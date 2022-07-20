《哈佛最受歡迎的幸福練習課》：我們經常憑一段經驗的結局來判斷好壞，導致做出奇怪的選擇

文：丹尼爾・吉爾伯特（Daniel Gilbert）

可靠的記憶犯了三個錯

結局好，萬事好

最近我跟太太起了口角，因為她堅持我喜歡《辛德勒的名單》這部電影。她不是堅持我會喜歡這部電影，或我應該喜歡這部電影，而是堅持我確實喜歡這部我們在1993年一起看的電影。

這讓我非常不平。我不見得能正確判斷很多事，但絕對知道自己喜歡什麼。更何況十幾年來，我一直告訴所有願意聽的人：「我不喜歡《辛德勒的名單》。」而我太太竟然說我錯了，作為一名科學家，我在道德上必須檢驗任何跟我吃爆米花的行為有關的假設。

所以我們租了《辛德勒的名單》重看一遍，而實驗結果清楚顯示：我跟太太都是對的。她是對的，因為在電影的前兩百分鐘裡，我的確看得目不轉睛。但我也是對的，因為電影的結尾真是糟透了。導演史蒂芬・史匹伯並沒有在故事尾聲就結束這部電影，而是在最後一幕讓劇中角色的本尊現身，向電影中的英雄致敬。我覺得那一幕實在太突兀、太矯情、太多餘了，於是對我太太說：「拜託！真是夠了！」顯然，我在1993年也曾用非常大的音量對全電影廳的人說這句話。

這部電影的前98％都非常精彩，但最後2％非常愚蠢。而我記得自己不喜歡這部電影，因為（對我而言）結局很糟糕。這段記憶唯一奇怪的地方，在於我看過非常多電影，其精彩部分遠低於98％，但其中有幾部我還蠻喜歡的，只是在那幾部電影中，糟糕的部分是出現在開頭、中間或其他地方，而不是結尾。為什麼我喜歡結局完美的普通電影，而不是近乎完美、但結局糟糕的電影？畢竟相較於普通電影，近乎完美的電影觸動我的情緒、讓我滿意的時刻不是更多嗎？

是的，但顯然那不是重點。正如我們所看到的，記憶中存放的並不是一段經驗的完整情節，而是該經驗的重點提示，而且記憶的特性之一，就是會牢牢固著在結局上。無論是聽到一連串聲音、看到一連串圖片、聞到一連串氣味，或遇到一連串的人，我們都比較容易記得那段經驗的最後部分，而不是開頭或中間的內容。這麼一來，我們對那整段經驗的印象，就非常容易受到最後部分的影響。這種傾向在我們回顧快樂和痛苦的經驗時，特別明顯。

例如，一項研究要求受試者把手放進冰水中（這個實驗項目會帶來相當大的痛苦，但不至於造成傷害），同時必須使用電子量表，即時回報自己的痛苦程度。每個受試者都接受了短試驗和長試驗。在短試驗中，受試者要把手泡在冰水中60秒，水溫維持在13°C。在長試驗中，受試者要把手泡在冰水中90秒，前60秒的水溫維持在冰冷的13°C，後30秒的水溫則悄悄升溫到微涼的15°C。所以，短試驗包含冰冷的60秒，長試驗則包含同樣冰冷的60秒，以及微涼的30秒，那麼，哪一個試驗比較痛苦？

這取決於我們對痛苦的定義。長試驗顯然包含了較長的痛苦，而受試者的即時回報也顯示：他們在兩個試驗的前60秒經歷了同樣的痛苦，但在接下來的30秒，手繼續泡在水裡（長試驗）則會比手離開水中（短試驗）更痛苦。

但是（抱歉），當受試者被要求回憶自己的體驗，並說出剛才的痛苦程度，卻通常會說短試驗比長試驗更痛苦。雖然長試驗要求受試者額外忍受50％泡在冰水中的時間，但水溫最後稍微上升，所以受試者的記憶中，長試驗反而比較不痛苦。記憶對結局的固著也說明了，為何女性記憶中的分娩沒有實際上那麼痛苦，以及為何關係變差的夫婦記得，兩人從一開始就沒有真正快樂過。正如莎士比亞寫道：「落日餘暉、樂曲尾聲，就像宴席最後的甜點，意味最悠遠，比任何往事更能銘刻於心。」

我們經常憑一段經驗的結局來判斷它的好壞，這導致我們做出一些奇怪的選擇。例如，在前述冰水實驗中，當受試者被問到如果重做一次試驗，寧願接受短試驗或長試驗，結果69％的受試者選擇長試驗，也就是說，他們寧願多忍受30秒的痛苦。因為在受試者的記憶中，長試驗不像短試驗那麼痛苦，所以他們選擇了前者。

我們很輕易就能質疑這種選擇的合理性，畢竟要判斷一段經驗的「整體愉悅度」必須同時考量質跟量，而前述受試者顯然沒有考慮到「量」的問題。

不過，我們也可以很輕易替這種選擇辯護。我們挑戰鬥牛機或擺姿勢跟帥氣的電影明星合照，並不是因為那短暫經驗令人開心，而是為了留下一段美好回憶，供日後可以向他人提起：「我在鬥牛機上待了整整一分鐘！」如果我們願意花好幾個小時沉浸於回憶，回味當初那只有幾秒鐘的體驗，而且如果記憶總是過度強調結局，那我們何不多忍受一點痛苦，來換取一段沒那麼痛苦的記憶？

前述兩種觀點都有道理，無論你支持哪一種都說得通。問題是，你很可能同時抱持那兩種觀點。舉例來說，在一項研究中，A組受試者得知一名女士（姑且稱之為「虛線女士」）在60歲之前都過著非常美好的生活，但是在60歲之後，她的生活就從「非常美好」變成「尚可」。後來她在65歲時死於一場車禍。整體來說，虛線女士的生活（如圖10-1虛線所示）有多令人滿意呢？

A組受試者認為，如果滿分是9，那麼虛線女士的生活應該是5.7分。B組受試者則得知另一名女士（姑且稱之為實線女士）在60歲時死於一場車禍，但是在那之前她都過著非常美好的生活。整體來說，實線女士的生活（如圖10-1實線所示）有多令人滿意呢？B組受試者認為實線女士的生活應該是6.5分。看來，這些受試者比較喜歡實線女士的美好生活，而不喜歡虛線女士那種同樣美好、但有幾年尚可的生活。