和黨或國民聯盟合作，而NUPES中的4政黨則為反對勢力。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航