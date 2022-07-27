林智堅「論文門」風波延燒：綠營遞狀申請台大審查召集人蘇宏達迴避，關鍵人余正煌將出面說明

前新竹市長、民進黨桃園市長參選人林智堅「論文門」風波持續延燒，受到各界關注及；林智堅辦公室昨（26）天晚間發布新聞稿表示，台大學術倫理審定委員會召集人、台大社科院院長蘇宏達教授在內部信中將此案定調為「醜聞」，已具偏頗心證，律師黃帝穎將正式遞狀申請蘇宏達迴避。

而論文案的關鍵人余正煌將在今天出席台大的倫理審查委員會，據媒體報導，余正煌目前仍就讀於台大國發所博士班，同時也是新竹調查站員工，在學術和工作上的老闆都仍然是當年兩人的論文指導教授陳明通；余正煌在此多重關係下能否說明清楚自己和林智堅的論文相似的原因和爭議，將成為此案的關鍵轉折點。

林智堅辦公室：台大未審先判，要求召集人蘇宏達迴避

蘇宏達日前發送「內部信件」，信中表示，「國發所碩士專班2017年畢業生論文疑涉抄襲」鬧得沸沸揚揚，嚴重傷害台大和社科院聲譽，要求倫理審查委員會一定依據法規，毋枉毋縱，按歐美一流大學最高標準處理，全力捍衛台大與社科院的榮譽；信末並指表示，「這個醜聞也再次提醒我們誠實丶紀律和榮譽的重要。」

此信流出之後，綠營認為向來立場親藍的蘇宏達立場偏頗不公，在此次爭議事件中無法公正審查；林智堅辦公室昨晚更表示，蘇宏達教授在學倫會召開會議之前，未審先判將林市長論文一案視為「醜聞」，心證顯受污染。依照《國立台灣大學博、碩士學位論文違反學術倫理案件處理要點》、《專科學校以上學術倫理案件處理原則》及《行政程序法》規定，學倫會之組稱本應秉持「公正客觀」之原則，當組成成員有偏頗之虞時，本該自行迴避。

林智堅團隊的委任律師黃帝穎強調，除蘇宏達過去的言論明顯展現其深藍的政治立場，近期更在學倫會召開前，即將此案認定為「醜聞」，顯已具偏頗的心證，依法理當自行迴避。黃帝穎指出，為保全學倫會審定之公平、公正性，他已正式向台大社科院學倫審定委員會遞狀，請學倫會依「先程序後實體原則」，待台大完成蘇宏達依法迴避後的合法委員會再行審定。

林智堅辦公室提到，黃帝穎已向台大社科院學術倫理審定委員會遞狀，台大社科院也已簽收，盼學倫會依法行政並遵守「先程序後實體原則」，待台大完成蘇宏達依法迴避後的合法委員會再行審定，避免社會對於學倫會組成的質疑，也確保程序與結果能符合公平、公正之原則，以維護大學自治與程序正義。

林智堅日前出席活動受訪時則表示，對於台大蘇院長的說法非常遺憾也難以接受，因為完全是未審先判。他也召開記者會把相關的證據提出，並且是透過有法律效力的公證；他很期待不論是台大或是中華的學倫會，大家都能秉持著公正、公平，去檢視這些相關的資料。

教育部：什麼人該迴避都有規定，外界不能指定

教育部長潘文忠25日出席2022全國教育局處長會議，他在記者會上受訪時回應此論文抄襲爭議時表示，審議過程包括什麼人員應該迴避都有相關規定，不由外界「誰來做評定或指定」。相關原則不會因人而有不同考量，目前台大及中華大學都已受理相關檢舉，學校將依循《學位授予法》及《專科以上學校學術倫理處理原則》，作為相關審議小組或委員會組成的依據。

潘文忠也呼籲，審查委員會應秉持客觀、公正、專業原則進行了解與審定，2所學校都要依相關規則及程序進行，最後將審查結果報給教育部。依「國立台灣大學博、碩士學位論文違反學術倫理案件處理要點」；若院長需迴避，將由教務長擔任召集人及會議主席；若教務長也需迴避，則會由校長指定一位副校長擔任。而林智堅論文審查結果則預計2個月內出爐，也就是選舉前會有結果。

余正煌將出面提出關鍵說明

兩人的論文指導老師陳明通日前也發出4000多字長文聲明，再次替林智堅喊冤，他強調，林智堅與另名學生余正煌兩個人的論文基於同一組問卷所蒐集的資料，在「操作性定義」當然會完全一樣，這不是抄襲，因為不完全一樣才是問題，「林余兩位都沒有抄襲的動機，這些相似跟我的教學及指導學生論文寫作有關，外界認為文字相似、語法相同就是『抄襲』，這完全是『去脈絡化』的說法」。

而據《上報》獨家掌握消息，上週已正式成立的學術倫理審定委員會，今天將再度開會討論林智堅論文涉抄襲案，審定委員會已發函通知陳明通、林智堅及余正煌等相關人士說明。據了解，陳明通、林智堅兩人確定不會到場陳述，將提出書面說明，陳明通的4000字聲明及24日林智堅記者會說法即為兩人論點。至於余正煌本人則確定會親自出席到場說明。

據指出，由於余正煌現為調查局官員，目前又是台大國發所博士班學生，其博士論文指導教授同樣是「上級長官」陳明通，余夾在此一「雙層權力關係」體系之中，要如何說明、釐清論文抄襲案相關疑點，到底是誰抄誰？是余抄林智堅或林抄余正煌？其扮演關鍵角色，說法至為重要，有助於讓「論文門」真相儘早水落石出。

民調差可能被換將？民進黨：空穴來風

林智堅先因為兩篇碩士論文涉嫌抄襲，引發外界質疑人設與誠信，林智堅雖不斷開記者會澄清，仍被在野黨猛攻追打；而林智堅擔任新竹市長任內斥，資12億元重建的新竹棒球場，重啟後又負評如潮，只能一再道歉並承諾負責與改善。

根據《蘋果日報》的網路民調，65%網友認為不適合再參選桃市長。而民進黨立委高嘉瑜25日參加政論節目時更指出，民進黨內部的確「有一股勢力正醞釀換堅」。