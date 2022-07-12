用厭世把童真扼殺——森畢京柏Sam-Peckinpah的六個關鍵詞（下）

（上篇：因「暴力美學」受爭議的導演——森畢京柏Sam-Peckinpah六個關鍵詞（上））

吳宇森導演的《喋血雙雄》中，殺手小莊對四爺說：「呢個世界變喇，我同你都唔再適合喺呢個江湖，因為我哋都太念舊。」這種情懷就是森畢京柏電影的主調。

不合時宜

美國導演森畢京柏（Sam Peckinpah）電影的主角往往是孤獨的，沒有安穩的生活，欠缺持久穩定的關係。他的電影從西部牛仔的時代走到現代，都有一種時不予我的落寞感。在其西部片中，騎術了得、槍法如神的牛仔，以及驛馬車和驛站等西部片的標記，面對著汽車和機關槍所代表的現代科技，無法阻擋被時代淘汰的宿命〔例如《流寇誌》（The Wild Bunch）和《荒漠怪俠赤手闖天涯》（The Ballad of Cable Hogue）〕。

他戲中不少主角已屆中年，有點「過氣」的滄桑感，例如《摩登牛郎》（Junior Bonner）中受過傷的騎牛競技選手Junior、《鐵漢與寡婦》無力舉槍而誤殺小孩的Yellowleg，以及《午後槍聲》（Riding the Hidh Country）的退休警長Judd。這些男性角色，身上帶著傷患，心中留著悔恨，便在槍火中發洩，以流血來解脫。

圖片來源：電影《摩登牛郎》海報

現代化發展也包括社會制度的變遷，商業和法制逐漸建立成形，這種看似文明的發展逐漸取代西部的野蠻作風，其實只是用一種暴力取代另一種。見利忘義是「進步」的代價，例如《大丈夫與小人物》的Pat Garrett和Billy the Kid在那時代誰是兵、誰是賊，身份隨時逆轉，完全在有權力的人的操弄之下。

森氏對現代法制、政治和科技的質疑，也可見於時空背景設於現代的電影中。《衝破重圍》（Convoy）以無政府式的鬧劇來諷刺虛偽的政客操控傳媒，《週末大行動》則呈現一個高科技監控個人生活的「老大哥」社會，直指大眾傳媒的欺騙性。

宗教意識

森畢京柏的父親是個嚴厲的基督教徒，這種成長背景大概影響到森氏電影中複雜矛盾的宗教意識。在他的電影裡，牧師和教徒的形象往往是小丑化的，例如《荒漠怪俠赤手闖天涯》的牧師Joshua是個大色狼；《大丈夫》的牧師則被描繪為表演魔術的小丑，而非一個關顧者；《衝破重圍》中的信徒更像一群嬉皮士，坐著旅遊巴跟著主角的貨櫃車隊穿州過省。森氏對宗教建制的批判大多是幽默的，少有直接的抨擊。