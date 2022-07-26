九合一大選全台22縣市長參選名單一次看：有幾個縣市「三腳督」？哪些縣市形成「世代之爭」？
我們想讓你知道的是
國民黨力拼要在六都搶過半，將以「決戰北台灣」帶動拉抬各地選情，包括桃園市、台北市、基隆市都是重點縣市。
九合一選舉即將在2022年11月26日登場，其中直轄市長及縣市長選舉格外受到關注，各政黨為年底大選布局，參選人陸續拍板；民進黨競選主軸為「顧家鄉，拚未來」，國民黨則是「讓人民過更好的生活」，除了藍綠兩大黨，此次第三勢力也積極參戰，在多個縣市包括台北市都有可能形成「三腳督」局面。
另外值得注意的，則是參選人的年齡，其中有5個縣市，各黨參選人年齡差距將近20歲，可謂「世代之爭」，當中包括台北市的蔣萬安和陳時中；而全台參選人最年輕的縣市則為基隆市。
藍綠兩黨決戰北台灣，力拚六都過半
國民黨黨主席朱立倫的競選承諾是，2022目標是六都過半，總席次16席。這次沒有2018年的韓流，但國民黨力拚要拿回北台灣，包括桃園市、台北市、基隆市都是重點縣市，將以「決戰北台灣」帶動拉抬各地選情；據了解，國民黨除了能夠守住新北市和台中市的連任，也有機會拿回台北市、桃園市；如果順利的話，除了台南市和高雄市艱困選區之外，六都將有機會過半。
而在非六都的十六個縣市中，國民黨已經掌握了12個縣市的執政，7個縣市將繼續爭取連任；這次選戰計畫以區域聯防概念為主，將北中南等地以區塊劃分，主打團體戰，拉抬全台各地選情，尤其關鍵的台北市和新竹市，面臨同為泛藍陣營的民眾黨出來搶票，必須力守基本盤。
即將在8月28日登場的國民黨全代會，也訂定將以「讓人民過更好的生活」為主軸，選戰會持續監督疫情、缺電和民進黨地方施政的失誤，提出讓民眾有感的議題。
民進黨日前則訂定本次選戰主軸為「顧家鄉，拚未來」，目前黨內分析，六都處於「坐二望三搶四」局面，非六都的16個縣市中，也以拿下至少一半為目標。台北市與桃園市為重中之重，目標是兩都全拿，加上選情穩定的高雄市、台南市，整體評估會以贏下四都；台中市與新北市則為相對劣勢選區，但也不無翻盤機會。
而非六都縣市中，民進黨目前有基隆市、屏東縣、嘉義縣與新竹市4個執政縣市必須力守，較有機會攻下的縣市則包括宜蘭縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市與澎湖縣，其餘則為相對劣勢選區；整體而言，應以拿下至少一半的非六都縣市為目標。
第三勢力積極參戰，最有希望的是台北市
年底的台北市長選戰，將出現久違的「三足鼎立」，國民黨提名的立委蔣萬安丶民進黨提名的前衛福部長陳時中；以及代表民眾黨等第三勢力的台北市副市長黃珊珊；除此之外，第三勢力這次也積極參選。
民眾黨在桃園市提名賴香伶、新竹市提名高虹安、宜蘭縣提名陳琬惠；另外2018年在地方選舉表現不俗的時代力量，這次也參戰縣市長選舉，在基隆市提名現任議員陳薇仲，苗栗縣提名現任議員宋國鼎，以及屏東縣提名地方黨部主委詹智均。根據民眾黨內部評估，台北市是最有機會拿下的城市，而目前尚未正式參選的黃珊珊，極有可能會以無黨籍參選。
有哪些縣市形成「世代之爭」？
另外綜觀此次參選人的年齡，可以看到基隆的參選人平均最年輕，蔡適應和謝國樑都不滿50歲，陳薇仲更剛邁入30世代，而平均年齡最老的縣市則是新北市；不過林佳龍和侯友宜兩人並非此次參選者中最年長的。最老的是新竹縣長楊文科71歲，最年輕的是陳薇仲31歲。
而參選人年齡相差在20歲上下，形成「世代之爭」的縣市，包括台北市將由43歲的蔣萬安挑戰68歲的陳時中，桃園市將由47歲的林智堅挑戰68歲的張善政；宜蘭縣由48歲的陳琬惠以及53歲的江聰淵，挑戰70歲的現任縣長林姿妙；苗栗縣將由41歲的宋國鼎，挑戰藍綠兩位都超過60歲的參選人；新竹市也將由38歲的高虹安挑戰55歲和61歲的藍綠參選人。
各縣市各政黨目前提名名單如下，包括無黨籍參選人：
- 台北市
國民黨：立委蔣萬安
民進黨：衛福部長陳時中
民眾黨：尚未提名，但應為現任副市長黃珊珊
- 新北市
國民黨：尚未提名，但應為現任市長侯友宜
民進黨：前交通部長林佳龍
- 桃園市
國民黨：前行政院長張善政
民進黨：新竹市長林智堅
民眾黨：立委賴香伶
- 台中市
國民黨：尚未提名，但應為現任市長盧秀燕
民進黨：立法院副院長蔡其昌
- 台南市
國民黨：台南市議員謝龍介
民進黨：現任市長黃偉哲
無黨籍：商滿生紀念館執行長商毓芳
無黨籍：伍彩集團創辦人、「虧雞福來爹」林義豐
無黨籍：前立委許忠信
- 高雄市
國民黨：前立委柯志恩
民進黨：現任市長陳其邁
- 基隆市
國民黨：前立委謝國樑
民進黨：立委蔡適應
時代力量：基隆市議員陳薇仲
無黨籍：前國民黨基隆市黨部主委黃希賢
- 新竹市
國民黨：新竹市議員林耕仁
民進黨：新竹市副市長沈慧虹
民眾黨：立委高虹安
- 新竹縣
國民黨：現任縣長楊文科
民進黨：尚未提名
- 苗栗縣
國民黨：前中國國民黨苗栗縣黨部副主委謝福弘
民進黨：前頭份市長徐定禎
時代力量：苗栗縣議員宋國鼎
無黨籍：前明道大學副校長吳盛聖
- 彰化縣
國民黨：現任縣長王惠美
民進黨：立委黃秀芳
- 南投縣
國民黨：立委許淑華
民進黨：前立委蔡培慧
- 雲林縣
國民黨：現任縣長張麗善
民進黨：立委劉建國
- 嘉義縣
國民黨：尚未提名
民進黨：現任縣長翁章梁
- 嘉義市
國民黨：現任市長黃敏惠
民進黨：總統府副秘書長李俊俋
- 屏東縣
國民黨：前立委蘇清泉
民進黨：立委周春米
時代力量： 屏東基督教醫院工會理事長詹智鈞
- 宜蘭縣
國民黨：現任縣長林姿妙
民進黨：宜蘭市長江聰淵
民眾黨：民眾黨立院黨團主任陳琬惠
- 花蓮縣
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【享受人生EP.5 】誰說降血糖只能靠飲食控制？新陳代謝科劉漢文醫師教你治療糖尿病不遲「胰」！
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若要疾病康復，病人除了要有病識感，更要對致病原因有正確認識，才能接受精準的治療方式，糖尿病患者也不例外。藉由萬芳醫院新陳代謝科劉漢文醫師在《享受人生》Podcast裡的分享，將能幫助糖友更了解胰島素的重要性，及早使用將可獲得妥善治療！
台灣每年新發生的糖尿病個案數高達16萬人，其中絕大多數是第二型糖尿病。目前糖尿病治療藥物除了口服降血糖藥物外，注射胰島素仍是糖尿病治療中重要的方法之一，可幫助患者直接補充胰島素，幫助胰臟喘息。但是根據調查顯示*1，國人僅有12%糖友使用胰島素，使用率遠低於歐美國家，原因不外乎是糖友對胰島素存在錯誤的迷思。
本集《享受人生》探討糖尿病的治療觀念與方法，邀請到萬芳醫院新陳代謝科的劉漢文醫師與我們分享。
收聽連結：
認識胰島素作用原理 了解注射胰島素的好處
萬芳醫院新陳代謝科劉漢文醫師指出：「我們身體調控血糖最主要的荷爾蒙是胰島素，而胰島素是胰臟β細胞分泌出來的，第二型糖尿病核心致病原因就是胰島素阻抗，以及胰島素分泌能力缺失。」舉例來說，一單位胰島素可以降十毫克血糖，讓血中糖分進到細胞裡面，被細胞利用代謝儲存能量，但因為胰島素阻抗，一單位胰島素只降了五毫克血糖，於是刺激β細胞分泌出更多胰島素讓血糖降下來。當血糖已經超過β細胞能夠負擔的程度，長時間賣力工作很容易疲勞，導致β細胞衰退。「這時如果適時有外來胰島素介入，補自己胰島素不足、讓β細胞休息，可以讓β細胞功能維持更久。蠻多患者注射胰島素半年、一年後就可以停掉，這也是及早注射胰島素的好處之一。」
- 01:32 第二型糖尿病致病成因
- 15:19 胰島素作用原理
即使如此，劉漢文略帶遺憾地說，臨床上跟病人提注射胰島素時，病人會非常抗拒，因為大家總以為注射胰島素代表腎臟壞掉，或一開始用就要一直用下去，其實這些都是錯誤迷思。「事實上是因為較少病人接受這種皮下注射的方式，大家都等到糖尿病控制不了、已經產生慢性併發症了才願意注射胰島素，那麼當然看到注射胰島素的病人都是很嚴重的。其實當糖友發現口服藥控制效果沒那麼好時，就可以及早注射胰島素控制血糖，減少併發症發生的機會。」
- 05:32 對胰島素的迷思與錯誤的認知
實例見證：糖化血色素九的阿嬤在注射胰島素後終於好轉
有一位七十幾歲阿嬤，她使用口服藥七、八年治療糖尿病，卻一直沒有控制得很好，糖化血色素高達九點多。劉漢文建議阿嬤要注射胰島素，但每次她都拒絕。有次阿嬤終於同意打看看，於是劉漢文便教她打長效胰島素，並指導她如何一邊觀測血糖一邊在家調整劑量，結果注射之後不僅糖化血色素降到七點多，也沒有為阿嬤生活帶來什麼困擾。「病人吃藥那麼久都沒有效果，就代表她身體需要胰島素幫助控制血糖。其實很多病人是因為怕打針怕痛而抗拒，他們不知道注射胰島素的針很短很細，不是像抽血那種針。我的經驗是怕痛的人開始打就不會再怕了，只需要突破一開始的心理關卡。」
- 09:42 糖友的案例分享
- 13:04 害怕打「針」的原因
去除不理性的恐懼與迷思 才能正確治療糖尿病
目前糖尿病治療包括飲食控制、運動控制、藥物這三個主要層面，但是糖尿病並非都是吃出來的，所以要適時透過藥物治療，其中包含口服與注射這兩種方法。而注射的人工合成胰島素，其分子結構與身體分泌的幾乎一模一樣，並且透過改變胺基酸排列，讓它有不同作用時間與效果，包括速效型、短效型、中效型、長效型與混合型等。短效胰島素負責控制餐後血糖，要與吃飯時間相互配合；長效胰島素則負責控制空腹血糖，與吃飯時間沒有關係，只要自己固定一個時間打就好。
- 02:28 糖尿病治療方式有三個最主要層面
- 03:38 治療糖尿病的藥物包含口服與注射型藥物
- 08:01 胰島素的種類
劉漢文建議病人，在剛發現有血糖很高、小便很多、容易口渴、體重減輕、容易累等糖尿病症狀時，就可以使用口服藥加上注射胰島素，這樣血糖便可以很快降下來，且依據病情未來不一定要一直使用；若是已經罹患糖尿病很久、身體分泌胰島素的能力已經退步，更要注射胰島素，以免拖太久讓腎功能惡化或產生其他併發症。「其實現在糖尿病衛教越來越好，民眾逐漸知道胰島素的正確觀念，近年建議病人注射胰島素的成功率已經上升。所以我們更要持續努力，讓病人重新擁抱美好生活，不再被糖尿病的陰影壟罩！」
- 17:16 注射胰島素時機的介紹