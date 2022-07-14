愈來愈多日本人對人生感到絕望，導致無差別殺人這種「擴大性自殺」層出不窮
我們想讓你知道的是
近年來，自殺時拉上陌生人一起死的「擴大性自殺」事件急劇增多。這些人為什麼想要拖著他人一同去死呢？本文作者從精神醫學的角度解讀這種觸發瘋狂行為的「心理機制」。
文：片田珠美
近年來，被認為屬於「擴大性自殺」的事件層出不窮，甚至看上去成了接二連三的連環事件。那麼，擴大性自殺是什麼意思？這是一個精神醫學用語，指的是那些認為「自己已經沒救了」，對人生感到絕望，產生了自殺念頭的人，出於「不想一個人去死」、「自殺很可怕」等理由，強行拉上其他人一起死的行為。
上世紀90年代，英語和法語圈開始使用這個概念，當時只是用來指代這種現象，而非疾病名或者診斷結果。1999年，美國科羅拉多州兩名男子闖入當地的科倫拜高中，用槍掃射學生後自殺，有關方面在分析背景原因時用到了這個概念，普通民眾也由此了解到了這個詞語。
擴大性自殺的連環
在日本國內，人們大約是在2001年6月發生的大阪教育大學附屬池田小學校園慘案（死亡八人），這個時候開始了解到這個概念的。
製造了這起事件的男子（當時37歲）在被捕後供述稱「曾經自殺過多次，始終未能如願。已經厭倦了一切。希望被抓起來判處死刑」，可見其一直抱有自殺的念頭。實際上，據說就在犯下此次血案的大約1週前，他還「用兩條領帶打結後掛在自家門上試圖上吊」，但最終還是自殺未遂。
2008年6月在秋葉原製造了一起無差別殺傷事件（死亡七人）的男子（當時25歲），似乎也是因為孤立無援的情緒日積月累，進而產生了「想自殺」的念頭。2006年8月，他想駕駛自己的愛車死在老家青森縣的一條快速車道路上，於是擅離職守駕車奔向青森。
途中，他給青森的朋友群發了郵件說「我要開車撞卡車自殺」，還給母親打電話說「很快我要自殺了」。可是，到了之前設想的目的地後，或許是因為喝醉了，車子撞到了石頭樁子，無法動彈。後來，他告訴打來電話的朋友說「自殺失敗了」。
此次事件很可能是由2008年3月茨城縣土浦市發生的無差別殺傷事件（死亡兩人）觸發的。製造了土浦喋血事件的男子（當時24歲）的犯罪動機是「覺得只要殺幾個人，就會被判處死刑。」他供述稱「感覺不到生存的意義，內心很空虛。」
於是，他開始考慮自殺，但「可能只會造成痛苦，並不一定會死」，最終他選擇了犯下血案，求得死刑的辦法，「因為這是能讓別人殺死自己的最簡單直接的辦法。」因此，儘管可以認為他是「為求死而殺人」，但這無非也是擴大性自殺的一種類型。
同年10月，一男子（當時46歲）在大阪一家影片包廂房製造了一起縱火殺人事件（死亡16人），被捕後也供述稱「不想活了，於是放了一把火」，這應該算是典型的擴大性自殺。
「成績不好」和「母親離世」成為誘因
進入令和時代以來，擴大性自殺的頻率進一步增多。首先是2019年5月的川崎校園巴士學生殺傷事件（死亡2人），一名男子（當時51歲）捅傷多名小學生和學生家長後自殺。
擴大性自殺的連環效應，在2021年以後變得更加突出。當年10月，一名男子（當時25歲）在東京京王線一列行駛的列車中持刀縱火行兇，導致十餘人受傷。似乎他在犯案前生活窘迫，據說在被捕後供述稱「就想隨便殺幾個人，讓自己被判死刑」。
同年12月，大阪市一間心理診所發生火災。一名曾在該診所接受治療的61歲男子潑灑汽油並點火，造成25人死亡。診所內的監控器顯示，該男子衝進大火中，擋住了慌亂奔逃的患者，自己也因為嚴重燒傷而不治身亡，可以說是典型的擴大性自殺。
今（2022）年年初的1月，一名高二學生在東京大學校門前的人行道上，持刀砍傷了兩名準備參加大學入學考試的考生和一名70多歲的老年男性。同月，埼玉縣也發生了一起凶案，一名66歲的男子在生活不能自理的母親死後，把母親生前的主治醫生叫到家中，用散彈槍挾持並最終將其殺害。
無論是被逮捕的少年還是66歲的男子，似乎都表示對自己的未來感到悲觀，產生自殺念頭，然後就開始行兇。據分析，在東大校門口傷人的少年的行兇動機主要是因為自己成績不好，而66歲男子主要是受到了母親離世的刺激。
日本孤立無援的人多於其他國家
這些事件有一個共同點，那就是行兇者都對自己不順的人生感到絕望，抱有自殺念頭。背後的深層原因在於他們長期的訴求得不到滿足，以及在社會上孤立無援。另外，還有一些人似乎是在面對失業、分手和經濟損失等失落經歷的時候，鑽牛角尖地認為「自己的人生已經完了」，最後策劃實施了擴大性自殺。
那麼，為什麼要做到擴大性自殺，拉著別人同歸於盡，而不是一個人自殺呢？其實，自殺念頭基本上都是由針對他人的攻擊衝動反轉演變而來的。雖然對某些人抱有憤怒或怨恨的情緒，卻不敢直接表露這些情緒，或者即使表露出去也不會產生任何效果，內心充滿了無奈，在這些情況下，他們就會把掉轉矛頭對準自己。經常有自殺者會在遺書中提到曾經傷害過自己的人的名字，基於這樣的事實，或許大家也就能夠理解他們萌生自殺念頭的原因了吧。
反過來，產生自殺念頭後，也很容易發生矛頭再次反轉對準他人的情況。一旦如此，那就會做出擴大性自殺的瘋狂舉動。
那麼，選擇單獨自殺還是擴大性自殺的分水嶺到底在哪裡呢？這完全取決於復仇念想的強烈程度。這種念想越強烈，就越容易積累「不想只是自己一個人不幸地死去」、「絕對不能忍受獨自死去」之類的情緒，「盡可能地實施報復」的想法也會相應強化。最終，就會策劃實施拉人殉葬的擴大性自殺行為。
根源在於一切歸咎於人的思維方式
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