行政院拍板政務次長薛瑞元接任衛福部長、王必勝接任衛福部次長兼防疫指揮官

衛福部長陳時中昨（14）日正式遞出辭呈，投入台北市長選戰，經過一日徵詢後，行政院今拍板現任政務次長薛瑞元接任衛福部長一職，醫福會執行長王必勝接衛福部次長兼防疫指揮官。另外，行政院聘指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳擔任行政院首席防疫顧問，他將與薛瑞元、王必勝共同出席行政院各項重要防疫會議。

羅秉成：蘇院長認為薛瑞元可以「無縫接軌」

政院發言人羅秉成今表示，衛生福利部長陳時中昨已向政院提出書面請辭，新任衛福部長由原次長薛瑞元升任，而衛福部次長由醫福會執行長王必勝接任並兼任指揮官，原衛福部次長李麗芬留任原職，下週一辦理並同日生效。蘇貞昌認為原來政務次長薛瑞元在衛福部相關業務非常嫻熟，可以馬上上手無縫接軌。

羅秉成也說，經行政院長蘇貞昌與總統蔡英文商議後，特聘張上淳擔任行政院首席防疫顧問，希望借重他在防疫上的專長，今後與將與新任衛福部長、防疫指揮官共同出席重要防疫會議。分工是最高顧問與指揮中心相輔相成，張上淳會以疫苗採購、各項防疫事項等建議，盼張上淳持續參與各項政院的防疫會議，協助政府推動各項防疫事務。

羅秉成也說，指揮中心的架構目前並沒有調整規劃，仍會維持相關組織跟架構。

薛瑞元與王必勝都曾是陳時中得力助手

衛福部政務次長薛瑞元，有律師與醫師執照，畢業於台北大學醫學系，本身是婦產科醫師，曾在嘉義開業；曾遭到患者提告在結紮手術時，遺留了一片紗布在她體內，但提告時距離手術已經過了5年。法院後來判他敗訴，成為薛瑞元學法律的動機，薛瑞元後續考取了台大法律系、台大法研所，並取得律師資格。

薛瑞元曾任行政院衛生署副處長、處長、衛生福利部雙和醫院副院長、屏東縣政府衛生局局長、衛生福利部技監、常務次長，基層歷練完整。陳時中於2017年2月接任衛福部長，8月便升任薛瑞元為衛福部次長，雖然2020年7月退休，但隔月又以政務次長回聘，並續任至今，在這次疫情中，薛瑞元為醫療應變組組長，更為武漢包機返臺的現場指揮官。

陳時中曾表示，「薛次這幾年跟我一起打拚，長照健保都做了很大貢獻。」昨天於最後一次部務會議，更直接稱許薛瑞元，於推動長照2.0時盡心盡力，當時還曾兼任長照司長。

《中央社》報導，據兩人的友人透露，陳時中的父親陳棋炎是台灣大學法律系教授，陳時中從小在法律薰陶下成長，對於具有法學背景的人士多了一分敬重，儘管薛瑞元為人低調，陳時中仍時常在各種重大事件決策上向薛瑞元請益。

台灣婦產科醫學會理事長黃閔照接受媒體電話聯訪時表示，薛瑞元是台北醫學院醫學系的老學長，為人正直、好溝通，也時常為醫師界發聲，頗受敬重；私下個性低調，不喜歡參與大型社交聚餐場合，只有三五好友的小型聚會才能見到他的身影。

《聯合報》報導，接任衛福部次長及指揮中心指揮官的王必勝，與陳時中、薛瑞元都是畢業於台北醫學院（現為台北醫學大學）醫學系、陽明大學醫務管理研究所。王畢業後至台北榮總擔任住院醫師，專長為胸腔科，並追隨當時胸腔部主任彭瑞鵬，於SARS疫情期間，彭瑞鵬升任關渡醫院院長，王隨之前往協助行政事宜。

王必勝先後任職台北榮總醫療品質管理中心主任、醫企部副主任、部立金門醫院長、中華民國醫師公會全聯會秘書長。2018年接任醫福會執行長，主管26家衛福部部立醫院，轄下1萬7千名醫事人員。疫情期間，當衛福部桃園醫院爆發院內感染，以及苗栗京元電子、屏東Delta變異株、台北環南市場、桃園亞旭電子廠等群聚事件後，王必勝都在第一線擔任前線指揮官，也是陳時中最信任的得利助手。

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核稿編輯：翁世航