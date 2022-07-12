《經濟學人》示警「晶片業榮景恐陷入超大型破滅」，專家分析IC設計、 DRAM業者壓力較大
我們想讓你知道的是
《經濟學人》指出，2021年因疫情干擾的供應鏈中斷，全球晶片廠加速且擴大投資晶片工廠，新產能預計2022年底投產，今年到2024年還有58座新廠動工，全球產能將暴增40%，屆時將出現生產過剩。
近來半導體業界不平靜，一方面受到全球景氣下行影響，另一方面又因各國拚命蓋晶圓廠產能劇增，一來一往間「供過於求」的傳聞不脛而走，《經濟學人》示警「晶片業榮景恐陷超大型破滅」。不過，專家強調下半年晶圓代工、矽晶圓和功率半導體業績表現將優於IC設計、 DRAM等業者。
半導體業將走向破滅？
繼全球市場研究機構集邦科技（TrendForce）直指半導體業的「砍單潮」來襲後；英國媒體《經濟學人》也以「經歷渦輪式榮景後，晶片製造商要陷入超大型的破滅了嗎？」為題，向外界示警晶片業榮景將結束。
《經濟學人》強調，2021年因疫情干擾的供應鏈中斷，全球晶片廠加速且擴大投資晶片工廠，新產能預計2022年底投產，屆時將出現生產過剩。報導強調，今年到2024年還有58座新廠動工，全球產能將暴增40%。
受到通膨、戰爭等影響，消費市場的需求面正在快速消退中。台經院產經資料庫總監劉佩真告訴《關鍵評論網》，PC和手機兩大晶片用戶正快速降溫，再加上經濟陷入衰退，這些導致半導體利空、多交錯雜音頻傳，儼然成為市場一大隱憂。
各國政府豪擲千金蓋晶圓廠
《經濟學人》還直指政治因素。目前歐美和中國政府均對晶片業者投入大筆補貼，例如美國的晶片法案（CHIPS Act for America）砸下520億美金，歐盟也欲投入430億歐元的歐洲晶片法案（European Chips Act）；再加上台印日韓中等國家也有類似補貼計畫，都可以觸發晶片過剩的窘境。
例如近日歐美兩大晶片製造商意法半導體（STMicroelectronics）和格羅方德（GlobalFoundries）兩家公司又將投資57億歐元（新台幣1728億元）在法國建造1座新的半導體工廠。
法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）強調，政府計劃以「超過50億歐元（台幣1516億元）」支持晶片製造，這是「建構2030年的法國」（France 2030）產業計劃的一部分。
對此，生產電子產品的日本京瓷公司社長谷本秀夫告訴《日經亞洲》，半導體產業需要區分先進製程和成熟製程。他認為28奈米以上的成熟製程的需求將在2022年下半年起告一段落，然而10奈米以下的先進製程仍供不應求。
先進製程仍短缺，成熟製程要看電動車銷量
谷本秀夫表示，半導體業過去以4年為一週期出現榮景和蕭條，最近則延長至6至7年。他認為必須要樂觀地展開投資，一來借鏡歷史，在2000年的網路泡沫時半導體也未受打擊；二來疫情推動數位化，成為半導體業的利基。
不過，值得一提的是中國電動車市場並未如外界預測般大幅衰退。根據中國乘用車市場訊息聯席會公布數據，受惠於北京的「新能源車下鄉政策」，5月份中國電動車行業維持高成長，銷量達到44.7萬輛，年增長105%。
群益投信分析指出，中國中央、地方均有補助民眾購入電動車，包含：減半徵收車輛購置稅、增設車牌指標、發放消費券和現金補貼等，意味短期雖有顛簸，無礙整體反彈趨勢。這也意味著電動車銷量將支撐成熟晶片的需求。
此外，資深產業分析師鄭凱安也表示，即使上半年出現消費性電子需求銳減，長期仍有5G、AI、物聯網、車用電子等應用驅動半導體產業穩定成長。至於晶片供需失衡問題，2022年將持續，但隨著晶圓廠積極擴產，以及短期需求收斂，2023年供需可望趨於穩定。
IC設計、 DRAM業者仍疲弱
資策會MIC也預估，面對全球通膨、疫情以及歐洲戰事等負面影響，晶片與終端業者都可能再下修全年出貨目標，IC設計業將面臨更大的高庫存與營運成本壓力。
劉佩真指出，目前倘若廠商過於集中單一產品受疲弱市場影響，業績壓力較大；但在產品分布多元、產業居於領導地位就能維持強勁成長，如台積電。但是，產業整體來說以晶圓代工、矽晶圓和功率半導體優於IC設計、 DRAM等業者。
劉佩真分析，IC設計部分業者因去年高基期反轉且受到消費市場滑落影響，目前壓力相對沈重；而 DRAM歷經上半年整理，業績仍未有起色，預計第3季還是會延續弱勢，呈現旺季不旺的態勢。也意味著短期內經濟陰霾仍受通膨籠罩。
延伸閱讀
- 歐盟推430億歐元「歐洲晶片法案」打造本土半導體產業，點名台灣是理念相近的夥伴
- 台經院總監劉佩真：台灣半導體業未來10年的機遇與挑戰
- 手機市況反轉庫存過高，三星暫停拉貨延長至8月底，專家：下半年還有一線生機
- 三星宣布7月底前暫停對外採購零組件，產業界譁然，台灣面板雙虎首當其衝
- 半導體成熟製程「砍單潮」來襲，電視、PC等需求急凍，8吋晶圓產能利用率恐下探9成
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：翁世航
Tags：
【一圖看懂】「農膜回收三原則」正確回收、減少污染，友善環境愛地球
我們想讓你知道的是
將農膜以正確方式妥善回收，有助於減少環境污染，更可以增加資源再利用的機會，達到友善環境、永續資源的目標。
在農業生產的過程中，農民會運用許多不同的資材來讓農活更順利進行，其中最常見的資材之一就是「農膜」。
農膜是什麼呢？農膜是用於覆蓋農地或溫(網)室披覆的塑膠布，其中，覆蓋農地的塑膠布常見用於栽培草莓、小番茄、瓜果等農作物。使用農膜的好處包含抑制雜草生長、防止雨水沖刷土壤，也能降低肥料與農藥的使用，雙色農膜的淺色面還有反射陽光、幫助日照均勻的效果，因此是許多農民不可或缺的資材。
然而農田覆蓋用的農膜屬於消耗品，必須年年更換，根據農糧署統計，每年農業生產過後所衍生的農膜超過一萬公噸，數量相當可觀。這些用過的農膜大多夾雜泥土或植物殘株，難以回收再利用，因此有部分農民會將其作為垃圾丟棄，甚至是違法棄置掩埋、私下焚燒，造成環境負擔與空氣污染。
農膜問題OUT！農委會與環保署攜手打造完整農膜回收流程
為解決農膜對環境的影響，農糧署與環保署共同合作，一起解決農膜去化問題，由農糧署提供宣導與講習、輔導農民使用正確回收方式收集農膜，環保署負責協調地方環保單位集中清運，交由再利用業者進行回收處理，以跨部會合作方式建立完整農膜回收流程，有效解決廢棄農膜問題。
使用過的農膜可透過人工、機械方式進行回收，收集過程務必遵循「農膜回收三原則」，才能讓回收農膜的再利用性變得更好。農膜回收三原則分別為：
- 在天氣好且土壤乾燥時進行回收
- 將農膜上的殘株、石子與沙土抖落，減少異物夾雜
- 將回收好的農膜折疊整齊並依照材質分類
農民可以採取人工方式回收農膜，不論是單人、雙人回收，農糧署都建議依照回收三原則的執行方式讓回收效率最佳化；若以機械方式回收農膜，則能同時初步清潔與摺疊農膜，省時省力又增加回收可利用性，目前農糧署有補助購置農膜回收機（附掛式塑膠布回收機），個別農民補助1/3、農民團體補助1/2，幫助農民做好回收工作。
要解決農膜衍生的環境問題，需要農民與政府一同攜手努力達成，除了回收時遵循農膜回收三原則整理農膜外，也建議優先採購可回收利用材質，或者採用替代材料取代傳統塑膠農膜，例如改用稻殼、稻稈、生物性可分解農膜等，以多管齊下的方式，改善農膜污染問題，讓環境變得更好！
[行政院農業委員會農糧署 廣告]