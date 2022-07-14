省錢又安全的居家用電策略：誰是用電殺手？如何估算家中電器一天的用電度數？

文：黃福坤（美國馬里蘭大學物理博士，臺灣師範大學物理系名譽教授，現已退休）

Take Home Message 家中電器都會標示電功率，電功率愈高消耗的能量愈高。若要找出用電殺手，要從電功率高且使用時間長的電器著手。

裝有馬達或電熱類的電器功率較高，如電暖器、冷氣、烤箱等。照明用的燈具雖然功率低，可是使用時間長且數量多，所消耗的電能也不可小覷。

使用電器時需留意插座的分布，要避免高功率電器都接在同一開關控制的線路，否則易讓開關跳脫，且線路溫度變化也會較大，徒增用電風險。 ​​

當你想要節省電費開銷時，會從哪裡下手呢？電力從發電廠輸送到家裡，電器用品再將電能轉為我們所需要的功能，其中的過程充滿重重關卡。此外，使用電器時更隱藏許多危險，需要我們了解其中的原理以及正確的操作方法，才能達到節約能源和安全用電的目的。

估算家中電器一天的用電度數

你知道如何找出家中較耗電的電器嗎？首先，我們需要看看電器上標示的電功率，同時對應該電器一天的平均使用時間來估算。電功率的單位是瓦（W），代表每一秒消耗多少焦耳（Ｊ）的能量，而電功率愈高的電器，表示在相同的使用時間下需要消耗的能量愈高。依據經濟部電器商品的標示基準，電器除了標示額定電壓（V）及額定頻率（Hz）外，還要標示總額定消耗電功率（P）或額定輸入電流（I），電功率的計算方式如下：

電功率= 電壓× 輸入電流

然後預估這個電器一天會使用多久的時間，兩者相乘就是電器消耗的電能：

電器消耗的電能＝電功率× 使用時間

電能是一種能量形式，電力公司會依照家中使用的電能計算電費。電力公司的一度電表示電功率為1000瓦（kW）的電器連續使用一小時所消耗的電能；換句話說，將電器的功率以千瓦為單位的數值乘以一天平均使用的小時數，就可以知道該電器一天大約消耗了多少度電（表一），例如100瓦（0.1千瓦）的電器若使用時間達到十小時就消耗一度電。

一度電是什麼樣的概念呢？一度電能對應360萬焦耳的能量。一度電如果讓10公斤的水完全吸收加熱，水溫可以上升約86℃；依據經濟部能源局耗能資料庫提供的資訊，特斯拉電動車（Model3 E3D）的能源效率是6.7公里／度，也就是每一度電可以讓電動車行駛約6.7公里。

不過並非所有電器接上電源就會依照電功率運轉、消耗電能，例如電視待機狀態時消耗的電能就遠低於開機看節目時的電能。

Photo Credit: 科學月刊 表一：電器一天的用電度數預估

電冰箱通常24小時都插電，可是只有當冰箱內部溫度沒有達到設定標準時，才會啟動壓縮機，假設平均啟動五分鐘達到制冷標準後，再經過15分鐘才又會再度啟動壓縮機，一天的運作時間就可估計為六小時。若經常打開冰箱門，則冰箱內溫度較快上升，就會更頻繁啟動壓縮機，增加一天平均運作時間與一整天的耗電量，因此電能的消耗也會依照電器的使用情況而定。

另外，經濟部節能標章網站可找到獲得認證廠牌型號電器的年耗電量參考值，也可用來預估正常使用狀況下電器一天的用電度數。

找出用電殺手

若要找出家中真正的用電殺手，就要從電功率高且使用時間長的電器著手。通常馬達類或電熱類的電器電功率會較高，例如冬天常用的電暖器、夏天常開的冷氣、廚房中的烤箱等，電功率都接近或超過1000瓦，每一小時大約消耗一度電，若使用時間長達數小時的話，很容易名列用電殺手排行之首。而其他高電功率的電器還有微波爐、電磁爐、吹風機、電湯匙等，雖然電功率也接近千瓦，但通常使用時間以分鐘為單位，在使用次數又不多狀況下，就不容易排名在前。

另一種家中最常使用的電器⸺照明用的燈具，雖然相對而言功率低，可是通常使用時間長，若加上燈泡數量眾多，所消耗的電能也不可小覷！例如傳統100瓦的鎢絲燈泡，每十小時耗一度電，若客廳安裝五顆鎢絲燈泡，則每兩小時耗一度電，同樣相當可觀。

幸好經濟部早已明令全面禁止販售傳統鎢絲燈泡，目前一般都已經改用省電燈泡或LED燈。25瓦的省電燈泡或15瓦的LED燈所產生的亮度與100瓦傳統鎢絲燈泡的亮度相當，也就是100瓦的傳統鎢絲燈泡可以改用25瓦的省電燈泡，耗電量只有原本的1/4；若是改用LED燈泡，消耗的電能則不到原本的1/6。

不過如果為了省電經常開關傳統的鎢絲燈泡或省電燈泡，燈具內的燈絲容易因熱漲冷縮而燒斷，反而會因此影響它的使用壽命。LED燈則可經常快速開啟或關閉，若搭配人體與光線感應功能，可以達到更好的省電效果。整體而言，LED燈雖然單價較昂貴，但是更省電且使用壽命長，因此長期而言（以年為單位）經濟效益會更高。

小心觸電！注意插座的寬窄

操作電器時還有一項容易發生的危險──觸電，插座或金屬電器表面是較容易發生觸電風險的地方。你是否曾經發現有些插座的插孔，有寬窄的差異？有些電器的插頭也是一寬一窄（圖一），一寬一窄的插頭必須依照正確方向插入，對應插座的寬窄才插得進去，而兩端皆是窄頭的插頭則不需要特定的方向就可插入。

圖片來源：黃福坤提供 圖一：一寬一窄的插頭必須依照正確方向插入，對應插座的寬窄才插得進去。依據法規設計的插座，較窄的一端連接的是火線，而較寬的一端連接的是中性線。當人的身體接觸到火線，就會觸電，所以電器的開關需要正確設計，切斷電源時確實隔離火線。（作者提供）

Photo Credit: 科學月刊

乍看起來，似乎兩端都是窄頭的插頭或兩端都是大孔的插座，使用起來更方便，事實上卻增加了可能觸電的危險性！其實插頭與插座一寬一窄的設計是為了避免觸電的危險，若碰觸金屬外殼的電器會感覺觸電時，將電器插頭改變方向插入就可避免觸電。原因是依據法規設計的插座，較窄的一端連接著電壓隨時間變化的交流端，也就是俗稱的火線，而較寬的一端連接的是中性線，電壓不隨時間變化，當人的身體接觸到火線，就會觸電。

只可惜有些不肖的電工，並未完全依照法規施作，因此家中插座的插孔，寬端或是窄端都有可能接到火線。最簡單的測試方法是買一把有小燈泡的驗電起子（圖二），將起子的金屬尖端插入插孔，用手接觸起子另一端的金屬片，若起子的小燈泡亮起，表示接觸的是火線。若接觸到中性線或沒有接觸到火線，起子的小燈泡就不會發亮。這樣就可以檢驗家中插座的電線是否有依照法規正確連接。若沒有正確連接，建議找電工重新正確的處理接線。