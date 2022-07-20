《失控的蔑視性社會》：當左派決定輕蔑川粉，就落入「蔑視之王」川普的圈套之中
我們想讓你知道的是
自由主義者對人嗤之以鼻時，右派的宣傳者能夠在聽眾的心目中，創造自由派價值觀與自由派菁英主義之間的聯繫。實際上，他們傳達的是：「看看那些自由主義的勢利者多麼看不起你們，不關心你們，甚至恨你們。可以確定的是，他們的任何提議都對你們有害。他們是你們的敵人，所以我們是你們的朋友。」
文：艾瑞卡・埃特森
輕蔑及引起不滿的原因
二○一九年，維吉尼亞州通過懷孕晚期的墮胎法，激怒了反對墮胎的人。《沙龍》作家阿曼達・馬爾科特（Amanda Marcotte）隨即表示，這些人佯裝憤怒。馬爾科特在〈假憤怒之日：保守派其實不關心晚期墮胎〉文章中，斷定反對墮胎的行動主義分子聲稱對胎兒生命的愛，完全不可信。
她有證據嗎？根據馬爾科特的說法，共和黨立法者詆毀尋求墮胎的女性，不僅把少數在懷孕晚期墮胎的女性形容成懶惰的妓女，還灌輸性別歧視的刻板印象，將這些女性視為愚蠢又隨便的蕩婦。這聽起來確實很糟糕，但對方實際上不曾說過或暗示過這些話，也不曾在質問支持合法墮胎法案的作者時，表現出不禮貌或拐彎抹角的態度。
就算他是笨蛋，馬爾科特也不該以斷章取義的方式，表明所有反對墮胎的行動主義分子都是虛偽的歧視女性者，因為這麼做毫無事實根據、不公平，而且目中無人。這就好比我告訴保守主義者，我支持法律規定打孩子屁股是非法的，因為看到打屁股對孩子造成的傷害，令我很難過，然後他們說：「妳根本不關心孩子，妳只是想打壓父母的權威。」我應該會火冒三丈。
馬爾科特在文章中寫的內容也一樣：充斥著沒有事實根據的虛偽指責，令人抓狂，或更糟糕的是，高傲地暗示她更了解他們反對墮胎的原因。
自由主義者的輕蔑態度經常由川普這位「蔑視之王」引起。他的貶低簡明扼要，例如「騙子希拉蕊」、「走下坡的《紐約時報》」。他在集會上發表煽動群眾的抨擊性長篇演說，也對民主規範妄加指責。他譏笑我們時，我們就回敬他。但川普也是反擊式蔑視高手：「你們說我們是笨蛋和騙子？不對，你們更愚蠢，更狡猾。」他是不同黨派支持者之間的輕蔑培養者，而這些黨派參與高效對話的能力幾乎衰退了。
根據菲斯克的說法，對其他群體表現出的優越感會增強我們在圈子內的歸屬感。表達我們的集體憤怒當然是適當的，甚至很重要，尤其是那些直接受到川普威脅的群體。
如果我沒有可以產生共鳴的夥伴，那麼不愉快的感受與騷亂會威脅到我的理智。當群體的凝聚力轉變成黨派的傲慢態度時，問題就出現了。憤怒和厭惡交織在一起，就會形成輕蔑的態度，能輕易地使我們蔑視的對象缺乏人情味。無論是誰寄電子郵件給最高法院法官、被指控為性侵犯的布雷特・卡瓦諾（Brett Kavanaugh）的妻子，傳達「願你、你的丈夫及孩子生不如死」，都是太超過了。
紐約大學社會心理學家強納森・海特（Jonathan Haidt）專攻他所謂的「自以為是心理學」。他認為蔑視的破壞性在於，我們漠視自己視為道德低下的人，所展現出的疏離感。「輕蔑，」他寫道：「把受害者描繪成應該遭到嘲笑的丑角，或不值得關注的小人物。其他情感因此減弱了，例如同情心。」思考一下他的告誡吧。例如，不人道地嘲弄那位無法摧毀反法西斯主義標牌的自閉症男子——起鬨者（及其仰慕者）受到道德優越感的束縛，以至於同理心有缺陷。
雖然我沒有寄恐嚇信給卡瓦諾的妻子，但在他的提名聽證會上，我無法對他產生半點同情心。我知道卡瓦諾很可能是無辜的，也知道性侵犯在犯罪之前往往是受害者。此外，我認為大多數的酗酒者都經歷過創傷或情感方面的忽視。我也明白，卡瓦諾在有害的陽剛文化中成長，因此受到不少傷害。
身為一個十幾歲男孩的母親（兒子在這個年齡階段做了許多我不以為然的事），我本來應該同情卡瓦諾，同時明確地反對他擔任最高法院法官。不過，卡瓦諾好鬥、握有實權、冷酷無情，再加上參議員密契・麥康諾（Mitch McConnell）說共和黨決心縱橫捭闔，因此我在暴怒之下沒把卡瓦諾當成人看，任由不屑的心態醞釀。我甚至希望他因為酗酒而早點往生。
蔑視是使另一群人喪失人情味的第一步。如果「可鄙的人」無足輕重，那麼我就可以放心地忽視他們的期望和恐懼。隨著我們之間的距離愈來愈遠，我可能會變得麻木不仁，接著忽略他們的痛苦，甚至與他們誓不兩立。松本和其他人都提過這點。
蔑視偏執、欺騙等道德過失，可說是具有社會效益，就像清教徒以羞辱的觀點看待並壓制褻瀆神靈、通姦等當時不可接受的行為。但有證據表明，貶低並侮辱違法者會干擾他們改過自新的能力。許多心理資源用於抵禦污名化，卻幾乎沒留下建設性的回應。
依我看，對話中的輕蔑語氣就像刑事司法體系中的懲罰——是我們對僭越道德者的報復方式。這是一種權宜之計，卻不一定是人道、公正或有效的方式。
松本認為，只有在大多數人認為議論中的行為是一大禁忌時，例如恐怖分子的行動，藐視惡人才有可能具有建設性。否則，鄙視違法者無法促成有效的討論結果。
二○一六年的選舉清楚地表明，偏執的多種形式並不是多數人以為的禁忌。這並不是說，表達偏見不應該有負面的後果，畢竟責任和定義界限都非常重要。然而，某些有效的問責方法並不涉及輕蔑，我之後會在第四章與第五章詳細說明。
羅格斯大學心理學家艾拉・羅斯曼（Ira Roseman）指出，蔑視川普有可能助長反抗情緒，或有助於在二○二○年調集心生厭惡的選民。研究人員剛剛開始研究充滿蔑視的消息對選舉結果的影響，而初步的研究結果不明確。很少有證據表明蔑視是偏左派候選人的致勝法寶，而且有很大的風險會疏遠那些感到悲哀的中間選民。
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法規的保護與限制：疫情加速保險數位化急迫性，究竟跟不上的是業者還是政策？
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因應本土疫情嚴峻，金管會保險局陸續開放網路投保防疫保單與疫苗險。然而，金管會於今年6月公布的2021年網路投保年度目標，仍僅訂相當保守的200萬件，只比去年實際銷售多8萬件；2022年目標亦只成長到220萬件，不及疫情前的成長率。當全球保險業積極摸索數位化發展，台灣主管機關對於網路投保的保守態度，恐將影響台灣保險業者跟上全球市場趨勢。
後疫情時代，工作及生活樣態改變，非接觸式經濟快速崛起，民眾越來越習慣用電商網購，網路投保也因為「零接觸」愈來愈夯。根據金管會統計，光是今年1月，相較去年同期，壽險業網路投保件數大幅增加87.8%，而產險業的網路投保件數更是大增421.9%，其中更以防疫險、疫苗險帶來驚人件數。
保險局也統計，今年元月壽險業網路投保件數達1萬2800件，較去年同期的6800 件，增加87.8%，保費收入3400萬元，也較去年同期的3000萬元，增加13.3%。這幾個數字，顯示的是民眾透過網路購買保險的大量需求，可以預見線上投保早已成為趨勢。
政策跟不上需求？疫情加速保險數位化急迫性
但，台灣的保險業仍受限於法規限制，無論是產險、壽險，銷售方式仍以業務員、銀行、保經代這類傳統通路「面對面銷售」為大宗。金管會雖然已經逐步放寬限制，但對於可以投保的險種、投保人資格、受益人選擇、最高保額，仍是以金管會許可開放、正面表列為原則。目前僅有汽車保險、機車保險、疫苗接種綜合保險、旅行平安保險、傷害保險、定期人壽保險、實支實付型健康保險、利率變動型年金保險等，或是特定的定期人壽保險、小額終老保險及重大疾病健康保險，可透過網路投保來購買1。
尤其疫情警戒期間，許多投保需求仍受限於法律規定，必須親臨現場進行面對面服務，也對業者和消費者來說造成不必要的接觸風險。即使開放視訊面談，仍需全程錄影移交金管會，致使審核過程更為冗長，同時也牽涉到身體數據等部份還要經過第三方檢測，使個資隱私權的保障受影響。
「好比說，一家四口要出門遊玩，若小孩超過7歲、未滿20歲，家長就沒辦法在網路上替他投保旅平險或意外險。」錠嵂保經經理李雅惠以客戶實際遇到的困境解釋，若沒有自然人憑證，要保人與被保險人須為同一人，也有年齡限制，需要滿20歲成年人才可投保。甚至，身故受益人也僅限直系血親、配偶及法定繼承人，像是旁系血親兄妹或是同居人就不能成為受益人。
李雅惠說明，也因為要保人侷限在自然人，「公司無法替員工投保，若是要團體出遊，還是得找業務員當面協助。」甚至於，每張產險保單年繳保費總額也限制在10萬元內。換句話說，民眾在網路投保仍面臨商品同值性高、缺乏選擇性等問題，僅能以方便與快速為訴求，能選擇的保單產品仍多半是簡單、複雜性低為主。
此題有解？參考中國、新加坡政策，保險數位化指日可待
目前全球保險業仍在摸索數位化的未來，不過已有許多國家如新加坡、英國等，在政策方面進行沙盒測試，加速保險數位化的進程，甚至香港、中國、美國、日本、新加坡、歐盟都已設立純網路保險公司。
以中國來說2 ，因行動支付與網路服務普及，買保險猶如網購產品一樣簡單便利。在鼓勵金融科技創新的寬鬆策略下，中國政府對於保險業者所能販售的商品種類、保額及保險費均沒有設下特別限制，民眾只要利用手機就能搞定所有投保流程，並沒有一項專法或明確規範，僅採取負面表列限定特殊險種不能以網路投保。
中國網路投保市場競爭相當激烈，不僅保險公司大量透過網路銷售保險，就連其他產業業者也競相跨足。但相對的，缺乏完善規範也引發不少保險亂象，像是推出的「中秋賞月險」、「霧霾險」等，甚至出現不符保險精神的商品，如「鹿晗戀愛險」（只要男星鹿晗沒跟女友分手，即理賠）、「世界盃遺憾險」等，已然失去保險的風險分擔目的，並不合於保險本質，反變成不肖業者的集資、賭博工具。
中國保險公司透過網路平台推出許多創新型保險，是根基於支援行動支付繳保費，提供更便利的支付管道，同時因實行「手機實名登記制度」、應用人臉辨識技術，解決了網路投保的遠端身份認證難題。要如何在明確法規之下，又不扼殺保險創新，這些作法及省思都值得台灣借鏡。
而鄰近台灣的新加坡，則是由政府當領頭羊，透過監理沙盒鼓勵金融創新。例如PolicyPal，以手機 App 來管理並整合簡化個人保單，加上臉部辨識核心技術，加速確認要保人的身分認可，並能自動搜集保戶的各項活動資料，以人工智慧計算合理保費參考，甚至可以在網路上打出「今日投保車險打折」廣告加以吸引民眾投保34；又例如DirectAsia，則是透過網路投保，為客戶直接提供保險產品，並配合客戶所需，自由調整保單的保費及範圍。
台灣保險數位化的挑戰，三個可以努力的方向
反觀台灣，網路投保雖已施行，但卻有所受限，民眾所能獲取的僅是「簡配版」保險服務。若保險數位化是一條必然發展的趨勢，參考國外制度，台灣政策可從以下方向思考：
1. 金融科技發展：國家政策要能夠支持金融科技發展，建構FinTech生態系，讓科技可以為消費者的金融需求服務。
2. 落實金融創新：無論是透過「監理沙盒」或「業務試辦」等機制，政策須加速金融創新
3. 數位金融治理：全球化與數位化，正挑戰現況下的監理機關掌握國家金融脈動的角色。監理機關必須具備數位思維、思考數位金融治理辦法，以確保金融穩定與資訊安全。
透過法規的開放，讓保險產業的升級速度更快，民眾才能因此受惠，買到真正符合需求，而且有實際保障的產品。尤其在後疫情時代，若能結合大數據、物聯網及人工智慧等，運用金融科技，讓民眾能依據自己的保險保障需求，選擇合適的保險商品，減少不必要的人際接觸，或許才能真正達到保險「風險轉嫁」的目的。
1保險業辦理電子商務應注意事項
2我國保險科技的發展
3「我國金融科技之發展— 從國際觀點分析金融服務相關法規」 研究報告
4半世紀制度要改了？ 顧立雄：保單親簽考慮開放