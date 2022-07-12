法國《世界報》調查報導：中國漁船刻意躲避衛星追蹤，不分晝夜公海非法濫捕損害漁業資源

（中央社記者曾婷瑄巴黎11日專電）法國《世界報》9日公布近一年的調查報導，揭發中國船隊在阿拉伯海非法不分晝夜過度漁撈，刻意躲避衛星追蹤，損害漁業資源與他國利益，以證據反駁中國官媒所謂「負責任漁業國家」的說詞。

5月傳出美國總統拜登（Joe Biden）有意建立一套系統以追蹤中國「非法捕魚」活動，讓中國為非法捕撈負責。當時中國官媒環球網認為美方「憑空捏造」，強調中國是「負責任的漁業國家」。

法國《世界報》（Le Monde）9日公布一份詳細深入的調查報導，以衛星定位證據揭露中國漁船在阿拉伯海的非法濫捕行為，讓中方說詞不攻自破。

世界報在2021年8月到2022年5月捕魚季期間，透過全球漁業觀察（GFW）分析的衛星數據，不間斷地追蹤中國「福遠漁」（FYY）14艘船隻組成的遠洋捕魚船隊。

根據調查，中國已成為世界工業化過度捕撈的第一大國，威脅漁業資源。聯合國糧農組織（FAO）指出，全球魷魚市場總值為120億美元，其中50到70%都由中國從公海掠取。

據挪威船隻追蹤機構TM-Tracking（TMT），中國魷釣船2015年就開始大批出現在阿拉伯海，船隻數量從2016年的55艘，到2019年的279艘；2020年累積捕撈時數超過25萬小時。

一位船長告訴《世界報》記者：「每年我們10多艘船出海9到10個月。冷凍捕撈漁獲，等待運輸船每個月拿一次漁獲，順便送來補給。如此一來我們能不用上岸，不停捕魚。」

去年9月初，船隊出發並抵達阿曼（Oman）外的公海。船隊由3種船隻組成：除了晚上在法規灰色地帶的延繩魷釣船，以及來回接應的大型冷凍貨船外，還有白天作業的拖網船。兩種捕撈方式結合，讓中國漁船不分晝夜過度漁撈。

拖網船一網打盡，常會撈到禁捕或受規範的魚類。GFW和TMT發現，拖網船會偷偷針對鮪魚下手，「越來越多中國捕魷船使用大型拖網，不僅減少成本，也比釣魷船密集，威脅魷魚數量同時捕撈其他魚類」。

此外非政府組織也發現，中國漁船會刻意躲避衛星追蹤。

《世界報》透過比對自動識別系統（AIS）、無線射頻識別及不同衛星後發現，儘管法規要求大型漁船須一直發送識別定位，但中國漁船訊號卻會經常中斷；甚至有傳送虛假定位的狀況發生。

法國衛星情報公司Unseenlabs為《世界報》追蹤阿拉伯海13天，結果顯示無線射頻捕捉到的281艘漁船中，有35%關閉AIS不配合；在65%開啟AIS訊號的船隻中，只有1/3登記為中國籍。Unseenlabs發現，這段期間共有120艘中國漁船及10艘冷凍貨船經過海域，「有些還進入阿曼與印度經濟專屬區捕魚」。

法國衛星情報公司Unseenlabs為世界報追蹤阿拉伯海13天，結果顯示有35%關閉AIS不配合；在65%開啟AIS訊號的船隻中，只有1/3登記為中國籍。（圖取自unseenlabs.space）

法國國際關係和戰略研究所（IRIS）研究員暨糧食專家艾比斯（Sébastien Abis）表示：「中國改變技術設定讓船隻避開追蹤。這樣的過度捕撈是中國策略的一環，為攫取自己家裡沒有的東西。」

中國政府在公海或他國經濟海域掠奪行為逐漸引發不滿。2019年6月，福遠漁一艘漁船因颱風被迫停靠印度沿岸，印度政府控訴未經申請就在專屬經濟區非法捕魚。2020年，巴基斯坦漁民抗議20艘遠洋拖船進入俾路支省海域；2021年8月，更在港口發生針對中國工程師車隊的自殺攻擊事件。

調查最後揭露，中國政府不僅沒有改善意願，反而鼓勵。據英國環境正義基金會（EFJ）報告，魷魚捕捉占了政府許可公海捕撈計畫的2/3；遠洋漁業企業還能獲政府補助或國家銀行借貸，平潭海洋實業有限公司創辦人卓新榮是中國共產黨大人物，出任福州市政協委員等職務。

中國有2700艘遠洋漁船，為全球之最。據《世界報》近一年的觀察與計算，中國2021到2022年從阿拉伯海運回近420萬噸的魷魚與其他魚類。非法過漁行徑不僅損害周邊國家經濟利益，更嚴重破壞環境和漁業資源。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：楊士範