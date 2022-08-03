「殖利率倒掛」是否預言經濟衰退？我該盡快離開市場「現金為王」嗎？
我們想讓你知道的是
我們得知在殖利率倒掛之後，如果嘗試擇時進出，將股票換成類現金的短期債券，不但沒有辦法有效的發揮人們預期中的趨吉避凶，反而是帶來高機率的虧損結果。
為什麼大家總是會特別關注殖利率倒掛？這是因為在過去美股的歷史，一旦出現殖利率倒掛的現象，總是會伴隨著經濟衰退的到來。如下圖顯示的是1954年來，美國10年期與2年期公債的利差，可以看見一旦數值低於0，便是發生所謂的殖利率倒掛現象。
此外，根據Charlie Bilello的計算，從1976年來，一旦發生所謂殖利率倒掛的情況，平均歷時19個月就會導致經濟衰退。
然導致經濟衰退的平均時間是19個月，但當我們仔細看歷經的月數，最短的時間為七個月，最長則是差不多三年的35個月，其實看不出來一個較為明確的區間。
但無論如何，一旦出現殖利率倒掛的現象，新聞便會播報，投資人收到資訊後便開始恐慌，打開投資帳戶查看資產，煩惱該是否找個好時機賣出資產。
我們該擔心殖利率倒掛嗎？面對此現象又該怎麼做？
答案是，什麼也不要做。
殖利率倒掛要賣出股票嗎？
從上述的歷史經驗，似乎擔心殖利率倒掛現象有其原因，投資人擔心經濟衰退的到來，更可能導致著投資市場的下跌。
為了避免下跌造成的虧損，你很可能會想趁著殖利率倒掛發生之時，把投資市場的資金賣出轉為現金，好躲過未來的虧損，等待風平浪靜，市場恢復正常的樣貌，再轉入投資。
這種擇時進出市場的想法，是如此美好的想像，也是許多人目前正打算執行的行為。
投資是否有這麼簡單就能預測市場的走勢？透過一個指標便能洞悉未來？
讓我們看看研究文獻是怎麼看這個問題的。
在2019年，由Eugene F. Fama與Kenneth R. French共同發表的Inverted Yield Curves and Expected Stock Returns，針對是否要因為殖利率倒掛而賣出股票轉為現金的議題，做了一番研究，並且做出以下的結論。
We find no evidence that inverted yield curves predict stocks will underperform Treasury bills for forecast periods of one, two, three, and five years.
沒有任何證據能夠說明，因殖利率倒掛而賣出股票轉入現金（國庫券）的行為，在其後的1、2、3以及5年能獲得更好的報酬。
換句話說，當你選擇賣股而現金為王，是個非常不明智的決定。
對於此刻你來說，聽到不需因殖利率倒掛而賣出的看法，肯定有所震驚。因此，我有必要多讓你了解，在這篇文獻中，是如何詮釋此問題，並且下出此結論。
「Inverted Yield Curves and Expected Stock Returns」
在該論文中，為了理解殖利率倒掛與股票市場跟現金之間的關係，作者們為此規畫了一項實驗方法。
以下是該實驗的一些背景與條件設定:
- 回測時間為1975–2018
- 數據來源的國家、1975年有6個，1990有10個，1991則是11個，並且將此分為三種群組:美國市場、非美國市場以及全球市場
- 殖利率倒掛共來自於6種利差
這個實驗方法是這麼做的：當殖利率發生倒掛，便把市場的資產賣出，轉為一個月的國庫券（極類似現金的角色），直到利率不再有倒掛的現象，才會轉回市場投資，並且藉此觀察其後一、二、三以及五年對比買入持有的報酬。
也就是說，實驗組是個根據殖利率倒掛為買賣的條件設定，對照組則是買入持有不隨之起舞的組合。
此實驗的最主要目的，想了解在殖利率反轉過後，投資股票的報酬，是否會比現金還要差。
- 如果屬實，那殖利率倒掛之後，賣出股票是個合適的選擇
- 如果否定，那殖利率倒掛就是個雜訊
實驗的結果如下圖所示：
- Spread顯示的是利差：比方1-60代表的是五年期與一個月期的利率倒掛狀態
- Average顯示擇時進出相對於買入持有的平均超額報酬
- 嘗試根據殖利率狀態而擇時進出市場的策略，所帶來的波動也相對較高
此項實驗的結果，令人感到非常失望。
因為對於那些想要利用殖利率曲線試圖預測股票未來市場的人們來說，結果不盡人意。
在所有72種的實驗情況（六個利差*四個區間*三種市場），僅僅只有5個例子呈現擇時進出的優勢（通通都在非美市場），機率不到7%。
換句話說，當你決定根據殖利率曲線賣出股票轉為現金，你極可能面臨的結果，是輸給什麼都不做的：買入持有。
甚至可以說，此種擇時進出的策略，便是帶來虧損。
離開市場買入債券獲得超額報酬？
除此之外，在Nick Maggiulli的文章《The Yield Curve Just Inverted…Now What?》，一如往常，發揮NICK數據魔人的特質，採用過往美國市場，對於殖利率曲線倒掛之後的報酬走勢圖象，藉此了解倒掛後的報酬與其他非倒掛時刻的報酬差異，進一步地展現出與先前相同的結論。
在該篇文章中，作者所檢視的是十年期與兩年期的利差。
首先，觀察發生殖利率倒掛後一年的市場走勢如下。
- 紅色代表是發生殖利率倒掛後一年的報酬走勢
- 共出現六種情況
- 殖利率反轉的中位數報酬為4.7%
- 正常情況的中位數報酬為9.0%
如果我們將觀察的時間從一年延伸到兩年，結果依然是差不多的：
- 殖利率反轉的中位數報酬為4%
- 正常情況的中位數報酬為8%
難道，根據殖利率反轉的狀態，是代表未來市場的走勢即將放緩的訊號？先讓我們繼續看個五年觀察區間：
- 殖利率反轉的中位數報酬為6%
- 正常情況的中位數報酬為8%
就過往的歷史經驗來說，當殖利率產生倒掛，美國市場的表現有一定的機率表現會比非倒掛的時刻還要來的差。
但是，這並非是絕對的定論。
因為我們馬上可以找出一個絕佳的反例：在2019年的8月，就發生了殖利率倒掛的現象，但是美國市場從那時到現在的報酬，相信你很清楚，上漲超過50%以上，遠遠超出過往一般應有的水平。
除此之外，我相信你可能會有一個疑問，如果離開市場的資金，不是轉為現金而是換成債券，會不會就此改變結果呢？畢竟在反轉後的股票市場走勢並不如正常的情況，換成債券應該會比較好吧？
很可惜，並非如此。
儘管股票市場在殖利率反轉後的走勢不如正常情況，但債券市場在殖利率反轉後的表現，也將不如正常走勢。換句話說，一旦出現殖利率反轉，不管是股票還是債券，都容易呈現相較於一般情況較弱勢的增長。當兩者都表現不如預期，股票有高的機率能夠勝出債券的報酬。
從1970年以來，當發生殖利率倒轉後，觀察股票與債券後一年的中位數報酬
- 股票: 4.7%
- 五年期美國公債: 4%
就算我們將觀察的年限從一年延伸至兩年甚至是五年的長度，債券輸給股票的情況，依然沒有改變。
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新國科會主委吳政忠：部會協力串聯，打造不只科技部的科技，回應社會多元需求
我們想讓你知道的是
國家科學及技術委員會揭牌及主任委員布達儀式7月27日於科技大樓舉行，原科技部部長吳政忠出任首任主任委員，承接過去使命再提出四點精進方向，期待透過跨部會協力，布局新興科技與產業。
科技部改制為「國家科學及技術委員會」（以下稱「新國科會」），7月27日於科技大樓舉行揭牌及主任委員布達儀式，與會貴賓不只涵蓋產官學界，總統蔡英文及行政院長蘇貞昌也親臨會場，共同見證我國科研事務推動最高權責機關成立，為政府組織改造立下重要的里程碑。
新國科會打造不只是科技部的科技，建立科技與臺灣社會的多元聯繫
臺灣的科技不應該只有科技部，而是還有經濟部、衛福部等所有部會在一起，但是用科技部的名稱出去國外，好像就變成全臺灣的科技都是科技部的。所以我說，科技不會只有科技部的科技，應該是所有部會的總合。
新國科會首任主委吳政忠在致詞開頭即強調「部會合作」的組織核心，表示「科技不只是科技，科技與經濟、社會、環境等面相都有密切的關係」，也因此不應侷限於某個部分，應當是多個部會、學術界、產業界等攜手合作推動。
有別於過去科技部與行政院科技會報辦公室以合作關係來協調部會，未來新國科會改以委員會的組織形式運行，透過每月主要部會的首長共同商議策略方向，能夠整合部會資源，協作共達目標，此舉不只立下我國科技發展全新的里程碑，也讓臺灣能夠更靈敏的面對國際競爭。
新國科會前身是1959年行政院國家科學委員會，又於2014年改制為科技部，過去肩負推動全國整體科技發展、支援學術基礎研究，以及發展科學園區等三大使命，在歷任部長的努力下，更將創新創業加入推動目標。如今的新國科會不只承接過去使命，主任委員吳政忠更提出以下四點未來新國科會所精進的方向：
一、跨部會協力，布局新興科技與產業
儘管臺灣小、科技預算不如國外，但臺灣部會之間高效率、精準連結的合作模式，將成為與國外競爭時的最大優勢，而「跨部會」溝通不只是未來新國科會的努力目標，也是新國科會最核心的思考架構。
二、基礎學術研究奠基
回顧過去兩年臺灣新冠疫情的防疫成果，無論在病毒醫學還是疫苗研發領域，基礎科學研究一直都是技術開發的堅強後盾；所以在臺灣邁向國際頂尖的路上，無論半導體、太空、還是人工智慧，科技的基礎研究與國際互動都將是新國科會注重的發展方向。
三、打造精緻多元的生活科學園區
過去半導體產業已替臺灣打下堅實的基礎，科技園區的產值從2.7兆成長到去（2021）年3.7兆，但除了半導體，其他的產業也需要布局，尤其是精準健康、智慧農醫、電動車、太空科技、低軌衛星等「接近生活」的重點產業。
四、實踐科技的人文社會價值
隨著科技與生活拉近距離，未來的科技發展必然需要與社會需求、環境永續連結，回應外在社會環境的變化；此外，科技人才培育、加強臺灣女性在科技面的投入比例，都將是未來新國科會欲強化的目標。
進一步探究，就會發現上述新國科會的策略方針並非憑空發想，而是源自對產業發展的細微觀察與豐富的知識、經驗的珍貴結晶。早在吳政忠任職行政院科技顧問組副執行秘書時，就已觀察到「當科技更接近生活，產品價值就會大幅度的翻倍成長」的現象，再回顧臺灣善於代工製造零件的發展歷史，才萌生「將臺灣強而有力的製造技術與創新想法整合」的初步想法。
但是「整合」一詞的背後，需要的是基礎研究、應用研究，產業實務之間的環環相扣，過程不只涉及公私跨部門、跨領域的協調，也是一個漫長轉換的過程，並非一蹴可及。最後，在數年醞釀及無數人的共同努力下，儘管過程困難重重，以「部會合作」思考為核心的組織架構「新國科會」終於順利誕生，讓整體國家的科技發展得以提升至行政院層級的高度，向下整合上中游的基礎研究、下游的應用研究及產業實務的連接，創造更多的商機與價值。
新國科會的挑戰與期許，後疫情時代的科技人文關懷
如今全球進入後疫情時代，國際關係變動不定，更面臨供應鏈重組、數位轉型等產業挑戰，科技作為國家發展重要的中堅力量，勢必需要更快速的布局因應，在變動中搶得先機。但除了研究與創新，科技與人文社會的結合也是新國科會的一大核心。
隨著人工智慧、太空等科技發展，生活中科技將無所不在，因此未來傳統產業必然將被完全翻轉，此時人文社會科學就扮演嫁接技術與生活文化的重要橋樑，彰顯科學研究成果對人類福祉的巨大貢獻。但這一切的前提是科技與社會必須主動伸手，彼此接觸、相互了解，攜手促進社會總體的福祉發展。新國科會成立之日，同時也是「國科會職場互助教保服務中心[註]」揭牌日，便能看見國科會對人文的用心，除了前述四大重點外，對於女性人才的培育、原住民教育的深耕、環境永續，都將是國科會的重點目標，如何透過科技連結社會的需求，正是新國科會追求的核心，因此新國科會不只是部會整合、資源分配與未來展望而已，更是將科技應用在民間的推動者，同時成為科技與人文交流的平台，最大化科技對總體社會福祉的貢獻。
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[註]：國科會職場互助教保服務中心於110年8月開辦，位於科技大樓1樓，是臺灣公共托育協會承接的第一間職場教保中心。以平價、優質、非營利、社區化之方向營運，希望透過政府與公益法人團體協力的方式，結合民間團體資源，提供孩子優質的教保品質，減輕社區家庭照顧負擔，提升教保人員工作環境與權益。資料來源：財團法人彭婉如文教基金會。