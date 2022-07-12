分科測驗首日題目分析：數甲貼近生活、物理相當困難，未來「題海戰術」恐不再管用
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補教業者認為，許多題目內容貼近生活、結合時事應用，也切合108課綱綱要。至於未來的考生應如何準備分科測驗，補教業者也提出看法，例如「題海戰術」恐怕不再管用、要把最基本的概念學清楚。
在廢除了舉辦20年的指考後，昨（11）日與今（12）日是台灣考招史上首次的「分科測驗」。昨日的考科是偏向自然組的物理、化學、數學甲以及生物，其中，補教業者認為，數甲的難度比去年簡單但題目變多，物理相當困難，化學和生物因為結合時事且閱讀量大，所以很花時間。
分科測驗是配合108課綱改革而出現，補教業者認為，許多題目內容貼近生活、結合時事應用，也切合108課綱綱要。至於未來的考生應如何準備分科測驗，補教業者也提出看法，例如「題海戰術」恐怕不再管用、要把最基本的概念學清楚。
數甲難度降低但題目變多，頂標估60-62分
分科測驗廢除了過去指考針對社會組學生所設計的「數學乙」，只剩下「數學甲」，數甲是選考人數最多的科目，共有1萬8547人報考。針對今年的數甲題目，台北市補習教育事業協會表示，今年數甲的難度比去年容易一些，但題目多了4題，所以考生會有寫不完的情況。今年頂標應該會降低，去年是67分，今年預估會在60到62分左右。
吳限定律文理補習班高中數學老師高鳴分析題目難易度，認為單選題與多選題的前3題為基本觀念、難度中等偏易。補教協會指出，今年的陷阱題在多選題，高鳴表示，多選第7題是二次曲線與三角函數的跨章節考題，多選第8題是夾擠定理的罕見考法，若非大量經驗累積，較難思考到解題技巧。
高鳴認為，在第二部分的混合題和非選題中，兩個混合題組的各小題都有引導作用，但第一題組中要用切片法求體積，由黎曼和推導定積分過程，第二題組使用的的一次近似，都是以往歷屆試題練習不到的題型，第二部分要拿高分並不容易。
整體而言，高鳴表示，數學科的素養題內容相當貼近生活，另外需要大量的閱讀以及抓取重點條件列式的能力。「今年的學測以及分科測驗應該會大大影響往後考生的準備方向，題海戰術可能不再管用，更著重基礎觀念的理解及跨章節的應用。」
物理「相當困難」，頂標恐在40-50分
物理方面，補教協會表示，整體來說今年的題目是比較應用性的，難度上相當困難，學生作答會非常辛苦。由於今年考試制度會把分數換算成60級分，這份考卷只要考70幾分以上，應該有機會是滿級分，頂標得分則可能在40幾到50分左右。
題目的部分，吳限定律文理補習班高中物理老師黃邦表示，第一部分單選題都算好掌握，多選題的計算比較討厭。第二部分的混合題、非選題難度明顯提升，考生如果沒有在第一部分確實掌握到分數，第二部分恐怕很難再補回來。尤其手寫題與最後一題的瑞立擴音器題目，要冷靜判斷寫答案應該不容易。
黃邦認為，整體來說，這份考卷基本分大約30分，但是要拿到基本分以外的分數應該不容易，均標可能是30出頭。補教協會指出，考試題目比較難比較靈活，結合很多時事應用，但也有一些基本題，以後要考分科測驗的同學要注意的是，要做基本題、但以最新題目為準。
生物很燒腦、化學閱讀量大，學生怕寫不完
本次分科測驗的生物題目，補教協會認為「很燒腦、很花時間」，學生會「很怕寫不完」，因為題目的圖形和數據分析非常多，每一題都要很小心，每一題選項都選項模稜兩可、很難回答。選擇題、實驗題會花很多時間，手寫題不會非常難。
補教協會認為，這種題目對大多數學生來講都是難題，應該比去年的指考還難。不過，題目很符合108課綱探究實作的精神，有多看論文的學生寫題時成就感跟答對率都會比較高。其中，補教協會強調，第23、24、25的題組出得非常漂亮，文章很長又不好讀，讀完之後還要去分析前後順序。
補教協會指出，這些題目寫起來蠻有挑戰性、也非常有鑑別度，和模擬考考題幾乎完全不一樣，模擬考要模仿這種題目會非常困難。
化學的題目相較往常題目閱讀量多了快4頁之多，補教協會指出，化學科的解題上，閱讀速度快慢是寫好的關鍵原因，看題目比較慢的話，寫這份考卷會比較趕。
今年整份考卷的概念可以分成2個部分來看，選擇題的部分和傳統化學考試題型很相似，混合題型和非選題接近學測自然考科的題目。今年比較偏重的單元有3個：反應速率跟化學平衡、化學鍵結跟原子構造、有機化學，這是整份考卷出題比例最高的幾個章節。
補教協會表示，這份考卷的圖形、圖表題型蠻多，多選題13題考了一個常見的化學反應方程式，由此可見，多做歷屆試題還是會對選擇題有一定幫助。多選題第18到19題是課外的抗生素抗藥性問題，但如果能從文章中把化合物結構展開，其實問的也都是課本內容。
補教協會認為，今年這份化學考卷的特色是很重「觀念」的應用，傳統的難題計算或是特定背誦，在這份考卷完全沒有出現。因此，未來考試的方向可能要強調的是，能夠把化學最核心、最基本的觀念學清楚，整份考卷非常呼應108課綱強調的科學素養、探究實作。
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核稿編輯：楊士範
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法規的保護與限制：疫情加速保險數位化急迫性，究竟跟不上的是業者還是政策？
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因應本土疫情嚴峻，金管會保險局陸續開放網路投保防疫保單與疫苗險。然而，金管會於今年6月公布的2021年網路投保年度目標，仍僅訂相當保守的200萬件，只比去年實際銷售多8萬件；2022年目標亦只成長到220萬件，不及疫情前的成長率。當全球保險業積極摸索數位化發展，台灣主管機關對於網路投保的保守態度，恐將影響台灣保險業者跟上全球市場趨勢。
後疫情時代，工作及生活樣態改變，非接觸式經濟快速崛起，民眾越來越習慣用電商網購，網路投保也因為「零接觸」愈來愈夯。根據金管會統計，光是今年1月，相較去年同期，壽險業網路投保件數大幅增加87.8%，而產險業的網路投保件數更是大增421.9%，其中更以防疫險、疫苗險帶來驚人件數。
保險局也統計，今年元月壽險業網路投保件數達1萬2800件，較去年同期的6800 件，增加87.8%，保費收入3400萬元，也較去年同期的3000萬元，增加13.3%。這幾個數字，顯示的是民眾透過網路購買保險的大量需求，可以預見線上投保早已成為趨勢。
政策跟不上需求？疫情加速保險數位化急迫性
但，台灣的保險業仍受限於法規限制，無論是產險、壽險，銷售方式仍以業務員、銀行、保經代這類傳統通路「面對面銷售」為大宗。金管會雖然已經逐步放寬限制，但對於可以投保的險種、投保人資格、受益人選擇、最高保額，仍是以金管會許可開放、正面表列為原則。目前僅有汽車保險、機車保險、疫苗接種綜合保險、旅行平安保險、傷害保險、定期人壽保險、實支實付型健康保險、利率變動型年金保險等，或是特定的定期人壽保險、小額終老保險及重大疾病健康保險，可透過網路投保來購買1。
尤其疫情警戒期間，許多投保需求仍受限於法律規定，必須親臨現場進行面對面服務，也對業者和消費者來說造成不必要的接觸風險。即使開放視訊面談，仍需全程錄影移交金管會，致使審核過程更為冗長，同時也牽涉到身體數據等部份還要經過第三方檢測，使個資隱私權的保障受影響。
「好比說，一家四口要出門遊玩，若小孩超過7歲、未滿20歲，家長就沒辦法在網路上替他投保旅平險或意外險。」錠嵂保經經理李雅惠以客戶實際遇到的困境解釋，若沒有自然人憑證，要保人與被保險人須為同一人，也有年齡限制，需要滿20歲成年人才可投保。甚至，身故受益人也僅限直系血親、配偶及法定繼承人，像是旁系血親兄妹或是同居人就不能成為受益人。
李雅惠說明，也因為要保人侷限在自然人，「公司無法替員工投保，若是要團體出遊，還是得找業務員當面協助。」甚至於，每張產險保單年繳保費總額也限制在10萬元內。換句話說，民眾在網路投保仍面臨商品同值性高、缺乏選擇性等問題，僅能以方便與快速為訴求，能選擇的保單產品仍多半是簡單、複雜性低為主。
此題有解？參考中國、新加坡政策，保險數位化指日可待
目前全球保險業仍在摸索數位化的未來，不過已有許多國家如新加坡、英國等，在政策方面進行沙盒測試，加速保險數位化的進程，甚至香港、中國、美國、日本、新加坡、歐盟都已設立純網路保險公司。
以中國來說2 ，因行動支付與網路服務普及，買保險猶如網購產品一樣簡單便利。在鼓勵金融科技創新的寬鬆策略下，中國政府對於保險業者所能販售的商品種類、保額及保險費均沒有設下特別限制，民眾只要利用手機就能搞定所有投保流程，並沒有一項專法或明確規範，僅採取負面表列限定特殊險種不能以網路投保。
中國網路投保市場競爭相當激烈，不僅保險公司大量透過網路銷售保險，就連其他產業業者也競相跨足。但相對的，缺乏完善規範也引發不少保險亂象，像是推出的「中秋賞月險」、「霧霾險」等，甚至出現不符保險精神的商品，如「鹿晗戀愛險」（只要男星鹿晗沒跟女友分手，即理賠）、「世界盃遺憾險」等，已然失去保險的風險分擔目的，並不合於保險本質，反變成不肖業者的集資、賭博工具。
中國保險公司透過網路平台推出許多創新型保險，是根基於支援行動支付繳保費，提供更便利的支付管道，同時因實行「手機實名登記制度」、應用人臉辨識技術，解決了網路投保的遠端身份認證難題。要如何在明確法規之下，又不扼殺保險創新，這些作法及省思都值得台灣借鏡。
而鄰近台灣的新加坡，則是由政府當領頭羊，透過監理沙盒鼓勵金融創新。例如PolicyPal，以手機 App 來管理並整合簡化個人保單，加上臉部辨識核心技術，加速確認要保人的身分認可，並能自動搜集保戶的各項活動資料，以人工智慧計算合理保費參考，甚至可以在網路上打出「今日投保車險打折」廣告加以吸引民眾投保34；又例如DirectAsia，則是透過網路投保，為客戶直接提供保險產品，並配合客戶所需，自由調整保單的保費及範圍。
台灣保險數位化的挑戰，三個可以努力的方向
反觀台灣，網路投保雖已施行，但卻有所受限，民眾所能獲取的僅是「簡配版」保險服務。若保險數位化是一條必然發展的趨勢，參考國外制度，台灣政策可從以下方向思考：
1. 金融科技發展：國家政策要能夠支持金融科技發展，建構FinTech生態系，讓科技可以為消費者的金融需求服務。
2. 落實金融創新：無論是透過「監理沙盒」或「業務試辦」等機制，政策須加速金融創新
3. 數位金融治理：全球化與數位化，正挑戰現況下的監理機關掌握國家金融脈動的角色。監理機關必須具備數位思維、思考數位金融治理辦法，以確保金融穩定與資訊安全。
透過法規的開放，讓保險產業的升級速度更快，民眾才能因此受惠，買到真正符合需求，而且有實際保障的產品。尤其在後疫情時代，若能結合大數據、物聯網及人工智慧等，運用金融科技，讓民眾能依據自己的保險保障需求，選擇合適的保險商品，減少不必要的人際接觸，或許才能真正達到保險「風險轉嫁」的目的。
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