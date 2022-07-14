民生用電凍漲恐難撐過Q4，三條線索顯示下一次可能就會漲到你家

文：陳雅潔

「這會是一個又長、又熱、又昂貴的夏天！」美國投資銀行JP Morgan在6月中旬所提出的投資重點，開宗明義就是市場關注的重中之重，也是全美、甚至全球各國消費者的痛中之痛。通膨飆升，讓今年夏天全球的能源和電力價格達到近年高峰，連台灣也終於在凍漲四年後，讓電價開始反映成本。

經濟部在6月27日召開今年上半年第二次電價審議委員會後，公布自7月1日起的電價新制，針對產業用電大戶平均調漲15%，排除六類受疫情衝擊的內需產業，約有2.2萬戶因此增加電費負擔。至於住宅用電在1000度以上者也調漲9%，估計有36萬戶的電費會因此受到影響。整體而言，平均漲幅為8.4%。

批發價怎會高於零售價

經濟部次長林全能在記者會上特別說明，「感謝所有委員以智慧、耐心討論，這是一個影響最低的調整。」

即使產業界仍有聲音表示調漲15%「不能接受」、「希望溫柔一點」，但據台電估計，此次電價調整方案對高達97%的電力用戶不會造成影響，經濟部官員透露，「真的算很客氣了」。也由於小商店、低壓用戶、高中以下學校及多數家庭用戶都沒漲到，對物價指數也僅影響0.043個百分點，影響確實很低。不少原來深恐電費暴增難以度過炎炎長夏的民眾，回家攤開電費收據後，都發現漲價根本不關自己的事。

不過，若你真的以為無須再擔心電價影響你荷包這回事，可能又太樂觀了。事實上這次政府調漲電價的邏輯，無論是顧及民生或選情，從三個線索已透露出下一步漲到你家電費，其實是大有可能的。

第一，工業電價超越民生電價，其實並不合理。簡單地說，特高壓、高壓用戶由於用電量大，多半配有直供輸電線路，單位成本較低；但民生用電需要複雜的輸配電系統，才能滿足家家戶戶的需求，供電成本比較高，電價也比較高，這是零售價格高於批發價的邏輯。因此除了馬來西亞、中國及少數歐盟國家，其實多數國家都是民生電價高於工業電價。

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但這次僅針對產業用戶漲價後，台灣的特高壓用電均價調漲為每度2.5705元，高壓用戶甚至達3.1039元，民生用電卻維持在2.5596元。產業界人士就認為，即使不討論推動節能、環境永續是人人有責，並非只有產業該努力，電費誘因對消費者的影響也很重要，光是這種「批發價高於零售價」的怪象就說不過去。

補台電錢坑，仍要靠漲價

其次，這次漲價對台電的財務困境是杯水車薪，但穩定供電的各項投資都是需要付出代價的，以台電截至今年5月累積虧損已突破千億元的情況，再漲一次電價也不令人意外。其實電價審議委員會於3月底的固定會議中，考量俄烏才剛開戰導致國際原物料市場大幅震盪，當次會議沒有做出結論；想不到戰爭拖了超過幾個月，又冒出通膨攪局，台電的虧損錢坑也愈滾愈大，因此才加開了6月底的臨時會。

此次的調價機制，台電燃料參數以全年油價為107美元／桶、氣價19.68元／立方公尺、煤價307美元／公噸為基準，預估今年燃料成本將較去年增加約3000億元，估算自7月起漲後，台電可以因此減輕290億元的燃料成本壓力。

「目標是今年不要虧超過一半資本額，到必須增資的程度，」官員私下透露，由於台電1~5月已虧損超過600億元，290億元這個數字，加上電價穩定基金約400億元，應該就可以讓資本額3300億元的台電撐過今年。然而7月1日的最新行情，布蘭特原油111.48美元／桶、中油電業用戶天然氣17.59元／立方公尺、澳洲NewCastle煤價388美元／公噸，仍比此次電價參考基準高出不少。

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而且在另一方面，能源價格看回不回，尤其國際期貨市場預估1年期的天然氣價格將持續上漲24.9%，燃煤5~12月合約價每噸360美元，年均價375美元，9月的電價審議委員會續漲機率仍然極高，屆時還能只拿工業電價開刀嗎？

最後一個線索，是民生用電漲價的時機點，第4季是最好的機會。電業人士觀察，「趨勢上看來，對民生用電應該只是延後反映。」從馬政府時期的操作也可看出一二，2008~2013年間有四度調漲電價幅度超過8%，其中兩次都是10月1日起調漲。

第四季漲價痛感較低

除了由於進入第四季，全年的國際原物料價格、台電的財務情況都大致底定，新年度的預算也已完成，漲幅的拿捏上可以更為精準。另一方面，10月起恢復非夏月電價，用電量也開始較夏季減少，此時調漲，對大多數的民生用戶來說，在拿到帳單時，痛感較低。因此也有人認為，工業用電漲價只是前奏，民生電價終究還是會適時跟進。

電價調漲已是國際趨勢，不少國家對於漲民生電價更是沒在客氣。英國、美國、比利時，都傳出電力企業由於這一波能源價格波動，陷入財務失靈甚至破產的窘境。鄰近的韓國由於長期電價管制，造成韓國電力公社巨額虧損，即使獲准調漲電價，也由於漲幅不足，累計2021年至2022年第一季虧損已達14兆韓元（約台幣3139億元），韓電已經開始出售股票、資產，以籌措營運資金。

官員指出，政府當然不可能讓台電走到這一步，但漲價是一門很大的學問，「尤其中油也在虧，油電雙漲的殺傷力不能小看。」不過眼前看來，電價的上漲壓力有增無減，已分別有14個月及19個月沒調漲的民生用天然氣、石油氣，恐怕也很難再撐下去。政府要如何在對經濟衝擊最小的情況下，讓台灣安度這一次全球新能源危機，現在正是關鍵時刻。

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