《失控的蔑視性社會》：為什麼部分保守派白人女性反對同工同酬，並且能容忍性騷擾？
我們想讓你知道的是
保守主義者對確定性和可預測性有強烈的需求，因此他們傾向於維持現狀。由於社會不平等是美國的現狀，許多人可以接受地位、財富及權力的等級制度，反而抗拒平等原則。
文：艾瑞卡・埃特森
為何不是人人加入自由派
「讓美國再次偉大」對川普的支持者有何意義？
你不問，就不知道答案（你讀完下一章，就會知道該怎麼做）。也許是白人至上主義者的挑釁，也可能是呼籲把製造業的工作機會帶回祖國、渴望更虔誠的宗教信仰，或表達愛國情操，回想起像第二次世界大戰那樣的時代，當時美國在這些支持者的心目中有明確的正面形象。
法學院教授蔡美兒（Amy Chua）在《政治部落》（Political Tribes）中談到，美國作為「超級群體」的敗落跨越了階級與種族淵源的界限。但隨著人們對政府和兩大政黨雙占的信心喪失，再加上他們生活在兩極化的紅州與藍州區域，待在超級部落的歸屬感已有動搖跡象。在沒有超級群體的情況下，渴求部落歸屬感的人會求助於意識形態、種族或宗教部落。也許你覺得沒必要歸屬於任何部落，但也要考慮到某些人有這方面的需求。
懷念昔日美好時光的人可能對在一九四○年代、一九五○年代受壓迫群體的生活品質一無所知或漠不關心，但這不一定意味著他們希望恢復種族隔離，或關閉同志酒吧。也許他們的過失並不是偏執，而是輕信和無知的浪漫傾向。
一名MAGA捍衛者曾說：「抨擊MAGA理念的人說：『哦，你是種族主義者。』這句話沒道理。就好比我不是種族主義者，卻說：『美國在這段期間做了這些事，但我們現在不做了。』這就是他們現在緬懷的東西。」他接著說：「他們說川普是種族主義者，還對我們說：『嘿，偏執狂，加入我們的陣營吧。』根本沒有說服力。」
為什麼有些保守主義者接受差別待遇？
保守主義者對確定性和可預測性有強烈的需求，因此他們傾向於維持現狀。由於社會不平等是美國的現狀，許多人可以接受地位、財富及權力的等級制度，反而抗拒平等原則。這說明了為什麼有些保守派白人女性反對同工同酬，能夠容忍性騷擾——由男性主導是現狀，而試圖改變現狀會帶來引發焦慮的不確定性。奉承男性是女性為了維持社會安定而付出的代價；萬一天塌地陷，女性會很高興有男人保護她們。
有些異性戀的白人女性會刻意或不自覺地將父權制合理化，原因是儘管父權制使她們服從男性，但至少她們的地位高於有色人種和酷兒。
如果制度採取公正、評功論賞的方式，那麼破壞制度就是不公正的行為，也有可能搞垮整個體系。一旦資本主義崩潰，以及社會主義者開始寫「我早就跟你說過」含意的文章時，保守主義者也會開始提筆，只不過是以相反的理由來說明問題根源——主要涉及高壓統治、個人道德敗壞、自由派社會工程師。
保守主義者也可能認為政府的援助計畫會助長依賴性，而暫時的痛苦可以激勵人採取行動。他們很重視個人的聰明才智和膽量，並對破壞這些優點的政策抱持謹慎態度。對某些人來說，反對福利計畫的起因是非白種人受益者的種族仇恨，但反對意見並非普遍深植於種族敵意。
最後同樣重要的是，保守主義者往往高估世代間社會流動性的可能性。保守派美國人（排除歐洲人）被要求預測一般人從底層攀升到頂層前五分之一的機率時，相對於實際的經驗主義機率，他們十分樂觀。倘若社會流動性觸手可及，照理說制度基本上是公正的，不太需要修改。
話雖如此，不少共和黨選民意識到我國向寡頭政治傾倒。二○一九年四月，美國廣播公司（ABC）及《華盛頓郵報》的民調顯示，有三分之一的共和黨選民表示經濟體系主要對權勢人物有利。八十一％民主黨人和六十六％無黨派者贊同此觀點。
溫和的保守主義者支持機會平等，但反對結果平等，因為他們認為後者不公正且干涉太多。對勝利者而言，獵物和失敗者都應該展現出堅忍的特質，不該要求重新分配。即使保守主義者在這主張上處於劣勢，仍然表態支持。他們就是勞工階級與中產階級美國人，而自由主義者傲慢地認為他們是投票違背自身利益的傻瓜。
然而，自由主義者忽略了保守主義者關心自由與個人主義方面的精神問題。就像富裕的進步主義者投票違背自己的有限經濟利益，並支持精神上的利益平等，而勞工階級保守派也是如此。
一旦平等主義的轉變達到臨界點卻沒有禍害時，大多數保守主義者就會欣然接受。以同性婚姻為例，二○○一年只有十八％保守主義者表態支持，到了二○一七年則有四十一％支持者。隨著愈來愈多同志結婚，我預料大部分的保守主義者不久就能接納這種關係。
保守派和自由派的價值觀還有哪些不同之處？
簡而言之，保守主義者通常重視秩序、可預測性、穩定性、服從、神聖性、純潔、傳統、家庭、獨立、個人主義、愛國精神、優勢、權力、競爭力、報應、堅忍、生產力、忠誠、嚴加管教、自由以及公平。這些價值觀有沒有矛盾之處？有。
自由主義者通常重視合作、集體主義、多樣性、平等、批判性思維、質疑權威、解決衝突、和平、減少傷害、健康與安全、同情心、自由以及公平。這些價值觀有沒有矛盾之處？基於確認偏誤，我沒有發現哪裡不一致，但我相信保守主義者可以找到矛盾的地方。
保守主義者傾向於遵循傳統，對改革抱持謹慎的態度（也許自由主義者會說他們「害怕」改變）。除非他們了解建造柵欄的理由，不然他們不願意拆除柵欄。
保守主義者對自由的感受，跟自由主義者對平等的感受一樣強烈。他們的自由概念包括思考與發言的內容、不受「政治正確」支配，以及個人和私營企業不受遠端官僚制定的法規影響。但對某些保守主義者而言，與《聖經》約束、貞潔及性別角色有關的其他保守派價值觀相比，性愛自由是次要條件。
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【動畫】有些蔬果農藥洗不掉，你還放心給家人吃嗎？全台唯一百分百檢驗電商平台「無毒農」把關農藥殘留0死角
我們想讓你知道的是
蔬果外觀看不到的「農藥殘留」問題，是最常見的食安危機之一，非常值得留意。「無毒農」是台灣唯一「全產品檢驗」的農產平台，用最嚴謹的態度與決心，為消費者把關平台上的農產品安全。
「民以食為天」，吃是每天生活中不可或缺的一件事，而「天天五蔬果」則是維持健康的基本營養需求，但吃進肚裡的這些蔬菜、水果的食品安全，你放心嗎？
蔬果殘留的農藥不一定能洗掉，挑選優質蔬果來源最重要
農藥依據作用機制特性，可以分為系統性農藥、接觸性農藥兩種，接觸性農藥是將農藥噴灑在作物表面，讓病蟲害直接接觸藥劑而被殺滅；系統性農藥則會在植物體內透過輸導作用分布在植株中，以達到消滅病蟲害物的目的。由於系統性農藥是在植物體內而非僅在植物表面作用，若系統性農藥過量殘留時，無法透過清洗方式將其除去，所以挑選安心的蔬果來源，比將蔬果清洗仔細來得更重要。
蔬果農藥殘留怎麼驗？質譜快篩法最精準
要為所有的蔬果把關安全，可不容易！光是台北農產運銷公司（北農）單日的蔬菜成交量就可達約1,500噸，全台灣每天吃掉的蔬果這麼多，是怎麼把關的呢？目前國內的農產中心是採隨機抽驗方式，從大量蔬果中抽出一些樣本檢驗農藥殘留量，有時農藥殘留量不合格率可以達到10%，甚至在2021年時，行政院消保處抽驗網購蔬菜產品的農藥殘留結果更為驚人，不合格率達30%，其中一件青蔥產品的農藥超標量達到36倍；而2022年消基會抽驗同時抽驗進口草莓與本土草莓，不合格率竟也達到50%。這樣的狀況，實在讓人難以心安，非常需要仔細檢驗與把關。
那麼，蔬果的農藥殘留是使用什麼方式來檢驗呢？目前常用的農藥快速檢驗方法（快篩法）可分為生化法、拉曼光譜法、質譜快篩法。歷史最悠久的生化法是目前國內各大市場、量販店，最普遍的快篩方式，主要方式為讓農藥與試劑反應後生成顏色，以顏色變化測定農藥殘留量。這種方法快速、便宜，但對於農藥專一性較低，只能驗出30多種的農藥。
農藥種類越來越多、廠牌更複雜，接下來介紹的拉曼光譜法與質譜篩檢法，就是替代生化法的新科技。拉曼光譜法使用拉曼散射儀檢測，速度快是其優點，缺點則是偽陽性偏高，專一性不及質譜快篩法。至於質譜快篩法，是農委會農業藥物毒物試驗所研發的專利方法，獲得歐盟、美國、日本、台灣等多國專利，也是衛生福利部食品藥物管理署公開建議的檢驗方法。每種農藥只要有對應的有機物感應劑，就能驗得到，單件樣品檢測時間最快只要10分鐘。更重要的是檢驗結果更加精準、正確，是目前全世界農藥檢驗的標竿技術。但相對的，儀器成本非常高，需要長期投資，且對檢驗人員的專業有所要求。以防疫時代的醫療應用來譬喻，拉曼光譜法是很好的快篩試劑，質譜篩檢則是準確性、敏感性高的PCR檢測。
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