2022/07/14,
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愈來愈多日本人對人生感到絕望，導致無差別殺人這種「擴大性自殺」層出不窮

愈來愈多日本人對人生感到絕望，導致無差別殺人這種「擴大性自殺」層出不窮
Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

近年來，自殺時拉上陌生人一起死的「擴大性自殺」事件急劇增多。這些人為什麼想要拖著他人一同去死呢？本文作者從精神醫學的角度解讀這種觸發瘋狂行為的「心理機制」。

文：片田珠美

近年來，被認為屬於「擴大性自殺」的事件層出不窮，甚至看上去成了接二連三的連環事件。那麼，擴大性自殺是什麼意思？這是一個精神醫學用語，指的是那些認為「自己已經沒救了」，對人生感到絕望，產生了自殺念頭的人，出於「不想一個人去死」、「自殺很可怕」等理由，強行拉上其他人一起死的行為。

上世紀90年代，英語和法語圈開始使用這個概念，當時只是用來指代這種現象，而非疾病名或者診斷結果。1999年，美國科羅拉多州兩名男子闖入當地的科倫拜高中，用槍掃射學生後自殺，有關方面在分析背景原因時用到了這個概念，普通民眾也由此了解到了這個詞語。

擴大性自殺的連環

在日本國內，人們大約是在2001年6月發生的大阪教育大學附屬池田小學校園慘案（死亡八人），這個時候開始了解到這個概念的。

製造了這起事件的男子（當時37歲）在被捕後供述稱「曾經自殺過多次，始終未能如願。已經厭倦了一切。希望被抓起來判處死刑」，可見其一直抱有自殺的念頭。實際上，據說就在犯下此次血案的大約1週前，他還「用兩條領帶打結後掛在自家門上試圖上吊」，但最終還是自殺未遂。

2008年6月在秋葉原製造了一起無差別殺傷事件（死亡七人）的男子（當時25歲），似乎也是因為孤立無援的情緒日積月累，進而產生了「想自殺」的念頭。2006年8月，他想駕駛自己的愛車死在老家青森縣的一條快速車道路上，於是擅離職守駕車奔向青森。

途中，他給青森的朋友群發了郵件說「我要開車撞卡車自殺」，還給母親打電話說「很快我要自殺了」。可是，到了之前設想的目的地後，或許是因為喝醉了，車子撞到了石頭樁子，無法動彈。後來，他告訴打來電話的朋友說「自殺失敗了」。

此次事件很可能是由2008年3月茨城縣土浦市發生的無差別殺傷事件（死亡兩人）觸發的。製造了土浦喋血事件的男子（當時24歲）的犯罪動機是「覺得只要殺幾個人，就會被判處死刑。」他供述稱「感覺不到生存的意義，內心很空虛。」

於是，他開始考慮自殺，但「可能只會造成痛苦，並不一定會死」，最終他選擇了犯下血案，求得死刑的辦法，「因為這是能讓別人殺死自己的最簡單直接的辦法。」因此，儘管可以認為他是「為求死而殺人」，但這無非也是擴大性自殺的一種類型。

同年10月，一男子（當時46歲）在大阪一家影片包廂房製造了一起縱火殺人事件（死亡16人），被捕後也供述稱「不想活了，於是放了一把火」，這應該算是典型的擴大性自殺。

「成績不好」和「母親離世」成為誘因

進入令和時代以來，擴大性自殺的頻率進一步增多。首先是2019年5月的川崎校園巴士學生殺傷事件（死亡2人），一名男子（當時51歲）捅傷多名小學生和學生家長後自殺。

擴大性自殺的連環效應，在2021年以後變得更加突出。當年10月，一名男子（當時25歲）在東京京王線一列行駛的列車中持刀縱火行兇，導致十餘人受傷。似乎他在犯案前生活窘迫，據說在被捕後供述稱「就想隨便殺幾個人，讓自己被判死刑」。

同年12月，大阪市一間心理診所發生火災。一名曾在該診所接受治療的61歲男子潑灑汽油並點火，造成25人死亡。診所內的監控器顯示，該男子衝進大火中，擋住了慌亂奔逃的患者，自己也因為嚴重燒傷而不治身亡，可以說是典型的擴大性自殺。

今（2022）年年初的1月，一名高二學生在東京大學校門前的人行道上，持刀砍傷了兩名準備參加大學入學考試的考生和一名70多歲的老年男性。同月，埼玉縣也發生了一起凶案，一名66歲的男子在生活不能自理的母親死後，把母親生前的主治醫生叫到家中，用散彈槍挾持並最終將其殺害。

無論是被逮捕的少年還是66歲的男子，似乎都表示對自己的未來感到悲觀，產生自殺念頭，然後就開始行兇。據分析，在東大校門口傷人的少年的行兇動機主要是因為自己成績不好，而66歲男子主要是受到了母親離世的刺激。

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Photo Credit: Reuters / 達志影像

日本孤立無援的人多於其他國家

這些事件有一個共同點，那就是行兇者都對自己不順的人生感到絕望，抱有自殺念頭。背後的深層原因在於他們長期的訴求得不到滿足，以及在社會上孤立無援。另外，還有一些人似乎是在面對失業、分手和經濟損失等失落經歷的時候，鑽牛角尖地認為「自己的人生已經完了」，最後策劃實施了擴大性自殺。

那麼，為什麼要做到擴大性自殺，拉著別人同歸於盡，而不是一個人自殺呢？其實，自殺念頭基本上都是由針對他人的攻擊衝動反轉演變而來的。雖然對某些人抱有憤怒或怨恨的情緒，卻不敢直接表露這些情緒，或者即使表露出去也不會產生任何效果，內心充滿了無奈，在這些情況下，他們就會把掉轉矛頭對準自己。經常有自殺者會在遺書中提到曾經傷害過自己的人的名字，基於這樣的事實，或許大家也就能夠理解他們萌生自殺念頭的原因了吧。

反過來，產生自殺念頭後，也很容易發生矛頭再次反轉對準他人的情況。一旦如此，那就會做出擴大性自殺的瘋狂舉動。

那麼，選擇單獨自殺還是擴大性自殺的分水嶺到底在哪裡呢？這完全取決於復仇念想的強烈程度。這種念想越強烈，就越容易積累「不想只是自己一個人不幸地死去」、「絕對不能忍受獨自死去」之類的情緒，「盡可能地實施報復」的想法也會相應強化。最終，就會策劃實施拉人殉葬的擴大性自殺行為。

根源在於一切歸咎於人的思維方式


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2022/07/01,
藝文

不用是專家也能輕鬆妝點生活，Adobe「攝影計劃」利用AI智慧修圖升級你的照片

不用是專家也能輕鬆妝點生活，Adobe「攝影計劃」利用AI智慧修圖升級你的照片

我們想讓你知道的是

你也喜歡攝影嗎？想讓手上的照片輕鬆升級，那麼你絕對不能錯過Adobe的「攝影計劃」方案，這邊我們就分享幾個利用「攝影計劃」讓照片質感提升的小技巧！

想到創作就會想到Adobe，在Adobe全系列軟體中，Lightroom跟Photoshop是諸多專業攝影師與攝影愛好者必備的軟體。這幾年來，Adobe為它們導入AI科技，讓照片透過簡單步驟就能變得更有質感。

因應現在人手一機的全民攝影的風潮，Adobe特別針對拍照愛好者推出「攝影計劃」，新用戶首年每月方案優惠價不到300元，輕鬆讓你提升照片質感，晉升專業影像玩家。

想讓出遊的照片變得更好看嗎？想讓自己得照片與眾不同嗎？那你肯定不能錯過這篇文章，我們將介紹Lightroom跟Photoshop實用好上手的功能，簡單就能有更好的照片。

一鍵輕鬆編修，讓你幾個步驟就能創造出個人風格的Lightroom

Lightroom是一款深受專業攝影師與攝影愛好者喜愛的影像軟體，它一直以來都以快速地調整、輕鬆的大量管理照片聞名，也讓世界上諸多的攝影師得以創造出專屬自己的影像。如果我們只是平常出遊與享受生活美好的片刻，紀錄下這一切後，Lightroom會不會稍嫌大材小用呢？一點都不會！近期Lightroom也針對現在使用者喜愛的風格，推出各式各樣的預設集，也導入了AI智慧，能夠智慧辨識出主體，就算不是專業大師，只要輕鬆一鍵，就能透過Lightroom將生活日常修整出質感好照片。

首先先來介紹「自適應」這個預設集，它的原理是利用AI演算、辨識出特定主體，讓我們可以套用各式各樣的場景，讓整體照片快速變得好看。

「自適應」預設集裡面分成兩個，其中一個是『主體』。『自適應：主體』這個濾鏡最主要的功能就是辨識出主體後，針對主體的區域進行濾鏡的套用、快速修整。

這個功能非常推薦使用在人像的補光上，會有非常好的效果。在這裡我們分享修整的前後，透過『『自適應：主體』預設集的修整，可以看到人像的主體有更自然的打亮，如果你想製造出更多風格的話，除了主體亮度也能有其他變化。

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Photo Credit：The News Lens Brand Studio
『自適應：主體』預設集修整前。
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Photo Credit：The News Lens Brand Studio
『自適應：主體』預設集修整後。選用普普風預設集。

而另外一個『自適應：天空』，顧名思義則是針對天空進行調整。它能辨識出天空的邊界，除了常見的夕陽與日出以外，還有顏色更強烈的調整，能讓照片變得更加吸引人目光。

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Photo Credit：The News Lens Brand Studio
『自適應：天空』預設集修整前
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Photo Credit：The News Lens Brand Studio
『自適應：天空』預設集修整後。選用夕陽預設集。

要建立屬於自己的照片風格最常遇到的問題是不知道從何處下手。但在Lightroom裡可輕鬆解決這樣的困擾，使用「圖庫」這個功能分頁下瀏覽、挑選管理照片時，就能用非常簡單的方式編修好手上的照片。

只要在「色調控制」裡面按下「自動」，再透過下面的細項調整曝光、清晰、鮮豔，不需要精密的熟悉每一個選項，幾秒鐘就能輕鬆得到好看的照片，摸索出屬於自己的照片風格。

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Photo Credit：The News Lens Brand Studio
夜景照片未調整前，畫面些許偏暗。
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Photo Credit：The News Lens Brand Studio
透過色調控制的「自動」，再簡單根據畫面變化調整曝光、清晰度等選項的結果。

若想要有更強烈的個人風格的話，Lightroom裡面的「預設集」也非常值得推薦，Adobe針對常見的照片類型提供出許多預設集，讓使用者一鍵套用自己喜歡的風格，再經過微調，就能創作出類似底片拍出的風格照片。

這樣的風格照片涵蓋我們日常會遇到的各種類型，舉凡人像、旅遊、生活紀錄等等…若你是喜歡在IG分享生活或者撰寫部落格的人，這就是一個快速且簡單建立自己風格的方式。

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Photo Credit：The News Lens Brand Studio
Lightroom「預設集」示範之一
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Photo Credit：The News Lens Brand Studio
Lightroom「預設集」示範之二
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Photo Credit：The News Lens Brand Studio
Lightroom「預設集」示範之三

自由創意翻玩，讓Photoshop的AI智慧替你輕鬆編修好照片

如果說Lightroom是Adobe設計給攝影愛好者來調整、管理大量照片的軟體，那具有強大、多元編修功能的Photoshop肯定更是影像愛好者的好幫手。

經過多年的演進，Photoshop如今也發展出獨具一格的AI智慧演算，像是天空取代、神經網路濾鏡、智慧感知，都是能快速上手，快速創意改造照片的必學功能。

以天空取代來說，我們只要在「編輯」中選擇「天空取代」，此時Photoshop會運算出天空的範圍，我們只要從內建的幾個天空圖片中選擇出自己想要的天空，就能輕鬆替換掉。

這個功能很適合用在多雲的天氣，可以讓風景的照片更豐富，甚至還可以根據挑選替換的天空，增添一些雲朵，讓每次出門的風景不受氣象影響，每張都好看。

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天空取代，範例之一。
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天空取代，範例之二。
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天空取代，範例之三。

神經網路濾鏡（Neural Filters）則是Photoshop的獨家功能，它運用了近期熱門的雲端演算技術，分析照片的組成，並將資料上傳到雲端後，再搭配本機電腦的處理運算效果。

神經網路濾鏡目前已有幾種不同的類型，在這裡我們特別推薦「智慧型肖像」與「皮膚平滑化」兩個濾鏡，兩者都能讓我們輕鬆讓人像類型的照片變得更好。

「智慧型肖像」可以在演算後讓我們針對表情、視線方向，甚至是外表年齡跟頭髮厚薄都做調整，是很實用的濾鏡。

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經過了「智慧型肖像」濾鏡調整，我們能改變些許表情，讓人像照片更好看。

「皮膚平滑化」則透過雲端的AI演算，能快速簡單的讓我們獲得自然的膚質。簡單就能有好氣色跟膚質，再也不需要花時間使用圖章工具。

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「皮膚平滑化」一下子就能讓人像膚質大大提升。

出門在外，遇到人多的觀光勝地，或者是環境中的雜物一時沒注意的話，常常會有預期之外的物件入鏡，以前我們需要使用圖層跟修圖技巧，現在Photoshop的「智慧感知」功能，只要圈選覺得礙眼的雜物，在「編輯」內選擇「內容感知填色」，幾秒鐘的時間畫面雜物就能去除乾淨。

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使用智慧感知後，地上的人孔蓋消失，讓我們視線更集中在人像上。
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Photo Credit：The News Lens Brand Studio
漂亮的老房內，預留的插座孔破壞了整體感，「智慧感知」同樣很快的讓照片變得更好看。

攝影愛好者必備Lightroom與Photoshop，AI科技讓你輕鬆增添照片質感

Adobe「攝影計劃」讓所有人都能輕鬆編修照片，它包含了照片編修常用的應用程式：Lightroom、Lightroom Classic、Photoshop 電腦版本與iPad的版本。還包含了20GB的雲端空間，我們隨時都可以分享照片，也可以在不同裝置上同步照片來編修。

Lightroom與Photoshop經過長期的發展，具備許多完善的功能，現在更是導入了AI運算技術，大幅降低了使用難度，在這強調個人風格與影像品質的數位時代來說，不只是專業攝影師能使用，一般的IG分享、部落格撰文，都能提升自身經營的影像質感。

目前Adobe也針對「攝影計劃」服務推出限時八折的優惠，新用戶訂閱計劃，首年每月只要新台幣257元。簡單上手、輕鬆負擔，是時候讓「攝影計劃」輕鬆提升你的照片質感了！

Adobe「攝影計劃」：優惠訂閱方案


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