《哈佛最受歡迎的幸福練習課》：我們經常憑一段經驗的結局來判斷好壞，導致做出奇怪的選擇
我們想讓你知道的是
記憶中存放的並不是一段經驗的完整情節，而是該經驗的重點提示，而且記憶的特性之一，就是會牢牢固著在結局上。
文：丹尼爾・吉爾伯特（Daniel Gilbert）
可靠的記憶犯了三個錯
結局好，萬事好
最近我跟太太起了口角，因為她堅持我喜歡《辛德勒的名單》這部電影。她不是堅持我會喜歡這部電影，或我應該喜歡這部電影，而是堅持我確實喜歡這部我們在1993年一起看的電影。
這讓我非常不平。我不見得能正確判斷很多事，但絕對知道自己喜歡什麼。更何況十幾年來，我一直告訴所有願意聽的人：「我不喜歡《辛德勒的名單》。」而我太太竟然說我錯了，作為一名科學家，我在道德上必須檢驗任何跟我吃爆米花的行為有關的假設。
所以我們租了《辛德勒的名單》重看一遍，而實驗結果清楚顯示：我跟太太都是對的。她是對的，因為在電影的前兩百分鐘裡，我的確看得目不轉睛。但我也是對的，因為電影的結尾真是糟透了。導演史蒂芬・史匹伯並沒有在故事尾聲就結束這部電影，而是在最後一幕讓劇中角色的本尊現身，向電影中的英雄致敬。我覺得那一幕實在太突兀、太矯情、太多餘了，於是對我太太說：「拜託！真是夠了！」顯然，我在1993年也曾用非常大的音量對全電影廳的人說這句話。
這部電影的前98％都非常精彩，但最後2％非常愚蠢。而我記得自己不喜歡這部電影，因為（對我而言）結局很糟糕。這段記憶唯一奇怪的地方，在於我看過非常多電影，其精彩部分遠低於98％，但其中有幾部我還蠻喜歡的，只是在那幾部電影中，糟糕的部分是出現在開頭、中間或其他地方，而不是結尾。為什麼我喜歡結局完美的普通電影，而不是近乎完美、但結局糟糕的電影？畢竟相較於普通電影，近乎完美的電影觸動我的情緒、讓我滿意的時刻不是更多嗎？
是的，但顯然那不是重點。正如我們所看到的，記憶中存放的並不是一段經驗的完整情節，而是該經驗的重點提示，而且記憶的特性之一，就是會牢牢固著在結局上。無論是聽到一連串聲音、看到一連串圖片、聞到一連串氣味，或遇到一連串的人，我們都比較容易記得那段經驗的最後部分，而不是開頭或中間的內容。這麼一來，我們對那整段經驗的印象，就非常容易受到最後部分的影響。這種傾向在我們回顧快樂和痛苦的經驗時，特別明顯。
例如，一項研究要求受試者把手放進冰水中（這個實驗項目會帶來相當大的痛苦，但不至於造成傷害），同時必須使用電子量表，即時回報自己的痛苦程度。每個受試者都接受了短試驗和長試驗。在短試驗中，受試者要把手泡在冰水中60秒，水溫維持在13°C。在長試驗中，受試者要把手泡在冰水中90秒，前60秒的水溫維持在冰冷的13°C，後30秒的水溫則悄悄升溫到微涼的15°C。所以，短試驗包含冰冷的60秒，長試驗則包含同樣冰冷的60秒，以及微涼的30秒，那麼，哪一個試驗比較痛苦？
這取決於我們對痛苦的定義。長試驗顯然包含了較長的痛苦，而受試者的即時回報也顯示：他們在兩個試驗的前60秒經歷了同樣的痛苦，但在接下來的30秒，手繼續泡在水裡（長試驗）則會比手離開水中（短試驗）更痛苦。
但是（抱歉），當受試者被要求回憶自己的體驗，並說出剛才的痛苦程度，卻通常會說短試驗比長試驗更痛苦。雖然長試驗要求受試者額外忍受50％泡在冰水中的時間，但水溫最後稍微上升，所以受試者的記憶中，長試驗反而比較不痛苦。記憶對結局的固著也說明了，為何女性記憶中的分娩沒有實際上那麼痛苦，以及為何關係變差的夫婦記得，兩人從一開始就沒有真正快樂過。正如莎士比亞寫道：「落日餘暉、樂曲尾聲，就像宴席最後的甜點，意味最悠遠，比任何往事更能銘刻於心。」
我們經常憑一段經驗的結局來判斷它的好壞，這導致我們做出一些奇怪的選擇。例如，在前述冰水實驗中，當受試者被問到如果重做一次試驗，寧願接受短試驗或長試驗，結果69％的受試者選擇長試驗，也就是說，他們寧願多忍受30秒的痛苦。因為在受試者的記憶中，長試驗不像短試驗那麼痛苦，所以他們選擇了前者。
我們很輕易就能質疑這種選擇的合理性，畢竟要判斷一段經驗的「整體愉悅度」必須同時考量質跟量，而前述受試者顯然沒有考慮到「量」的問題。
不過，我們也可以很輕易替這種選擇辯護。我們挑戰鬥牛機或擺姿勢跟帥氣的電影明星合照，並不是因為那短暫經驗令人開心，而是為了留下一段美好回憶，供日後可以向他人提起：「我在鬥牛機上待了整整一分鐘！」如果我們願意花好幾個小時沉浸於回憶，回味當初那只有幾秒鐘的體驗，而且如果記憶總是過度強調結局，那我們何不多忍受一點痛苦，來換取一段沒那麼痛苦的記憶？
前述兩種觀點都有道理，無論你支持哪一種都說得通。問題是，你很可能同時抱持那兩種觀點。舉例來說，在一項研究中，A組受試者得知一名女士（姑且稱之為「虛線女士」）在60歲之前都過著非常美好的生活，但是在60歲之後，她的生活就從「非常美好」變成「尚可」。後來她在65歲時死於一場車禍。整體來說，虛線女士的生活（如圖10-1虛線所示）有多令人滿意呢？
A組受試者認為，如果滿分是9，那麼虛線女士的生活應該是5.7分。B組受試者則得知另一名女士（姑且稱之為實線女士）在60歲時死於一場車禍，但是在那之前她都過著非常美好的生活。整體來說，實線女士的生活（如圖10-1實線所示）有多令人滿意呢？B組受試者認為實線女士的生活應該是6.5分。看來，這些受試者比較喜歡實線女士的美好生活，而不喜歡虛線女士那種同樣美好、但有幾年尚可的生活。
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為什麼該替孩子選擇有機棉？營養師高敏敏「3招」挑對敏感肌衣物，毒物不殘留
我們想讓你知道的是
穿在孩子身上的衣服，除了品牌、版型、舒適度以外，別忘了注意染料及材質，尤其是敏感肌膚型的孩子，往往對於透氣性和有毒化學物質特別敏感。到底該如何挑選，才能好穿、時尚又親膚不致敏呢？
「媽咪，我的手好癢。」「衣服會一直黏在我身上，爹地，我好不舒服。」台灣夏天又濕又悶熱，最怕孩子身上穿的衣服不透氣，一不小心就會長濕疹，這一句句哀嚎幾乎是家長們的夢魘。
市售衣料百百款，選錯材質讓寶貝好難受
衣服是肌膚對外的第一層接觸，尤其是學齡前的孩子，肌膚往往非常敏感、脆弱，若是又不小心挑到含有致毒染劑的衣物，除了造成肌膚不適，誘發過敏現象，引起異位性皮膚炎，更有可能會致癌。因此，衣服的材質對於肌膚健康就扮演著相當重要的角色。
一般來說，挑選吸水性高、通透性佳的天然棉麻布料遠勝於人造化學纖維或混紡纖維，像是化學物質、溶劑、皂類、清潔劑、芳香劑等，含有化學染劑及螢光劑殘留的紡織品，都會對孩童的敏感肌膚造成刺激。
然而，現今世上約四分之一的農藥都用在棉花，但棉花只佔農產品的三成不到，換算下來，用在棉花上的農藥幾乎等同一般農產品的八倍；加上使用落葉劑加快棉花採收速度，殘留在布料上的化學藥劑也更容易造成敏感肌膚不適。
有機棉也有分好壞，100%天然有機棉親膚又安全
人氣營養師高敏敏分享，從第一胎開始她就相當重視小孩貼身衣物的品質和安全，「以前常看著朋友的小孩，每到夏天就抓著渾身癢，尤其台灣夏天又濕又悶熱，常常因為服裝透氣性不足一不小心就全身紅疹、發癢，看著就好讓人心疼。」
由於高敏敏的先生有過敏體質的遺傳基因，因此大女兒「小蜜瓜」一出生時，高敏敏就特別注意，「過敏通常都是從皮膚開始，且衣服是除了尿布以外，與寶寶接觸最長時間的物品，因此挑選衣服就得更嚴謹。」
高敏敏提到，有一次，她看見小蜜瓜身上出現莫名紅腫痕跡，「女兒一直抓腿、抓肚子，有時還會自己把衣服掀開來抓，整塊紅紅一片。」原以為可能是絨毛娃娃或其他過敏原造成，之後幾次穿到同一件上衣，小蜜瓜拼命抓癢的行為就會很明顯。「這才讓我意識到，原來不是材質摸起來舒服就沒有問題，往往是穿久了才會有感。」高敏敏指出，原來有機棉也是有分等級的，一般傳統有機棉，品質良莠不齊，所以造成布料容易破損，為了耐用進而混紡其他紗線，造成不夠親膚容易引起刺激與搔癢。
為了根絕大女兒身上的紅疹，高敏敏往後在挑選孩童衣物時，特別會挑選100%天然無毒有機棉的材質，其所製成的衣服更為舒適、透氣，更加親膚也不容易引起過敏反應，小女兒出生後，也比照辦理。
高敏敏三招挑對敏感肌衣物：挑材質、無車標、選剪裁
高敏敏建議，孩童的皮膚角質層薄，挑選衣物時，家長可多注意以下三點：
- 挑材質：挑選100%天然有機棉的材質，比較不容易刺激皮膚。
- 無車標：衣服標籤是造成異物感的潛在因素，也容易造成摩擦，可挑選無車標衣服，或是買回來前先剪標。
- 選剪裁：避免過緊或有鬆緊帶的衣服，可選擇有立體剪裁者，除突顯衣服本身質感，也能增加穿衣的舒適度及透氣。
高敏敏提醒，若衣服材質有國際、國家毒物檢測合格標章更好，能避免選用到含有甲醛、人工染料、螢光劑等傷害健康的化學物質，不僅避免刺激皮膚，也可預防小孩接觸衣服時不會吃進毒素；另外，新衣服一定要洗過再穿，以避免接觸到毒化物殘留。
有機棉精品童裝bbc，舒適好穿又時尚
「我自己很喜歡baby baby cool的原創設計100%有機棉童裝，它同時符合我對於衣服要安全又好看的要求。」高敏敏說，bbc是台灣有機棉精品童裝，符合歐盟最高標準GOTS認證，確保有機紡織品從收獲、原材料、到加工，以及最後產品的包裝都符合環境與人道規範，同時在衣服領口、袖口、大腿處則以彈性織帶增加耐用度和美觀。
高敏敏提到，車標、鈕扣與拉鍊是不少人會忽視的挑選小細節，卻是造成皮膚物理性刺激的重點之一，「車標是造成異物感的潛在因素，也容易造成摩擦；而鈕扣及拉鍊造成的金屬過敏案例也很常見，肚臍周圍容易有接觸性皮膚炎，而拉鍊若拉到頂端就會碰觸到下巴。」BBC使用進口副料、無鎳無重金屬的訂製扣子，衣服設計上沒有車標，穿起來也不會有異物感。
最讓高敏敏情有獨鍾的一點是，bbc採用3D立體剪裁，大量使用立裁、幾何拼貼等設計手法，強調線條與比例，每件樣衣都經過孩童試穿並修改多次才可完成，「合身舒適又兼具美感，大量使用立裁、幾何拼貼等設計手法，小蜜瓜穿起來合身舒適又可愛，看她穿得舒適不抓癢，我也安心很多。」bbc有適合長期穿搭的經典款式和品質，不論送禮自用都相當和宜大方。