一週三位導演被捕：伊朗名賈法潘納希導再度遭政府拘捕，坎城、柏林影展怒斥：「這是對言論和藝術自由的侵犯」

根據《綜藝報》等多家外媒報導，伊朗名導賈法潘納希（Jafar Panahi）於7月11日在伊朗首都德黑蘭遭到拘押，詳細原因不明，不過有可能是在前往關心同行導演的狀況下，慘遭拘捕。

近一周內，算上賈法潘納希就有3名伊朗電影人被捕，另外兩位分別為穆罕默德拉素羅夫（Mohammad Rasoulof）以及穆斯塔法阿利赫馬德（Mostafa Aleahmad），而賈法潘納希與穆罕默德拉素羅夫都是享譽國際的知名導演。

剛滿62歲的賈法潘納希，為伊朗電影新浪潮運動的代表人物，1995年執導的首部劇情長片《白氣球》就在坎城獲得旨在鼓勵新銳導演的「金攝影機獎」，兩年之後，第二部劇情長片《誰能帶我回家》拿到了盧卡諾影展的最佳影片金豹獎，到了2000年第三部劇情片《生命的圓圈》前往威尼斯影展主競賽單元，並拿到國際影評人費比西獎以及最高榮譽金獅獎。

在千禧年左右，賈法潘納希在國際影展上逐漸展露頭角，而後成為世界上備受讚譽的伊朗導演。此後，2003年《血染的黃金》獲得坎城一種注目單元評審團獎；2006年《花樣足球少女》獲得柏林影展評審團大獎；2013年《好戲不散場》獲得柏林影展最佳劇本獎，2015年《計程人生》獲得柏林影展最高榮譽金熊獎；2018年《三張面孔》獲得坎城影展最佳劇本獎。

賈法潘納希從影30餘年，執導的劇情長片幾乎都能在國際重要影展獲獎，代表性與重要性不言而喻。而其中值得一提的，是2015年的《計程人生》。賈法潘納希當時因犀利的影像針貶了社會窠臼，同時積極參與政治活動，成為伊朗政權當局的麻煩人物，而當時政府以「危害國家安全」、「實施反對伊斯蘭共和國的宣傳」等罪名，將賈法潘納希逮捕入獄，並要求20年內不准拍攝電影、撰寫劇本等等。

不過，賈法潘納希仍舊找到方法拍攝電影，以及低成本且偷拍的方式完成了《計程人生》，同時不畏政權脅迫，送往柏林影展參賽，最終獲得最高榮譽金熊獎，當時引起國際影壇極大的關注。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 2006年賈法潘納希出席柏林影展

Photo Credit: Reuters / 達志影像 2015年賈法潘納希憑藉《計程人生》獲得柏林金熊獎，因限制出境由姪女代領獎。

至於穆罕默德拉素羅夫則是現年50歲，於2002年交出首部劇情長片《奔向黎明》，一直到2011年，穆罕默德拉素羅夫就以《不能說的再見》首度打入歐洲三大影展之一的坎城影展，並在一種注目單元拿到最佳導演獎。

之後的兩部作品《不滅的真相》以及《正直好人》都在坎城一種注目單元競賽，前者獲得國際影評人費比西獎，後者獲得最佳影片。直到2020年的《無邪》前往柏林影展，也拿下最高榮譽金熊獎。

與賈法潘納希一樣的是，穆罕默德拉素羅夫也曾入獄。2010年，穆罕默德拉素羅夫就和賈法潘納希在片場共同遭到逮捕，並判刑6年，而後減刑1年。而到了2017年，穆罕默德拉素羅夫遭控「危害國家安全」和「實施反對伊斯蘭共和國的宣傳」，再度遭到政府監禁，禁止出境和參與任何政治活動。

如今賈法潘納希、穆罕默德拉素羅夫再度被捕，此事也引起歐洲影壇的強烈斥責與反對。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 2017年穆罕默德拉素羅夫出席坎城影展

Photo Credit: Reuters / 達志影像 2020年穆罕默德拉素羅夫憑藉《無邪》獲得柏林金熊獎，因限制出境由女兒代領獎，並以電話連線方式出席記者會。

根據外媒報導，穆罕默德拉素羅夫、穆斯塔法阿利赫馬德在上週遭到拘捕，理由是在社群媒體公開批評政府，並被指控與反政府團體有所牽連，同時犯下違反國安罪行。

據悉穆罕默德拉素羅夫、穆斯塔法阿利赫馬德兩人的抗議，與阿巴丹（Abadan）一棟大樓倒塌事件有關，今年5月23日，大樓倒塌導致40餘人死亡，同時引發了反政府的抗議行動。抗議人士認為，此大樓倒塌的意外是因為官員貪腐所導致。而警方單位出面鎮壓，因此雙方爆發衝突，民眾也發起「put your gun down」的社群標籤，呼籲警方單位使用暴力。

而包含賈法潘納希、穆罕默德拉素羅夫、穆斯塔法阿利赫馬德等人在內的多名伊朗影視工作者，參與簽署了反對警察暴力的呼籲。而後穆罕默德拉素羅夫、穆斯塔法阿利赫馬德就遭拘捕，今日竟又傳出賈法潘納希也入獄的消息。

對於此消息，坎城影展官方出面大聲斥責這樣的拘捕行動，以及對伊朗藝術家們的鎮壓，並呼籲立即釋放3名電影人，坎城聲明表示：「不只伊朗，坎城影展還希望重申對全世界所有遭受暴力和鎮壓的人的支持。坎城影展永遠是來自世界各地藝術家的避風港，為這些人服務，並大聲清晰地傳達他們的聲音，同時捍衛創作自由和言論自由。」

除了坎城影展之外，柏林影展宣稱對此事感到非常憤怒，也發布了嚴厲聲明：「逮捕賈法潘納希是對言論自由和藝術自由的再一次侵犯，我們要求伊朗當局立即釋放被拘留的電影製作人。」

We are outraged to hear of the arrest of yet another Iranian filmmaker, Golden Bear Winner Jafar Panahi. "We ask the Iranian authorities to release the detained filmmakers immediately", say the Berlinale directors Mariette Rissenbeek and Carlo Chatrian.https://t.co/H6G13R8kvr pic.twitter.com/ruUgCuZnIX — Berlinale (@berlinale) July 11, 2022

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核稿編輯：楊士範