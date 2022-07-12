王毅訪東南亞，警告東協勿選邊站淪為大國「棋子」

（德國之聲中文網）中國外交部長王毅週一（7月11日）在印尼首都雅加達的東南亞國協（東協）秘書處發言，告誡東協國家不要淪為大國 「棋子」。 因其對大國戰略的重要性，東南亞地區長期存在地緣政治摩擦。新近，地區多國對在美中競爭中如何選邊站大傷腦筋。

中國外長說了什麼？

王毅今天在東協的講話中強調，「我們應該確保本地區免受地緣政治計算的影響......避免淪為大國競爭的棋子，避免受到脅迫。」 他稱，地區許多國家正面臨有可能被 「政治因素重塑 」、從而不得不選邊站隊的壓力。他表示：「本地區的未來應該掌握在我們自己手中。」

王毅此言是在渡假勝地峇里島舉行的20國集團外長會議後發表的。會議期間，王毅同美國國務卿布林肯舉行了5個小時的會談。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 圖為中國外長王毅與美國國務卿布林肯出席在峇里島的G20外長會議中，照片攝於7月9日。

美國關注緬甸局勢

10日，正在做亞洲之行的布林肯敦促中國和東協成員國對緬甸施加壓力，根據與該集團達成的和平協議，促其恢復民選政府。 在泰國曼谷舉行的一次記者會上，布林肯說，「使緬甸重返原有道路，是中國義不容辭的責任，也符合中國自身利益。」他同時指出，東協國家應讓緬甸軍政府對該國現有局勢負責，應繼續要求其停止暴力、釋放囚犯。布林肯在發言時， 以舊名「Burma」而非現行的「Myanmar」稱呼緬甸。

去年，東協的另外9個成員國和緬甸軍政府首腦敏昂萊簽署了一份協議，內含立即停止暴力和所有各方舉行對話等要點。布林肯在發言時表示，「很不幸，我們沒看到積極進展，相反，我們繼續看到緬甸人民受到鎮壓，以及政府實行暴力。」

自民選政府去年被政變推翻以來，緬甸軍政府加大了對少數民族的鎮壓。

上週，一架緬甸戰機闖入泰國領空，導致該國F-16戰鬥機緊急升空。

（美聯社，路透社）

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本文經《德國之聲》授權轉載，標題為編輯所擬，原文 北京警告東協不要淪為他人「棋子」 發表於此。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範