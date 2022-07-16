【馬力歐陪你喝三杯】或許隨時都是happy hour，但不是隨時都可以喝每一種酒
我們想讓你知道的是
別以為happy hour就是隨便什麼酒都適合喝。資深品飲者，還是會挑的。
文：楊士範
前陣子去嘉義跑了一個簡單的10K路跑，主要原因是上次去參加的時候覺得很有意思。這一場標榜啤酒馬拉松的路跑，我幾年前去過一次，當時疫情尚未爆發，印象中跑到八公里的時候，就有一台啤酒車。而除了可以喝啤酒之外，記得一旁的工作人員甚至熱情的斟上了高梁。
早上七點跑了十公里之後，喝點啤酒我還OK，但喝高梁，好像就有點太猛了。
於是我就在想，喝酒好像難免跟時間有點關係。
我有個高中同學在海外工作，我們之前趁他回來都會找一間酒吧喝一杯聚一聚。原先大家時間都很彈性，但後來他結婚有小孩之後，有一次他再回來台灣我們要約，他問我有沒有下午就開的酒吧？因為他現在不能太晚回家，希望最好是下午兩、三點就開喝，然後晚餐左右就可以回家。
這當然不是不能理解，只是就我的經驗，多數台灣的酒吧還是開晚上為主，七、八點開門營業算正常，九點才開始也是所在多有。要從中午就開始，我印象中的選項大概會是飯店酒吧、有做午餐的餐酒館，或是兼賣一些精釀或比利時啤酒的咖啡店。所以後來每當我們要約喝一杯聊聊天時，也僅能就上述這幾種類型選擇了。
另外我猜除了時間之外，情境（環境／地點）也是許多人喝酒很重要的一環。
《馬力歐陪你喝一杯》這個podcast節目目前做到第六季，其中第三季總共做了101集，當中除了少數幾集之外，絕大多數都是在外面的酒吧錄音。因為當時的製作人覺得去酒吧錄音，我們真的可以有請朋友喝一杯的感覺，所以即便因此增加了許多麻煩，我們還是盡可能的尋找各種酒吧，然後邀請來賓去酒吧裡面聊天錄音。
而在第三季結束後，一方面因為疫情因素，另外一方面因為讓錄音穩定性和可控性增加，我們幾乎都是在公司內的錄音室錄音。不過我們還是有提供所有來賓「點酒」的選項，雖然品項不多，也不太能做出華麗的調酒（其實連不華麗的簡單調酒也幾乎沒辦法）（歡迎願意來我們公司錄音室調酒的調酒師聯絡我們），但還是盡可能希望能有讓來賓喝一杯的感覺。
有趣的是，不論是第三季在酒吧或是之後在公司，我們錄音時間幾乎都是大約落在下午兩、三點開始，而如果是在酒吧錄音，就算來賓平常沒有小酌的習慣，也都很樂意點一杯小酌一下（真的是小酌，有非常多次來賓僅喝一兩口而已）；而如果是在公司錄音室，就算是我知道是平常就會喝的來賓，也會選擇今天不喝。
喝酒情境是很重要的，而我想說的是，這還不只是時間和地點而已。
我又想起去年三級警戒期間，餐廳酒吧無法內用，有些酒吧開始推外帶。其中有幾間酒吧當我知道該是推外帶之後，也找機會去外帶了幾次。但我必須說，喝調酒真的不是單純的把酒調一調端上來而已。這是一個整體的氛圍。
如果有任何不常喝調酒的人，跟你說他以為調酒就是把一堆酒、食材不管是攪一攪或搖一搖就好的話，只要去酒吧喝過一次，然後跟同一個調酒師說你要用自己的杯子，外帶一杯一模一樣的酒，帶回家，你再喝，你就知道那是完全不一樣的東西。
每一種酒，用不同的杯子裝盛喝起來感覺都不一樣；每一種酒，在不同的溫度下喝起來也都有不同的感受；每一種酒，對我來說好像也有適合喝的時間。
我覺得在一大早起床就喝酒雖然很有罪惡感，但如果是跑完十公里路跑或是半馬之後，好像心情會比較覺得自在一點。
如果是午後就要開喝，我覺得啤酒或葡萄酒都是很不錯的選擇，但我不太會想要點很複雜或華麗的調酒，或許頂多就是Gin & Tonic或Highball這種帶有氣泡感的輕鬆調酒。
真的要好好喝起調酒，我還是感覺好像四、五點或接近晚餐的時候是比較適當的起點，當然晚餐時跟餐一起搭配自然是毫無違和。
然後烈酒還是最好在晚上，不管是白蘭地或威士忌，我們可以一路跟朋友邊聊天，慢慢小口啜飲，直到深夜。
Johnny Depp說Isn’t happy hour anytime？
即便作為一個很常喝酒的品飲者，也早就不限於晚上才喝可以喝一杯的我依然會想：或許隨時都可以是happy hour，但不是隨時都可以喝每一種酒。
比如說早上七點給我高梁我還是會pass的。
但如果是某些酒廠的某些威士忌我還是會考慮的。
不要問我某些是哪些。
本文經every little d授權轉載，原文刊載於此
延伸閱讀
- 【馬力歐陪你喝一杯】去酒吧該怎麼點威士忌？請放輕鬆，享受這整個過程的樂趣
- 【馬力歐陪你喝三杯】在新酒吧點三杯酒，是一種「酒吧式」的彼此尊重
- 【馬力歐陪你喝三杯】不是每一杯酒都需要暢銷：調酒好喝與否的標準，到底是什麼？
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
Tags：
AWS台灣雲端高峰會8月10日登場：實體活動盛大回歸，技術開發到產業趨勢兩日全掌握
我們想讓你知道的是
2022AWS台灣雲端高峰會將於8月10日在台北南港展覽二館盛大登場，聚焦雲端9大主題、超過45場產業與技術專題演講，為開發者與經理人提供深度交流機會，任何與雲端有所接觸的工作者都不容錯過。
AWS公開年度雲端技術盛會──2022 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）即將在8月10日至8月11日於台北南港展覽館二館舉行！歷經新冠疫情紛擾，睽違兩年AWS台灣雲端高峰會即將重回實體舉行，讓每位參與者走入規劃豐富的實體專區與各路開發者深度共學。立即報名點此。
今年主題「佈雲今日 ‧ 決勝未來」明顯表達數位轉型已是現在進行式。隨著新冠疫情及國際局勢改變的雙重影響，全球迎來的新常態經濟模式使雲端技術不再只是企業應變關鍵，更是走向安全、永續，以及鏈結未來的必經之途。因此，2022AWS台灣雲端高峰會中將展示當代最前瞻的雲端趨勢，帶領參與者運用現代化雲端洞悉市場數據，探索商業與技術的無限可能。
聚焦九大雲端主題：基礎設施、技術開發、數位轉型到產業實務面面俱到
今年AWS台灣雲端高峰會不只集結領域中傑出的AWS技術專家、產業代表以及社群領袖，舉辦超過45場的產業及技術專題演講，分享最佳實踐案例、Demo 實機展演和客戶案例分析，還規劃包含證照認證、實作演練、CISO實戰工作坊等與AWS相關課程及工作坊。除此之外，會場也設置「AWS Game day & Developer Lounge」與「新創焦點」兩大專區，讓會眾能在精心規劃的空間內與其他開發者、新創公司透過高度互動的競賽與短講，深度交流彼此技術與經驗。
2022年，AWS台灣雲端高峰會致力打造深度交流的產業平台，聚焦雲端技術的九大面向，搭配各具特色的活動設計，從基礎設施、技術開發、數位轉型到產業實務面面俱到。不僅為 C-level 與資深技術人員、企業經營與 IT 決策與管理者精心規劃議題內容，也在特別企劃內容中，為 IT Pro、解決方案架構師、開發人員、工程師與維運管理人員提供最佳實務經驗，讓無論AWS初學使用者還是資深產業經理人，都能在高峰會中吸收新知、了解趨勢，提升自我能力與視野。
無分初學大師，只要接觸雲端，你就應該參加AWS台灣雲端高峰會
符合以下關鍵字之一，你就應該參與AWS台灣雲端高峰會：
- 學無止盡－開發者、工程師、架構師
- 商業創新開發－新創團隊技術團隊成員
- 最佳化生產力－ IT專業人員、技術支援經理
- 掌握趨勢－創辦人、經營決策者
- 自我精進－學生、教職員、研究員
- 洞見趨勢－任何關注雲端趨勢者
AWS台灣雲端高峰會首日聚焦雲端服務、開發技術及新創，以技術相關內容為主，較適合具備初級主題知識之開發人員、工程師與 IT 專業人員；次日則圍繞產業解決方案提供、數位轉型等，以應用相關內容為主，較適合欲了解雲端技術如何為企業經營加分之經營決策者、解決方案架構師以及系統管理員。
如此縝密的規劃，無論是初上雲端的新手，還是乘雲縱橫產業多年的技術大師，甚至是非技術相關人士，都能在高峰會中依照自身工作職掌和興趣，安排個人化的專屬議程，從不同主題和技術能力演講中，滿足個人技術或視野的成長。
最重要的是，2022AWS雲端高峰會為免費參加，絕對是任何需要開拓雲端新經濟、自我加值的工作者不可錯過的年度盛會。
玩轉雲端核心技術！AWS DeepRacer人工智慧賽車同步登場
每年與台灣雲端高峰會共同舉行的「AWS DeepRacer智慧自駕車競賽」當然也不會缺席。AWS DeepRacer是 Amazon 產品背後所運用之人工智慧和機器學習等核心技術的具體化身，不僅是全球首個以自駕車競賽為主題賽車聯盟，也是機器學習（ML）與強化學習（RL）最友善、有趣、刺激的學習課程。
競賽設計不只替雲端技術增添不少趣味，激起各方開發者爭奪獎品、獲取冠軍榮耀的鬥志，搭配AWS所提供的免費入門課程及學習資源，更創造出技術學習與推廣的友善環境，也是AWS送給所有工程師最棒的寓教於樂場域。
精彩豐富的專題講座與寓教於樂的刺激競賽還不夠嗎？活動現場還有抽獎活動、深度參會集點以及問卷好禮，提早報到者再加碼早鳥禮！