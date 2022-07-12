自信校正回歸！脫下口罩亮出柔霧自信氣場！

專為台灣女生肌膚設計，來自日本連續三年銷售NO.1*的開架底妝SOFINA Primavista漾緁，曾在台灣創下「漾緁控油隔離乳」回購率第一的小粉紅風潮，它的控油力雖然超強，卻輕透不悶，讓混合肌、油肌戴口罩悶出油有解了，有這一瓶妝前打底，不管熬夜、夏天都能長時間透亮不融妝。超神的漾緁，終於在粉絲敲碗多年下，推出全新的「SOFINA Primavista Ange漾緁控油勻亮調色隔離乳」，除了擁有經典粉的超強控油力外，還特別為台灣女生的蠟黃暗沉肌，特調出澄光勻亮橘質地，從此不必擔心層層疊擦反成泛白面具臉，抹一層就能透過光校色科技聰明校色，修飾蠟黃，擁有勻色明亮的輕透妝感，讓妳隨時隨地更自信無畏拿下口罩！

前所未見的輕透校色！妝自然不假假！

來勢洶洶的「SOFINA Primavista Ange漾緁控油勻亮調色隔離乳」，在推出前於Dcard邀請了一批美妝達人試用大隊，無論在控油力(4.5分)、遮瑕力(4.1分)、保濕力(4.1分)都獲得高分**的星級讚賞，即便是戴口罩實測，拿下口罩後，容易掉妝的熱區鼻頭、臉頰都依然服貼如初！並且一整天維持透亮膚質不暗沉！這個勻亮貼妝的秘訣，來自漾緁的「勻亮光校色科技」，添加特殊的透明狀紫色珍珠粉體，透過特殊粉體中和蠟黃暗沉、遮飾黑眼圈，一抹宛如開美肌提亮，超自然不假假。除此特殊光校色科技，粉體特別研發「獨特服貼粉體」，透過大小粒徑的粉體搭配，能緊密覆蓋皮膚，完美神隱毛孔凹洞，實現前所未見的輕透妝感，搭配漾緁長年熱銷的神級控油力，打造白裡透紅的自信柔霧妝感。

安心亞的新戲神戰友，原來是它？！

長年愛用漾緁的代言人安心亞，最近正在如火如荼的熬夜拍新戲，在劇中的她需要長時間頂著豔陽，造就原本白皙無色差的臉蛋，開始出現蠟黃暗沉的肌象，原本超擔心無法美美上戲的安心亞，大力感謝還好有漾緁控油勻亮調色隔離乳的神應援！安心亞大讚：「只是單擦，灰灰濁濁的蠟黃感馬上被校正回歸簡直太神了，讓我輕鬆亮出柔霧自信氣場，可以美美的自然上鏡！」

Photo Credit：SOFINA

漾緁X小海豹軟萌聯名化妝包等妳來蒐集

迎接控油勻亮調色隔離乳全新上市，漾緁首度與小海豹聯名，推出限定企劃組，這次和超軟萌的小海豹攜手打造三款超Q化妝包，分別有「拒當小花貓」、「漂亮不馬虎」、「愛心爆擊小海豹」，讓妳拿出漾緁隔離乳時都有可愛的好心情，喜愛小海豹的粉絲們趕快動身到屈臣氏、康是美、寶雅來蒐集！6/30起祭出寵粉價$299元(原價$700元) ，偷偷說每個通路的款式不一樣～數量有限賣完為止，喜歡的粉絲千萬不要錯過囉！

另外也有推出控油勻亮調色隔離乳超值兩入組，原價$700元也是推出超優惠寵粉價$539元，將於屈臣氏、康是美、寶雅、Tomod's特美事、松本清、札幌藥妝、J-MART 佳瑪、唐吉訶德DON DON DONKI、momo購物網、光南大批發、四季百貨SEASONS、花王微笑心生活等通路陸續上市販售。這麼多好康優惠，漾緁粉絲們心動不如快點行動吧~

*主打單品 漾緁控油瓷效妝前隔離乳 <進化版>UV SPF16 PA++ 1'S【連續三年銷售第一】

**評分源自Dcard體驗箱實測報告：https://www.dcard.tw/f/makeup/p/239048619