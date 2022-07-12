一週三位導演被捕：伊朗名賈法潘納希導再度遭政府拘捕，坎城、柏林影展怒斥：「這是對言論和藝術自由的侵犯」
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近一周內，算上賈法潘納希就有3名伊朗電影人被捕，另外兩位分別為穆罕默德拉素羅夫（Mohammad Rasoulof）以及穆斯塔法阿利赫馬德（Mostafa Aleahmad），而賈法潘納希與穆罕默德拉素羅夫都是享譽國際的知名導演，這舉也引來了歐洲影壇的不滿。
根據《綜藝報》等多家外媒報導，伊朗名導賈法潘納希（Jafar Panahi）於7月11日在伊朗首都德黑蘭遭到拘押，詳細原因不明，不過有可能是在前往關心同行導演的狀況下，慘遭拘捕。
近一周內，算上賈法潘納希就有3名伊朗電影人被捕，另外兩位分別為穆罕默德拉素羅夫（Mohammad Rasoulof）以及穆斯塔法阿利赫馬德（Mostafa Aleahmad），而賈法潘納希與穆罕默德拉素羅夫都是享譽國際的知名導演。
剛滿62歲的賈法潘納希，為伊朗電影新浪潮運動的代表人物，1995年執導的首部劇情長片《白氣球》就在坎城獲得旨在鼓勵新銳導演的「金攝影機獎」，兩年之後，第二部劇情長片《誰能帶我回家》拿到了盧卡諾影展的最佳影片金豹獎，到了2000年第三部劇情片《生命的圓圈》前往威尼斯影展主競賽單元，並拿到國際影評人費比西獎以及最高榮譽金獅獎。
在千禧年左右，賈法潘納希在國際影展上逐漸展露頭角，而後成為世界上備受讚譽的伊朗導演。此後，2003年《血染的黃金》獲得坎城一種注目單元評審團獎；2006年《花樣足球少女》獲得柏林影展評審團大獎；2013年《好戲不散場》獲得柏林影展最佳劇本獎，2015年《計程人生》獲得柏林影展最高榮譽金熊獎；2018年《三張面孔》獲得坎城影展最佳劇本獎。
賈法潘納希從影30餘年，執導的劇情長片幾乎都能在國際重要影展獲獎，代表性與重要性不言而喻。而其中值得一提的，是2015年的《計程人生》。賈法潘納希當時因犀利的影像針貶了社會窠臼，同時積極參與政治活動，成為伊朗政權當局的麻煩人物，而當時政府以「危害國家安全」、「實施反對伊斯蘭共和國的宣傳」等罪名，將賈法潘納希逮捕入獄，並要求20年內不准拍攝電影、撰寫劇本等等。
不過，賈法潘納希仍舊找到方法拍攝電影，以及低成本且偷拍的方式完成了《計程人生》，同時不畏政權脅迫，送往柏林影展參賽，最終獲得最高榮譽金熊獎，當時引起國際影壇極大的關注。
至於穆罕默德拉素羅夫則是現年50歲，於2002年交出首部劇情長片《奔向黎明》，一直到2011年，穆罕默德拉素羅夫就以《不能說的再見》首度打入歐洲三大影展之一的坎城影展，並在一種注目單元拿到最佳導演獎。
之後的兩部作品《不滅的真相》以及《正直好人》都在坎城一種注目單元競賽，前者獲得國際影評人費比西獎，後者獲得最佳影片。直到2020年的《無邪》前往柏林影展，也拿下最高榮譽金熊獎。
與賈法潘納希一樣的是，穆罕默德拉素羅夫也曾入獄。2010年，穆罕默德拉素羅夫就和賈法潘納希在片場共同遭到逮捕，並判刑6年，而後減刑1年。而到了2017年，穆罕默德拉素羅夫遭控「危害國家安全」和「實施反對伊斯蘭共和國的宣傳」，再度遭到政府監禁，禁止出境和參與任何政治活動。
如今賈法潘納希、穆罕默德拉素羅夫再度被捕，此事也引起歐洲影壇的強烈斥責與反對。
根據外媒報導，穆罕默德拉素羅夫、穆斯塔法阿利赫馬德在上週遭到拘捕，理由是在社群媒體公開批評政府，並被指控與反政府團體有所牽連，同時犯下違反國安罪行。
據悉穆罕默德拉素羅夫、穆斯塔法阿利赫馬德兩人的抗議，與阿巴丹（Abadan）一棟大樓倒塌事件有關，今年5月23日，大樓倒塌導致40餘人死亡，同時引發了反政府的抗議行動。抗議人士認為，此大樓倒塌的意外是因為官員貪腐所導致。而警方單位出面鎮壓，因此雙方爆發衝突，民眾也發起「put your gun down」的社群標籤，呼籲警方單位使用暴力。
而包含賈法潘納希、穆罕默德拉素羅夫、穆斯塔法阿利赫馬德等人在內的多名伊朗影視工作者，參與簽署了反對警察暴力的呼籲。而後穆罕默德拉素羅夫、穆斯塔法阿利赫馬德就遭拘捕，今日竟又傳出賈法潘納希也入獄的消息。
對於此消息，坎城影展官方出面大聲斥責這樣的拘捕行動，以及對伊朗藝術家們的鎮壓，並呼籲立即釋放3名電影人，坎城聲明表示：「不只伊朗，坎城影展還希望重申對全世界所有遭受暴力和鎮壓的人的支持。坎城影展永遠是來自世界各地藝術家的避風港，為這些人服務，並大聲清晰地傳達他們的聲音，同時捍衛創作自由和言論自由。」
除了坎城影展之外，柏林影展宣稱對此事感到非常憤怒，也發布了嚴厲聲明：「逮捕賈法潘納希是對言論自由和藝術自由的再一次侵犯，我們要求伊朗當局立即釋放被拘留的電影製作人。」
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核稿編輯：楊士範
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【一圖看懂】「農膜回收三原則」正確回收、減少污染，友善環境愛地球
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將農膜以正確方式妥善回收，有助於減少環境污染，更可以增加資源再利用的機會，達到友善環境、永續資源的目標。
在農業生產的過程中，農民會運用許多不同的資材來讓農活更順利進行，其中最常見的資材之一就是「農膜」。
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然而農田覆蓋用的農膜屬於消耗品，必須年年更換，根據農糧署統計，每年農業生產過後所衍生的農膜超過一萬公噸，數量相當可觀。這些用過的農膜大多夾雜泥土或植物殘株，難以回收再利用，因此有部分農民會將其作為垃圾丟棄，甚至是違法棄置掩埋、私下焚燒，造成環境負擔與空氣污染。
農膜問題OUT！農委會與環保署攜手打造完整農膜回收流程
為解決農膜對環境的影響，農糧署與環保署共同合作，一起解決農膜去化問題，由農糧署提供宣導與講習、輔導農民使用正確回收方式收集農膜，環保署負責協調地方環保單位集中清運，交由再利用業者進行回收處理，以跨部會合作方式建立完整農膜回收流程，有效解決廢棄農膜問題。
使用過的農膜可透過人工、機械方式進行回收，收集過程務必遵循「農膜回收三原則」，才能讓回收農膜的再利用性變得更好。農膜回收三原則分別為：
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要解決農膜衍生的環境問題，需要農民與政府一同攜手努力達成，除了回收時遵循農膜回收三原則整理農膜外，也建議優先採購可回收利用材質，或者採用替代材料取代傳統塑膠農膜，例如改用稻殼、稻稈、生物性可分解農膜等，以多管齊下的方式，改善農膜污染問題，讓環境變得更好！
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