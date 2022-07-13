國民黨為安倍晉三「降半旗」惹怒深藍，新黨批：朱立倫把黨格國格也都降半了
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徐巧芯表示，中華民國、國民黨與安倍在重大議題上的主張，有非常不相同之處，包括釣魚台主權以及對慰安婦的立場。
日本前首相安倍晉三遇襲身亡，政府宣布11日各級政府機關（構）、公立學校降半旗1日，以感念日本前首相安倍晉三畢生對台灣的卓著貢獻；國民黨中央黨部也與政府同步，降半旗1日。不過卻引發批評，認為國民黨降半旗是「踐踏黨格國格」；對此爭議，黨主席朱立倫解釋，安倍與國民黨之間有深厚的友誼，這是表達對亡者的尊敬，也是表達對安倍長期支持台灣的謝意。
張亞中、趙少康和新黨都認為國民黨不需跟進降半旗
中廣董事長趙少康認為不必跟著民進黨政府降半旗，他認為安倍是愛國者，愛日本，修憲要讓日本成為「正常國家」，不受和平憲法的限制，是他做為首相的政治使命，但安倍在首相任內也極力拉攏中國，對台灣沒特別好，卸任後才積極表態，也是配合美國的反中政策，美國、日本都有自己的國家利益，中華民國也要思考自己的國家利益。
趙少康批評，國民黨現在什麼票都想要是「大可不必」，也不可能全要，國民黨是打敗日本的政黨，老蔣總統以德報怨是政治考慮，但日本在1972年率先背棄中華民國卻是以怨報德。日本對侵華戰爭不道歉、不反省，安倍卸任就去靖國神社，對台灣慰安婦不道歉、不賠償，國民黨降什麼半旗？投機、愚昧，無自尊、失去自主立場。
孫文學校總校長張亞中也透過臉書表示，國民黨不可以如此輕忽糟蹋國旗，黨中央也實在沒有理由為安倍降黨旗，如此踐踏黨格，不只悲哀，更是丟臉。張亞中表示，「安倍晉三並不符合《國旗下半旗實施辦法》相關規定，但是蔡英文執意要求全國政府機關降半旗，將總統的權力用於擴大解讀且無視法規，我們深表遺憾。」
張亞中指出，安倍曾任日本首相，為日本利益考量，可以理解。但安倍以軍艦阻擋我漁民赴釣魚台捕魚，堅決不為慰安婦道歉，也是事實。安倍去世，基於人情義理，中國國民黨可派員去日本交流協會弔唁。但國民黨非政府機關，卻亦願主動為安倍降半旗，不只降國旗、還降了黨旗，這已失黨格。
前黨主席洪秀柱也表示，就政治立場而言，安倍曾多次以卸任元首身份參拜靖國神社，更不曾正面回應慰安婦議題，國民黨身為帶領國家走過八年艱苦抗戰的政黨、多年來為慰安婦聲討正義未果，為其降下半旗，正當性不足。
洪秀柱也指，據報導國民黨內有人認為安倍及其家族有「反共」歷史，與本黨立場一致，此一說法令我們更加不解。自1971年聯合國通過2758號決議之後，日本隔年立刻承認「中華人民共和國政府」為中國唯一合法政府，外媒還曾以「搶搭巴士」來形容日本此舉，而安倍身為在位最久日相，也未曾見其改承認「中華民國政府」為中國唯一合法政府，為其降下半旗，實為不智。
新黨更以「再見，朱立倫！一寸山河一寸血！十萬青年十萬軍！民族的血不能白流啊！」為題發出新聞稿，強調國旗上的青天白日滿地紅的紅是中華民族苦難的代價，而日本軍國主義就是讓中華民族付出鮮血代價的兇手之一，「蔡英文、民進黨，如何感念安倍，這與絕大多數台灣人何干？」
新黨指控朱立倫，身為中國國民黨主席，豈能同意為日本軍國主義復辟而獻身，冒天下之大諱參拜靖國神社的日本軍國主義崇拜者安倍，生前也未曾對台灣慰安婦表示過歉意或降半旗，朱立倫卻與蔡英文同聲一氣，這對於軍國主義鐵蹄軍刀下的忠魂，以及受辱於日本軍國主義淫威下的台灣慰安婦情何以堪？
新黨強調，民進黨原本就與這面青天白日滿地紅的國旗毫無感情，今天只是工具性地使用它用來表彰安倍，羞辱先人，國旗對蔡英文、民進黨而言無所謂，但對開國的中國國民黨而言意義非凡，朱立倫的國民黨不但路線「拿香跟拜」了，連國旗也同降。
「朱主席啊！今天你把國格、黨格、人格全都降半了！」新黨說，朱立倫傷了絕大多數國民黨支持者的心，朱立倫不要國民黨的支持者們，新黨要，中華民國更須要。大家不分黨派一起來捍衛青天白日滿地紅的尊嚴，一起「說一聲國旗，我們敬愛您！再見，朱立倫！」
朱立倫：表達安倍支持中華民國的謝意
《中央社》報導，面對黨內的批評，朱立倫昨天在基隆出席活動受訪時表示，安倍家族與國民黨有深厚的情誼，對台灣、國民黨也展現出友誼。相信各種方式都是表達對亡者的尊敬，表達對安倍長期支持台灣、中華民國的謝意。
國民黨文傳會副主委林家興也說，中華民國與日本之間，以及國民黨及日本自民黨之間，有長年價值淵源及特殊歷史情誼，安倍更是當前美國及多個民主國家執行「印太戰略」的重要推手，無論在日本國內及國際社會都地位特殊，對台灣安全與發展皆有正面貢獻。
國民黨立委林為洲表示，政黨也是機關團體，所以降半旗在法理上沒有問題。對死者表達哀悼，是普世價值，同時安倍也是對台灣最友善的日本的前元首，所以他也認為，這沒有什麼不恰當之處。
國民黨籍台北市議員徐巧芯則說，可以尊重民進黨政府降半旗，但國民黨不需要降，因為中華民國、國民黨與安倍在重大議題上的主張，有非常不相同之處，包括釣魚台主權以及對慰安婦的立場等；她也建議，國民黨應該說明為何降半旗，不要造成只是要跟風的印象。
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核稿編輯：翁世航
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Z世代成消費市場潛力股，如何突破痛點搶攻新藍海？
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信用卡這類的支付方式對於Z世代而言還是有吸引力的，信用卡的回饋方式能讓Z世代邊賺邊花，消費與理財同時達成，弱勢回饋通路能夠滿足Z世代的消費習慣便能錦上添花。因此許多銀行開始紛紛與電商平台等合作，推出電商回饋加碼。
Z世代指從1990年代末期到2010前期出生的族群，首批Z世代族群已逐漸步入社會，開始有了消費力。根據美國銀行《OK Zoomer：Gen A Primer》的分析報告，預測2030年Z世代將佔全球購買力的四分之一以上，是品牌不可忽視的重要族群。
Z世代成市場消費主流，解密Z世代消費習慣
Z世代被稱為數位原生代，在3C產品與社群媒體中長大，習慣透過數位科技來表達自我及與世界建立連結，也喜歡擺脫框架，展現特色，消費行為是他們表達自我的媒介之一。解密Z世代的消費習慣，Z世代成長於數位金融蓬勃發展的時代，數位支付平台越來越普及，只要擁有行動裝置就可以進行消費，因此金流對他們來說，並非掌握在手中的實體交易媒介，而是流動的數字，因此也較為敢衝敢花。
Z世代認為勤奮工作並不是財富成長的唯一方式，開源理財能幫助自己有更多的資本可以運用，且網路的資訊無遠弗屆，線上理財教學平台十分多元，因此Z世代也比父母輩有更多機會且更早接觸理財，對優惠的敏感度也提升，例如在消費之前會上網爬文比價、使用哪張信用卡較為優惠、回饋點數較多、較實用？哪裡可以得到優惠券？
另外，Ｚ世代生長在資訊爆炸的時代，快狠準的資訊和流程才能抓住他們的偏好，因此簡化的消費流程更是他們所求，尤其是即時順暢的使用體驗，能讓他們滿足當下的享受，更能打中他們的痛點。
想搶攻Z世代市場，傳統消費方式阻礙多
放眼望去目前的金融機構，雖然都想要搶攻Ｚ世代的市場，但傳統的模式卻仍豎起一道高牆。如傳統信用卡的優惠主要綁實體，但對於Ｚ世代消費者而言，他們重視數位體驗且已習慣在線上消費，不管是3C用品、化妝品、日常用品，甚至保險等服務都能在電商平台搞定，實體的優惠方式對Z世代而言拉力不足。
除此之外，過去信用卡核卡過程繁複、時間久，尤其是身為信用卡小白、沒有任何信用紀錄的Z世代，等待核卡的過程也會較久；再加上許多信用卡的首刷禮，都有要求在核卡的30~50天內完成條件，但是從核卡後到拿到卡片的期間便已耗上幾天，無形中也提高了優惠門檻。等拿到信用卡後，Z世代當下的消費欲望也已經消失。
點數跨業串聯，新興理財方式打中Z世代痛點
難道信用卡對Z世代而言已經是過去式了嗎？信用卡這類的支付方式對於Z世代而言還是有吸引力的，信用卡的回饋方式能讓Z世代邊賺邊花，消費與理財同時達成，弱勢回饋通路能夠滿足Z世代的消費習慣便能錦上添花。因此許多銀行開始紛紛與電商平台等合作，推出電商回饋加碼。電商回饋對於Z世代的吸引力龐大，近期電商和零售商不斷在擴展自己的金融生態圈，積極發展通路，因此電商回饋常常不僅能運用在電商平台，甚至是包抄線上線下通路，全面覆蓋消費者的生活圈。
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為了提升Z世代的消費體驗，中國信託ALL ME卡推出快發服務，讓申請者無須綁定實體卡，在核卡當下就能夠進行即時消費。在中國信託ALL ME卡推出不久，便可看到討論區消費者回饋幾乎是「秒核」並能立即綁定進行消費，更吸引許多Z世代投入辦卡行列。
Z世代較長輩世代重視消費流程與體驗，若能了解Z世代的消費習慣對症下藥掌握未來市場趨勢，即使是傳統的消費方式，也能有新玩法進而奪得先機。
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