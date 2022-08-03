日本全境距離台灣最近的與那國島，有沒有機會開通直航花蓮的船班？
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與那國島的生活或經濟，曾經是依賴日本統治下的臺灣才得以成立，基於這樣的歷史脈絡，以及近年來面臨人口減少的問題，這段連結臺灣的海上交通，未來是否能夠持續成為活性化的引爆劑呢？仍備受關注。
文：松田良孝
東京－宇都宮、大阪－舞鶴同等距離
111公里，能夠單憑想像大約是多遠的距離嗎？想像之前不妨多一些提示。
從東京出發往北，來到距離約100公里的宇都宮市（栃木縣）。根據宇都宮市網站顯示，搭東北新幹線需要50分鐘。若以大阪為起點的話，與鄰近日本海的京都府舞鶴市隔了大約100公里左右，根據舞鶴市的網頁，搭JR需要兩小時半的時間。
不過，與那國島－台灣之間的111公里是片汪洋大海，搭船大概要六小時左右。看似同等距離，但是對時間的感覺卻截然不同。
還有一個差異在於，與那國島－台灣之間並沒有定期往來的交通手段，一定要經由那霸或石垣，以及台灣的桃園機場。順帶一提，與那國島－那霸之間大約相隔500公里，試想一下，如果要從東京飛到距離約500公里遠的大阪伊丹機場，之後必須再飛回關東地方，接著前往宇都宮，心裡將是做何感想呢？
日本和外國的「銜接點」
與那國島和台灣之間，自1972年的沖繩回歸日本與台日斷交之後，就沒有定期的交通往來手段，搭船或飛機的直航，只能夠透過包機包船。
這樣狀況一直持續著，直到2019年，與那國町開始展開直接與花蓮連結的「高速船活用國境交流事業」，利用國境之島的特徵，作為日本與外國的銜接點，主要目標是利用高速船往來於這個銜接點與台灣之間，帶來人潮。另一個構想也是希望吸引台灣遊客前來觀光，並且規劃出可以通往鄰近的石垣島或沖繩本島等地的路線。
然而，受到COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情擴大的影響，島上與海外的來往大幅縮小，事業呈現原地踏步的狀態。要如何確保開通航線所需的船舶，仍未有具體計畫。
船舶由台灣調度？
宜蘭縣蘇澳鎮，同樣是位於花蓮所在的台灣東部，和與那國町同屬八重山地區的石垣市締結姊妹市關係。蘇澳鎮的蘇澳港（南方澳漁港）不只在地理上接近，以日本統治時期為中心，在歷史上與台灣也有相當深厚的淵源。
台灣東部有花蓮、宜蘭和台東三縣，又被稱為「後山」。後山的地方首長及相關人士在5月3日成立了「與那國島直航大聯盟」，高舉「國境與國境攜手合作，創造新的核心價值」的理念，希望同為遠離中央的後山地區能共同攜手合作，能夠找出新的價值。
前花蓮市長魏木村也很熟悉與那國島的情況，曾說道：「與那國島居民生病住院的話，必須要到石垣島，非常不方便」，而「（台灣）在生活、經濟和醫療上能夠提供協助」，強調航路開通的意義。
另一方面，前蘇澳鎮長林棋山表示：「日本國內的遊客從東京來到石垣、與那國島時，可以再往台灣延伸」，他注意到石垣島在日本國內是相當受歡迎的旅遊勝地，希望能夠活用直航路線，吸引到更多日本人到台灣一遊。前台東市長、擔任過立法委員的賴坤成也展現出積極態度，表示根據到目前為止的調查，「可以確定在蘇澳港或花蓮港的海關・出入境・檢疫（CIQ）的對應是沒有問題的」。
迎接姊妹市30週年的2012年時，花蓮市內舉辦了意見交換會議，會中花蓮方面指出，讓遊客在台灣與八重山之間可以相互往來是有其必要性的。雖然當時針對航空路線的意見出現分歧，但是有個交通路線可以讓雙方保持往來，這個看法到現在仍是一致的。也有人提議，如果從台灣進口農產品或生活物資的話，就可以抑制與那國島的物價。
依賴台灣的島
「高速船活用事業」的目標是「以過去的『繁榮的國境之島』為原點」。與那國島依賴日本統治期下的台灣，一從學校畢業就前往台灣工作或是升學的人所在多有，即使是留在島上生活，也頻繁往來於台灣，捕魚或者是養豬賣給台灣這個大市場。
二次大戰結束後，台灣和與那國島之間被劃了國界線。即便如此，所謂的「走私」也讓這座小島熱鬧不已。1950年曾發動大規模搜索，「走私」就只能在檯面下暗自進行，但居民的往來仍然很頻繁。
好比說，2021年11月筆者訪問了一位生於團塊世代（日本戰後出生的第一代）的與那國島男性，他說與那國的人一直到1960年左右都還留在台灣，也會從台灣搭船拜訪與那國島的親戚。
根據沖繩縣公文書館收藏的琉球政府相關資料，海關當局在1965年12月調查與那國島的紀錄，上面記載海關人員從駐守島上的警察那裡聽到的是「（對與那國島而言）戰前與台灣的經濟關係比沖繩還要緊密，大約有半數的與那國島居民曾經居住過台灣，台灣漁船的船員裡面有很多是與那國島居民的親戚朋友之類的」，還有提及「（台灣和與那國島的漁民）利用小型船舶在夜間接觸，目的應該是以物易物」的觀點。
舉例來說，與那國町在1982年與花蓮市締結姊妹市之際，作為町議會議長出席簽署儀式的長濱一男（已故）就曾經參與過「走私」，由親身經歷過那一段「過去的『繁榮的國境小鎮』」的人們共同攜手開啟姊妹市的交流。與台灣之間的交流帶來島上的繁榮景象，不只在行政層面上沿用這句宣傳標語，也希望能在這個延長線上展開高速船活用事業。
往下扎根的教育交流
與花蓮市的姊妹市關係，雖然一直以來都是維持著每逢紀念節日派遣訪問團的儀式性交流，其實這也被定位為島的未來活性化戰略之一。
2008年，與那國町的「國境交流事業」被日本內閣府列入「地方的元氣再生事業」時，町的代表指出「要與過去曾經在同個『生活圏』的台灣形成新的交流圏，必須確保可以連結國境的交通手段，這是不可或缺的」，強調位於「西之邊境」的島要作為窗口再度向西打開門戶，不管如何都一定需要交通手段。在這項事業裡面，也提及嘗試以包船的方式與花蓮直接連結，並由台灣調度符合國際標準的船舶。但是，因為考慮到與那國島附近的海象險惡，冬季海浪大等因素，形成一大阻礙，最後是改為飛機。
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Ｚ世代報到元年！夢幻產業大公開：創意舞台比薪水更重要
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Z世代開始進入社會，對職場的想像和期待更重視成就感及發揮舞台。因此PChome也透過產學合作及實習生招募計畫提供年輕人發展舞台，分享企業經驗和資源，為電商產業帶來永續新血。
根據教育部統計，每年有超過20萬學生進入職場，今年更是首批00後，也就是Z世代首度進入職場。這群年輕人對於工作的想法跳脫傳統思維，認為工作首重成就感及發揮的舞台，也因此喜歡投入創意產業，如新創公司或是跟隨時代前進的品牌。
如根據微軟調查指出，Z世代重新定義「工作」的概念，由於傳統辦公室的文化和產業模式已經吸引不了他們，近62%的Z世代正打算創業或是投入新創產業。《富比士》專欄作家在「如何管理Z世代工作者」一文提出，Z世代對於工作價值已和過去不同，相較於升遷，給予創意、具挑戰性的任務以及即時的成就感回饋更吸引他們。
成長於數位時代，受創意鼓動爭相投入夢幻產業
Dcard是時下台灣青年著名的社交論壇之一，使用者高達500萬人。此平台以社群功能起家，讓學生能認識更多來自不同學校的朋友，此外Dcard也拓展觸角到電商平台、廣告等，透過論壇匯集大量Z世代年輕人，並運用Dcard大使分享合作產品，最後在平台上的電商進行販售。近來也在YouTube平台上發展許多特別企劃，如Dcard調查局、加班不孤單等單元，以Z世代年輕人的角度切入，也經營幕後工作人員及小編人設，讓Z世代看見Dcard工作者是如何發揮創意。Dcard一直打造青春、活力、校園的氛圍感，在近期的求職網調查中，也成為2022年新鮮人最心動工作之一。
中國電商品牌小紅書，是中國Z世代女孩討論度最高的平台，主要提供創作者分享影片或圖文。使用者在初始註冊時就能選擇自身的喜好，程式會依據消費者的喜好進行推送文章，並將選擇相同喜好的使用者，組成社群，聚集共同話題使用者，再透過創作者們各種經營方式，加上全方位的實測影片，貼近大眾生活，吸引觀看的粉絲轉化成消費者，透過影片下方的產品連結，直接導入小紅書中的電商平台，成功吸引Z世代年輕人加入。目前擁有近3億的註冊用戶，成為Z世代不可或缺的平台，也吸引許多Z世代年輕人成為內容產製者，發展出各式如短影片、購物筆記、口碑行銷等，不僅提供年輕人發揮的空間，也是中國年輕人前仆後繼想要投入的公司。
電商完整培訓計畫培育產業人才，逾2,000位Z世代搶進創意搖籃
電商產業也是Z世代爭相想投入的產業之一，跟著時事脈動及科技發展的變動性，有很多發揮創意的空間。台灣電商如PChome在創意發想上也提供年輕人舞台，像是今年時報金犢獎的得獎作品，就是來自於中原大學商設系的團隊。他們以PChome既有的心禮節為主題，規劃出「八月心禮節，好個星期8！」行銷案，將PChome的心禮節再進化！
今年進入第四年的PChome心禮節，是將八月的三個重要節日，父親節、七夕、中元節包裝在一起的節慶檔期，以行銷策略造節也奠定PChome的品牌印象。中原大學的團隊融入自己對社會的觀察，在八月心禮節加上流浪動物節及祖父母節，最後更回到送給自己的「愛自己吧！」既完整傳達心禮節的概念，更發展出自己的創意，獲得評審的青睞。電商提供舞台激發年輕人發揮創意，讓Z世代從「好喜歡這個品牌」到「好想成為這個品牌的一份子」，也想看自己天馬行空的想法體現在品牌行銷上，為產業界挹注新思維。
PChome看到年輕人大膽創新的優勢，持續培養年輕人的電商產業力，今年也持續擴大行之有年的實習生招募計畫，讓年輕人可以近距離接近實務，找到發揮應用的機會。根據PChome統計，今年共計收到1,800多份履歷，較去年更多了近2成，更囊括商管、財金、資管、外語及傳播等不同領域的學生，突顯Z世代年輕人把電商視為夢幻產業，而完整的企業編制和經營電商豐富的經驗，也吸引年輕人爭相投入夢幻企業。
除了持續提供Z世代年輕人產學銜接的機會外，PChome也希望藉由企業的優勢提供年輕人和專業人才更多開闊視野的機會，例如預計將於下半年啟用A7智慧物流中心，身為台灣首座高密度導入AI人工智慧技術與全自動化倉儲設備的物流中心，提供許多培養AI專才的機會。PChome近來也宣布將擴大招聘AI核心技術應用、AI創新服務應用、AIoT智慧運籌等三大核心領域的專業人才，同時提供「物流人才育成獎學金」，讓相關領域的年輕人有機會進到目前台灣最先進的自動化物流中心實習，接觸世界級的設備和技術並獲得獎學金，全力扶植年輕世代，為電商產業注入新血。
Z世代年輕人樂於擁抱創意與挑戰，不怕競爭，只怕沒有舞台可以展現，若企業能提供經驗和資源，將會相得益彰，也為產業永續帶來更多正面效益。
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