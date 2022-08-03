日本全境距離台灣最近的與那國島，有沒有機會開通直航花蓮的船班？

文：松田良孝

東京－宇都宮、大阪－舞鶴同等距離

111公里，能夠單憑想像大約是多遠的距離嗎？想像之前不妨多一些提示。

從東京出發往北，來到距離約100公里的宇都宮市（栃木縣）。根據宇都宮市網站顯示，搭東北新幹線需要50分鐘。若以大阪為起點的話，與鄰近日本海的京都府舞鶴市隔了大約100公里左右，根據舞鶴市的網頁，搭JR需要兩小時半的時間。

不過，與那國島－台灣之間的111公里是片汪洋大海，搭船大概要六小時左右。看似同等距離，但是對時間的感覺卻截然不同。

還有一個差異在於，與那國島－台灣之間並沒有定期往來的交通手段，一定要經由那霸或石垣，以及台灣的桃園機場。順帶一提，與那國島－那霸之間大約相隔500公里，試想一下，如果要從東京飛到距離約500公里遠的大阪伊丹機場，之後必須再飛回關東地方，接著前往宇都宮，心裡將是做何感想呢？

日本和外國的「銜接點」

與那國島和台灣之間，自1972年的沖繩回歸日本與台日斷交之後，就沒有定期的交通往來手段，搭船或飛機的直航，只能夠透過包機包船。

這樣狀況一直持續著，直到2019年，與那國町開始展開直接與花蓮連結的「高速船活用國境交流事業」，利用國境之島的特徵，作為日本與外國的銜接點，主要目標是利用高速船往來於這個銜接點與台灣之間，帶來人潮。另一個構想也是希望吸引台灣遊客前來觀光，並且規劃出可以通往鄰近的石垣島或沖繩本島等地的路線。

然而，受到COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情擴大的影響，島上與海外的來往大幅縮小，事業呈現原地踏步的狀態。要如何確保開通航線所需的船舶，仍未有具體計畫。

船舶由台灣調度？

宜蘭縣蘇澳鎮，同樣是位於花蓮所在的台灣東部，和與那國町同屬八重山地區的石垣市締結姊妹市關係。蘇澳鎮的蘇澳港（南方澳漁港）不只在地理上接近，以日本統治時期為中心，在歷史上與台灣也有相當深厚的淵源。

台灣東部有花蓮、宜蘭和台東三縣，又被稱為「後山」。後山的地方首長及相關人士在5月3日成立了「與那國島直航大聯盟」，高舉「國境與國境攜手合作，創造新的核心價值」的理念，希望同為遠離中央的後山地區能共同攜手合作，能夠找出新的價值。

前花蓮市長魏木村也很熟悉與那國島的情況，曾說道：「與那國島居民生病住院的話，必須要到石垣島，非常不方便」，而「（台灣）在生活、經濟和醫療上能夠提供協助」，強調航路開通的意義。

另一方面，前蘇澳鎮長林棋山表示：「日本國內的遊客從東京來到石垣、與那國島時，可以再往台灣延伸」，他注意到石垣島在日本國內是相當受歡迎的旅遊勝地，希望能夠活用直航路線，吸引到更多日本人到台灣一遊。前台東市長、擔任過立法委員的賴坤成也展現出積極態度，表示根據到目前為止的調查，「可以確定在蘇澳港或花蓮港的海關・出入境・檢疫（CIQ）的對應是沒有問題的」。

迎接姊妹市30週年的2012年時，花蓮市內舉辦了意見交換會議，會中花蓮方面指出，讓遊客在台灣與八重山之間可以相互往來是有其必要性的。雖然當時針對航空路線的意見出現分歧，但是有個交通路線可以讓雙方保持往來，這個看法到現在仍是一致的。也有人提議，如果從台灣進口農產品或生活物資的話，就可以抑制與那國島的物價。

依賴台灣的島

「高速船活用事業」的目標是「以過去的『繁榮的國境之島』為原點」。與那國島依賴日本統治期下的台灣，一從學校畢業就前往台灣工作或是升學的人所在多有，即使是留在島上生活，也頻繁往來於台灣，捕魚或者是養豬賣給台灣這個大市場。

二次大戰結束後，台灣和與那國島之間被劃了國界線。即便如此，所謂的「走私」也讓這座小島熱鬧不已。1950年曾發動大規模搜索，「走私」就只能在檯面下暗自進行，但居民的往來仍然很頻繁。

好比說，2021年11月筆者訪問了一位生於團塊世代（日本戰後出生的第一代）的與那國島男性，他說與那國的人一直到1960年左右都還留在台灣，也會從台灣搭船拜訪與那國島的親戚。

根據沖繩縣公文書館收藏的琉球政府相關資料，海關當局在1965年12月調查與那國島的紀錄，上面記載海關人員從駐守島上的警察那裡聽到的是「（對與那國島而言）戰前與台灣的經濟關係比沖繩還要緊密，大約有半數的與那國島居民曾經居住過台灣，台灣漁船的船員裡面有很多是與那國島居民的親戚朋友之類的」，還有提及「（台灣和與那國島的漁民）利用小型船舶在夜間接觸，目的應該是以物易物」的觀點。

舉例來說，與那國町在1982年與花蓮市締結姊妹市之際，作為町議會議長出席簽署儀式的長濱一男（已故）就曾經參與過「走私」，由親身經歷過那一段「過去的『繁榮的國境小鎮』」的人們共同攜手開啟姊妹市的交流。與台灣之間的交流帶來島上的繁榮景象，不只在行政層面上沿用這句宣傳標語，也希望能在這個延長線上展開高速船活用事業。

往下扎根的教育交流

與花蓮市的姊妹市關係，雖然一直以來都是維持著每逢紀念節日派遣訪問團的儀式性交流，其實這也被定位為島的未來活性化戰略之一。

2008年，與那國町的「國境交流事業」被日本內閣府列入「地方的元氣再生事業」時，町的代表指出「要與過去曾經在同個『生活圏』的台灣形成新的交流圏，必須確保可以連結國境的交通手段，這是不可或缺的」，強調位於「西之邊境」的島要作為窗口再度向西打開門戶，不管如何都一定需要交通手段。在這項事業裡面，也提及嘗試以包船的方式與花蓮直接連結，並由台灣調度符合國際標準的船舶。但是，因為考慮到與那國島附近的海象險惡，冬季海浪大等因素，形成一大阻礙，最後是改為飛機。