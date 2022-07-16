【馬力歐陪你喝三杯】或許隨時都是happy hour，但不是隨時都可以喝每一種酒

文：楊士範

前陣子去嘉義跑了一個簡單的10K路跑，主要原因是上次去參加的時候覺得很有意思。這一場標榜啤酒馬拉松的路跑，我幾年前去過一次，當時疫情尚未爆發，印象中跑到八公里的時候，就有一台啤酒車。而除了可以喝啤酒之外，記得一旁的工作人員甚至熱情的斟上了高梁。

早上七點跑了十公里之後，喝點啤酒我還OK，但喝高梁，好像就有點太猛了。

於是我就在想，喝酒好像難免跟時間有點關係。

我有個高中同學在海外工作，我們之前趁他回來都會找一間酒吧喝一杯聚一聚。原先大家時間都很彈性，但後來他結婚有小孩之後，有一次他再回來台灣我們要約，他問我有沒有下午就開的酒吧？因為他現在不能太晚回家，希望最好是下午兩、三點就開喝，然後晚餐左右就可以回家。

這當然不是不能理解，只是就我的經驗，多數台灣的酒吧還是開晚上為主，七、八點開門營業算正常，九點才開始也是所在多有。要從中午就開始，我印象中的選項大概會是飯店酒吧、有做午餐的餐酒館，或是兼賣一些精釀或比利時啤酒的咖啡店。所以後來每當我們要約喝一杯聊聊天時，也僅能就上述這幾種類型選擇了。

另外我猜除了時間之外，情境（環境／地點）也是許多人喝酒很重要的一環。

《馬力歐陪你喝一杯》這個podcast節目目前做到第六季，其中第三季總共做了101集，當中除了少數幾集之外，絕大多數都是在外面的酒吧錄音。因為當時的製作人覺得去酒吧錄音，我們真的可以有請朋友喝一杯的感覺，所以即便因此增加了許多麻煩，我們還是盡可能的尋找各種酒吧，然後邀請來賓去酒吧裡面聊天錄音。

Photo Credit：馬力歐陪你喝一杯

而在第三季結束後，一方面因為疫情因素，另外一方面因為讓錄音穩定性和可控性增加，我們幾乎都是在公司內的錄音室錄音。不過我們還是有提供所有來賓「點酒」的選項，雖然品項不多，也不太能做出華麗的調酒（其實連不華麗的簡單調酒也幾乎沒辦法）（歡迎願意來我們公司錄音室調酒的調酒師聯絡我們），但還是盡可能希望能有讓來賓喝一杯的感覺。

有趣的是，不論是第三季在酒吧或是之後在公司，我們錄音時間幾乎都是大約落在下午兩、三點開始，而如果是在酒吧錄音，就算來賓平常沒有小酌的習慣，也都很樂意點一杯小酌一下（真的是小酌，有非常多次來賓僅喝一兩口而已）；而如果是在公司錄音室，就算是我知道是平常就會喝的來賓，也會選擇今天不喝。

喝酒情境是很重要的，而我想說的是，這還不只是時間和地點而已。

我又想起去年三級警戒期間，餐廳酒吧無法內用，有些酒吧開始推外帶。其中有幾間酒吧當我知道該是推外帶之後，也找機會去外帶了幾次。但我必須說，喝調酒真的不是單純的把酒調一調端上來而已。這是一個整體的氛圍。

如果有任何不常喝調酒的人，跟你說他以為調酒就是把一堆酒、食材不管是攪一攪或搖一搖就好的話，只要去酒吧喝過一次，然後跟同一個調酒師說你要用自己的杯子，外帶一杯一模一樣的酒，帶回家，你再喝，你就知道那是完全不一樣的東西。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

每一種酒，用不同的杯子裝盛喝起來感覺都不一樣；每一種酒，在不同的溫度下喝起來也都有不同的感受；每一種酒，對我來說好像也有適合喝的時間。

我覺得在一大早起床就喝酒雖然很有罪惡感，但如果是跑完十公里路跑或是半馬之後，好像心情會比較覺得自在一點。

如果是午後就要開喝，我覺得啤酒或葡萄酒都是很不錯的選擇，但我不太會想要點很複雜或華麗的調酒，或許頂多就是Gin & Tonic或Highball這種帶有氣泡感的輕鬆調酒。

真的要好好喝起調酒，我還是感覺好像四、五點或接近晚餐的時候是比較適當的起點，當然晚餐時跟餐一起搭配自然是毫無違和。

然後烈酒還是最好在晚上，不管是白蘭地或威士忌，我們可以一路跟朋友邊聊天，慢慢小口啜飲，直到深夜。

Johnny Depp說Isn’t happy hour anytime？

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

即便作為一個很常喝酒的品飲者，也早就不限於晚上才喝可以喝一杯的我依然會想：或許隨時都可以是happy hour，但不是隨時都可以喝每一種酒。

比如說早上七點給我高梁我還是會pass的。

但如果是某些酒廠的某些威士忌我還是會考慮的。

不要問我某些是哪些。

本文經every little d授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航