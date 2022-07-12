《經濟學人》示警「晶片業榮景恐陷入超大型破滅」，專家分析IC設計、 DRAM業者壓力較大

近來半導體業界不平靜，一方面受到全球景氣下行影響，另一方面又因各國拚命蓋晶圓廠產能劇增，一來一往間「供過於求」的傳聞不脛而走，《經濟學人》示警「晶片業榮景恐陷超大型破滅」。不過，專家強調下半年晶圓代工、矽晶圓和功率半導體業績表現將優於IC設計、 DRAM等業者。

半導體業將走向破滅？

繼全球市場研究機構集邦科技（TrendForce）直指半導體業的「砍單潮」來襲後；英國媒體《經濟學人》也以「經歷渦輪式榮景後，晶片製造商要陷入超大型的破滅了嗎？」為題，向外界示警晶片業榮景將結束。

《經濟學人》強調，2021年因疫情干擾的供應鏈中斷，全球晶片廠加速且擴大投資晶片工廠，新產能預計2022年底投產，屆時將出現生產過剩。報導強調，今年到2024年還有58座新廠動工，全球產能將暴增40%。

受到通膨、戰爭等影響，消費市場的需求面正在快速消退中。台經院產經資料庫總監劉佩真告訴《關鍵評論網》，PC和手機兩大晶片用戶正快速降溫，再加上經濟陷入衰退，這些導致半導體利空、多交錯雜音頻傳，儼然成為市場一大隱憂。

各國政府豪擲千金蓋晶圓廠

《經濟學人》還直指政治因素。目前歐美和中國政府均對晶片業者投入大筆補貼，例如美國的晶片法案（CHIPS Act for America）砸下520億美金，歐盟也欲投入430億歐元的歐洲晶片法案（European Chips Act）；再加上台印日韓中等國家也有類似補貼計畫，都可以觸發晶片過剩的窘境。

例如近日歐美兩大晶片製造商意法半導體（STMicroelectronics）和格羅方德（GlobalFoundries）兩家公司又將投資57億歐元（新台幣1728億元）在法國建造1座新的半導體工廠。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）強調，政府計劃以「超過50億歐元（台幣1516億元）」支持晶片製造，這是「建構2030年的法國」（France 2030）產業計劃的一部分。

對此，生產電子產品的日本京瓷公司社長谷本秀夫告訴《日經亞洲》，半導體產業需要區分先進製程和成熟製程。他認為28奈米以上的成熟製程的需求將在2022年下半年起告一段落，然而10奈米以下的先進製程仍供不應求。

先進製程仍短缺，成熟製程要看電動車銷量

谷本秀夫表示，半導體業過去以4年為一週期出現榮景和蕭條，最近則延長至6至7年。他認為必須要樂觀地展開投資，一來借鏡歷史，在2000年的網路泡沫時半導體也未受打擊；二來疫情推動數位化，成為半導體業的利基。

不過，值得一提的是中國電動車市場並未如外界預測般大幅衰退。根據中國乘用車市場訊息聯席會公布數據，受惠於北京的「新能源車下鄉政策」，5月份中國電動車行業維持高成長，銷量達到44.7萬輛，年增長105%。

群益投信分析指出，中國中央、地方均有補助民眾購入電動車，包含：減半徵收車輛購置稅、增設車牌指標、發放消費券和現金補貼等，意味短期雖有顛簸，無礙整體反彈趨勢。這也意味著電動車銷量將支撐成熟晶片的需求。

此外，資深產業分析師鄭凱安也表示，即使上半年出現消費性電子需求銳減，長期仍有5G、AI、物聯網、車用電子等應用驅動半導體產業穩定成長。至於晶片供需失衡問題，2022年將持續，但隨著晶圓廠積極擴產，以及短期需求收斂，2023年供需可望趨於穩定。

IC設計、 DRAM業者仍疲弱

資策會MIC也預估，面對全球通膨、疫情以及歐洲戰事等負面影響，晶片與終端業者都可能再下修全年出貨目標，IC設計業將面臨更大的高庫存與營運成本壓力。

劉佩真指出，目前倘若廠商過於集中單一產品受疲弱市場影響，業績壓力較大；但在產品分布多元、產業居於領導地位就能維持強勁成長，如台積電。但是，產業整體來說以晶圓代工、矽晶圓和功率半導體優於IC設計、 DRAM等業者。

劉佩真分析，IC設計部分業者因去年高基期反轉且受到消費市場滑落影響，目前壓力相對沈重；而 DRAM歷經上半年整理，業績仍未有起色，預計第3季還是會延續弱勢，呈現旺季不旺的態勢。也意味著短期內經濟陰霾仍受通膨籠罩。

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核稿編輯：翁世航