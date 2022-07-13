披上科幻外衣的精彩說書人：倪匡的成長背景與時代框架，如何侷限他的作品足夠優秀，卻無法偉大

作家倪匡，1935年生於中國上海，2022年7月3日卒於中國香港。倪匡是香港代表作家，曾被譽為「香港四大才子」之一。他一生筆耕不輟，作家生涯極為高產，共創作了300多部小説，與400多部電影劇本，雜文專欄無數。

他的寫作風格天馬行空、充滿奇思異想，代表作以科幻小説《衛斯理》系列著稱，另有其情冒險小說《女黑俠木蘭花系列》等，並有多部知名武俠小說如《六指琴魔》、《一劍振八方》傳世。

要去總結倪匡畢生的創作成就，看似簡單，卻也不易。

他個人才華、特質，寫作風格，與他所處的香港1960至90年代的處境與市場機制息息相關，而他個人的價值觀、態度思維，也與過去數十年來，大中華地區華人思想與歷史脈絡綁在一起，加上他最突出的作品——科幻小說，又涉及到與同世代世界科幻主流的比較，與他在華人科幻中的定位，種種互涉的狀態，使得他的作品，一時還很難給予蓋棺論定的看法。

這必須從幾個角度來談。一個是倪匡的背景，一個是他作品的時代性與社會影響，然後是他的作品在華人世界（也僅在華人視野中起作用）的價值。

成長背景

以倪匡的背景來說，他在上海出生長大，10歲時二次大戰剛結束，14歲時中國政權易幟。他的童年正好經歷中國近代史上最大的動亂，而他個人文化與內在的養成卻偏偏又錯過中國史上最輝煌、最自由的「20年代上海」，以新感覺派與西方文藝同步的文化思潮。等於說他童年到最後直接被中國共產黨的意識形態影響，這也構成他在16歲時離開上海，為追求共產主義理想加入解放軍的狀態。

而1951年到1956年，在倪匡16歲到21歲的生命歷程中，他跟隨著中國共產黨的理想，上山下海，經歷了共黨知識分子參與勞動與建設的洗禮。過程中他身為共黨基層的一份子，徹底了解中共內部組織結構、階級分立、權力鬥爭，與各種政治執行的手法。並因為最後被批鬥入罪，花了近一年時間輾轉逃亡，最後於1957年偷渡到香港，開始了後半生的生活。