披上科幻外衣的精彩說書人：倪匡的成長背景與時代框架，如何侷限他的作品足夠優秀，卻無法偉大
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倪匡作為一位科幻小說家，論其在科幻世界的架構或新穎題材的使用，都相當的簡化且淺薄，難以發展成一個大科幻IP，但若將目光轉向他在情節的變化與「懸案」的解謎，倪匡可說是箇中翹楚。
作家倪匡，1935年生於中國上海，2022年7月3日卒於中國香港。倪匡是香港代表作家，曾被譽為「香港四大才子」之一。他一生筆耕不輟，作家生涯極為高產，共創作了300多部小説，與400多部電影劇本，雜文專欄無數。
他的寫作風格天馬行空、充滿奇思異想，代表作以科幻小説《衛斯理》系列著稱，另有其情冒險小說《女黑俠木蘭花系列》等，並有多部知名武俠小說如《六指琴魔》、《一劍振八方》傳世。
要去總結倪匡畢生的創作成就，看似簡單，卻也不易。
他個人才華、特質，寫作風格，與他所處的香港1960至90年代的處境與市場機制息息相關，而他個人的價值觀、態度思維，也與過去數十年來，大中華地區華人思想與歷史脈絡綁在一起，加上他最突出的作品——科幻小說，又涉及到與同世代世界科幻主流的比較，與他在華人科幻中的定位，種種互涉的狀態，使得他的作品，一時還很難給予蓋棺論定的看法。
這必須從幾個角度來談。一個是倪匡的背景，一個是他作品的時代性與社會影響，然後是他的作品在華人世界（也僅在華人視野中起作用）的價值。
成長背景
以倪匡的背景來說，他在上海出生長大，10歲時二次大戰剛結束，14歲時中國政權易幟。他的童年正好經歷中國近代史上最大的動亂，而他個人文化與內在的養成卻偏偏又錯過中國史上最輝煌、最自由的「20年代上海」，以新感覺派與西方文藝同步的文化思潮。等於說他童年到最後直接被中國共產黨的意識形態影響，這也構成他在16歲時離開上海，為追求共產主義理想加入解放軍的狀態。
而1951年到1956年，在倪匡16歲到21歲的生命歷程中，他跟隨著中國共產黨的理想，上山下海，經歷了共黨知識分子參與勞動與建設的洗禮。過程中他身為共黨基層的一份子，徹底了解中共內部組織結構、階級分立、權力鬥爭，與各種政治執行的手法。並因為最後被批鬥入罪，花了近一年時間輾轉逃亡，最後於1957年偷渡到香港，開始了後半生的生活。
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新創盛會線上回歸，技術、經驗、創投全都包！7月15日AWS Startup Day現正報名中
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AWS Startup Day 即將於 7 月 15 日重磅回歸，此次不只聚焦新創趨勢與數位應用，更聯合 AWS 創投新創媒合會，提供參與者豐富的資源，所有與新創生態系相關的夥伴都不容錯過。
隨著Web3.0去中心化的趨勢開展與現在進行式的產業數位轉型浪潮，雲端技術早已成為許多早期新創發展產品或服務的關鍵金鑰，甚至為其奠定高速發展的穩健根基。而台灣雲端服務供應龍頭 AWS（亞馬遜網路服務公司）更自Web2.0時代開始就從未缺席，始終在技術新知、應用實務等方方面面致力支持新創，其中最具代表性的免費論壇活動──AWS Startup Day也將於今年7月15日重磅回歸，在線上和參與者相會！
今年度AWS Startup Day持續聚焦新創趨勢與數位應用，精心規劃八場新創專題演說，非常適合長期關注新創生態系統的相關人士，或是正要起步、成長的新創夥伴報名參加。
五大特色議程安排，給你滿滿新創觀點與技術乾貨
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無論新創還是育成，想要洞見機會就不能錯過AWS Startup Day
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尋找下一個新創獨角獸──同場加映AWS年度創投新創媒合會
本次AWS Startup Day除新創及創投相關講座外，AWS更直接邀請多家國際及台灣知名創投公司，與AWS Startup Day同場舉辦今年度唯一的線上「新創創投媒合會」，欲透過串聯本地深具潛力的新創與創投，幫助台灣新創企業獲得更豐富的資源，孕育下一個獨角獸。
根據AWS釋出的消息，媒合會將以早期天使輪或Pre-A輪融資為主，重點關注AI/ML工具和平台、智能零售、MarTech、Web3.0、媒體和娛樂等產業，並以快速輪流的形式替新創獲得最大的曝光。