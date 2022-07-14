世運會捷報：女壘完封勝澳洲奪銅、合球拿下預賽首勝，累計5銀4銅有望再創佳績
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台灣世界運動會代表隊屢傳捷報
2022世界運動會台灣代表隊再傳捷報，今（14）早女壘以6比0完封澳洲，搶下銅牌，受總統蔡英文欽點的奪金熱門項目合球代表隊也以21比17勝捷克，拿下預賽首勝。截至今日，台灣隊在滑輪溜冰、健力、武術及女壘項目已累計5銀、4銅，仍有望再創佳績。
世運會於美國美國阿拉巴馬州伯明罕舉行，自7日持續至17日，競賽項目以非奧運會項目為主。本屆台灣共派出74名選手、參與15種運動項目。
今早台灣女壘隊與澳洲爭奪銅牌，投手柯夏愛壓制對手火力，投出完封勝，全隊打線也多點開花，林鳳珍、張嘉芸各有3次安打表現，全隊共敲出11支安打，終場6比0擊敗澳洲，笑納世運會銅牌。據《聯合新聞網》報導，韓幸霖教練稱讚球員本場表現可圈可點，串聯打擊、戰術執行到位，使每一局幾乎都能攻下分數，澳洲隊打者也遭壓制而無法得分。
上屆世運賽銀牌的合球代表隊今早首戰捷克，第一節以5比1拉出差距，二、三節雖展開拉鋸戰，遭捷克緊咬比數，台灣隊仍維持領先地位，決勝節台灣隊以高強度防守成功鎖住捷克主攻手，終場以21比17贏得預賽第一勝，明日將對戰荷蘭隊。
日前，台灣隊滑輪溜冰選手陳映竹、郭立陽奪下2銀、3銅，健力選手謝宗庭、楊森不僅舉起2面銀牌，楊森更以蹲舉440公斤破世界紀錄，而昨日，武術選手劉佩勳、賴柏瑋也分別摘下1銀、1銅，合併近日女壘銅牌成績，台灣隊目前已收穫5銀、4銅。
女子拔河隊自2005年世運會已連續4屆拿下金牌，本屆將挑戰五連霸，昨日已完成過磅和裝備檢查程序，賽事將於16日舉行。
新聞來源
- 世運會／柯夏愛好投中華女壘摘銅 教練喊話放眼亞運（聯合新聞網）
- SCHEDULE FOR TWG 2022, BIRMINGHAM (USA)(The World Games)
- 2022 年第 11 屆伯明罕世界運動會中華代表團名單（中華奧林匹克委員會）
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責任編輯：劉亭妤
核稿編輯：翁世航
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薩爾瓦多的喬瓦尼：在農田中辛勤耕耘，等待夢想實現的孩子
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在薩爾瓦多，貧困的家庭使童工現象普遍，據統計三分之二的童工從事務農或雇工工作，生活艱困。但最近年僅11歲的喬瓦尼加入世界展望會兒童資助計畫，生命因此產生巨大轉變。
根據聯合國兒童基金會（UNICEF）及國際勞工組織（ILO）的綜合報告，過去4年全球增加了840萬名童工、達到1.6億人。在薩爾瓦多，三分之二童工生活在農村地區，主要從事務農或雇工工作，其中55%的孩子來自貧困家庭。
年僅11歲的喬瓦尼（Geovanni），小小雙手佈滿耕作時工具使用不慎而受傷的疤痕，臉頰也因長期農事工作曬傷，但他雙眼中卻依然閃爍著光。
「我7歲就在玉米田幫爺爺的忙，去年收穫季節時，我開始去其他人的田裡工作。因為爸爸愛喝酒，家裡只靠媽媽賣雜貨生活，我很希望一起幫家裡賺錢，有了錢，家人才有食物。媽媽答應我的請求，前提是我不能因為工作輟學。」
有工作的日子，喬瓦尼清晨5點就得起床，5點半出門、6點上工，一直在田裡工作到中午12點，再利用下午去學校上課。這樣工作大半天後，可以賺到約7美元，他會拿一半工資購買食物，另一半付學費。
「烈日下工作很難熬，使用鋤頭也要很專心，不然容易發生意外。我只受過一點小傷，沒出過大事故，其他大人也特別照顧我、教我怎麼做。我喜歡工作，更喜歡學習，我希望未來可以學會修理機械器具。」
就讀七年級的喬瓦尼，在校每科成績都達到B以上，同村的20個同學感情很好，大家常玩在一起，一些同學也是他的「同事」。最近，喬瓦尼加入世界展望會兒童資助計畫，收到資助人寄來的信和一份特別禮物──送給全家人的新衣服和食物，令他開心不已。
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