富士軟片資訊六色旗艦機型Revoria PressTM PC1120 榮獲Keypoint Intelligence 頒發BLI 2022 Pro獎

富士軟片資訊 (FUJIFILM Business Innovation) 六色旗艦機型Revoria PressTM PC1120，憑藉其特殊色、多元紙材處理能力、高效能生產工作流程、以及最高五星等級的色域空間表現，獲得美國Keypoint Intelligence買家實驗室 (Buyers Lab ; BLI) 頒發的2022傑出高印量CMYK+量產型數位印刷設備類別的「2022 PRO Award」大獎。

Revoria PressTM PC1120具每分鐘可印製120頁的高速生產力，可以支援52gsm至400gsm各式紙材，2400 x 2400dpi的高解析度輸出品質；同時，強調了色彩的無限可能性、隨裝即用一次性輸出六色CMYK四色及兩組特別色碳粉(金色、銀色、白色、透明色、粉紅色) 的生產力。另外，在印製流程上，加上AI人工智慧技術，省去量產前的調校時間，如10位階漸層校正功能，同時能以粉紅色特別碳粉，增加色域空間及色彩的鮮豔度，具適度調整對比及亮度不佳的影像，實現更平滑的膚色和色彩活力，自動將照片調整至最佳化，最大限度的發揮輸出品項商業潛力的真正價值。

Keypoint Intelligence報告顯示，Revoria PressTM PC1120獲勝的關鍵有三點。首先，其六色特別色可隨意加在CMYK疊層或底層，擁有目前量產型數位印刷設備市場中最具廣泛色域使用的生產能力，提供獨家且至今無人能達到的色域範圍，特別色使用創造了一個非常大的色彩使用空間，相較其他量產設備，更能支援廣泛的創意及設計。此外，其多樣化的紙張處理能力，確保在不降低速度下印製混和紙材，可合併處理更多不同的印製作業，提升印刷效率。最後，Revoria Flow PC11列印伺服器的客製化直覺操作介面，可實現高效設備管理及遠程管理功能，成為真正貼近使用者需求的高品質數位印刷量產型設備。

Keypoint Intelligence EMEA/Asia研究&實驗室服務總監David Sweetnam表示：「印刷服務提供商期望能為客戶提供更多元、與眾不同且具競爭力的印刷選項，而Revoria PressTM PC1120除了印製標準CMYK外，其多種特別色的選項，使其在眾多量產型數位印刷設備中脫穎而出。」

富士軟片資訊亞太總部數位印刷解決方案與服務總經理Scott Mackie表示：「很榮幸Revoria PressTM PC1120獲獎。不僅代表Revoria PressTM PC1120生產力、靈活性及工作流程在彩色數位量產設備市場佔有一席之地，同時也體現富士軟片資訊持續為客戶提供價值及創新、創造更多商業機會。」