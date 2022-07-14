世運會捷報：女壘完封勝澳洲奪銅、合球拿下預賽首勝，累計5銀4銅有望再創佳績

2022世界運動會台灣代表隊再傳捷報，今（14）早女壘以6比0完封澳洲，搶下銅牌，受總統蔡英文欽點的奪金熱門項目合球代表隊也以21比17勝捷克，拿下預賽首勝。截至今日，台灣隊在滑輪溜冰、健力、武術及女壘項目已累計5銀、4銅，仍有望再創佳績。

世運會於美國美國阿拉巴馬州伯明罕舉行，自7日持續至17日，競賽項目以非奧運會項目為主。本屆台灣共派出74名選手、參與15種運動項目。

今早台灣女壘隊與澳洲爭奪銅牌，投手柯夏愛壓制對手火力，投出完封勝，全隊打線也多點開花，林鳳珍、張嘉芸各有3次安打表現，全隊共敲出11支安打，終場6比0擊敗澳洲，笑納世運會銅牌。據《聯合新聞網》報導，韓幸霖教練稱讚球員本場表現可圈可點，串聯打擊、戰術執行到位，使每一局幾乎都能攻下分數，澳洲隊打者也遭壓制而無法得分。

上屆世運賽銀牌的合球代表隊今早首戰捷克，第一節以5比1拉出差距，二、三節雖展開拉鋸戰，遭捷克緊咬比數，台灣隊仍維持領先地位，決勝節台灣隊以高強度防守成功鎖住捷克主攻手，終場以21比17贏得預賽第一勝，明日將對戰荷蘭隊。

日前，台灣隊滑輪溜冰選手陳映竹、郭立陽奪下2銀、3銅，健力選手謝宗庭、楊森不僅舉起2面銀牌，楊森更以蹲舉440公斤破世界紀錄，而昨日，武術選手劉佩勳、賴柏瑋也分別摘下1銀、1銅，合併近日女壘銅牌成績，台灣隊目前已收穫5銀、4銅。

女子拔河隊自2005年世運會已連續4屆拿下金牌，本屆將挑戰五連霸，昨日已完成過磅和裝備檢查程序，賽事將於16日舉行。

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責任編輯：劉亭妤

核稿編輯：翁世航