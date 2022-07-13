修憲勢力掌握日本參議院三分之二，安倍修改「憲法第九條」的遺願有機會實現嗎？

日本前首相安倍晉三被刺身亡，引起全球震驚，外界相當關注，自民黨內最大派系領袖安倍驟逝，對日本政治發展帶來的影響。與此同時，日本參議院選舉結果也出爐了，自民黨依舊掌握多數席次，與公明黨、日本維新會、國民民主黨所籌組的「修憲勢力」，總席次超過三分之二。

這樣的選舉解果，也表示「修憲勢力」已達到修憲提案的門檻限制，包括日本憲法第九條明載自衛隊、新設緊急事態應對等熱門議題，都將可能實現。

安倍不幸離世，修憲議題將是日本政治焦點

安倍突如其來被刺殺身亡，確實對日本政壇投下震撼彈，尤其是正值參議院改選階段，原本已取得民調優勢的自民黨，選情更加穩定。

結果顯示，自民黨不但可以和友黨合作推動修憲，原本在眾議院已握有絕對多數的席次，可以說，岸田文雄的領導地位更為穩固，岸田內閣勢必會展開修憲進程，提高日本在國家安全的自主能力；不過，依據日本修憲規定，各黨派的看法仍有不同，是否會這麼順利，恐怕沒有絕對的樂觀。

前首相安倍晉三在世時，相當積極推動修憲日程，他認為日本作為一個主權獨立的國家，對於國家安全、軍事能力、國家地位，應當朝向正常化的進展。然而，基於二戰結束的歷史經驗，國際社會對日本軍國主義仍有疑慮，而所謂的國防力量，依舊是受制於以防禦為優先的自衛地位；換言之，在憲法上的規範，日本沒有發動戰爭權，被動防衛不利於國安，讓安倍及自民黨相當憂心。

尤其是近年來，日本面臨北韓的導彈危機，以及中國軍事威脅，甚至是近期中俄對釣魚台附近海域的挑釁作為，日本都無法採取積極的反制動作。只是，安倍先前力推修改憲法，並不順遂，主要原因在於，早期日本民眾對修憲的態度，反對高於支持，自民黨等籌組的「修憲勢力」，參議院席次又無法達到門檻，一直到近年來才有改變，加上這次「修憲勢力」獲得三分之二席次，火速修憲的可能性大增。

政黨與民眾的差距，修憲與民生經濟的溫差

依據日本憲法規定，修憲動議時國會參、眾兩院對於修憲提案，分別都要獲得超過三分之二的支持，國會通過修憲議案後，則交由全民進行表決。