工會估2.6萬醫護曾染疫，僅465人申請職災給付：院方阻撓刁難，要求證明「因公確診」
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截至6月底，申請職災保險給付的醫護人員僅有465件，更有不少醫護申請時更遭到刁難，要求「證明是在醫院工作感染的」。
台灣本土確診案例突破400萬大關，台灣醫護人員在疫情第一線挺過一波波疫情，保守推估至少有2.6萬名醫護曾確診，不過多個醫護工會指出，今（2022）年截至6月底，申請職災保險給付的醫護人員僅有465件，更有不少醫護申請時更遭到刁難，要求「證明是在醫院工作感染的」，立委和工會呼籲勞動部和衛福部提出具體改善措施，避免承擔高風險的醫護人員無法得到應有的保障。
工會：院方管理層不協助醫護申請職災還加以刁難
台北市醫師職業工會的張珩豪醫師表示，醫學中心和區域醫院的醫事人員有將近15萬人，以最保守的「全台民眾確診率17.8%」計算，推估可能有2.6萬名醫護確診，經過他們的調查，有近五成的醫護人員更表示，單位內的確診在30%以上。
然而公會聯合調查結果發現，有近6成受訪醫護人員表示，自己確診後沒有申請任何職災給付，65%的醫護人員不清楚職災認定及給付申請的流程。而工會在協助會員申請補助的過程，也發現院方不僅缺乏相關宣導，單位主管也不清楚具體處理程序。除了不了解申請流程外，最多人未申請的理由就是「擔心或者實際面臨來自院方管理的壓力」。
台灣醫療工會聯合會常務理事王曉暹就直言，甚至有不少醫護人員還遇到刁難，除了暗示醫護人員申請職災認定「很難通過」，如果申請失敗就不能申請一般傷病；還有人被質疑「你應該不差那幾千元吧！」「誰知道你下班會跑去哪裡？」甚至要求醫護證明自己身上的病毒株序和確診者相同。
台大醫院企業工會理事長孫韶駿表示，醫護因公染疫的申請，在國內來說較難被認定是個普遍存在的情形。申請了卻常被院方、上級長官刁難退回，質疑是否真的是「因公確診」，這情形並非單指某間醫院，他在國內的醫療院所來說都是相當普遍。
孫韶駿也說，以台大醫院來說，相較其他醫院制度較完善，醫護因公染疫都有公假，不會影響薪資，所以不少醫護不走職災，但有些醫院是沒給全薪，要求醫護請病假或事假，員工就可能轉往申請職災補償，或執行第五類傳染病防治工作致傷病及死亡補助辦法，而4月以後改採重點疫調，更難確認染疫的因果關係。
立委：已訂定指引認定職業病，勞動部和衛福部應落實
立委洪申翰表示，聽到這些狀況讓他非常難受，醫護人員在疫情期間，非常辛苦，承擔比一般民眾更高的染疫風險，扛著這樣的重責大任，生病了卻沒有好的勞動權益保障；去年他協助工會爭取勞動部訂定「COVID-19職業病認定指引」原本以為可以協助更多醫護爭取補償，結果今天看到這個申請數字，讓他非常不解也很擔憂。
洪申翰指出，目前醫療相關行業確診員工數大概有1萬3500人，而且還有很多醫院都沒有納入統計，然而向勞保局調閱相關資料卻發現，從疫情爆發以來，申請職災給付的醫療業從業人員僅有569人，申請「普通傷病給付」的也僅有1894人；而疾管署負責審核發放的「執行第五類傳染病智商並補助」這兩年半以來有申請的醫護人員也不到100人。這是非常少的數字。
洪申翰表示，接下來會加強監督衛福部、勞動部，積極宣導相關補助資訊，找出應通報職災而未通報的醫療業機構加強輔導，保障醫護人員依法應請領的補償。
邱顯智則表示，勞安署去年7月底發布職業因素引起「嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19認定参考指引）」，彙整各國認定新冠肺炎職病判定標準，其中美國、法國、德國、南韓等國均採取「可反駁的推定補償資格」，落實「舉證責任倒置」精神，也就是除非雇主或國家能明確提出「非屬職業病」的證明，否則就應逕自認定為因公染疫；然而目前台灣的醫護人員卻經常面臨來自院方的壓力無法申請職災認定。
邱顯智說，政府除了在染疫補償應從優從寬之外，更要積極排除執行面的障礙，呼籲勞動部及相關主管機關，針對惡意阻撓醫護人員申請職災認定的醫療院所，應訂定相關罰則予以懲處，同時應建立明確稽核機制，保障第一線醫護、防疫人員及相關高風險接觸工作者的勞動權益。
工會提出三大訴求，包括勞保局與衛福部應積極宣導職災保險及第五類補助資訊，相關給付審核應從寬從速。衛生及勞政機關應做交叉比對，針對職災通報數遠低於確診數的醫療院所，應進行專案列管、重點輔導。另外針對惡意阻撓醫護人員申請職災認定的醫療院所，主管機關應予嚴厲懲罰。
勞動部提醒，因今年5月1日起《勞工職業災害保險及保護法》實施，勞工請領傷病給付前，需確認自己是「一般染疫」或是「職災染疫」，給付條件不同，依照目前染疫後隔離10天的規定計算，一般傷病勞工，若是前6個月最高投保薪資45800元，居家照護期間最高可領5343元；若是因職災染疫，染疫前6個月最高投保薪資72800元計算，最高7日可領16986元。
根據勞保局統計，從2020年1月到2022年7月6號的統計，勞工確診請領勞保傷病給付，勞保局核給普通傷病給付有5萬2000多件，但職災傷病給付才2900百多件。
勞動部也指出，假如醫護人員在工作場所中因為服務病人而感染傳染病，屬於職業災害，雇主必須以《勞動基準法》第59條相關規定加以補償。
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核稿編輯：翁世航
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別讓你的「胰」心病，升高你的糖尿病風險！
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台灣罹患糖尿病人數已超過230萬人，每年新發生的糖尿病個案數約16萬人，但仍有約65%病人未達血糖控制目標，本篇文章採訪臺北醫學大學附設醫院內分泌新陳代謝科翁瑄甫主任，探討治療糖尿病的正確觀念與方法。
台灣罹患糖尿病人數已超過230萬人，每年新發生的糖尿病個案數約16萬人，但仍有約65%病人未達血糖控制目標*1，本篇文章特別採訪到臺北醫學大學附設醫院內分泌新陳代謝科翁瑄甫主任，透過臨床專業經驗探討血糖控制的相關迷思，提供讀者與糖友治療糖尿病的正確觀念與方法！
多年來，糖尿病一直是台灣民眾健康的極大威脅，身為第一線醫療人員的北醫內分泌新陳代謝科翁瑄甫主任觀察到兩個隱憂，其一是糖尿病病人越來越年輕化，卻因身為就業市場與家庭主力，錯過病情初期較好控制的階段；另一個問題是，病人透過不同管道接收太多似是非的知識，反而因此對正統醫療建議抱持存疑的態度，這是在門診時感到最困擾的地方。「例如許多病人只願意口服降血糖藥，他們一聽到要注射胰島素就以為自己過往治療失敗，必須採取更激烈的手段，進而產生許多難過、憤怒、挫折的負面情緒，因此許多醫生不太敢勸病患打胰島素。」
工欲善其事，必先利其器：注射胰島素是治療糖尿病的聰明利器
根據2022第2型糖尿病臨床照護指引建議，若糖尿病患者在確診後合併高血糖問題時，應先以胰島素治療，穩定血糖後，再決定後續的治療方式。此外，根據研究顯示，若糖化血色素超標至8.5~9%的糖尿病患者，即早使用胰島素治療，可有效降低合併心血管疾病的風險*2。
翁瑄甫進一步說明，其實及早施打胰島素是治療糖尿病的好方法，因為注射胰島素能有效地控制血糖，讓胰臟好好休息，但目前國人僅有12%糖友使用胰島素*3，使用率遠低於歐美國家。「這情況讓我所屬的內分泌新陳代謝專科更加困擾，因為我們負責接收各地轉診過來病情最難控制的病患，然而明明病情已經很嚴重了，卻在說服他們注射胰島素這裡卡關好幾個月甚至好幾年，病情因此被耽誤。」
由於這樣的原因，讓翁瑄甫致力於透過積極衛教，讓糖尿病病患重新建立施打胰島素的正確觀念。「我們常看到病人口服藥越吃越多，血糖值還是不理想，加上藥物本身有額外風險與副作用，所以導入胰島素反而是比較好的選擇。」翁瑄甫表示，胰島素可以彈性調整劑量，比口服藥好調整，吃藥只能以半顆或一顆為單位，但糖尿病患者需要更細膩的劑量調整。而胰島素就能從一個單位到十個單位不等，依據每天身體與飲食需求的細微差異來調整。「像現在新冠肺炎確診者的血糖波動很大，胰島素就能靈活因應這些情況，調整注射的單位數。」
靈活運用多種形態胰島素 讓健康生活更加便利
除了彈性調整劑量的好處之外，臨床上更能依照胰島素作用時間長短、藥效啟動快慢等多種分類，給予病人最適切的醫療，包括速效型、短效型、中效型、長效型與混合型等。短效啟動快、長效啟動慢但是持久。「通常我們會讓病人的口服藥劑量先維持不變，然後多打一針長效型胰島素作搭配。它的好處是一天打一針、藥效維持一天，用來控制飯前血糖，對病人心理衝擊也較小，所以長效型胰島素又稱作基礎胰島素。」
如果病人血糖狀況還是不佳，例如飯後血糖太高，可以在用餐後另外注射短效型飯後胰島素。現在的胰島素產品越來越進化，為了減少病人注射的頻率與針數，也發展出混和速效與長效的混和型胰島素。且醫學進步快速，目前也有了「全日加值型」的胰島素，兼具長效型胰島素超過24小時穩定血糖的功能，同時也可控制餐後血糖，讓糖友彈性選擇補充時間，也能讓病人在心理上與便利上更容易接受胰島素，更快掌握自己糖尿病的病況。
第二型糖尿病是文明社會的產物，在重視享樂、美食的社會中，逐漸對身體帶來負擔，進而產生不樂見的健康問題，尤其高齡化時代已然來臨，當人們越來越長壽，勢必有更多時間要面對身體機能漸漸損壞的狀況。
「身為內分泌新陳代謝專科醫師，我其實希望民眾能懂得預防糖尿病，遠勝過治療糖尿病。除了透過控制飲食與體重、養成規律運動習慣保有健康的身體，請務必接受正統醫療建議，不要對注射胰島素存有錯誤迷思，才能在正確觀念下及時治療、擁抱快樂的正常生活！」
參考資料：
1. 台灣第四次TADE(2018)品管調查 The 4th Quality Survey (2018) of Diabetes Control by TADE (糖尿病健康促進機構)
2. Rationale for Timely Insulin Therapy in Type 2 Diabetes Within the Framework of Individualised Treatment: 2020 Update
3. 台灣糖尿病年鑑2019第2型糖尿病公告