修憲勢力掌握日本參議院三分之二，安倍修改「憲法第九條」的遺願有機會實現嗎？
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日本要推動修憲，仍需要相關進程規劃，絕對不是立即啟動國會提案就能立竿見影，縱然修憲議題早在日本社會醞釀多時，但畢竟仍需要取得社會輿論的支持。
日本前首相安倍晉三被刺身亡，引起全球震驚，外界相當關注，自民黨內最大派系領袖安倍驟逝，對日本政治發展帶來的影響。與此同時，日本參議院選舉結果也出爐了，自民黨依舊掌握多數席次，與公明黨、日本維新會、國民民主黨所籌組的「修憲勢力」，總席次超過三分之二。
這樣的選舉解果，也表示「修憲勢力」已達到修憲提案的門檻限制，包括日本憲法第九條明載自衛隊、新設緊急事態應對等熱門議題，都將可能實現。
安倍不幸離世，修憲議題將是日本政治焦點
安倍突如其來被刺殺身亡，確實對日本政壇投下震撼彈，尤其是正值參議院改選階段，原本已取得民調優勢的自民黨，選情更加穩定。
結果顯示，自民黨不但可以和友黨合作推動修憲，原本在眾議院已握有絕對多數的席次，可以說，岸田文雄的領導地位更為穩固，岸田內閣勢必會展開修憲進程，提高日本在國家安全的自主能力；不過，依據日本修憲規定，各黨派的看法仍有不同，是否會這麼順利，恐怕沒有絕對的樂觀。
前首相安倍晉三在世時，相當積極推動修憲日程，他認為日本作為一個主權獨立的國家，對於國家安全、軍事能力、國家地位，應當朝向正常化的進展。然而，基於二戰結束的歷史經驗，國際社會對日本軍國主義仍有疑慮，而所謂的國防力量，依舊是受制於以防禦為優先的自衛地位；換言之，在憲法上的規範，日本沒有發動戰爭權，被動防衛不利於國安，讓安倍及自民黨相當憂心。
尤其是近年來，日本面臨北韓的導彈危機，以及中國軍事威脅，甚至是近期中俄對釣魚台附近海域的挑釁作為，日本都無法採取積極的反制動作。只是，安倍先前力推修改憲法，並不順遂，主要原因在於，早期日本民眾對修憲的態度，反對高於支持，自民黨等籌組的「修憲勢力」，參議院席次又無法達到門檻，一直到近年來才有改變，加上這次「修憲勢力」獲得三分之二席次，火速修憲的可能性大增。
政黨與民眾的差距，修憲與民生經濟的溫差
依據日本憲法規定，修憲動議時國會參、眾兩院對於修憲提案，分別都要獲得超過三分之二的支持，國會通過修憲議案後，則交由全民進行表決。
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帶酪農出國進修、引進乳業大國趨勢技術：瑞穗鮮乳帶領產業創造在地鮮奶永續價值
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瑞穗鮮乳不只致力產出優質乳品，也用心扶植台灣乳業及酪農產業升級。團隊不只帶領酪農遠赴國外學習，落地後更由輔導員關懷牧場狀況，與乳廠酪農共學共好，落實台灣乳業的永續發展。
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遠赴國外學習：瑞穗鮮乳團隊攜手25歲酪農「小鶴」翻轉牧場
在電腦螢幕前仔細觀察牛隻的DHI數據、從圖表確認牛隻飼養狀態，瑞穗鮮乳合作牧場之一的二代酪農郭建鶴「小鶴」年僅25歲，卻已是牧場的主要管理者，更運用科技化管理讓傳統畜牧業煥然一新。「我一直都有接手經營家中牧場的打算，但直到大二那一年參加了瑞穗鮮乳舉辦的以色列教育訓練課程，才第一次見識到原來養牛可以這麼先進！」像小鶴一樣對於酪農業懷有抱負的年輕人越來越多，也是瑞穗鮮乳不限年紀，開放許多名額給二代酪農可以跟著團隊一起到國外上課，共同學習友善飼牧與創新管理，並將世界先進育牛科技在地化的原因，期待讓這股成長動能翻轉台灣鮮奶的可能性。
小鶴於2017年和團隊一起前往以色列取經「乾式榨乳」技術，調整原先水洗牛隻乳房再榨乳的方式，透過消毒殺菌清潔牛隻乳房，提升生乳品質與A級奶比例。另外又在2019年前往丹麥學習牧場管理模式，逐步建立SOP系統及KPI觀念，幫助牧場運作更有效率，也間接促動小鶴創造一套「牧場小主管」制度，舒緩台灣酪農業較容易面臨的人力缺乏困境。
黃金職人團隊提供「牧場客製化服務」，乳廠、酪農共學共好
從國外導入新技術後，如何於台灣推廣、做在地化調整更是一大挑戰。負責關懷瑞穗鮮乳合作牧場狀況並提供酪農技術輔導的第一線輔導員林家弘分享：「很多酪農已經養牛好幾十年了，對他們來說要改變飼養方式、學習新技術是很大的挑戰，所以我們需要顧及牧場的硬體層面、酪農的心理層面、技術上有不易克服的地方嗎？心理上有不適應的地方嗎？再根據牧場所處的階段、酪農們面臨的不同問題，提供客製化的最適建議方案。」在產業鏈精密分工下，瑞穗黃金職人團隊各司其職守護每個環節，有輔導員親自在牧場傾聽酪農心聲與即時技術支援、獸醫師實踐預防醫學照顧牛隻健康、乳牛營養師規劃牛隻飼料配方、畜牧技師提供畜舍硬體諮詢、研究員制定安心鮮乳生產標準、品管嚴格把關鮮乳檢驗關卡，與全台超過130戶酪農攜手合作，讓每一瓶鮮乳都以世界級的品質送上餐桌。
從鮮乳品質到酪農心境一一守護，落實在地鮮奶永續發展
一瓶好的鮮乳除了經過一道道儀器的檢驗關卡，更見證了人與人之間的彼此信賴、攜手成長的過程，瑞穗團隊和酪農以技術與感情並進的交流，相互扶持成長。技術上，團隊提供牧場所需的6大項17小項服務，協助牧場運作，從畜舍建構、飼養管理、DHI分析到疾病預防，酪農如遇難題，隨時向輔導員「掛號」，團隊即會安排專業人員前往協助改善。除此之外，瑞穗鮮乳更提供不同規模的教育訓練，例如：國外教育訓練、大型研討會，小至一對一的個別教學。也會透過產業案例、國際新技術、自製重要知識圖文與酪農分享交流。情感上，團隊則會深入了解不同牧場的狀況，關心酪農在牧場經營上的心情狀態、培養預警通報的信任感。瑞穗堅信，唯有理性與感性雙向並進、一步步建立彼此的理解和信任，才能夠陪伴酪農一起養好牛、產好奶，持續提升與創造台灣鮮乳的永續價值。
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