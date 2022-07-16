臉書充斥詐騙購物，長輩與學生族群須知如何判斷真假、拆穿陷阱？

文：葛捷思品牌經營學

電子商務的轉型，變成詐騙購物的主要模式，尤其在臉書上更是多到數不清，每次買東西都要先看看到底是真的還是詐騙，弄得實在有夠累人。

而詐騙購物的習性也一直在進步，更會將藝人網紅的大頭照設為主要頭像，意圖誤導消費者是名人代言、或本人銷售，這樣的詐騙手法，很常吸引上了年紀的長輩下單購物，而且金額都不算小。

說也奇怪，我怎麼不記得小時候要跟爸媽騙零用錢有這麼容易，通常都是很快就被拆穿，還會遭受到毒打一頓，最慘的是，錢還沒有拿到，結果詐騙集團輕而易舉的就得手了，看來我們還是天真善良的那群人，這是唯一的自我安慰。

以下，我們來拆解詐騙購物的驗證方法，其實只要多幾個搜尋的步驟，基本上就可以排除這些疑慮，這對於網路重度使用者來說是輕而易舉的事情，但對於長輩以及學生族群就需要去習慣這些驗證的方式，降低受騙的機率。

購物詐騙主要出現於一頁式購物網頁。

特徵：產品銷售業面非常多的文字敘述，目的是為了強化產品的信任度，會出現某些地方有文法不符、或是簡體字的問題，尤其在於連絡方式通常僅提供E-MAIL，去做為雙向聯繫的主要管道。

要檢視、以及降低被詐騙的機率，首先，先到官方粉絲團去檢查過去的貼文以及粉絲數量、創立時間等等，這三者是否有吻合廣告銷售的產品內容，過去的內容發佈是否建立在類似的屬性之上，如果有，再繼續往下檢查，如果沒有，那就幾乎可判定為詐騙購物。

第二，尋找其他可聯絡的管道、官方網站等等。

到網頁上搜尋相關的品牌資訊，例如客服電話、LINE官方、官方網站等等的服務，詐騙的聯繫方式通常僅有電子郵件，不會曝光其他更多的聯繫方式。

這些雖然不能保證可以判定為非詐騙，但是要經營這些平台跟管道，需要大量的人力與時間去維護，詐騙購物通常不會做到這裡，內容建立需要時間跟資源，若是詐騙行為，根本不符成本，能讓消費找越難找到越好，這是詐騙的一貫習性。

強調一點，網頁上GOOGLE出來的開箱、推薦，或是SEO的內容，對於詐騙購物的參考依據沒有任何幫助，隨便寫寫幾篇亂七八糟的推薦，或是幾篇開箱文說產品好棒的文章，這些東西很簡單就可以做到，所以類似的網頁所呈現的資料，不具參考價值。尤其內容的豐富程度，很輕易的就能辨識出來真假。

Google評論就更不用說了，機器人大軍就能做到的事情，就忽略它吧。

第三，也是最能確定的方式，尋找營業登記的相關資料。

只要能找到相關的營業登記資料，基本上就不太會有問題，但也曾經看過詐騙集團直接抄襲店家資料，直接在網路上販售的事件。網路上瘋狂的銷售，實際的店家卻沒有販售這樣的產品，導致客訴不斷，但是這通常很快就會被拆穿，能創造的詐騙獲利也不多，所以比較少出現這樣的狀況。

另外也有些企業，註冊登記的名稱跟品牌名稱並不相同，這樣很難將找到的資料對應上，只能尋求從營登項目去尋找蛛絲馬跡，或許有值得參考的資訊。

若要萬無一失，可以先透過營業登記確認商家，再用官方的聯繫管道或客服電話確認是否有人服務，基本上就可以排除掉大部分的詐騙購物網站。

Photo Credit: 中央社 一頁式廣告詐騙的範例

好好的一個電子商務弄得這麼複雜，出現大量的詐騙購物，也是因為銷售門檻降低，或是說根本就沒有門檻，人人都可以是賣家。

但反過來講，也因為市場環境變成這樣，讓每個人都有機會創造商機，創造熱銷的機會，關鍵就在於怎麼取信消費者，如何讓自己的品牌與產品能夠獲得認可，反推這些詐騙行為的做法，想想自己在購物時，會如何解決這些疑慮，朝這個方向去執行，自然就可以排除這些問題。

方法不難，只要照著自己購物習慣的搜尋SOP，再反過來做就行了。

最後那些陳腔濫調、老掉牙的信用卡分期，提款機退費等等的低級詐騙就不提了，現在應該沒有人會笨到相信這些，如果你身邊真的有這樣的朋友，快介紹給我認識，我非常需要這些朋友。

本文經方格子授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航