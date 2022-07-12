香港擬仿中國「健康碼」，功效、私隱安全成疑
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香港將在實施倣傚中國防疫措施，實施「健康碼」，確診者會被標註「紅碼」限制出行。但該防疫措施，在中國遭質疑用來維穩，且有侵犯隱私的疑慮，香港特首李家超12日一一釋疑，但香港民眾埋單嗎？
文：德國之聲中文網
隨著確診數持續增加，香港當局一反過往說法，改口稱正考慮實施類似中國「健康碼」的「紅黃綠碼」防疫措施。針對外界擔憂恐侵犯隱私，淪為「政治工具」，港府強調會按法律行事，不會用於非抗疫範圍，但仍未能平息質疑。
香港特首李家超週二（7月12日）在出席行政會議前，被媒體問及輿論擔心「紅黃碼」措施恐被用作抗疫以外用途時，他表示，這樣的情況不會發生、揣測不切實際。
李家超表示，目前「紅黃碼」規劃的識別範圍較窄，紅碼只針對確診人士，黃碼只針對飯店隔離人士。他說，長遠要研究措施以應對可能的新一波疫情，避免醫療系統超負荷，以識別方式減少市民限制。
他表示，目前有關單位正在分析數據，要將限制減到最低，讓香港經濟、社會活動，以至國際競爭力得以保持，目前正瞭解各界意見。
當被問及會否擔心「紅黃碼」變成「政治工具」時，李家超解釋，香港用任何方法處理疫情是符合法律，政府必然會守法，措施用於非抗疫範圍是「不會發生」，亦是「不切實際」。
盧寵茂：變幻是永恆
香港醫務衛生局長盧寵茂週一（7月11日）表示，希望香港現行的「安心出行」防疫手機應用程式，盡快引入類似中國「健康碼」的制度。日後經新冠確診者將被列為「紅碼」，不得離開住所，「黃碼」則是針對從海外抵達香港的隔離人士，以便禁止他們進入醫院等高風險場所。
香港「紅黃碼」制度目前並未有更具體內容，也沒有時間表，盧寵茂僅稱實施「愈快愈好」。
另外，從本週五（15日）起，香港也將規定居家隔離確診者須戴電子手環，確保相關人士不會離家。
在被媒體問到倣傚中國實施「紅黃碼」措施，是否推翻了上屆政府官員表明「安心出行」不需實名制的說法時，盧寵茂回應稱，「變幻是永恆」，疫情不停變化，政策也是情況改變，不認為政策變動代表與上屆政府有衝突。
「健康碼」效力遭質疑
香港近日單日新增本土確診數已經逼近3000例，針對香港將實施的「健康碼」措施，有香港學者提出質疑，並以澳門採用「健康碼」後亦無阻疫情擴散為例，認為香港只要確保減重症及死亡，也能達到防疫效果。
香港大學醫學院生物化學系教授金冬雁向《明報》表示，香港與中國大陸情況不同，直接使用同一套防疫措施未必實際，又稱澳門實施健康碼亦無阻疫情擴散，如今更形同半封城。
金冬雁認為，香港只要確保減低重症及死亡，就已達到保障民眾健康的目標，並稱「內地健康碼變色隨時影響居民外出，變相限制行動自由，社會要思考能否接受，及要思考策略之目的為何」。
除了「健康碼」效力遭到學者質疑，也有港媒以「防疫採『無專家狀態』」報導稱「盧寵茂決策一夫當關有別前任」。《香港01》指出，上屆政府有成立跨部門督導委員會暨指揮中心，並委任4位專家顧問為政府防疫抗疫提供意見，但新政府上任後，尚未有專家顧問團。
該報導指出，因此近日政府防疫政策，基本上是香港醫務衛生局長盧寵茂檢視數據後下的決定，與前特首林鄭月娥每有重大決策前都先徵詢專家顧問意見的模式相當不同。
對此，李家超週一表示，將會成立抗疫專家顧問團，並會盡快公佈。
會否侵犯隱私引討論
除了「健康碼」效力與決策方式遭到質疑，跟隨北京防疫制度實施「健康碼」也引發會否侵犯隱私的擔憂。
香港互聯網協會開放數據小組召集人黃浩華指出，若推行「安心出行」實名制，對於大量個人資料加密，在技術上不難做到，但他關注承辦商在設計程式後，如何確保資料保密措施可靠，以及政府會如何跟進。
他表示，未來推出實名制後，將有更多資料儲存在「第三方伺服器」，一旦發生個人資料外洩，香港市民將難以追究。
另外，香港議員狄志遠早前也稱，「安心出行」加入實名制可能會衍生隱私問題，對此安排有保留。他認為政府要先解說新安排是否對防疫有明顯作用，並確保「健康碼」不會用於涉及政治及維持公共秩序等執法用途。
狄志遠舉例，中國河南當局早前利用防疫手段限制銀行存戶自由出行，將存戶健康碼變為「紅碼」，阻止他們出行維權。
狄志遠所指的是河南上個月有部分村鎮銀行儲戶「被紅碼」事件。當時官方遭質疑透過「健康碼」限制居民出行，因為6月12日前後，赴河南鄭州維權的外地儲戶其健康碼突然變為紅色（確診或密切接觸者）。
他們的遭遇引發防疫數據是否遭到濫用，或成為「維穩」工具的討論。對於相關疑慮，香港當局稱，健康碼實名制是為了執法，不會限制沒受影響的人的出行自由。
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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
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