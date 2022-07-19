《我家的散漫孩子是創造力隊長》：全球性企業開始尋找「散漫人才」的理由為何？

文：李瑟基

以陌生眼光觀看日常事物的能力

散漫的孩子討厭規則，同時熱衷新事物。看到同樣的空間、同樣的東西，也往往可以用自己的觀點，四處發現新的特色，或者以別人預料不到的方式拿東西玩。而且，這類散漫孩子具有的傾向，也反映了他們大腦的運作方式不同於習慣固定模式或規則的孩子。

紐約大學醫學系神經學家羅道夫．里納斯（Rodolfo R. Llinas）曾說，我們看到的東西，大部分都是大腦產生的心象。根據里納斯的研究，我們眼中所見的事物只有20％是從外部世界進入的資訊，剩下的80％則由我們的「心」填滿。

想想在星巴克點咖啡的時候。大部分的人不會仔細端詳白色馬克杯上畫的星巴克標誌。原因在於那已經是非常熟悉的圖像，所以不再受到星巴克標誌的半人妖女賽蓮（Siren）圖樣刺激。不過，人們看到與星巴克標誌外觀類似的商標時，往往也會產生錯覺，誤以為是星巴克標誌。箇中理由正如里納斯所言，就算大腦第一次看到，接收資訊時還是經常轉換成熟悉之物。

類似的大腦錯覺，在成長過程中逐漸自動形成。當腦中累積的資料越多，也就是擁有更多關於周圍環境的資訊時，很常會將新事物錯認為已知事物而粗略解讀。小時候覺得新奇的東西很多，但隨著年齡增長，新事物變得像熟悉事物一樣無趣。

反之，散漫孩子對於這類日常生活的刺激，依然會敏感反應。即使是每天看到的星巴克馬克杯，也能像首次發現一樣，好奇地觀察杯子因為照明而反射出不同的白色色澤，還能畫出來。散漫孩子的腦細胞活動比一般孩子活躍，雖然衝動性強，但更能夠感受與處理同時進入的無數感覺，不習慣用一般方式看事物。

這種特性也是創意觀察與解釋事物的沃土。而且這未必只侷限於視覺，還會出現在聞、聽、嚐、摸等所有過程。因此，以陌生方式觀察掌握，這個特性常常可以表現為孩子的創意才能。

全球性企業尋找散漫人才的理由為何？

2017年《哈佛商業評論》曾經介紹，全球性企業發掘具神經多樣性（neuro-diversity）的人才，獲致良好成果。如同每個人有自己的個性一樣，具ADHD或失讀症症狀的人，也是「擁有不同方式之能力」的人才，這種想法越來越普及。具神經多樣性的人，以有別於一般人的方式觀察事物與接收資訊；他們為想要創造新價值的企業打開新市場的案例，持續獲得報導。

眾所皆知，神經多樣性人才在記憶力、圖型識別、數學等領域表現卓越。他們的大腦與其他人的大腦排列方式不同，所以在討論新課題時，經常會提出與眾不同的視角。也就是說，他們之中有許多富有創造力的人才。

大規模施行神經多樣性計畫的慧與科技公司（Hewlett Packard enterprise, HPE）曾有驚人經歷。該公司的神經多樣性人才，在計畫推出之前發現了其他員工都不曾發現的缺陷，從而避免巨大損失。此外，微軟、福特等眾多全球性企業都在網羅神經多樣性人才，借助他們之力來改革公司的系統。特別是第四次工業革命的先鋒企業谷歌，更以積極尋找神經多樣性人才聞名。

書籍介紹

本文摘錄自《我家的散漫孩子是創造力隊長：用認知科學讀懂孩子內心、改變生活習慣、提升學習成就感》，三民出版

作者：李瑟基

譯者：賴姵瑜

忘東忘西、搗蛋破壞、遊戲成癮、注意力不集中.....讓所有父母身心俱疲的教養難題，其實可以用科學方法來解決，甚至能幫助孩子開發「隱藏的潛能」。

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認知科學結合了腦科學、心理學、語言學、哲學、人工智能等領域，本書作者為韓國最受家長信賴的認知科學專家，長期協助孩子的頭腦開發。他在書中根據與家長、孩子第一線接觸的經驗，以及最新、最權威的國際研究，邀請所有父母善用認知科學來重新認識自己的孩子，真確掌握孩子散漫的原因，並達成書中目標。

Photo Credit: 三民

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航