九合一大選全台22縣市長參選名單一次看：有幾個縣市「三腳督」？哪些縣市形成「世代之爭」？

九合一選舉即將在2022年11月26日登場，其中直轄市長及縣市長選舉格外受到關注，各政黨為年底大選布局，參選人陸續拍板；民進黨競選主軸為「顧家鄉，拚未來」，國民黨則是「讓人民過更好的生活」，除了藍綠兩大黨，此次第三勢力也積極參戰，在多個縣市包括台北市都有可能形成「三腳督」局面。

另外值得注意的，則是參選人的年齡，其中有5個縣市，各黨參選人年齡差距將近20歲，可謂「世代之爭」，當中包括台北市的蔣萬安和陳時中；而全台參選人最年輕的縣市則為基隆市。

藍綠兩黨決戰北台灣，力拚六都過半

國民黨黨主席朱立倫的競選承諾是，2022目標是六都過半，總席次16席。這次沒有2018年的韓流，但國民黨力拚要拿回北台灣，包括桃園市、台北市、基隆市都是重點縣市，將以「決戰北台灣」帶動拉抬各地選情；據了解，國民黨除了能夠守住新北市和台中市的連任，也有機會拿回台北市、桃園市；如果順利的話，除了台南市和高雄市艱困選區之外，六都將有機會過半。

而在非六都的十六個縣市中，國民黨已經掌握了12個縣市的執政，7個縣市將繼續爭取連任；這次選戰計畫以區域聯防概念為主，將北中南等地以區塊劃分，主打團體戰，拉抬全台各地選情，尤其關鍵的台北市和新竹市，面臨同為泛藍陣營的民眾黨出來搶票，必須力守基本盤。

即將在8月28日登場的國民黨全代會，也訂定將以「讓人民過更好的生活」為主軸，選戰會持續監督疫情、缺電和民進黨地方施政的失誤，提出讓民眾有感的議題。

民進黨日前則訂定本次選戰主軸為「顧家鄉，拚未來」，目前黨內分析，六都處於「坐二望三搶四」局面，非六都的16個縣市中，也以拿下至少一半為目標。台北市與桃園市為重中之重，目標是兩都全拿，加上選情穩定的高雄市、台南市，整體評估會以贏下四都；台中市與新北市則為相對劣勢選區，但也不無翻盤機會。



而非六都縣市中，民進黨目前有基隆市、屏東縣、嘉義縣與新竹市4個執政縣市必須力守，較有機會攻下的縣市則包括宜蘭縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市與澎湖縣，其餘則為相對劣勢選區；整體而言，應以拿下至少一半的非六都縣市為目標。

第三勢力積極參戰，最有希望的是台北市

年底的台北市長選戰，將出現久違的「三足鼎立」，國民黨提名的立委蔣萬安丶民進黨提名的前衛福部長陳時中；以及代表民眾黨等第三勢力的台北市副市長黃珊珊；除此之外，第三勢力這次也積極參選。

民眾黨在桃園市提名賴香伶、新竹市提名高虹安、宜蘭縣提名陳琬惠；另外2018年在地方選舉表現不俗的時代力量，這次也參戰縣市長選舉，在基隆市提名現任議員陳薇仲，苗栗縣提名現任議員宋國鼎，以及屏東縣提名地方黨部主委詹智均。根據民眾黨內部評估，台北市是最有機會拿下的城市，而目前尚未正式參選的黃珊珊，極有可能會以無黨籍參選。

有哪些縣市形成「世代之爭」？

另外綜觀此次參選人的年齡，可以看到基隆的參選人平均最年輕，蔡適應和謝國樑都不滿50歲，陳薇仲更剛邁入30世代，而平均年齡最老的縣市則是新北市；不過林佳龍和侯友宜兩人並非此次參選者中最年長的。最老的是新竹縣長楊文科71歲，最年輕的是陳薇仲31歲。



而參選人年齡相差在20歲上下，形成「世代之爭」的縣市，包括台北市將由43歲的蔣萬安挑戰68歲的陳時中，桃園市將由47歲的林智堅挑戰68歲的張善政；宜蘭縣由48歲的陳琬惠以及53歲的江聰淵，挑戰70歲的現任縣長林姿妙；苗栗縣將由41歲的宋國鼎，挑戰藍綠兩位都超過60歲的參選人；新竹市也將由38歲的高虹安挑戰55歲和61歲的藍綠參選人。

各縣市各政黨目前提名名單如下，包括無黨籍參選人：

台北市

國民黨：立委蔣萬安

民進黨：衛福部長陳時中

民眾黨：尚未提名，但應為現任副市長黃珊珊

新北市

國民黨：尚未提名，但應為現任市長侯友宜

民進黨：前交通部長林佳龍

桃園市

國民黨：前行政院長張善政

民進黨：新竹市長林智堅

民眾黨：立委賴香伶

台中市

國民黨：尚未提名，但應為現任市長盧秀燕

民進黨：立法院副院長蔡其昌

台南市

國民黨：台南市議員謝龍介

民進黨：現任市長黃偉哲

無黨籍：商滿生紀念館執行長商毓芳

無黨籍：伍彩集團創辦人、「虧雞福來爹」林義豐

無黨籍：前立委許忠信

高雄市

國民黨：前立委​​柯志恩

民進黨：現任市長陳其邁

基隆市

國民黨：前立委謝國樑

民進黨：立委蔡適應

時代力量：基隆市議員陳薇仲

無黨籍：前國民黨基隆市黨部主委黃希賢

新竹市

國民黨：新竹市議員林耕仁

民進黨：新竹市副市長沈慧虹

民眾黨：立委高虹安

新竹縣

國民黨：現任縣長楊文科

民進黨：尚未提名

苗栗縣

國民黨：前中國國民黨苗栗縣黨部副主委謝福弘

民進黨：前頭份市長徐定禎

時代力量：苗栗縣議員宋國鼎

無黨籍：前明道大學副校長吳盛聖

彰化縣

國民黨：現任縣長王惠美

民進黨：立委黃秀芳

南投縣

國民黨：立委許淑華

民進黨：前立委蔡培慧

雲林縣

國民黨：現任縣長張麗善

民進黨：立委劉建國

嘉義縣

國民黨：尚未提名

民進黨：現任縣長翁章梁

嘉義市

國民黨：現任市長黃敏惠

民進黨：總統府副秘書長李俊俋

屏東縣

國民黨：前立委蘇清泉

民進黨：立委周春米

時代力量： 屏東基督教醫院工會理事長詹智鈞

宜蘭縣

國民黨：現任縣長林姿妙

民進黨：宜蘭市長江聰淵

民眾黨：民眾黨立院黨團主任陳琬惠