臉書充斥詐騙購物，長輩與學生族群須知如何判斷真假、拆穿陷阱？
我們想讓你知道的是
其實只要多幾個搜尋的步驟，基本上就可以排除購物詐騙的疑慮：留心一頁式購物、尋找其他可聯絡的管道，以及最能確定的方式：尋找營業登記的相關資料。
文：葛捷思品牌經營學
電子商務的轉型，變成詐騙購物的主要模式，尤其在臉書上更是多到數不清，每次買東西都要先看看到底是真的還是詐騙，弄得實在有夠累人。
而詐騙購物的習性也一直在進步，更會將藝人網紅的大頭照設為主要頭像，意圖誤導消費者是名人代言、或本人銷售，這樣的詐騙手法，很常吸引上了年紀的長輩下單購物，而且金額都不算小。
說也奇怪，我怎麼不記得小時候要跟爸媽騙零用錢有這麼容易，通常都是很快就被拆穿，還會遭受到毒打一頓，最慘的是，錢還沒有拿到，結果詐騙集團輕而易舉的就得手了，看來我們還是天真善良的那群人，這是唯一的自我安慰。
以下，我們來拆解詐騙購物的驗證方法，其實只要多幾個搜尋的步驟，基本上就可以排除這些疑慮，這對於網路重度使用者來說是輕而易舉的事情，但對於長輩以及學生族群就需要去習慣這些驗證的方式，降低受騙的機率。
購物詐騙主要出現於一頁式購物網頁。
特徵：產品銷售業面非常多的文字敘述，目的是為了強化產品的信任度，會出現某些地方有文法不符、或是簡體字的問題，尤其在於連絡方式通常僅提供E-MAIL，去做為雙向聯繫的主要管道。
要檢視、以及降低被詐騙的機率，首先，先到官方粉絲團去檢查過去的貼文以及粉絲數量、創立時間等等，這三者是否有吻合廣告銷售的產品內容，過去的內容發佈是否建立在類似的屬性之上，如果有，再繼續往下檢查，如果沒有，那就幾乎可判定為詐騙購物。
第二，尋找其他可聯絡的管道、官方網站等等。
到網頁上搜尋相關的品牌資訊，例如客服電話、LINE官方、官方網站等等的服務，詐騙的聯繫方式通常僅有電子郵件，不會曝光其他更多的聯繫方式。
這些雖然不能保證可以判定為非詐騙，但是要經營這些平台跟管道，需要大量的人力與時間去維護，詐騙購物通常不會做到這裡，內容建立需要時間跟資源，若是詐騙行為，根本不符成本，能讓消費找越難找到越好，這是詐騙的一貫習性。
強調一點，網頁上GOOGLE出來的開箱、推薦，或是SEO的內容，對於詐騙購物的參考依據沒有任何幫助，隨便寫寫幾篇亂七八糟的推薦，或是幾篇開箱文說產品好棒的文章，這些東西很簡單就可以做到，所以類似的網頁所呈現的資料，不具參考價值。尤其內容的豐富程度，很輕易的就能辨識出來真假。
Google評論就更不用說了，機器人大軍就能做到的事情，就忽略它吧。
第三，也是最能確定的方式，尋找營業登記的相關資料。
只要能找到相關的營業登記資料，基本上就不太會有問題，但也曾經看過詐騙集團直接抄襲店家資料，直接在網路上販售的事件。網路上瘋狂的銷售，實際的店家卻沒有販售這樣的產品，導致客訴不斷，但是這通常很快就會被拆穿，能創造的詐騙獲利也不多，所以比較少出現這樣的狀況。
另外也有些企業，註冊登記的名稱跟品牌名稱並不相同，這樣很難將找到的資料對應上，只能尋求從營登項目去尋找蛛絲馬跡，或許有值得參考的資訊。
若要萬無一失，可以先透過營業登記確認商家，再用官方的聯繫管道或客服電話確認是否有人服務，基本上就可以排除掉大部分的詐騙購物網站。
好好的一個電子商務弄得這麼複雜，出現大量的詐騙購物，也是因為銷售門檻降低，或是說根本就沒有門檻，人人都可以是賣家。
但反過來講，也因為市場環境變成這樣，讓每個人都有機會創造商機，創造熱銷的機會，關鍵就在於怎麼取信消費者，如何讓自己的品牌與產品能夠獲得認可，反推這些詐騙行為的做法，想想自己在購物時，會如何解決這些疑慮，朝這個方向去執行，自然就可以排除這些問題。
方法不難，只要照著自己購物習慣的搜尋SOP，再反過來做就行了。
最後那些陳腔濫調、老掉牙的信用卡分期，提款機退費等等的低級詐騙就不提了，現在應該沒有人會笨到相信這些，如果你身邊真的有這樣的朋友，快介紹給我認識，我非常需要這些朋友。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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帶酪農出國進修、引進乳業大國趨勢技術：瑞穗鮮乳帶領產業創造在地鮮奶永續價值
我們想讓你知道的是
瑞穗鮮乳不只致力產出優質乳品，也用心扶植台灣乳業及酪農產業升級。團隊不只帶領酪農遠赴國外學習，落地後更由輔導員關懷牧場狀況，與乳廠酪農共學共好，落實台灣乳業的永續發展。
在日前公布的國際食品評鑑大獎中，瑞穗鮮乳連續第六年獲得Monde Selection世界品質評鑑大賞金獎、iTi比利時風味絕佳獎兩項殊榮，成功帶領台灣鮮乳立下新的里程碑，而產品包裝上耀眼的獎牌，背後藏著的是瑞穗鮮乳扶植台灣乳業及酪農產業升級、與整體產業鏈共同努力的痕跡。
遠赴國外學習：瑞穗鮮乳團隊攜手25歲酪農「小鶴」翻轉牧場
在電腦螢幕前仔細觀察牛隻的DHI數據、從圖表確認牛隻飼養狀態，瑞穗鮮乳合作牧場之一的二代酪農郭建鶴「小鶴」年僅25歲，卻已是牧場的主要管理者，更運用科技化管理讓傳統畜牧業煥然一新。「我一直都有接手經營家中牧場的打算，但直到大二那一年參加了瑞穗鮮乳舉辦的以色列教育訓練課程，才第一次見識到原來養牛可以這麼先進！」像小鶴一樣對於酪農業懷有抱負的年輕人越來越多，也是瑞穗鮮乳不限年紀，開放許多名額給二代酪農可以跟著團隊一起到國外上課，共同學習友善飼牧與創新管理，並將世界先進育牛科技在地化的原因，期待讓這股成長動能翻轉台灣鮮奶的可能性。
小鶴於2017年和團隊一起前往以色列取經「乾式榨乳」技術，調整原先水洗牛隻乳房再榨乳的方式，透過消毒殺菌清潔牛隻乳房，提升生乳品質與A級奶比例。另外又在2019年前往丹麥學習牧場管理模式，逐步建立SOP系統及KPI觀念，幫助牧場運作更有效率，也間接促動小鶴創造一套「牧場小主管」制度，舒緩台灣酪農業較容易面臨的人力缺乏困境。
黃金職人團隊提供「牧場客製化服務」，乳廠、酪農共學共好
從國外導入新技術後，如何於台灣推廣、做在地化調整更是一大挑戰。負責關懷瑞穗鮮乳合作牧場狀況並提供酪農技術輔導的第一線輔導員林家弘分享：「很多酪農已經養牛好幾十年了，對他們來說要改變飼養方式、學習新技術是很大的挑戰，所以我們需要顧及牧場的硬體層面、酪農的心理層面、技術上有不易克服的地方嗎？心理上有不適應的地方嗎？再根據牧場所處的階段、酪農們面臨的不同問題，提供客製化的最適建議方案。」在產業鏈精密分工下，瑞穗黃金職人團隊各司其職守護每個環節，有輔導員親自在牧場傾聽酪農心聲與即時技術支援、獸醫師實踐預防醫學照顧牛隻健康、乳牛營養師規劃牛隻飼料配方、畜牧技師提供畜舍硬體諮詢、研究員制定安心鮮乳生產標準、品管嚴格把關鮮乳檢驗關卡，與全台超過130戶酪農攜手合作，讓每一瓶鮮乳都以世界級的品質送上餐桌。
從鮮乳品質到酪農心境一一守護，落實在地鮮奶永續發展
一瓶好的鮮乳除了經過一道道儀器的檢驗關卡，更見證了人與人之間的彼此信賴、攜手成長的過程，瑞穗團隊和酪農以技術與感情並進的交流，相互扶持成長。技術上，團隊提供牧場所需的6大項17小項服務，協助牧場運作，從畜舍建構、飼養管理、DHI分析到疾病預防，酪農如遇難題，隨時向輔導員「掛號」，團隊即會安排專業人員前往協助改善。除此之外，瑞穗鮮乳更提供不同規模的教育訓練，例如：國外教育訓練、大型研討會，小至一對一的個別教學。也會透過產業案例、國際新技術、自製重要知識圖文與酪農分享交流。情感上，團隊則會深入了解不同牧場的狀況，關心酪農在牧場經營上的心情狀態、培養預警通報的信任感。瑞穗堅信，唯有理性與感性雙向並進、一步步建立彼此的理解和信任，才能夠陪伴酪農一起養好牛、產好奶，持續提升與創造台灣鮮乳的永續價值。
本文章內容由「瑞穗鮮乳」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。