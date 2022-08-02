漸進式超負荷、PR、超級組⋯⋯這些常見的健身術語到底是什麼意思？
我們想讓你知道的是
什麼是漸進式超負荷？什麼是遞減組？以下為常見的健身術語，如果你在跑健身訓練課表或看相關文章，發現有看不懂的名詞，這篇可以為你解答。
開始健身後，你可能聽過許多健身用語和專有名詞。了解這些名詞不僅能幫助你弄清其他人到底在說什麼，也能增加你自己的訓練知識，趕快學起來！
漸進式超負荷（progressive overload）
什麼是漸進式超負荷？漸進式超負荷這是健身非常重要的一個觀念。如果希望肌力能夠持續進步，我們施加給肌肉的刺激要隨著訓練時間逐漸增加。舉例來說，你剛開始健身的時候，肩推可能拿5公斤的啞鈴做6下。持續健身幾個月後，如果你始終是拿5公斤做6下，你肌力可能起初成長一些後就停下來了。
為了讓肌力持續進步，我們可以循序漸進地從重量、次數、組數、訓練動作等去做調整，讓肌肉慢慢去適應新的挑戰，逐步提升。注意這個過程要「逐步進行」：如果你突然從5公斤的啞鈴跳至20公斤的啞鈴，不僅肌肉會難以適應，控制不好的話也很容易受傷。
PR（Personal Record）
PR是什麼意思？如果你聽到朋友說她「破PR」，那你可以趕快恭喜她！PR的意思是「個人最佳記錄」，也就是過去最好的表現。如果你過去做3下硬舉最重拿到40公斤，那你的3下硬舉的PR就是40公斤。如果你過去5公里最快跑35分鐘，那你跑步5K的PR就是35分鐘。破PR是很令人開心的一件事，知道自己有進步的時候真的會成就感滿滿。
RM、RPE、RIR
RM、RPE、RIR是什麼意思？這三個其實都是訓練強度的指標，那它們有什麼差別？
RM為在某一重量下，你能夠做到的最多次數。RPE是你的自覺運動強度，我們會用1-10來表示。RIR跟RPE類似，RIR是用你「保留幾下的力氣」來表示這組的強度。
以下圖表供大家參考，如果想了解更多，可以閱讀〈要怎麼重訓/阻力訓練？（課表、訓練強度和重量）〉
力竭
「做到力竭」、「力竭組」是什麼意思？
力竭一般指的是你做到感覺沒力，已經無法拿同個重量再做任何一下了。這並不代表你的肌肉是真的沒力了，因為也許你其實還能夠用比較輕的重量再做幾下。要想接近真正的力竭，你會需要運用遞減組。
力竭帶給肌肉的刺激較一般組大，但受傷的風險也較高。一般來說，我們並不需要做太多的力竭組（也可以不做），只要有循序漸進地調整重量和次數，就能夠帶給肌肉生長所需的刺激。
代償
你可能曾經從教練或是物理治療師那邊聽到「代償」兩個字。所以代償是什麼意思？
舉例來說，你本來是打算透過啞鈴划船來訓練背部的肌群，但也許你的背肌控制力不夠，加上你又微微聳肩，那就可能出現斜方（肩頸那邊的肌群）代償的現象。代償指的就是本該出力的部位沒有好好出力，反而是其他的部位出力來取代沒出力的部位。代償的原因有很多，例如動作控制不佳，或是某些肌群過於緊繃等。代償是身體自然產生的應對方案，但對於健身來說，常常會降低訓練的效率或造成某些肌群過度疲勞。
下次做完划船觀察看看，如果你都是酸到肩頸和下背，背肌反而沒感覺，那也許就出現代償了。若能跟著APP內訓練動作，能有效地啟動肌群並清楚了解各動作的訓練肌群，減少代償的發生。
自由重量
自由重量是指非固定式器材，常見的有壺鈴、啞鈴、槓鈴等。如果你有在家用水壺代替啞鈴運動，你的水壺其實也是自由重量喔！自由重量的的阻力來源是地心引力，且運動軌跡不限，你想把你的啞鈴往哪個方向舉都是可以的，這點和固定式器材有顯著的不同。
BMR「基代」與TDEE
當你聽到朋友在講她的「基代」是多少，她指的是她的「基礎代謝率」（BMR）。
BMR是指人維持生存所消耗的最基本能量，這是你一天躺在床上什麼也不做就會消耗的熱量。
TDEE指的是你一天的總熱量消耗，這會包含BMR加上一天運動、消化食物、日常活動所消耗的熱量（TDEE計算機）。想了解更多的話，請參考〈TDEE是什麼？如何計算TDEE？〉
超級組（Super Set）
一般來說，我們做完一組訓練動作後會休息再做另一組訓練動作。例如做一組引體向上，休息2分鐘，再做啞鈴划船。
超級組則是指兩組動作連續做，中間不休息，兩個動作都做完後才休息。這兩個動作可能是練到同個肌群，也可能是練到不同的肌群。例如做完引體向上接著做啞鈴划船，或是做完引體向上做伏地挺身等。相較一般的訓練方法，超級組能在更短的時間內達到更高的訓練強度。缺點是疲勞的狀況下要維持動作品質或是重量會更難。
遞減組
什麼是遞減組？如果你有做過遞減組，你可能體會過那種力量真的被榨乾的感覺。
遞減組意思是透過降重來達到更高的訓練次數，給肌肉更多的刺激，進而促進肌肉生長。遞減組和超級組相較傳統訓練方式都會達到更高的強度，但安排時要衡量自己的程度與恢復能力。
以上為常見的健身術語，如果你在跑健身訓練課表或看相關文章，發現有看不懂的名詞，請私訊女力小編，我們會盡力協助唷！
本文經Nuli.女力app授權刊登，原文刊載於此
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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每一次消費都是改變世界的選擇！聯邦綠卡教你做「五件小事」就能支持永續生活圈
我們想讓你知道的是
為了地球資源的永續利用，永續消費理念早已是全球主流。要改變世界其實一點都不難，只要透過你每一次的消費選擇，或是申辦一張聯邦綠卡，就能為你想要的世界投票，並且獲得綠色消費10％超高回饋。怎麼選，都環保。
Every time you spend money, you're casting a vote for the kind of world you want .（你每一次的消費，都是在為你想要的世界投票。）——Anna Lappé（生態環保倡議者安娜．拉佩）
從早晨的第一杯咖啡、中午的便當餐盒、下午茶的美味蛋糕，甚至是旅途中不可或缺的電動汽、機車，到入住舒適旅店、網購美妝產品，每一次的消費行動都構築了我們的日常生活。你能想像嗎？如今，這一次次的消費選擇竟都能讓你參與世界改變。
你每一次的消費，都是對你想要的世界投票
由聯邦銀行推出的「綠卡」，便是透過綠色消費的通路回饋，創造金融、綠能的跨界合作。無論任何一筆消費，聯邦銀行都會在每一季結算綠卡持卡人的消費金額，並提撥0.1％回饋給「台灣環境資訊協會」，透過綠色公益團體資源，從事更多環保、推廣環境教育等相關公益活動，帶領持卡人從日常消費中做出對環境更友善的選擇。
同時，若持卡人申辦電子化帳單，更可以從下列通路享10％回饋：
- 友善電動車族群：TESLA充電費用、Gogoro電池資費、車麻吉市區停車
- 共享交通新生活：iRent、GoShare、WeＭo Scooter
- 低碳飲食愛地球：蔬食餐廳、生機選品
就連一般信用卡不回饋的水、電、瓦斯、電信等公用付費，只要經由綁定聯邦綠卡自動代扣繳，也可獲0.5％無上限回饋；為鼓勵民眾搭乘大眾運輸，綠卡使用一卡通票證功能，不限通路自動加值，可獲每次回饋五元。
透過聯邦綠卡，每一次消費都能成為加入世界綠色行動浪潮的轉變動能。尤其，指定綠色消費的通路回饋，讓信用卡的回饋金，也能成為金流回饋到人文與土地友善的社會企業，使永續生活圈有機會被實踐。改變世界不一定非得透過宏偉的大計畫，只要透過每一次的日常消費，就能為自己想要的世界投票。
為什麼我們該支持永續消費理念？
根據「關鍵議題研究中心」調查，現今16至40歲受全球暖化最劇烈的「暖世代」，約有八 成願意以行動支持永續目標或消費於永續企業，並購買重視企業社會責任的企業所生產的產品，永續消費越來越重要。
「永續消費理念」是1992年聯合國《21世紀議程》，首度提出的概念與行動方針。近期聯合國更推出「懶人救世界指南」（The Lazy Person's Guide to Saving the World），旨在告訴大家，支持永續生活圈並非只有國際組織才能做得到，即使是躺在沙發上的懶人也可以是其中一員。
我們可以在日常生活中選用一些超級簡單的方法，其中，有五件小事，我們現在就可以做：
- 減塑生活：購買最小包裝的商品。
- 挑選真心喜歡的物品：計畫購物清單，減少不必要的購物浪費。
- 在地購物：支持具環保概念的品牌以及在地企業，促進環保又能提升就業率。
- 搭乘電動車或利用共享交通：尤其是一群人出遊時，避免大量汽車旅行。
- 申辦一張聯邦綠卡：這件事雖然沒有在指南上，但可以促使你更想完成上述四件事。因為綠卡有綠色消費指定回饋，且每一筆消費都會提撥回饋環境公益團體。
申辦一張聯邦綠卡，竟是支持永續消費最簡單的方式
聯邦綠卡不單純只是綠色消費回饋，連卡片本身都是採PETG環保材質製作，並結合虛擬卡技術，讓卡號可安全便利的儲存在手機中，不僅提升使用者的體驗，也減少卡片在生產過程中對環境造成的負擔。
如何讓消費成為幫助世界更好的解方？改變是可以由你開始的！除了不浪費食物、重複使用物品，換一張聯邦銀行信用卡可能會是你最簡單的選擇。一起練習對地球更好、讓世界美好的綠色生活方式吧。