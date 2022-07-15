工會估2.6萬醫護曾染疫，僅465人申請職災給付：院方阻撓刁難，要求證明「因公確診」

台灣本土確診案例突破400萬大關，台灣醫護人員在疫情第一線挺過一波波疫情，保守推估至少有2.6萬名醫護曾確診，不過多個醫護工會指出，今（2022）年截至6月底，申請職災保險給付的醫護人員僅有465件，更有不少醫護申請時更遭到刁難，要求「證明是在醫院工作感染的」，立委和工會呼籲勞動部和衛福部提出具體改善措施，避免承擔高風險的醫護人員無法得到應有的保障。

工會：院方管理層不協助醫護申請職災還加以刁難

台北市醫師職業工會的張珩豪醫師表示，醫學中心和區域醫院的醫事人員有將近15萬人，以最保守的「全台民眾確診率17.8%」計算，推估可能有2.6萬名醫護確診，經過他們的調查，有近五成的醫護人員更表示，單位內的確診在30%以上。

然而公會聯合調查結果發現，有近6成受訪醫護人員表示，自己確診後沒有申請任何職災給付，65%的醫護人員不清楚職災認定及給付申請的流程。而工會在協助會員申請補助的過程，也發現院方不僅缺乏相關宣導，單位主管也不清楚具體處理程序。除了不了解申請流程外，最多人未申請的理由就是「擔心或者實際面臨來自院方管理的壓力」。

台灣醫療工會聯合會常務理事王曉暹就直言，甚至有不少醫護人員還遇到刁難，除了暗示醫護人員申請職災認定「很難通過」，如果申請失敗就不能申請一般傷病；還有人被質疑「你應該不差那幾千元吧！」「誰知道你下班會跑去哪裡？」甚至要求醫護證明自己身上的病毒株序和確診者相同。

台大醫院企業工會理事長孫韶駿表示，醫護因公染疫的申請，在國內來說較難被認定是個普遍存在的情形。申請了卻常被院方、上級長官刁難退回，質疑是否真的是「因公確診」，這情形並非單指某間醫院，他在國內的醫療院所來說都是相當普遍。

孫韶駿也說，以台大醫院來說，相較其他醫院制度較完善，醫護因公染疫都有公假，不會影響薪資，所以不少醫護不走職災，但有些醫院是沒給全薪，要求醫護請病假或事假，員工就可能轉往申請職災補償，或執行第五類傳染病防治工作致傷病及死亡補助辦法，而4月以後改採重點疫調，更難確認染疫的因果關係。

立委：已訂定指引認定職業病，勞動部和衛福部應落實

立委洪申翰表示，聽到這些狀況讓他非常難受，醫護人員在疫情期間，非常辛苦，承擔比一般民眾更高的染疫風險，扛著這樣的重責大任，生病了卻沒有好的勞動權益保障；去年他協助工會爭取勞動部訂定「COVID-19職業病認定指引」原本以為可以協助更多醫護爭取補償，結果今天看到這個申請數字，讓他非常不解也很擔憂。

洪申翰指出，目前醫療相關行業確診員工數大概有1萬3500人，而且還有很多醫院都沒有納入統計，然而向勞保局調閱相關資料卻發現，從疫情爆發以來，申請職災給付的醫療業從業人員僅有569人，申請「普通傷病給付」的也僅有1894人；而疾管署負責審核發放的「執行第五類傳染病智商並補助」這兩年半以來有申請的醫護人員也不到100人。這是非常少的數字。

洪申翰表示，接下來會加強監督衛福部、勞動部，積極宣導相關補助資訊，找出應通報職災而未通報的醫療業機構加強輔導，保障醫護人員依法應請領的補償。

邱顯智則表示，勞安署去年7月底發布職業因素引起「嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19認定参考指引）」，彙整各國認定新冠肺炎職病判定標準，其中美國、法國、德國、南韓等國均採取「可反駁的推定補償資格」，落實「舉證責任倒置」精神，也就是除非雇主或國家能明確提出「非屬職業病」的證明，否則就應逕自認定為因公染疫；然而目前台灣的醫護人員卻經常面臨來自院方的壓力無法申請職災認定。

邱顯智說，政府除了在染疫補償應從優從寬之外，更要積極排除執行面的障礙，呼籲勞動部及相關主管機關，針對惡意阻撓醫護人員申請職災認定的醫療院所，應訂定相關罰則予以懲處，同時應建立明確稽核機制，保障第一線醫護、防疫人員及相關高風險接觸工作者的勞動權益。

工會提出三大訴求，包括勞保局與衛福部應積極宣導職災保險及第五類補助資訊，相關給付審核應從寬從速。衛生及勞政機關應做交叉比對，針對職災通報數遠低於確診數的醫療院所，應進行專案列管、重點輔導。另外針對惡意阻撓醫護人員申請職災認定的醫療院所，主管機關應予嚴厲懲罰。

勞動部提醒，因今年5月1日起《勞工職業災害保險及保護法》實施，勞工請領傷病給付前，需確認自己是「一般染疫」或是「職災染疫」，給付條件不同，依照目前染疫後隔離10天的規定計算，一般傷病勞工，若是前6個月最高投保薪資45800元，居家照護期間最高可領5343元；若是因職災染疫，染疫前6個月最高投保薪資72800元計算，最高7日可領16986元。

根據勞保局統計，從2020年1月到2022年7月6號的統計，勞工確診請領勞保傷病給付，勞保局核給普通傷病給付有5萬2000多件，但職災傷病給付才2900百多件。

勞動部也指出，假如醫護人員在工作場所中因為服務病人而感染傳染病，屬於職業災害，雇主必須以《勞動基準法》第59條相關規定加以補償。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航