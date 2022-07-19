《我家的散漫孩子是創造力隊長》：全球性企業開始尋找「散漫人才」的理由為何？
我們想讓你知道的是
這種特性也是創意觀察與解釋事物的沃土。而且這未必只侷限於視覺，還會出現在聞、聽、嚐、摸等所有過程。因此，以陌生方式觀察掌握，這個特性常常可以表現為孩子的創意才能。
文：李瑟基
以陌生眼光觀看日常事物的能力
散漫的孩子討厭規則，同時熱衷新事物。看到同樣的空間、同樣的東西，也往往可以用自己的觀點，四處發現新的特色，或者以別人預料不到的方式拿東西玩。而且，這類散漫孩子具有的傾向，也反映了他們大腦的運作方式不同於習慣固定模式或規則的孩子。
紐約大學醫學系神經學家羅道夫．里納斯（Rodolfo R. Llinas）曾說，我們看到的東西，大部分都是大腦產生的心象。根據里納斯的研究，我們眼中所見的事物只有20％是從外部世界進入的資訊，剩下的80％則由我們的「心」填滿。
想想在星巴克點咖啡的時候。大部分的人不會仔細端詳白色馬克杯上畫的星巴克標誌。原因在於那已經是非常熟悉的圖像，所以不再受到星巴克標誌的半人妖女賽蓮（Siren）圖樣刺激。不過，人們看到與星巴克標誌外觀類似的商標時，往往也會產生錯覺，誤以為是星巴克標誌。箇中理由正如里納斯所言，就算大腦第一次看到，接收資訊時還是經常轉換成熟悉之物。
類似的大腦錯覺，在成長過程中逐漸自動形成。當腦中累積的資料越多，也就是擁有更多關於周圍環境的資訊時，很常會將新事物錯認為已知事物而粗略解讀。小時候覺得新奇的東西很多，但隨著年齡增長，新事物變得像熟悉事物一樣無趣。
反之，散漫孩子對於這類日常生活的刺激，依然會敏感反應。即使是每天看到的星巴克馬克杯，也能像首次發現一樣，好奇地觀察杯子因為照明而反射出不同的白色色澤，還能畫出來。散漫孩子的腦細胞活動比一般孩子活躍，雖然衝動性強，但更能夠感受與處理同時進入的無數感覺，不習慣用一般方式看事物。
這種特性也是創意觀察與解釋事物的沃土。而且這未必只侷限於視覺，還會出現在聞、聽、嚐、摸等所有過程。因此，以陌生方式觀察掌握，這個特性常常可以表現為孩子的創意才能。
全球性企業尋找散漫人才的理由為何？
2017年《哈佛商業評論》曾經介紹，全球性企業發掘具神經多樣性（neuro-diversity）的人才，獲致良好成果。如同每個人有自己的個性一樣，具ADHD或失讀症症狀的人，也是「擁有不同方式之能力」的人才，這種想法越來越普及。具神經多樣性的人，以有別於一般人的方式觀察事物與接收資訊；他們為想要創造新價值的企業打開新市場的案例，持續獲得報導。
眾所皆知，神經多樣性人才在記憶力、圖型識別、數學等領域表現卓越。他們的大腦與其他人的大腦排列方式不同，所以在討論新課題時，經常會提出與眾不同的視角。也就是說，他們之中有許多富有創造力的人才。
大規模施行神經多樣性計畫的慧與科技公司（Hewlett Packard enterprise, HPE）曾有驚人經歷。該公司的神經多樣性人才，在計畫推出之前發現了其他員工都不曾發現的缺陷，從而避免巨大損失。此外，微軟、福特等眾多全球性企業都在網羅神經多樣性人才，借助他們之力來改革公司的系統。特別是第四次工業革命的先鋒企業谷歌，更以積極尋找神經多樣性人才聞名。
書籍介紹
本文摘錄自《我家的散漫孩子是創造力隊長：用認知科學讀懂孩子內心、改變生活習慣、提升學習成就感》，三民出版
作者：李瑟基
譯者：賴姵瑜
忘東忘西、搗蛋破壞、遊戲成癮、注意力不集中.....讓所有父母身心俱疲的教養難題，其實可以用科學方法來解決，甚至能幫助孩子開發「隱藏的潛能」。
★難得一見！韓國網路書店YES24、Aladin讀者一致滿分好評！
★超過十位心理師、職能治療師、教育學者、親子作家共同讚譽！
★中文版特邀臧汝芬（馬偕兒童醫院兒童心智科資深主治醫師）專業審定
認知科學結合了腦科學、心理學、語言學、哲學、人工智能等領域，本書作者為韓國最受家長信賴的認知科學專家，長期協助孩子的頭腦開發。他在書中根據與家長、孩子第一線接觸的經驗，以及最新、最權威的國際研究，邀請所有父母善用認知科學來重新認識自己的孩子，真確掌握孩子散漫的原因，並達成書中目標。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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別讓你的「胰」心病，升高你的糖尿病風險！
我們想讓你知道的是
台灣罹患糖尿病人數已超過230萬人，每年新發生的糖尿病個案數約16萬人，但仍有約65%病人未達血糖控制目標，本篇文章採訪臺北醫學大學附設醫院內分泌新陳代謝科翁瑄甫主任，探討治療糖尿病的正確觀念與方法。
台灣罹患糖尿病人數已超過230萬人，每年新發生的糖尿病個案數約16萬人，但仍有約65%病人未達血糖控制目標*1，本篇文章特別採訪到臺北醫學大學附設醫院內分泌新陳代謝科翁瑄甫主任，透過臨床專業經驗探討血糖控制的相關迷思，提供讀者與糖友治療糖尿病的正確觀念與方法！
多年來，糖尿病一直是台灣民眾健康的極大威脅，身為第一線醫療人員的北醫內分泌新陳代謝科翁瑄甫主任觀察到兩個隱憂，其一是糖尿病病人越來越年輕化，卻因身為就業市場與家庭主力，錯過病情初期較好控制的階段；另一個問題是，病人透過不同管道接收太多似是非的知識，反而因此對正統醫療建議抱持存疑的態度，這是在門診時感到最困擾的地方。「例如許多病人只願意口服降血糖藥，他們一聽到要注射胰島素就以為自己過往治療失敗，必須採取更激烈的手段，進而產生許多難過、憤怒、挫折的負面情緒，因此許多醫生不太敢勸病患打胰島素。」
工欲善其事，必先利其器：注射胰島素是治療糖尿病的聰明利器
根據2022第2型糖尿病臨床照護指引建議，若糖尿病患者在確診後合併高血糖問題時，應先以胰島素治療，穩定血糖後，再決定後續的治療方式。此外，根據研究顯示，若糖化血色素超標至8.5~9%的糖尿病患者，即早使用胰島素治療，可有效降低合併心血管疾病的風險*2。
翁瑄甫進一步說明，其實及早施打胰島素是治療糖尿病的好方法，因為注射胰島素能有效地控制血糖，讓胰臟好好休息，但目前國人僅有12%糖友使用胰島素*3，使用率遠低於歐美國家。「這情況讓我所屬的內分泌新陳代謝專科更加困擾，因為我們負責接收各地轉診過來病情最難控制的病患，然而明明病情已經很嚴重了，卻在說服他們注射胰島素這裡卡關好幾個月甚至好幾年，病情因此被耽誤。」
由於這樣的原因，讓翁瑄甫致力於透過積極衛教，讓糖尿病病患重新建立施打胰島素的正確觀念。「我們常看到病人口服藥越吃越多，血糖值還是不理想，加上藥物本身有額外風險與副作用，所以導入胰島素反而是比較好的選擇。」翁瑄甫表示，胰島素可以彈性調整劑量，比口服藥好調整，吃藥只能以半顆或一顆為單位，但糖尿病患者需要更細膩的劑量調整。而胰島素就能從一個單位到十個單位不等，依據每天身體與飲食需求的細微差異來調整。「像現在新冠肺炎確診者的血糖波動很大，胰島素就能靈活因應這些情況，調整注射的單位數。」
靈活運用多種形態胰島素 讓健康生活更加便利
除了彈性調整劑量的好處之外，臨床上更能依照胰島素作用時間長短、藥效啟動快慢等多種分類，給予病人最適切的醫療，包括速效型、短效型、中效型、長效型與混合型等。短效啟動快、長效啟動慢但是持久。「通常我們會讓病人的口服藥劑量先維持不變，然後多打一針長效型胰島素作搭配。它的好處是一天打一針、藥效維持一天，用來控制飯前血糖，對病人心理衝擊也較小，所以長效型胰島素又稱作基礎胰島素。」
如果病人血糖狀況還是不佳，例如飯後血糖太高，可以在用餐後另外注射短效型飯後胰島素。現在的胰島素產品越來越進化，為了減少病人注射的頻率與針數，也發展出混和速效與長效的混和型胰島素。且醫學進步快速，目前也有了「全日加值型」的胰島素，兼具長效型胰島素超過24小時穩定血糖的功能，同時也可控制餐後血糖，讓糖友彈性選擇補充時間，也能讓病人在心理上與便利上更容易接受胰島素，更快掌握自己糖尿病的病況。
第二型糖尿病是文明社會的產物，在重視享樂、美食的社會中，逐漸對身體帶來負擔，進而產生不樂見的健康問題，尤其高齡化時代已然來臨，當人們越來越長壽，勢必有更多時間要面對身體機能漸漸損壞的狀況。
「身為內分泌新陳代謝專科醫師，我其實希望民眾能懂得預防糖尿病，遠勝過治療糖尿病。除了透過控制飲食與體重、養成規律運動習慣保有健康的身體，請務必接受正統醫療建議，不要對注射胰島素存有錯誤迷思，才能在正確觀念下及時治療、擁抱快樂的正常生活！」
參考資料：
1. 台灣第四次TADE(2018)品管調查 The 4th Quality Survey (2018) of Diabetes Control by TADE (糖尿病健康促進機構)
2. Rationale for Timely Insulin Therapy in Type 2 Diabetes Within the Framework of Individualised Treatment: 2020 Update
3. 台灣糖尿病年鑑2019第2型糖尿病公告