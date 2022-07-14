民生用電凍漲恐難撐過Q4，三條線索顯示下一次可能就會漲到你家
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4年沒調的電價，終究在國際趨勢下調漲了；然而這次為了降低衝擊，繼續凍漲的民生電價，到第4季還撐得住嗎？
文：陳雅潔
「這會是一個又長、又熱、又昂貴的夏天！」美國投資銀行JP Morgan在6月中旬所提出的投資重點，開宗明義就是市場關注的重中之重，也是全美、甚至全球各國消費者的痛中之痛。通膨飆升，讓今年夏天全球的能源和電力價格達到近年高峰，連台灣也終於在凍漲四年後，讓電價開始反映成本。
經濟部在6月27日召開今年上半年第二次電價審議委員會後，公布自7月1日起的電價新制，針對產業用電大戶平均調漲15%，排除六類受疫情衝擊的內需產業，約有2.2萬戶因此增加電費負擔。至於住宅用電在1000度以上者也調漲9%，估計有36萬戶的電費會因此受到影響。整體而言，平均漲幅為8.4%。
批發價怎會高於零售價
經濟部次長林全能在記者會上特別說明，「感謝所有委員以智慧、耐心討論，這是一個影響最低的調整。」
即使產業界仍有聲音表示調漲15%「不能接受」、「希望溫柔一點」，但據台電估計，此次電價調整方案對高達97%的電力用戶不會造成影響，經濟部官員透露，「真的算很客氣了」。也由於小商店、低壓用戶、高中以下學校及多數家庭用戶都沒漲到，對物價指數也僅影響0.043個百分點，影響確實很低。不少原來深恐電費暴增難以度過炎炎長夏的民眾，回家攤開電費收據後，都發現漲價根本不關自己的事。
不過，若你真的以為無須再擔心電價影響你荷包這回事，可能又太樂觀了。事實上這次政府調漲電價的邏輯，無論是顧及民生或選情，從三個線索已透露出下一步漲到你家電費，其實是大有可能的。
第一，工業電價超越民生電價，其實並不合理。簡單地說，特高壓、高壓用戶由於用電量大，多半配有直供輸電線路，單位成本較低；但民生用電需要複雜的輸配電系統，才能滿足家家戶戶的需求，供電成本比較高，電價也比較高，這是零售價格高於批發價的邏輯。因此除了馬來西亞、中國及少數歐盟國家，其實多數國家都是民生電價高於工業電價。
但這次僅針對產業用戶漲價後，台灣的特高壓用電均價調漲為每度2.5705元，高壓用戶甚至達3.1039元，民生用電卻維持在2.5596元。產業界人士就認為，即使不討論推動節能、環境永續是人人有責，並非只有產業該努力，電費誘因對消費者的影響也很重要，光是這種「批發價高於零售價」的怪象就說不過去。
補台電錢坑，仍要靠漲價
其次，這次漲價對台電的財務困境是杯水車薪，但穩定供電的各項投資都是需要付出代價的，以台電截至今年5月累積虧損已突破千億元的情況，再漲一次電價也不令人意外。其實電價審議委員會於3月底的固定會議中，考量俄烏才剛開戰導致國際原物料市場大幅震盪，當次會議沒有做出結論；想不到戰爭拖了超過幾個月，又冒出通膨攪局，台電的虧損錢坑也愈滾愈大，因此才加開了6月底的臨時會。
此次的調價機制，台電燃料參數以全年油價為107美元／桶、氣價19.68元／立方公尺、煤價307美元／公噸為基準，預估今年燃料成本將較去年增加約3000億元，估算自7月起漲後，台電可以因此減輕290億元的燃料成本壓力。
「目標是今年不要虧超過一半資本額，到必須增資的程度，」官員私下透露，由於台電1~5月已虧損超過600億元，290億元這個數字，加上電價穩定基金約400億元，應該就可以讓資本額3300億元的台電撐過今年。然而7月1日的最新行情，布蘭特原油111.48美元／桶、中油電業用戶天然氣17.59元／立方公尺、澳洲NewCastle煤價388美元／公噸，仍比此次電價參考基準高出不少。
而且在另一方面，能源價格看回不回，尤其國際期貨市場預估1年期的天然氣價格將持續上漲24.9%，燃煤5~12月合約價每噸360美元，年均價375美元，9月的電價審議委員會續漲機率仍然極高，屆時還能只拿工業電價開刀嗎？
最後一個線索，是民生用電漲價的時機點，第4季是最好的機會。電業人士觀察，「趨勢上看來，對民生用電應該只是延後反映。」從馬政府時期的操作也可看出一二，2008~2013年間有四度調漲電價幅度超過8%，其中兩次都是10月1日起調漲。
第四季漲價痛感較低
除了由於進入第四季，全年的國際原物料價格、台電的財務情況都大致底定，新年度的預算也已完成，漲幅的拿捏上可以更為精準。另一方面，10月起恢復非夏月電價，用電量也開始較夏季減少，此時調漲，對大多數的民生用戶來說，在拿到帳單時，痛感較低。因此也有人認為，工業用電漲價只是前奏，民生電價終究還是會適時跟進。
電價調漲已是國際趨勢，不少國家對於漲民生電價更是沒在客氣。英國、美國、比利時，都傳出電力企業由於這一波能源價格波動，陷入財務失靈甚至破產的窘境。鄰近的韓國由於長期電價管制，造成韓國電力公社巨額虧損，即使獲准調漲電價，也由於漲幅不足，累計2021年至2022年第一季虧損已達14兆韓元（約台幣3139億元），韓電已經開始出售股票、資產，以籌措營運資金。
官員指出，政府當然不可能讓台電走到這一步，但漲價是一門很大的學問，「尤其中油也在虧，油電雙漲的殺傷力不能小看。」不過眼前看來，電價的上漲壓力有增無減，已分別有14個月及19個月沒調漲的民生用天然氣、石油氣，恐怕也很難再撐下去。政府要如何在對經濟衝擊最小的情況下，讓台灣安度這一次全球新能源危機，現在正是關鍵時刻。
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別讓你的「胰」心病，升高你的糖尿病風險！
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台灣罹患糖尿病人數已超過230萬人，每年新發生的糖尿病個案數約16萬人，但仍有約65%病人未達血糖控制目標，本篇文章採訪臺北醫學大學附設醫院內分泌新陳代謝科翁瑄甫主任，探討治療糖尿病的正確觀念與方法。
台灣罹患糖尿病人數已超過230萬人，每年新發生的糖尿病個案數約16萬人，但仍有約65%病人未達血糖控制目標*1，本篇文章特別採訪到臺北醫學大學附設醫院內分泌新陳代謝科翁瑄甫主任，透過臨床專業經驗探討血糖控制的相關迷思，提供讀者與糖友治療糖尿病的正確觀念與方法！
多年來，糖尿病一直是台灣民眾健康的極大威脅，身為第一線醫療人員的北醫內分泌新陳代謝科翁瑄甫主任觀察到兩個隱憂，其一是糖尿病病人越來越年輕化，卻因身為就業市場與家庭主力，錯過病情初期較好控制的階段；另一個問題是，病人透過不同管道接收太多似是非的知識，反而因此對正統醫療建議抱持存疑的態度，這是在門診時感到最困擾的地方。「例如許多病人只願意口服降血糖藥，他們一聽到要注射胰島素就以為自己過往治療失敗，必須採取更激烈的手段，進而產生許多難過、憤怒、挫折的負面情緒，因此許多醫生不太敢勸病患打胰島素。」
工欲善其事，必先利其器：注射胰島素是治療糖尿病的聰明利器
根據2022第2型糖尿病臨床照護指引建議，若糖尿病患者在確診後合併高血糖問題時，應先以胰島素治療，穩定血糖後，再決定後續的治療方式。此外，根據研究顯示，若糖化血色素超標至8.5~9%的糖尿病患者，即早使用胰島素治療，可有效降低合併心血管疾病的風險*2。
翁瑄甫進一步說明，其實及早施打胰島素是治療糖尿病的好方法，因為注射胰島素能有效地控制血糖，讓胰臟好好休息，但目前國人僅有12%糖友使用胰島素*3，使用率遠低於歐美國家。「這情況讓我所屬的內分泌新陳代謝專科更加困擾，因為我們負責接收各地轉診過來病情最難控制的病患，然而明明病情已經很嚴重了，卻在說服他們注射胰島素這裡卡關好幾個月甚至好幾年，病情因此被耽誤。」
由於這樣的原因，讓翁瑄甫致力於透過積極衛教，讓糖尿病病患重新建立施打胰島素的正確觀念。「我們常看到病人口服藥越吃越多，血糖值還是不理想，加上藥物本身有額外風險與副作用，所以導入胰島素反而是比較好的選擇。」翁瑄甫表示，胰島素可以彈性調整劑量，比口服藥好調整，吃藥只能以半顆或一顆為單位，但糖尿病患者需要更細膩的劑量調整。而胰島素就能從一個單位到十個單位不等，依據每天身體與飲食需求的細微差異來調整。「像現在新冠肺炎確診者的血糖波動很大，胰島素就能靈活因應這些情況，調整注射的單位數。」
靈活運用多種形態胰島素 讓健康生活更加便利
除了彈性調整劑量的好處之外，臨床上更能依照胰島素作用時間長短、藥效啟動快慢等多種分類，給予病人最適切的醫療，包括速效型、短效型、中效型、長效型與混合型等。短效啟動快、長效啟動慢但是持久。「通常我們會讓病人的口服藥劑量先維持不變，然後多打一針長效型胰島素作搭配。它的好處是一天打一針、藥效維持一天，用來控制飯前血糖，對病人心理衝擊也較小，所以長效型胰島素又稱作基礎胰島素。」
如果病人血糖狀況還是不佳，例如飯後血糖太高，可以在用餐後另外注射短效型飯後胰島素。現在的胰島素產品越來越進化，為了減少病人注射的頻率與針數，也發展出混和速效與長效的混和型胰島素。且醫學進步快速，目前也有了「全日加值型」的胰島素，兼具長效型胰島素超過24小時穩定血糖的功能，同時也可控制餐後血糖，讓糖友彈性選擇補充時間，也能讓病人在心理上與便利上更容易接受胰島素，更快掌握自己糖尿病的病況。
第二型糖尿病是文明社會的產物，在重視享樂、美食的社會中，逐漸對身體帶來負擔，進而產生不樂見的健康問題，尤其高齡化時代已然來臨，當人們越來越長壽，勢必有更多時間要面對身體機能漸漸損壞的狀況。
「身為內分泌新陳代謝專科醫師，我其實希望民眾能懂得預防糖尿病，遠勝過治療糖尿病。除了透過控制飲食與體重、養成規律運動習慣保有健康的身體，請務必接受正統醫療建議，不要對注射胰島素存有錯誤迷思，才能在正確觀念下及時治療、擁抱快樂的正常生活！」
參考資料：
1. 台灣第四次TADE(2018)品管調查 The 4th Quality Survey (2018) of Diabetes Control by TADE (糖尿病健康促進機構)
2. Rationale for Timely Insulin Therapy in Type 2 Diabetes Within the Framework of Individualised Treatment: 2020 Update
3. 台灣糖尿病年鑑2019第2型糖尿病公告