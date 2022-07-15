國務機要費案更二審：陳水扁獲判免訴，吳淑珍涉洗錢判2年，陳致中判1年
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陳致中、黃睿靚被訴協助國務機要費洗錢部分，更二審認為，《會計法》已於今年6月15日修正公布，本應諭知免訴，但因與南港案、龍潭案有裁判上一罪的關係，因此不另為免訴判決。
前總統陳水扁等人涉國務機要費等案纏訟逾15年，高院更二審今（15）日宣判，因《會計法》第99條之1於2022年6月15日修正公布，解除2006年12月31日前國務機要計畫費用相關人員之財務責任，並免除刑事責任，陳水扁獲免訴；陳水扁妻子吳淑珍涉洗錢判刑2年。時任幕僚馬永成、林德訓、陳鎮慧獲免訴。涉洗錢的陳致中被判刑1年、黃睿靚被判刑10個月緩刑4年。可上訴。
陳水扁國務機要費案因《會計法》修法獲免訴
台灣高等法院的新聞稿指出，陳水扁被控詐領國務機要費等案件，一審判處無期徒刑，二審判刑20年，案經三審審理及發回後，部分案件已判決確定，更一審就詐領國務機費部分，認定不構成貪污罪，但構成偽造文書罪判刑10月，經上訴，三審撤銷更一審判決發回，案件由台灣高等法院更二審審理。
高院更二審於民國105年間對保外醫治的陳水扁，考量其病況，裁定停止審判，其他被告續行審理。更二審於今年4月底時，就本件其他被告吳淑珍等人涉案部分，諭知辯論終於，訂於今天上午10時宣判。
台灣高檢署查黑中心、最高檢察署特別偵查組（均已裁撤）先後起訴陳水扁所涉4大案（國務費案、南港展覽館案、龍潭購地案及洗錢案）；案經併案及一、二、三審審理及發回後，部分案件已判決確定，台灣高等法院更二審就國務機要費案、洗錢案部分宣判。
高院新聞稿說明，《會計法》第99條之1於2022年6月15日修正公布，解除2006年12月31日前國務機要計畫費用相關人員之財務責任，並免除刑事責任。本案有關詐領國務機要費時間，均在2006年12月31日前，其等行為後法律廢止刑罰，應依《刑事訴訟法》第302條第4款規定，為免訴判決。
民進黨立委蔡易餘等人今年5月提出《會計法》修正草案，國民兩黨爆發數波衝突，國民黨認為這是替陳水扁一人脫罪的修法，民進黨則認為這是歷史共業，必須一起面對；立法院會於5月30日表決通過民進黨立法院黨團修正動議，三讀修正通過，將國務機要費除罪化。陳水扁日前也曾召開記者會，公布國務機要費金流，並強調自己「因公支出大於因公收入，沒有不法所得」。
今天陳水扁獲判無罪後，台灣民眾黨則透過聲明稿，再次譴責民進黨讓政治凌駕修法程序，《會計法》修正草案修法過程完全因人設事、強行回溯特定時間點。假使這是歷史共業，修法只為幫單一事件解套，也是陷當事者於不義。國務機要費涉及國家元首，有其特殊性，其性質與「特別費」是否相同，就算修法通過，也應由法務部、主計總處提出詳實的研究報告提供立法院參考，進行過去未完成的「會計制度檢討」，從根源上阻絕類似事件再次發生。
涉洗錢：吳淑珍判2年，陳致中1年徒刑、黃睿靚緩刑
另外判決指出，吳淑珍於收受龍潭購地案、南港展覽館案賄款後，指示扁家友人蔡銘哲將款項匯入海外帳戶藏匿；部分款項利用人頭帳戶轉匯洗錢回台灣，其他款項則指示兒子陳致中、媳婦黃睿靚洗錢匯入海外帳戶。
判決表示，吳淑珍雖然否認犯行，但蔡銘哲於偵查及歷審均坦承犯行，吳淑珍在龍潭案及南港案均判刑確定，辯護人辯稱吳淑珍誤認為政治獻金、無洗錢犯意，自然無法採信，依洗錢防制法判決吳淑珍有期徒刑2年，扣案洗錢財物及孳息共299萬8352.4美元沒收。
前總統陳水扁之子陳致中、媳婦黃睿靚被控為掩飾龍潭購地案及南港展覽館案犯罪所得，以海外銀行帳戶洗錢。高院更二審今天判陳致中1年徒刑；黃睿靚10個月徒刑、緩刑4年。可上訴。
更二審認為，吳淑珍先於95年間遭起訴，陳水扁因刑事豁免權暫未起訴，案經媒體大肆報導，陳致中、黃睿靚當無不知之理，仍在敏感時刻開戶並向銀行人員佯稱資金來源是黃睿靚的父親贈與，撇清與扁、珍有關，足見對資金來源為重大犯罪有所認知，因此依掩飾他人因重大犯罪所得財物之洗錢罪分別量刑。
至於陳致中、黃睿靚被訴協助國務機要費洗錢部分，更二審認為，《會計法》第99條之1規定已於今年6月15日修正公布，本應諭知免訴，但因與南港案、龍潭案有裁判上一罪的關係，因此不另為免訴判決。可上訴。更二審並判處陳致中併科罰金新台幣150萬元，扣案洗錢財物816萬9015.3美元沒收；黃睿靚併科罰金100萬元，並應向公庫支付100萬元，扣案洗錢財物816萬9015.3美元沒收。
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核稿編輯：翁世航
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薩爾瓦多的喬瓦尼：在農田中辛勤耕耘，等待夢想實現的孩子
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在薩爾瓦多，貧困的家庭使童工現象普遍，據統計三分之二的童工從事務農或雇工工作，生活艱困。但最近年僅11歲的喬瓦尼加入世界展望會兒童資助計畫，生命因此產生巨大轉變。
根據聯合國兒童基金會（UNICEF）及國際勞工組織（ILO）的綜合報告，過去4年全球增加了840萬名童工、達到1.6億人。在薩爾瓦多，三分之二童工生活在農村地區，主要從事務農或雇工工作，其中55%的孩子來自貧困家庭。
年僅11歲的喬瓦尼（Geovanni），小小雙手佈滿耕作時工具使用不慎而受傷的疤痕，臉頰也因長期農事工作曬傷，但他雙眼中卻依然閃爍著光。
「我7歲就在玉米田幫爺爺的忙，去年收穫季節時，我開始去其他人的田裡工作。因為爸爸愛喝酒，家裡只靠媽媽賣雜貨生活，我很希望一起幫家裡賺錢，有了錢，家人才有食物。媽媽答應我的請求，前提是我不能因為工作輟學。」
有工作的日子，喬瓦尼清晨5點就得起床，5點半出門、6點上工，一直在田裡工作到中午12點，再利用下午去學校上課。這樣工作大半天後，可以賺到約7美元，他會拿一半工資購買食物，另一半付學費。
「烈日下工作很難熬，使用鋤頭也要很專心，不然容易發生意外。我只受過一點小傷，沒出過大事故，其他大人也特別照顧我、教我怎麼做。我喜歡工作，更喜歡學習，我希望未來可以學會修理機械器具。」
就讀七年級的喬瓦尼，在校每科成績都達到B以上，同村的20個同學感情很好，大家常玩在一起，一些同學也是他的「同事」。最近，喬瓦尼加入世界展望會兒童資助計畫，收到資助人寄來的信和一份特別禮物──送給全家人的新衣服和食物，令他開心不已。
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