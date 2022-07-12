《007》系列作曲家蒙蒂諾曼逝世，享壽94歲留下經典主題曲

史上最有名的英國諜報電影《007》系列，譜寫其電影主題配樂的英國作曲家蒙蒂諾曼（Monty Norman），在官方網站證實在美國時間7月11日逝世，享壽94歲。官方聲明表示：「我們很遺憾地告知大家，蒙蒂諾曼罹病不久之後，便於2022年7月11日去世。」

對於外界而言，蒙蒂諾曼最有名的作品，就是1962年在首部詹姆士龐德（James Bond，港譯「占士邦」）電影《第七號情報員》中譜寫的配樂，且之後更貫串了《007》的全系列，成為此諜報電影中最具代表性的特色之一。《第七號情報員》是由泰倫斯揚（Terence Young）執導、史恩康納萊（Sean Connery）主演，奠定了詹姆士龐德風靡全球的根基。

1928年4月4日，蒙蒂諾曼出生在東倫敦的猶太家庭，本名為蒙蒂諾塞洛維奇（Monty Noserovitch），而蒙蒂諾曼16歲時，母親買了一把吉他當作生日禮物，至此打開蒙蒂諾曼對於音樂的想像。對此，蒙蒂諾曼曾說：「我還有保存著這把吉他——一把 1930年代的Gibson。但我從來不使用它，我是把它當作護身符。我的父母從不理解我選擇的職業，但是，祝福他們，他們很棒，能讓我繼續做下去。」

而在蒙蒂諾曼專職作曲之前，其實是名歌手。1950年代曾在由Cyril Stapleton、Stanley Black和Ted Heath率領的樂隊中演唱，而後蒙蒂諾曼 成為一名獨唱藝術家，在每週的綜藝音樂會、廣播和電視節目中演唱。不過，在歌唱生涯蒸蒸日上之際， 蒙蒂諾曼 蒙蒂決定改變策略，專注於寫曲而非現場演唱表演。

「我開始寫歌，當其中一首〈False Hearted Lover〉相當成功時，我決定繼續朝著這個方向前進。雖然我的父母有疑慮，但我確信那是我想做的事。」 蒙蒂諾曼這樣說道。因此，在1950年代末期，蒙蒂諾曼從唱歌轉向作曲，替音樂劇和電影寫歌。

1958年，蒙蒂諾曼憑藉改編自早期成功的法國音樂劇的《Irma La Douce》在倫敦西區大受歡迎。而後就受到《第七號情報員》的製片邀請，前往《第七號情報員》的牙買加拍片現場創作，並支付所有費用。而到了1962年，經典的《第七號情報員》的曲目就此問世。

雖然之後關於這首經典名曲的著作權產生爭議，製作團隊邀請了配樂大師約翰貝瑞（John Barry）予以這首曲目重新編排，不過約翰貝瑞則宣稱，原先這首曲子也是由他所譜寫，但《星期日泰晤士報》（Sunday Times）刊文之後，蒙蒂諾曼打贏了針對該報的誹謗官司。

無論如何，蒙蒂諾曼在音樂上的才華毋庸置疑，尤其是音樂劇的表現，曾獲東尼獎提名，也創作無數，如今大師離去，徒留樂迷與影迷的不捨。

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核稿編輯：楊士範