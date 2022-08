「殖利率倒掛」是否預言經濟衰退？我該盡快離開市場「現金為王」嗎？

為什麼大家總是會特別關注殖利率倒掛?這是因為在過去美股的歷史,一旦出現殖利率倒掛的現象,總是會伴隨著經濟衰退的到來。如下圖顯示的是1954年來,美國10年期與2年期公債的利差,可以看見一旦數值低於0,便是發生所謂的殖利率倒掛現象。

此外,根據Charlie Bilello的計算,從1976年來,一旦發生所謂殖利率倒掛的情況,平均歷時19個月就會導致經濟衰退。

然導致經濟衰退的平均時間是19個月,但當我們仔細看歷經的月數,最短的時間為七個月,最長則是差不多三年的35個月,其實看不出來一個較為明確的區間。

但無論如何,一旦出現殖利率倒掛的現象,新聞便會播報,投資人收到資訊後便開始恐慌,打開投資帳戶查看資產,煩惱該是否找個好時機賣出資產。

我們該擔心殖利率倒掛嗎?面對此現象又該怎麼做?

答案是,什麼也不要做。

從上述的歷史經驗,似乎擔心殖利率倒掛現象有其原因,投資人擔心經濟衰退的到來,更可能導致著投資市場的下跌。

為了避免下跌造成的虧損,你很可能會想趁著殖利率倒掛發生之時,把投資市場的資金賣出轉為現金,好躲過未來的虧損,等待風平浪靜,市場恢復正常的樣貌,再轉入投資。

這種擇時進出市場的想法,是如此美好的想像,也是許多人目前正打算執行的行為。

投資是否有這麼簡單就能預測市場的走勢?透過一個指標便能洞悉未來?

讓我們看看研究文獻是怎麼看這個問題的。

在2019年,由Eugene F. Fama與Kenneth R. French共同發表的Inverted Yield Curves and Expected Stock Returns,針對是否要因為殖利率倒掛而賣出股票轉為現金的議題,做了一番研究,並且做出以下的結論。

We find no evidence that inverted yield curves predict stocks will underperform Treasury bills for forecast periods of one, two, three, and five years.