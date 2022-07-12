河南村鎮銀行存款「清零」事件：利用第三方網路平台吸金人民幣400億，終釀成全國危機
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通報指，犯罪嫌疑人利用第三方網路金融平台和犯罪團夥設立的君正智達科技有限公司開發的自營平台，以及一批資金掮客進行攬儲和推銷金融產品，以虛構貸款等方式非法轉移資金。
（中央社）中國河南村鎮銀行儲戶赴鄭州維權反被毆。陸媒報導，涉事數十萬受害儲戶（存款人）遍布全中國，是因銀行早已藉著網路在全國吸客，在監管薄弱下釀成一場全國性危機，而儲戶的存款去向不明。
血本無歸的河南村鎮銀行儲戶（存款人）7月10日赴鄭州維權，與警方爆發流血衝突。當局封鎖消息，但晚間全案出現新進展，當局說又逮捕一批嫌疑人，並呼籲儲戶快向當局登記，近期將公布處置方案。
該案涉及人數達41.3萬人，涉及金額則可能高達近人民幣400億元（新台幣約近1780億元）。
根據三聯生活周刊了解，這次危機波及的銀行客戶，大部分並非河南本地人，他們都是線上客戶，主要通過第三方網路平台辦理異地業務。這些網路平台包括百度旗下的「度小滿」、小米旗下的「天星金融」、中國人壽旗下的「濱海國金所」、360「你財富」等。
事件引起境外媒體關注，但是當局封鎖中國境內消息，微信與微博相關訊息都遭到刪除。
嫌疑人利用「第三方網路自營平台」犯罪
10日晚間，由河南許昌公安通報事件進一步進展。
通報稱，經許昌市公安機關「全力偵查」，進一步查明，2011年以來，以犯罪嫌疑人呂奕為首的犯罪團夥通過河南新財富集團等公司，以關聯持股、交叉持股、增資擴股、操控銀行高管等手段，實際控制禹州新民生等幾家村鎮銀行。
通報指，犯罪嫌疑人利用第三方網路金融平台和犯罪團夥設立的君正智達科技有限公司開發的自營平台，以及一批資金掮客進行攬儲和推銷金融產品，以虛構貸款等方式非法轉移資金，專門設立宸鈺資訊技術有限公司刪改資料、遮罩瞞報。
5家村鎮銀行都是在2020年前後在第三方互聯網平台推出存款產品。其中一名線上異地客戶屈先生表示，2020年在360「你財富」看到代售的禹州新民生村鎮銀行的定期存款產品，存款協議及保本承諾都很正規，而且標示受到國家「存款保險條例」保護。
通報指，上述行為涉嫌多種嚴重犯罪，並且稱：「近期，公安機關又抓獲一批犯罪嫌疑人，又依法查封、扣押、凍結一批涉案資金、資產。案件偵辦工作正有序推進。」
2021年1月中國銀保監會等規定，商業銀行不得通過非自營網路平台進行定期存款和定活兩便存款業務。
河南村鎮銀行儲戶抗議，官方稱將公布處置方案
3000多名河南村鎮銀行儲戶（存款人）10日凌晨5時集結到中國人民銀行鄭州支行外抗議，當中不乏有兒童、婦女與殘疾人士，他們手持標語與橫幅維權，卻遭到警方與不明白衣人包圍，之後遭到暴力毆打與驅逐。
據河南省地方金融監管局網站消息，河南銀保監局、河南省地方金融監管局有關負責人表示，為維護廣大群眾合法權益，有關部門正在加快核實4家村鎮銀行客戶資金資訊，制定處置方案，將於近期公佈。再次提醒相關客戶儘快完成登記。
不過官方的這則通報，並未提及維權儲戶被警方與不明人士暴力對待將如何處置。
「鄉村振興戰略」引民眾存款，專家：監管薄弱無相應規約
中國人民大學財政金融學院教授何平表示，事發後他也曾和河南某農行行長，及人民銀行總行金融穩定局的工作人員溝通，他們一致認為，錢的去向存疑，不排除「體外循環」的可能，即沒有存入銀行。
中國村鎮銀行存在諸多問題，根據港媒明報報導，村鎮銀行始於2006年，原是服務於鄉村振興戰略。由於各種條件限制，村鎮銀行吸引民眾存款，多以高存款利息為誘因。
比如，存人民幣100萬元，利息可達10%等。許多儲戶因被高存款利息與銷售人員推薦所吸引，拿家中全部積蓄用來購買這些高息存款產品。
何平表示，監管部門當年給村鎮銀行特許權時，沒有想到十幾年後有了網路金融，沒有相應的規則約束。
根據資料，截至2021年底，中國有1651家村鎮銀行，佔銀行業金融機構1/3，且創立一家鄉鎮級別的村鎮銀行，只用不低於100萬元的註冊資本。而民營銀行一般需要至少10億元。
銀保監會提醒，任何金融產品承諾收益超過6%就要打問號，超過8%就很危險，10%以上就要準備損失全部本金。
新聞來源
- 河南村鎮銀行藉互聯網吸客 陸媒：釀成全國危機（中央社）
- 河南村鎮銀行弊案爆衝突 官方稱處置方案將公布（中央社）
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延伸閱讀
- 河南村鎮銀行弊案3000儲戶鄭州抗議，遭警方與「白衣人」圍困爆流血衝突
- 河南多家村鎮銀行存款神奇「清零」，維權儲戶健康碼「被紅標」無法出門討公道
- 河南村鎮銀行坑殺儲戶400億人民幣，不排除是反習勢力的又一次大總攻
- 河南村鎮銀行儲戶抗爭被「紅標」禁足，證明中國健康碼已變成濫權監控的「維穩碼」
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責任編輯：藍妮蒨
核稿編輯：翁世航
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法規的保護與限制：疫情加速保險數位化急迫性，究竟跟不上的是業者還是政策？
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因應本土疫情嚴峻，金管會保險局陸續開放網路投保防疫保單與疫苗險。然而，金管會於今年6月公布的2021年網路投保年度目標，仍僅訂相當保守的200萬件，只比去年實際銷售多8萬件；2022年目標亦只成長到220萬件，不及疫情前的成長率。當全球保險業積極摸索數位化發展，台灣主管機關對於網路投保的保守態度，恐將影響台灣保險業者跟上全球市場趨勢。
後疫情時代，工作及生活樣態改變，非接觸式經濟快速崛起，民眾越來越習慣用電商網購，網路投保也因為「零接觸」愈來愈夯。根據金管會統計，光是今年1月，相較去年同期，壽險業網路投保件數大幅增加87.8%，而產險業的網路投保件數更是大增421.9%，其中更以防疫險、疫苗險帶來驚人件數。
保險局也統計，今年元月壽險業網路投保件數達1萬2800件，較去年同期的6800 件，增加87.8%，保費收入3400萬元，也較去年同期的3000萬元，增加13.3%。這幾個數字，顯示的是民眾透過網路購買保險的大量需求，可以預見線上投保早已成為趨勢。
政策跟不上需求？疫情加速保險數位化急迫性
但，台灣的保險業仍受限於法規限制，無論是產險、壽險，銷售方式仍以業務員、銀行、保經代這類傳統通路「面對面銷售」為大宗。金管會雖然已經逐步放寬限制，但對於可以投保的險種、投保人資格、受益人選擇、最高保額，仍是以金管會許可開放、正面表列為原則。目前僅有汽車保險、機車保險、疫苗接種綜合保險、旅行平安保險、傷害保險、定期人壽保險、實支實付型健康保險、利率變動型年金保險等，或是特定的定期人壽保險、小額終老保險及重大疾病健康保險，可透過網路投保來購買1。
尤其疫情警戒期間，許多投保需求仍受限於法律規定，必須親臨現場進行面對面服務，也對業者和消費者來說造成不必要的接觸風險。即使開放視訊面談，仍需全程錄影移交金管會，致使審核過程更為冗長，同時也牽涉到身體數據等部份還要經過第三方檢測，使個資隱私權的保障受影響。
「好比說，一家四口要出門遊玩，若小孩超過7歲、未滿20歲，家長就沒辦法在網路上替他投保旅平險或意外險。」錠嵂保經經理李雅惠以客戶實際遇到的困境解釋，若沒有自然人憑證，要保人與被保險人須為同一人，也有年齡限制，需要滿20歲成年人才可投保。甚至，身故受益人也僅限直系血親、配偶及法定繼承人，像是旁系血親兄妹或是同居人就不能成為受益人。
李雅惠說明，也因為要保人侷限在自然人，「公司無法替員工投保，若是要團體出遊，還是得找業務員當面協助。」甚至於，每張產險保單年繳保費總額也限制在10萬元內。換句話說，民眾在網路投保仍面臨商品同值性高、缺乏選擇性等問題，僅能以方便與快速為訴求，能選擇的保單產品仍多半是簡單、複雜性低為主。
此題有解？參考中國、新加坡政策，保險數位化指日可待
目前全球保險業仍在摸索數位化的未來，不過已有許多國家如新加坡、英國等，在政策方面進行沙盒測試，加速保險數位化的進程，甚至香港、中國、美國、日本、新加坡、歐盟都已設立純網路保險公司。
以中國來說2 ，因行動支付與網路服務普及，買保險猶如網購產品一樣簡單便利。在鼓勵金融科技創新的寬鬆策略下，中國政府對於保險業者所能販售的商品種類、保額及保險費均沒有設下特別限制，民眾只要利用手機就能搞定所有投保流程，並沒有一項專法或明確規範，僅採取負面表列限定特殊險種不能以網路投保。
中國網路投保市場競爭相當激烈，不僅保險公司大量透過網路銷售保險，就連其他產業業者也競相跨足。但相對的，缺乏完善規範也引發不少保險亂象，像是推出的「中秋賞月險」、「霧霾險」等，甚至出現不符保險精神的商品，如「鹿晗戀愛險」（只要男星鹿晗沒跟女友分手，即理賠）、「世界盃遺憾險」等，已然失去保險的風險分擔目的，並不合於保險本質，反變成不肖業者的集資、賭博工具。
中國保險公司透過網路平台推出許多創新型保險，是根基於支援行動支付繳保費，提供更便利的支付管道，同時因實行「手機實名登記制度」、應用人臉辨識技術，解決了網路投保的遠端身份認證難題。要如何在明確法規之下，又不扼殺保險創新，這些作法及省思都值得台灣借鏡。
而鄰近台灣的新加坡，則是由政府當領頭羊，透過監理沙盒鼓勵金融創新。例如PolicyPal，以手機 App 來管理並整合簡化個人保單，加上臉部辨識核心技術，加速確認要保人的身分認可，並能自動搜集保戶的各項活動資料，以人工智慧計算合理保費參考，甚至可以在網路上打出「今日投保車險打折」廣告加以吸引民眾投保34；又例如DirectAsia，則是透過網路投保，為客戶直接提供保險產品，並配合客戶所需，自由調整保單的保費及範圍。
台灣保險數位化的挑戰，三個可以努力的方向
反觀台灣，網路投保雖已施行，但卻有所受限，民眾所能獲取的僅是「簡配版」保險服務。若保險數位化是一條必然發展的趨勢，參考國外制度，台灣政策可從以下方向思考：
1. 金融科技發展：國家政策要能夠支持金融科技發展，建構FinTech生態系，讓科技可以為消費者的金融需求服務。
2. 落實金融創新：無論是透過「監理沙盒」或「業務試辦」等機制，政策須加速金融創新
3. 數位金融治理：全球化與數位化，正挑戰現況下的監理機關掌握國家金融脈動的角色。監理機關必須具備數位思維、思考數位金融治理辦法，以確保金融穩定與資訊安全。
透過法規的開放，讓保險產業的升級速度更快，民眾才能因此受惠，買到真正符合需求，而且有實際保障的產品。尤其在後疫情時代，若能結合大數據、物聯網及人工智慧等，運用金融科技，讓民眾能依據自己的保險保障需求，選擇合適的保險商品，減少不必要的人際接觸，或許才能真正達到保險「風險轉嫁」的目的。
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2我國保險科技的發展
3「我國金融科技之發展— 從國際觀點分析金融服務相關法規」 研究報告
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