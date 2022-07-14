美國研究：假新聞傳播者大多是「低嚴謹自律性」的保守派人士
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透過共計有4642位受試者的八項研究，我們探究低嚴謹自律性的保守派（LCC）是否比其他人格類型的保守派和低嚴謹自律性的自由派，更容易傳播假新聞。
文：勞森（Asher Lawson）、卡卡爾（Hemant Kakkar）
行為學家與政治科學家指出，相較於自由派人士，政治立場屬於保守派的人士更有可能傳播假新聞。雖然並不是所有的保守派人士都會如此，但是以偏概全的推論讓所有認同保守價值的人都可能遭人非議，這也可能會催生出更危險的極端化現象。
政治傾向絕對不是決定人們行為的唯一因素。人格特質是行為的重要影響因子，我們團隊在研究假新聞傳播現象時特別著重於此。心理學經常以「五大人格特質理論」把人格特質分類為開放性、嚴謹自律性、外向性、親和性以及神經質。我們特別檢視了其中的嚴謹自律性，也就是人們在條理性、衝動控制、因循性和可靠性上的個體差異。
透過共計有4642位受試者的八項研究，我們探究低嚴謹自律性的保守派（LCC）是否比其他人格類型的保守派和低嚴謹自律性的自由派，更容易傳播假新聞。我們先透過問卷評量出受試者的價值觀和行為模式，以確立他們的政治立場以及嚴謹自律性。接著讓受試者觀看一連串與COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）有關的真實新聞和假新聞，並請他們評估每則新聞的正確性，以及詢問是否會考慮分享這些新聞。
結果顯示，自由派和保守派都可能把假新聞誤信為真。會犯這樣的錯誤，原因之一是人們常常「希望」和自己信念一致的某些訊息為真。
雖然研究中每種人格類型的人都會分享假新聞，但是和其他類型的受試者相比，LCC有顯著較高的比率會這麼做；高嚴謹自律性的自由派和高嚴謹自律性的保守派之間則沒有差異，低嚴謹自律性的自由派和高嚴謹自律性的自由派也沒有差異。
為什麼LCC會有如此特殊的傾向？我們蒐集了受試者的政治傾向、人格特質以及各種問卷結果，以評估他們的「混亂需求」（想要破壞現有政治和社會體制的欲望）、對於保守議題的支持度、對於美國前總統川普的支持度、對於主流媒體的信任度，以及社群媒體的使用時間。結果顯示LCC普遍渴望混亂，而此需求或許可解釋他們為何想要散播假新聞；其他例如是否支持川普等因素，則比較沒有如此強烈的關聯。
即使標示新聞內容的正確性，也無法解決傳播假新聞的問題。我們使用社群媒體常用的標記方式，明確標示每則新聞的真偽，包括「有爭議」、「有證據支持」。結果顯示，自由派和保守派都比較願意分享標示為「有證據支持」的真實新聞；LCC則較有可能持續分享假新聞，即使已明確標示為內容不實。
我們在另一項研究明確告訴受試者，他們想分享的某篇文章中有假新聞。儘管有機會選擇是否要分享此文，LCC仍有較高比率散播假新聞，此外他們對這些警告標記也較不敏銳。
上述結果讓我們憂心，因為研究顯示，LCC會助長假新聞廣傳。除了警告標記，社群媒體必須找出其他方法才行。基於「真相對讀者很重要」的假設而採取行動，可能還不夠。另一種或許可行的做法，是讓社群媒體公司去監督可能會造成傷害的假新聞，例如與疫苗及選舉有關，然後主動從平台上移除。
無論採用何種方式，在找到有效做法之前，這問題會一直存在。社會將因假新聞廣傳而付出代價，去年1月因陰謀論長期發酵導致美國國會大廈遭攻擊事件，就是假新聞廣傳會產生嚴重後果的最佳案例。
本文獲《科學人雜誌》、《科學人粉絲團》授權刊登，原文刊載於此
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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AWS台灣雲端高峰會8月10日登場：實體活動盛大回歸，技術開發到產業趨勢兩日全掌握
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