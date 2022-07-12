從眼到心——初訪香港故宮文化博物館
我們想讓你知道的是
的確，展品才是主角。建築物不過才剛剛豎立起來，沒有歷史，安份地扮演載體的角色，是對文物恰當的尊重。
文：李海燕（香港藝術刊物編輯、藝評人）
前往香港故宮文化博物館（故宮），不論搭乘扶手電梯或拾級而上，參觀者從地面抵達入口所在的平台時，會感到豁然開闊；仰望主樓的話，對建築物上闊下窄的設計意念，也許會看出端倪。作為國家的城市之一，加上土地資源有限，香港故宮的空間規模定不可比北京的大，然而，沒有足夠氣勢的話，又配不上展品代表的宮廷文化之瑰麗。假如在進入故宮前舉頭一望而生出或多或少的巍然之感的話，將有助參觀經驗的導向。
故宮的內部裝潢意料之外地低調。牆壁和傢俱顏色偏深，有硃砂色的點綴，中國人的紅不耀眼但沉厚，像血。延展大廳天花的巨大裝飾，其金色也是反光度不高的啞金。的確，展品才是主角。建築物不過才剛剛豎立起來，沒有歷史，安份地扮演載體的角色，是對文物恰當的尊重。八個展廳分佈在三個樓層，廳與廳之間休息空間充足；可是，不知是廳內本來就狹小還是展品太多，圍著展品像看珍禽異獸般嘖嘖稱奇是可以的，空間卻無法喚起參觀者對歷史作為整體的崇敬。
文物之為歷史，不只因為年代久遠，還有它們是技師的思和巧的集體實踐，代代傳承；有為貴族吸納的民間技藝，亦有庶民以示優越而模仿的宮廷慣例，統治者和臣民往來互動，文化面貌在流動中漸漸變得清晰。正如香港故宮現有的藏品中，有來自香港收藏家的捐贈，在「同賞共樂——穿越香港收藏史」展出的，除了金飾和佛像，品味優雅的茶壺和明式傢俱，亦有來自民間的嶺南畫派始創人高劍父的《文化浩劫圖》（1941）。
昔日的天子，形象化了人對自然的敬畏，人用最大的巧思和最靈敏的雙手來豐富皇族的物質生活，以示尊敬，在過程中發展出的美，成為了精神上的追求。在故宮展出的文物之中，大都是生活器物，即使是書畫，也不乏為記事而寫的。見證這種既來自又超越了生活的成就，正是參觀文物的趣味，讓我們回溯人類如何跨越功能性與精神性之間的分野：一方面駕馭器物來擴展力量，另一方面依賴器物來修鍊性靈。例如用作食具的陶瓷，直接聯繫維持生命的三餐，碗盤的弧度，優雅地配合著弓起的掌心，在「凝土為器——故宮博物院珍藏陶瓷」展廳中，不論是沉默觀賞或高談闊論的參觀者，彷彿感到碗盤在手中的重量和溫度，食物和進食的滋潤感覺油然而生，文物由眼見的身外物成為了召喚身體記憶的能動者。
從這個層面思考的話，六位香港當代藝術家以全新創作回應故宮文物的「古今無界——故宮文化再詮釋」展覽，對「文物」和「藝術」的想像可謂另闢蹊徑。在這裡，「藝術」是近代西方的個人式的，藝術品的價值在其無用之用。展覽對文物進行了去脈絡化的處理，其中吳子昆的《物化》更直接以去脈絡化作為創作方法以及自我批評。雖然是當代藝術中常見的處理，但是當參觀者身處一所歷史博物館、並從其他論述一致的展廳突然進入此廳時，是否有足夠的資源和準備來調校觀賞方式？
工業革命以來，機械生產改變了人與器物的關係，物料的觸感、工藝的掌握、器物由無到有的喜悅，變得遙遠。十九世紀末英國的「美術工藝運動」提倡對手工價值的回歸，然而始於二十世紀末的知識型經濟傾斜，令致雙手一與腦袋相比，便變成不夠進取的代名詞。近年來，香港人得以平價購買大批量機械生產的物品，不會再修補破損，衣服連價錢牌也未除就棄掉。如何學會專注，堅持微細之處的改善，孜孜不倦地追求心中理想的境界，不滿足於膚淺的官能刺激，就是文物向我們發出的訊息。
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百年汽車製造商憑什麼談環境永續？奧迪環境基金會與學生團隊跨界對談，共同為環境努力
我們想讓你知道的是
作為百年汽車製造商，尤其是像奧迪這樣的大型領導企業，對環境的影響想必是不可忽視。既然如此，奧迪能怎麼做？又能以什麼樣的方式來達成永續？
奧迪創新獎Audi Innovation Award （AIA）是奧迪自2018年起，為了尋找具有創意且能夠改善人們生活方式的新創團隊所舉辦。本屆奧迪創新獎更首度邀請學生團隊加入競賽，獲選的提案將能獲得獎學金。台灣福斯集團暨台灣奧迪總裁安薩瑞（Rahil Ansari）表示，今年奧迪以永續城市為主題，邀請了來自台灣頂尖大學的學生團隊，各自提出他們對城市永續的創意想法，藉由與學生交流，更能為奧迪帶來新鮮氣息，以及充滿活力的新創氛圍。
台灣學生挑戰國際競賽，實踐想法超興奮
本屆的評審委員，也是奧迪環境基金會的資深顧問Matthias Rossmann博士指出，這個深具啟發性的獎項，不僅將德國、台灣的企業與人才匯聚在一起，為了追求一個有意義的共同目標，彼此分享、激盪，是一件相當令人感到興奮的事情；更希望透過學生們新穎的眼光，來點亮這個世界的多種可能。
在台灣的四個團隊中，包括了代表清華大學材料科學與工程學系的蘇姮侒、清華大學工業工程與工程管理學系的林芮伃、臺灣科技大學應用科技研究所的張培旺，以及清華大學材料科學與工程學系的林曜宇。張培旺靦腆地表示，在參加之前，其實並不知道AIA是一個什麼樣的競賽，所以做了很多事前的準備；在實際參加後，更是認同AIA的理念，很高興有機會可以把自己腦中的想法，化為現實可行的作法。而來自清大的蘇姮侒也有同樣的感受，能夠把所學變成所用，甚至更進一步的推展擴大，是這次參加活動最大的收穫。
刻寫在DNA中的新創力，轉化成永續科技的動能
針對本次競賽的主題「永續城市」，學生們最初的確感到有些困惑。作為百年汽車製造商，尤其是像奧迪這樣的大型領導企業，對環境的影響想必是不可忽視。既然如此，奧迪能怎麼做？又要用什麼樣的角度來談永續？Matthias Rossmann博士認為，事實上，這正是全球的汽車製造商所面臨的挑戰，而奧迪願意正面接受這樣的考驗，並且做出承諾。因此在2009年成立了奧迪環境基金會，就是希望借力使力，將與環境相關的問題，透過科技、技術的力量來解決。藉由解決這些全球性問題的過程中，奧迪環境基金會更期待引發每一位奧迪人對環境的熱情與認識。
Matthias Rossmann博士同時也分享了奧迪環境基金會所進行研發的兩個項目。首先是與德國柏林大學合作，用於對付目前無所不在的塑膠微粒的智慧過濾器。這個過濾器被設計成適合安置在城市的下水道系統中，除了直接過濾掉有害的塑膠微粒之外，更重要的是收集這些東西的來源、型式，並且數據化，就能建立城市中的塑膠微粒熱區，以便針對這些地方進行防治、宣導及改善的工作。另一個非常有趣的項目則是與海德堡大學合作，開發配備了先進傳感器技術的無人機，用來監測樹林中的狀態，對於有志於保護植物生態系統的人來說，這無異為最有力的幫手。
從移動到居住，為下一個世代而生的解決方案
永續、環保的實踐，不再只是自備環保餐具和環保袋而已，奧迪環境基金會把這個影響巨大、需要全球一起努力的環境議題，視為一個創造的契機，一個能夠透過創新思維、前端科技，打造出更適合人們生活的環境的機會，也是幫助我們的地球資源能夠永續循環的機會。
在精彩刺激的競賽之後，2021年的奧迪創新獎AIA圓滿落幕，所有參加的團隊不只具備很強的新創能量，也提出了非常有趣、複雜的設計。而學生團隊的優秀表現，更是令評審耳目一新且印象深刻。Matthias Rossmann博士表示非常期待將來能有機會，與這些學生們一起工作，嘗試更多的可能性。安薩瑞總裁（Rahil Ansari）也提出了願景，希望透過這樣的共識以及共同努力，可以加速打造一個永續的、宜居的、對所有人都更好的，專屬於下一個世代的居住環境。