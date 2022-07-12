法國《世界報》調查報導：中國漁船刻意躲避衛星追蹤，不分晝夜公海非法濫捕損害漁業資源
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中國有2700艘遠洋漁船，為全球之最。據《世界報》近一年的觀察與計算，中國2021到2022年從阿拉伯海運回近420萬噸的魷魚與其他魚類。非法過漁行徑不僅損害周邊國家經濟利益，更嚴重破壞環境和漁業資源。
（中央社記者曾婷瑄巴黎11日專電）法國《世界報》9日公布近一年的調查報導，揭發中國船隊在阿拉伯海非法不分晝夜過度漁撈，刻意躲避衛星追蹤，損害漁業資源與他國利益，以證據反駁中國官媒所謂「負責任漁業國家」的說詞。
5月傳出美國總統拜登（Joe Biden）有意建立一套系統以追蹤中國「非法捕魚」活動，讓中國為非法捕撈負責。當時中國官媒環球網認為美方「憑空捏造」，強調中國是「負責任的漁業國家」。
法國《世界報》（Le Monde）9日公布一份詳細深入的調查報導，以衛星定位證據揭露中國漁船在阿拉伯海的非法濫捕行為，讓中方說詞不攻自破。
世界報在2021年8月到2022年5月捕魚季期間，透過全球漁業觀察（GFW）分析的衛星數據，不間斷地追蹤中國「福遠漁」（FYY）14艘船隻組成的遠洋捕魚船隊。
根據調查，中國已成為世界工業化過度捕撈的第一大國，威脅漁業資源。聯合國糧農組織（FAO）指出，全球魷魚市場總值為120億美元，其中50到70%都由中國從公海掠取。
據挪威船隻追蹤機構TM-Tracking（TMT），中國魷釣船2015年就開始大批出現在阿拉伯海，船隻數量從2016年的55艘，到2019年的279艘；2020年累積捕撈時數超過25萬小時。
一位船長告訴《世界報》記者：「每年我們10多艘船出海9到10個月。冷凍捕撈漁獲，等待運輸船每個月拿一次漁獲，順便送來補給。如此一來我們能不用上岸，不停捕魚。」
去年9月初，船隊出發並抵達阿曼（Oman）外的公海。船隊由3種船隻組成：除了晚上在法規灰色地帶的延繩魷釣船，以及來回接應的大型冷凍貨船外，還有白天作業的拖網船。兩種捕撈方式結合，讓中國漁船不分晝夜過度漁撈。
拖網船一網打盡，常會撈到禁捕或受規範的魚類。GFW和TMT發現，拖網船會偷偷針對鮪魚下手，「越來越多中國捕魷船使用大型拖網，不僅減少成本，也比釣魷船密集，威脅魷魚數量同時捕撈其他魚類」。
此外非政府組織也發現，中國漁船會刻意躲避衛星追蹤。
《世界報》透過比對自動識別系統（AIS）、無線射頻識別及不同衛星後發現，儘管法規要求大型漁船須一直發送識別定位，但中國漁船訊號卻會經常中斷；甚至有傳送虛假定位的狀況發生。
法國衛星情報公司Unseenlabs為《世界報》追蹤阿拉伯海13天，結果顯示無線射頻捕捉到的281艘漁船中，有35%關閉AIS不配合；在65%開啟AIS訊號的船隻中，只有1/3登記為中國籍。Unseenlabs發現，這段期間共有120艘中國漁船及10艘冷凍貨船經過海域，「有些還進入阿曼與印度經濟專屬區捕魚」。
法國國際關係和戰略研究所（IRIS）研究員暨糧食專家艾比斯（Sébastien Abis）表示：「中國改變技術設定讓船隻避開追蹤。這樣的過度捕撈是中國策略的一環，為攫取自己家裡沒有的東西。」
中國政府在公海或他國經濟海域掠奪行為逐漸引發不滿。2019年6月，福遠漁一艘漁船因颱風被迫停靠印度沿岸，印度政府控訴未經申請就在專屬經濟區非法捕魚。2020年，巴基斯坦漁民抗議20艘遠洋拖船進入俾路支省海域；2021年8月，更在港口發生針對中國工程師車隊的自殺攻擊事件。
調查最後揭露，中國政府不僅沒有改善意願，反而鼓勵。據英國環境正義基金會（EFJ）報告，魷魚捕捉占了政府許可公海捕撈計畫的2/3；遠洋漁業企業還能獲政府補助或國家銀行借貸，平潭海洋實業有限公司創辦人卓新榮是中國共產黨大人物，出任福州市政協委員等職務。
中國有2700艘遠洋漁船，為全球之最。據《世界報》近一年的觀察與計算，中國2021到2022年從阿拉伯海運回近420萬噸的魷魚與其他魚類。非法過漁行徑不僅損害周邊國家經濟利益，更嚴重破壞環境和漁業資源。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：楊士範
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【一分鐘講堂】不只控糖護腎保心！放寬糖尿病藥物「腸泌素」給付，為什麼能減少健保支出？
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台灣糖尿病人口超過250萬人，每年健保支出近310億元，衍生的慢性腎臟病、心臟病等共病，每年健保負擔費用也名列前茅。財團法人糖尿病關懷基金會呼籲，若能早期介入使用適當藥物控制血糖並保護器官，不但可降低糖友發生心腎病變的風險，長期還可大幅減輕健保負擔。
根據中華民國糖尿病學會統計，2000至2014年全台第2型糖尿病人口由84萬人逐步上升至220萬人，且以每年約15萬人的速度持續增加。若以此成長趨勢來看，保守估計台灣目前糖尿病人口約有250-300萬人左右，數量相當驚人。
而台灣糖尿病人口逐年攀升的結果，也反映於國內健保給付支出上。根據健保署統計，2019年用於糖尿病的醫療費用，包括藥物、總診療費、住院費、其他醫材等治療費用，總支出近310億元，名列健保十大支出第二名。
血糖失控影響全身器官！糖尿病心腎共病增健保財務負擔
除了糖尿病本身健保支出醫療費用極高外，財團法人糖尿病關懷基金會執行長，台大醫院內科部臨床教授李弘元醫師表示，「糖尿病同時也是很多疾病的根源，若血糖控制不佳，將進一步影響全身血管與器官。」
尤其糖尿病引起的腎病變，可謂造成國人洗腎最大元兇之一，而腎臟病更是健保「最燒錢」的疾病，根據健保署2019的統計，慢性腎病治療費用高居「10大燒錢國病」之冠，全年度支出高達533億元。
根據統計，台灣有超過三成的糖尿病患者同時併有心血管疾病，健保署同年統計也發現，慢性缺血性心臟病治療費用全年度達122.66億元。綜合上述可知，光是將糖尿病與慢性缺血性心臟病、慢性腎病的健保支出加總，費用就相當可觀，足見糖尿病防治刻不容緩！
想減少健保負擔？糖友控制血糖更要盡早保護器官預防共病
有鑑於此，想要減少健保負擔，及早介入糖尿病患用藥與治療，避免血糖失控引起後續共病的發生非常重要。李弘元醫師指出，「近年來國際上對於糖尿病治療觀念有大幅度的轉變，不再是單純控制血糖，更要盡早保護器官。」
美國糖尿病學會（ADA）最新公布的治療指引，便建議醫師應從糖尿病患者治療初期就評估心血管疾病與腎臟病等共病風險，而腸泌素（GLP-1 RA）與排糖藥（SGLT2抑制劑）即為指引建議優先考慮使用的藥物。
腸泌素不只穩定血糖、體重，研究：更能減少心腎共病風險
其中，腸泌素在穩定血糖、減重、減緩共病上都有優異表現。但到底什麼是腸泌素呢？李弘元醫師解釋，腸泌素是人體腸道原本就會分泌的一種蛋白質激素，能促進胰島細胞分泌胰島素，並抑制升糖素分泌，達到調控血糖的作用。
腸泌素同時還能進一步作用在人體胃部，抑制胃的排空（胃的排空速度變快便容易產生飢餓感）；並促進大腦中樞神經產生飽足感，對於體型較胖（糖胖症）的糖友也有輔助控制體重的益處。
且國外大型研究數據顯示，在血糖控制相同的狀況下，相較其他控糖藥物者，選用腸泌素治療可減少14%的心血管疾病風險、21%的腎病變發生及12%死亡率。因此，腸泌素自然也成為近年來全世界的各大糖尿病學會指引建議的優先治療選擇。
台灣腸泌素藥物健保給付有多嚴格？為何糖友看得到用不到？
雖然腸泌素在臨床益處顯而易見，可受到健保財務吃緊，2019年起健保給付限縮影響，目前國內腸泌素健保給付僅限於糖化血色素達到8.5％，且時間持續長達6個月；或已發生如心肌梗塞、缺血性腦中風等重大心血管疾病者。
但因為多數醫師不會眼睜睜看著病人血糖持續居高不下，大部分在糖化血色素超標但未達8.5%之前就會調整藥物，導致健保給付門檻和臨床狀況有極大落差，使糖友們看得到卻用不到。
糖化血色素換算平均血糖值
- 正常血糖控制目標：空腹血糖130 mg／dL、餐後血糖160-180 mg／dL、糖化血色素7%以下（根據不同年紀與臨床狀況，控制目標會有些微差異）。
- 糖化血色素8.5％時：平均血糖在200 mg／dL以上，相當於空腹血糖接近200 mg／dL、餐後血糖250-260mg／dL，而這樣的數值離建議目標有一段距離。
李弘元醫師指出，如不符合上述健保給付標準者須自費使用腸泌素，每個月平均要花上3000至4000元的藥物支出，還不含門診掛號、診療、照護等相關費用，長期累積下來金額相當可觀。
因此在現行健保給付條件下，造成很多糖友即使血糖控制不佳，卻因經濟不允許，無法及早使用腸泌素治療，進一步增加衍生心腎共病的風險。此一結果不僅對糖友病情控制是一大打擊，長期也反而更無助於降低整體健保財務支出。
3年就回本！糖尿病關懷基金會：盼下修腸泌素健保給付條件打造雙贏局面
而對於此一現況，李弘元醫師強調，雖然他認同為維持台灣醫療體系長久運作，健保財務考量有其必要性。但就長遠目標來看，腸泌素現有的健保給付標準不僅在臨床實務上有違常理，更不符合國際現況。
李弘元醫師進一步分享，綜觀亞洲地區鄰近國家的藥物給付標準，在日本、韓國、中國大陸都沒有針對腸泌素訂定類似的使用限制；全世界目前也沒有任何一個國家像台灣一樣，必須糖化血色素超過8.5％以上，且持續長達半年才能開立。
同時，李弘元醫師表示，根據糖尿病學會與醫療經濟學專家的計算數據顯示，若能將腸泌素給付標準從糖化血色素8.5％下修到7.5％，雖然短期內藥費支出會增加，但在第三年起即可因減少重大心腎併發症支出，減輕約2300萬點健保支出，相當於前兩年增加藥費支出的總和；且於第四年與第五年分別可節省約6800萬與1億2400萬點，長期下來，有望減少的健保支出花費將相當可觀。
總結來說，如未來相關單位有機會放寬給付標準，幫助糖友盡早使用腸泌素介入治療，不僅有助節省健保開銷，對糖友來說也有器官保護、降低死亡率的益處，是患者與社會皆能受惠的雙贏局面。