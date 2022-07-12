分科測驗首日題目分析：數甲貼近生活、物理相當困難，未來「題海戰術」恐不再管用

在廢除了舉辦20年的指考後，昨（11）日與今（12）日是台灣考招史上首次的「分科測驗」。昨日的考科是偏向自然組的物理、化學、數學甲以及生物，其中，補教業者認為，數甲的難度比去年簡單但題目變多，物理相當困難，化學和生物因為結合時事且閱讀量大，所以很花時間。

分科測驗是配合108課綱改革而出現，補教業者認為，許多題目內容貼近生活、結合時事應用，也切合108課綱綱要。至於未來的考生應如何準備分科測驗，補教業者也提出看法，例如「題海戰術」恐怕不再管用、要把最基本的概念學清楚。

數甲難度降低但題目變多，頂標估60-62分

分科測驗廢除了過去指考針對社會組學生所設計的「數學乙」，只剩下「數學甲」，數甲是選考人數最多的科目，共有1萬8547人報考。針對今年的數甲題目，台北市補習教育事業協會表示，今年數甲的難度比去年容易一些，但題目多了4題，所以考生會有寫不完的情況。今年頂標應該會降低，去年是67分，今年預估會在60到62分左右。

吳限定律文理補習班高中數學老師高鳴分析題目難易度，認為單選題與多選題的前3題為基本觀念、難度中等偏易。補教協會指出，今年的陷阱題在多選題，高鳴表示，多選第7題是二次曲線與三角函數的跨章節考題，多選第8題是夾擠定理的罕見考法，若非大量經驗累積，較難思考到解題技巧。

高鳴認為，在第二部分的混合題和非選題中，兩個混合題組的各小題都有引導作用，但第一題組中要用切片法求體積，由黎曼和推導定積分過程，第二題組使用的的一次近似，都是以往歷屆試題練習不到的題型，第二部分要拿高分並不容易。

整體而言，高鳴表示，數學科的素養題內容相當貼近生活，另外需要大量的閱讀以及抓取重點條件列式的能力。「今年的學測以及分科測驗應該會大大影響往後考生的準備方向，題海戰術可能不再管用，更著重基礎觀念的理解及跨章節的應用。」

物理「相當困難」，頂標恐在40-50分

物理方面，補教協會表示，整體來說今年的題目是比較應用性的，難度上相當困難，學生作答會非常辛苦。由於今年考試制度會把分數換算成60級分，這份考卷只要考70幾分以上，應該有機會是滿級分，頂標得分則可能在40幾到50分左右。

題目的部分，吳限定律文理補習班高中物理老師黃邦表示，第一部分單選題都算好掌握，多選題的計算比較討厭。第二部分的混合題、非選題難度明顯提升，考生如果沒有在第一部分確實掌握到分數，第二部分恐怕很難再補回來。尤其手寫題與最後一題的瑞立擴音器題目，要冷靜判斷寫答案應該不容易。

黃邦認為，整體來說，這份考卷基本分大約30分，但是要拿到基本分以外的分數應該不容易，均標可能是30出頭。補教協會指出，考試題目比較難比較靈活，結合很多時事應用，但也有一些基本題，以後要考分科測驗的同學要注意的是，要做基本題、但以最新題目為準。

生物很燒腦、化學閱讀量大，學生怕寫不完

本次分科測驗的生物題目，補教協會認為「很燒腦、很花時間」，學生會「很怕寫不完」，因為題目的圖形和數據分析非常多，每一題都要很小心，每一題選項都選項模稜兩可、很難回答。選擇題、實驗題會花很多時間，手寫題不會非常難。

補教協會認為，這種題目對大多數學生來講都是難題，應該比去年的指考還難。不過，題目很符合108課綱探究實作的精神，有多看論文的學生寫題時成就感跟答對率都會比較高。其中，補教協會強調，第23、24、25的題組出得非常漂亮，文章很長又不好讀，讀完之後還要去分析前後順序。

補教協會指出，這些題目寫起來蠻有挑戰性、也非常有鑑別度，和模擬考考題幾乎完全不一樣，模擬考要模仿這種題目會非常困難。

化學的題目相較往常題目閱讀量多了快4頁之多，補教協會指出，化學科的解題上，閱讀速度快慢是寫好的關鍵原因，看題目比較慢的話，寫這份考卷會比較趕。

今年整份考卷的概念可以分成2個部分來看，選擇題的部分和傳統化學考試題型很相似，混合題型和非選題接近學測自然考科的題目。今年比較偏重的單元有3個：反應速率跟化學平衡、化學鍵結跟原子構造、有機化學，這是整份考卷出題比例最高的幾個章節。

補教協會表示，這份考卷的圖形、圖表題型蠻多，多選題13題考了一個常見的化學反應方程式，由此可見，多做歷屆試題還是會對選擇題有一定幫助。多選題第18到19題是課外的抗生素抗藥性問題，但如果能從文章中把化合物結構展開，其實問的也都是課本內容。

補教協會認為，今年這份化學考卷的特色是很重「觀念」的應用，傳統的難題計算或是特定背誦，在這份考卷完全沒有出現。因此，未來考試的方向可能要強調的是，能夠把化學最核心、最基本的觀念學清楚，整份考卷非常呼應108課綱強調的科學素養、探究實作。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：楊士範